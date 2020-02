Apple es multado en Francia por actualización que ralentizaba modelos antiguos de iPhone

El viernes pasado la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude (DGCCRF) de Francia, anunció que Apple acordó pagar una multa de €25 millones (cerca de 22.780 millones de pesos) por actualizaciones al sistema operativo iOS que ralentizaban antiguos modelos de iPhone.

“Los propietarios de iPhone no fueron informados de que las actualizaciones del sistema operativo iOS (10.2.1 y 11.2) que instalaron probablemente conduciría a un funcionamiento más lento de su dispositivo. Estas actualizaciones, lanzadas durante el año 2017, incluyó un sistema dinámico de administración de energía que podría, bajo ciertas condiciones y especialmente cuando las baterías eran viejas, ralentizar el funcionamiento de los modelos iPhone 6, SE y 7”, mencionó la DGCCRF en un comunicado.

La DGCCRF también señaló que debido a la omisión de prácticas comerciales engañosas, Apple deberá -además de pagar €25 millones- publicar un comunicado en su sitio web francés que dé cuenta de la situación ocurrida. El aviso tendrá que permanecer un mes en la página de la compañía.

La investigación contra Apple inició en el 2018, luego de que la agrupación francesa Halte a l’Obsolescence Programmee (Detengan la Obsolescencia Programada) interpusiera una querella contra la empresa estadounidense.

Sobre el conflicto, en diciembre de 2017 la misma Apple reconoció la ralentización de modelos antiguos de iPhone. En la ocasión, la empresa se escudó en que la actualización ayudaba a prevenir apagues repentinos de los dispositivos más viejos.

“Las baterías de iones de litio se vuelven menos capaces de satisfacer los peak de demandas de corriente cuando están en condiciones frías, tienen una carga de batería baja o cuando envejecen con el paso del tiempo, lo que puede hacer que el dispositivo se apague inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos”, indicó la compañía a Mashable.

Los usuarios advirtieron que al cambiar la batería se estabilizaba el rendimiento de los iPhone en cuestión. Finalmente, en el año 2018, Apple realizó 11 millones de reemplazos de baterías (cada usuario pagando 29 dólares por reemplazo), siendo que el promedio anual fluctúa entre uno y dos millones.

La demanda en Chile

A principios de 2019 la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) interpuso una demanda contra Apple Chile, MacOnline y Reifschneider por, precisamente, obsolescencia programada. Cerca de 180 mil personas adhirieron a la demanda.

Odecu exige una compensación de 126 mil pesos por cada usuario en Chile de iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017.

En noviembre del año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la demanda colectiva luego de descartar los recursos presentados por las empresas cuestionadas.