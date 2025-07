Chillán: en el «top ten» de los municipios que más gastaron en pagar licencias médicas en 2024

¡Bienvenidos, queridos amigos!

No le vamos a echar la culpa al frío de lo rápido que pasó la semana, sino a esas sopaipillas recién hechas que nos acompañan el cafecito matinal con el que iniciamos cada día en Aquí Ñuble, el newsletter que no deja piedra sin levantar para encontrar lo más selecto del abanico noticioso. Acá la cosa no para, así que afírmense de lo que tengan a mano porque en este viaje informativo corremos el riesgo que nos pasen un parte por exceso de velocidad. ¿No me creen?, entonces vamos viendo nuestra entrega de esta semana.

Recientemente, Contraloría emitió un informe en el que reveló los excesivos montos que han pagado los municipios de Chile por concepto de licencias médicas. Y fíjense que en listado de las corporaciones que más han desembolsado por este motivo aparece, ¡cómo no!, Chillán, que se niega rotundamente a salir del espiral de noticias amargas. Para hacerles breve esta introducción, les vamos a contar que la entidad chillaneja es la sexta del país que más ha gastado en ese sentido, y si quieren saber más detalles, entonces pasen con toda confianza a leer la notita que les hemos preparado.

¿Cree usted que su trabajo es estresante y agotador? No les vamos a discutir eso a cada uno de ustedes, pero sí les presentaremos un mundo paralelo donde el café se sirve por vía intravenosa, los pasillos son pistas de carrera y los turnos duran lo que tarda un partido ¡de ajedrez intergaláctico! Nos referimos a la Unidad de Emergencias del Hospital Herminda Martin de Chillán, donde nadie va por gusto y los profesionales trabajan con la adrenalina a tope en una labor en que cada minuto cuenta. Y como el cruel destino nos llevó a visitarlo hace unos días, quisimos conocer más acerca de este departamento del recinto hospitalario, donde más de alguno llega con un dolencia específica y termina saliendo con un diagnóstico tipo Grey´s Anatomy. Así que acompáñennos a conocer más de esta unidad médica donde la acción nunca para.

Fíjense ustedes que la Región de Ñuble crece a un ritmo del 2% según las cifras presentadas por el Banco Central. Lo hace despacito, pero siempre seguro…as í como la cueca del abuelo con lumbago. Usted puede pensar que no es un porcentaje muy alto, pero créannos que es una noticia que se agradece en una región donde las necesidades abultan y la economía vive tiempos difíciles. Está bien, no estaremos en la ruta para ser Silicon Valley, pero hay ganas de dejar de ser el patio trasero de la economía, y si eso nos alcanza para convertirnos en terraza con luz propia, bienvenido sea.

Si ustedes creían que la biotecnología era cosa de científicos locos y tubos de ensayo con contenidos de llamativos colores, les tenemos novedades al respecto, porque resulta que esta ciencia puede llegar a ser el gran apoyo que esperaba la agricultura de Ñuble para enfrentar los desafíos del mundo actual. Y claro, si el ADN no solo es cosa de series policiales, sino también del campo al transitar de la mano de la biotecnología que se ha esmerado en desarrollar cultivos resistentes a la sequía, las plagas y al propio cambio climático.

Y a prepararse todos para aplaudir con todo lo que se tenga a mano porque la Reserva Ñuble está dando pasos importantes para convertirse en Parque Nacional. Sí, leyeron bien, pues este mágico rincón cordillerano donde los árboles conversan entre sí, los huemules deambulan libremente, los cóndores dibujan piruetas en el aire y los ríos cantan mejor que cualquier playlist, ya cuenta con un informe oficial para ascenderlo de categoría. ¡Así como cuando evoluciona un pokemón, pero en versión ecológica! Así que vaya haciéndose la idea de que muy pronto Ñuble tendrá su primer Parque Nacional, por lo que les recomendamos ir armando la mochila para descubrir las bellezas de la cordillera regional.

Así se nos fue la semana, entre correr detrás de las noticias, que no se nos pasara la mano con el ají en las sopaipillas y, de paso, celebrar el 445° aniversario de la fundación de Chillán. Por eso, desde aquí saludamos a todos los habitantes de esta hermosa ciudad y rendimos honores a tantos héroes y artistas que alguna vez transitaron por sus calles y dejaron huella profunda en las páginas de la historia.

Y sin más que agregar, los invitamos a ponerse el cinturón de seguridad y agarrarse del tazón de café que les garantizamos que este viaje informativo les va a espantar el frío y les dará tema para el almuerzo.

¡Nos fuimos!

1

Chillán no se baja del columpio: es el sexto municipio del país que más licencias médicas pagó en 2024

El tema de las licencias médicas en el sistema público está lejos de acabarse y cada día aparecen nuevos antecedentes, gracias a la lupa inquisidora de Contraloría que le está dando una guerra fiscalizadora sin cuartel a esta situación. En ese sentido, un nuevo informe emitido por dicho organismo reveló que el sector municipal pagó $ 388 mil millones por licencias médicas durante 2024, lo cual representa un aumento del 321% entre los años 2015 y 2024. Eso significa que en solo diez años se pasó de $ 92 mil millones pagados por dicho concepto en 2015 a los $ 388 mil millones ya mencionados. Además, el gasto en personal subió del 3,2% al 5,8% en el mismo período.

Para que se entienda lo medular de esta nota, permítannos explicarles que la ley señala que durante una licencia médica, los funcionarios municipales mantienen el pago total de sus remuneraciones. A su vez, las Isapres, Fonasa y las propias Cajas de Compensación deben reembolsar a las municipalidades el monto equivalente al subsidio que le habría correspondido al funcionario con licencia por enfermedad. Asimismo, la ley establece que en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, el funcionario conserva el pago total de su remuneración y el organismo administrador de la Ley N° 16.744 debe reembolsar el subsidio correspondiente a la entidad empleadora.

Y en este explosivo aumento aparece la Municipalidad de Chillán integrando el “top ten” de las corporaciones que mayores montos registran por concepto de pago de licencias médicas en relación con el gasto en personal durante 2024. En ese sentido, se anota un gasto de $ 6.801 millones versus $85.962 millones por concepto de gasto en personal, lo que la deja con un 7,9% de licencias relacionadas con el pago de personal, situándose en el sexto lugar nacional de los pagos más abultados.

Ahora, si se observan las cifras del municipio chillanejo por áreas de gestión, es Educación el sector que más pagos de licencias médicas registra. Con un gasto en personal equivalente a $ 36.324 millones, figura un pago de $4.213 millones solo durante el año pasado, lo cual equivale a un 11,6% de licencias pagadas relacionadas con gasto de personal. Si ponemos esta situación en un ranking, Chillán se instala en el cuarto lugar del país.

Si bien el análisis anterior dice relación con los montos cancelados, llevando la situación de cada municipio a términos porcentuales de acuerdo con su cantidad de personal, resulta que también Ñuble tiene sus representantes. Fíjense que las municipalidades de Ñiquén y Yungay aparecen en el sexto y séptimo lugar del listado país, con un porcentaje de 9,8% y 9,7% respectivamente, lo que es bastante elevado considerando que son corporaciones más pequeñas.

Reacciones

Consultado al respecto, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, comentó que si bien esta situación no es de responsabilidad de ninguna administración municipal específica, se requiere la necesidad de que el mundo público cuente con una orgánica que evite normalizar este tipo de situaciones.

“Nosotros hemos hecho todas las acciones legales para que las personas que cometieron esta falta, sean sometidas a un sumario que determine eventuales responsabilidades. Hay diferentes casos, en el municipio tenemos 14, que es bajo respecto a lo que sucedió a nivel nacional. Cada uno de ellos tendrá la oportunidad de impugnar y entregar sus argumentos. En adelante, el país también debe entender que nosotros y los funcionarios públicos que están tan expuestos, debemos ser responsables y transparentes en el actuar”, explicó.

Por su parte, el concejal Rodrigo Ramírez aseguró que “debemos analizar el informe y ver si hay algunas licencias que vayan en concordancia con las enfermedades. No podemos meterlos a todos en el mismo saco, pero se debe investigar y ver si hay algunas que no contemplan un respaldo médico. Si hay alguna irregularidad, tenemos que llegar hasta el final, buscar los responsables y generar la reincorporación de esas platas. Estas situaciones imponen también el desafío de ser siempre transparentes con la comunidad”.

2

Al límite y con el alma: así trabaja la Unidad de Emergencias del Hospital Herminda Martin de Chillán

Quiso el destino que por razones que no vienen al caso comentar, tuviéramos que ir a dar a la Unidad de Emergencia del Hospital Clínico Herminda Martin (HCHM) de Chillán, que es por lejos el departamento que más trabajo y exigencia demanda en el recinto de salud. Armados de paciencia, tuvimos que permanecer largo tiempo en el lugar, donde pudimos darnos cuenta de que el trajín no para, y a veces los profesionales de la salud tienen que hacer magia para cumplir con todos quienes llegan ahí a calmar sus dolencias. Tanto movimiento vimos que nos entró la curiosidad y quisimos saber más de cómo funciona el departamento hospitalario donde el tiempo siempre apremia y el relajo es un término desconocido.

La Unidad de Emergencia del HCHM cuenta con una dotación cercana a los 200 profesionales, quienes se dividen para atender en las secciones de adultos, pediátrica y gineco-obstétrica. El grupo de especialistas cuenta con médicos, enfermeras, TENS y auxiliares, además del equipo administrativo que labora las 24 horas divididos en 4 turnos. Actualmente, están presentes médicos especialistas como urgenciólogos, maxilofaciales, neurocirujanos, neurólogos y traumatólogos, además de psicólogos, puesto que han crecido en infraestructura y también en capacidad de atención especializada.

Así lo explica la directora del HCHM de Chillán, doctora Luz María Morán, indicando que durante 2024, la Unidad de Emergencia atendió 108 mil consultas médicas, tres mil más que en 2023. De paso, le contamos que la urgencia pediátrica atiende de forma anual a más de 30 mil niñas y niños, situándose en el 2024 en 31.806 casos vistos, promedio más bajo que el de 2023 cuando el total fue de 33.850. No hay duda de que son cifras enormes para una unidad hospitalaria que siempre tiene su sala de espera llena, pero existe un detalle no menor.

“Hay que considerar que el 47% de ese total pudo haber resuelto su problema de salud en un centro de salud de atención primaria, pues estaban clasificados como C4 y C5. En tanto, solo el 15% pertenece a la categoría C1 y C2, es decir, que tiene una patología que requiere atención inmediata y de urgencia. El restante 38% fue clasificado como C3, o sea, tiene una complejidad media”, asegura la facultativa, agregando que en 2024 hubo más consultas de mujeres que de hombres en la categoría de adultos, equivalente al 55%, mientras que en la población pediátrica fueron más comunes las consultas de varones que llegaron al 45%.

El buen uso de la red asistencia

Para que se sepa, existen categorizaciones para determinar la gravedad de cada paciente que llega a la Unidad de Emergencias del HCHM. Acá la cosa no es por orden de llegada, sino que se prioriza la complejidad de la patología que afecta al paciente y eso hay que tenerlo en cuenta porque, tal como lo explica la doctora Morán, muchos problemas podrían solucionarse en un Cesfam o SAR. Si eso estuviera siempre claro, es posible que las salas de espera de estas reparticiones estarían mucho menos congestionadas.

Las categorías son C1 (Riesgo vital. Atención inmediata), C2 (Condición grave. Atención prioritaria. Podría regresar a la sala de espera según indicación médica), C3 (Complejidad media. El paciente regresa a la sala de espera para ser llamado de acuerdo a la disponibilidad de box de atención), C4 (Enfermedades leves sin riesgo vital. Puede ser atendido en su Cesfam o SAR) y C5 (No requiere atención de urgencia. Puede ser atendido en su Cesfam o SAR).

Lo anterior debe estar claro, pues durante 2024 las tres principales causas de categorización C1 fueron de insuficiencia respiratoria, accidente vascular encefálico agudo e infarto agudo al miocardio. De acuerdo a las especificaciones del Ministerio de Salud, el 80% de las atenciones fue realizada antes de 30 minutos. ¿Ven que hay que ser responsable con el buen uso de la red de salud y se debe llegar ahí si el caso realmente lo amerita?

En nuestra estadía por la Unidad de Emergencias del HCHM fuimos testigos de muchas situaciones que ahí se viven a diario. Y si en la sala de espera la cosa está agitada, ¡ni les cuento toda la acción que se vive en los box! Así que en Aquí Ñuble quisimos hacer esta nota por dos razones: para reconocer el trabajo de los profesionales de la salud que ahí corren todo el día; y también hacer un llamado a la paciencia de quienes la visitan porque también vimos a varios perder los estribos por la demora en la atención. Ahora, si se tuviera claro el buen uso de la red, otro gallo cantaría. Así que, gracias muchachos por su silenciosa labor diaria y por a veces hacer tanto con muy poco.

3

Ñuble presenta un crecimiento económico del 2% y observa con cautela el conflicto bélico de Oriente Medio

Recientemente, el Banco Central informó las cifras de crecimiento económico en el país, revelando que la Región de Ñuble lo hace al ritmo de un 2%, impulsado principalmente por la industria agroalimentaria, la celulosa y el auge del turismo, en una temporada invernal que siempre es favorable para el territorio. Sin embargo, también se han registrado bajas, las que se han hecho visibles en el mundo de la construcción principalmente.

Al respecto, el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, explicó que lo que afecta al mundo de la construcción ha sido preocupación para el Gobierno, que ha impulsado el proyecto de ley marco de permisos sectoriales. La iniciativa permitirá reducir los tiempos de tramitación en hasta un 70%, lo que es favorable para distintos proyectos de inversión que buscan asentarse en el país y la propia región.

“Este proyecto de ley le hace mucho sentido al mundo de la construcción, quienes han pedido constantemente agilizar la tramitación de permisos sectoriales. Eso permitirá facilitar la inversión público y privada, y significará que la tramitación de documentos para levantar, por ejemplo, hospitales o líneas de transmisión eléctrica sea más ágil. Ello le dará mayor eficiencia al Estado en la solicitud de permisos que deben obtenerse en más de 16 ministerios”, sostuvo.

Los números económicos de Ñuble deben tratarse con ternura porque según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los indicadores de las exportaciones regionales del mes de marzo tuvieron un incremento interanual del 19,2%. Esta cifra trimestral tiene un trasfondo mayor, pues significa que durante los primeros tres meses de este 2025, la región exportó más de US$ 503 millones, monto que al ser comparado con el primer trimestre de 2024 muestra un incremento del 41,9%.

Cabe recordar que en el primer mes del presente año, el crecimiento interanual ñublensino fue del 79,9% al exportar US$ 182,1 millones, mientras que en febrero las exportaciones alcanzaron los US$ 161,8 millones, lo cual se traduce en un crecimiento interanual del 35,2%. Nada mal.

Mirando hacia Oriente Medio

Pero eso no es lo único que demanda la atención de la cartera económica, pues el conflicto bélico que se desarrolla en Oriente Medio es observado con detención porque los coletazos podrían sentirse sobre todo en el aumento de costos de producción, por ejemplo, por el alza en los precios del petróleo. Por cierto, eso se suma a los aranceles impuestos por EE.UU. a las exportaciones de frutas.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien estuvo de visita por tierras ñublensinas, aseguró que se debe tener tranquilidad en este caso porque el petróleo que viene a Chile no transita por la zona de conflicto. Además, explicó que los precios de frutas y hortalizas han logrado nivelarse.

“Nuestro petróleo viene más desde el Golfo de México, y el que pasa por la zona de conflicto en Medio Oriente es el que va en mayor parte a Asia. En estas crisis se debe mirar lo que hemos logrado, pues si bien en 2022 teníamos un 15% de inflación, hoy estamos cercanos al 4%; pero los alimentos están en 3,7% y las frutas y hortalizas rondan el 1,8%. El programa de cultivos anuales de Indap, que apoya a paperos, arroceros y poroteros, está dando sus frutos y tenemos certezas internas de que no vamos a tener problemas alimentarios”, destacó.

Por su parte, el seremi de Economía indicó: “Estamos observando atentamente lo que sucede en el concierto internacional. Todo nos afecta en términos económicos y, por lo mismo, los esfuerzos se están centrando en atraer más inversión al país. Estamos generando medidas para amortiguar al máximo los efectos económicos de estas situaciones, pues donde podamos sacar ventajas lo haremos con los distintos sectores productivos, sobre todo del mundo agrícola”.

4

¿Es la biotecnología una respuesta para los desafíos actuales de la agricultura chilena?

Son tiempos desafiantes los que vive la agricultura actualmente. El cambio climático presenta una nueva realidad para el campo chileno y hay que buscar respuestas a las distintas interrogantes que van surgiendo, por lo que innovar se va convirtiendo de a poco en una alternativa palpable. Y en ese abanico de posibilidades aparece la biotecnología con respuestas que pueden acabar transformándose en el nuevo camino que el agro podría transitar para atacar con éxito un futuro incierto.

La biotecnología es una disciplina científica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos y procesos con fines específicos, como el desarrollo de nuevos fármacos, la remediación ambiental y la propia mejora de cultivos agrícolas. Es así como comprende muchas herramientas distintas para avanzar en mayor sostenibilidad y productividad, resistencia a plagas y enfermedades, y por supuesto, la adaptación al cambio climático.

Así lo explica el doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de Chile BIO, Miguel Ángel Sánchez, afirmando que la biotecnología ofrece herramientas para desarrollar nuevas variedades de plantas adaptadas a los problemas que enfrenta tanto la agricultura como la producción de alimentos. De esa manera, sería posible avanzar en desarrollar cultivos tolerantes a condiciones ambientales adversas, como pueden ser la sequía, el frío, el calor, la salinidad, etcétera.

“Podemos disminuir las pérdidas en el campo causadas por los mismos desafíos climáticos, pero también por otros como pueden ser enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias. También podemos controlar las malezas de manera más eficiente y reducir el desecho de los alimentos, es decir, aumentar la vida poscosecha de estos con el propósito de disminuir la cantidad de alimentos que botamos a la basura. Además, podemos incrementar el contenido nutricional de los alimentos con el uso de estas herramientas biotecnológicas”, detalló.

Considerando que uno de los principales beneficios de la biotecnología es asegurar el bienestar social y económico de los agricultores, el especialista afirmó que estas herramientas permiten fortalecer la seguridad alimentaria, produciendo más con menos recursos e insumos, siendo más amigables con el medioambiente y disminuyendo las pérdidas en el campo, el desperdicio de alimentos y mejorando la calidad de los productos.

“La biotecnología permite reducir considerablemente los tiempos y costos para obtener nuevas variedades en comparación a las herramientas convencionales tradicionales que el ser humano ha utilizado en la historia. Por eso la biotecnología es tan atractiva para las personas e instituciones que se dedican al desarrollo de nuevas variedades de plantas, por la reducción de costos y tiempo en el que podemos lograr la adaptación y avanzar hacia una agricultura sostenible a paso más acelerado”, sostuvo, añadiendo que hoy son muchos los países que están invirtiendo en el desarrollo de la biotecnología para obtener nuevas variedades de plantas y transferirlas a sus pequeños agricultores. Así, es posible adaptar la agricultura a los constantes desafíos que presenta el cambio climático y enfrentar el desafío de mejorar la calidad de los alimentos.

La biotecnología abre las puertas para avanzar en procesos de adaptación y se ha transformado en una aliada para que los agricultores puedan avanzar en mejorar su bienestar social y económico, así como también para que los consumidores tengan acceso a mejores alimentos. Y si esta es la respuesta que tanto buscaban los campos de Ñuble, bienvenida sea que la recibimos con los brazos abiertos.

5

¡Hasta los huemules festejan!: Reserva Ñuble avanza para convertirse en Parque Nacional

¿Sabía usted que Ñuble es la única región del país que no cuenta con un Parque Nacional? Pues eso puede que cambie muy pronto, ya que recientemente se firmó de manera simbólica el Informe Técnico de recategorización del territorio. este documento busca darle más fuerza a la solicitud formal realizada en febrero pasado por el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien en medio de la emergencia del incendio cordillerano en el fundo San Patricio, ocurrida en marzo, hizo ver la necesidad de contar con un mayor resguardo de la Reserva Ñuble y elevar su categoría a Parque Nacional. De esta manera se pretende optimizar las medidas de protección ecológica en esta zona del Corredor Biológico Nevados de Chillán–Laguna del Laja.

“Ñuble es la única región de Chile que hasta hoy no tenía ningún parque, y lo hicimos pensando en una primera instancia en la Reserva Ñuble, donde hay un ecosistema que es único a nivel mundial; y sobre eso entendíamos que teníamos que tener un sistema de resguardo distinto en términos de biósfera y los animales que también ahí están presentes. Esto también es con el sentido de dar la oportunidad a que distintos turistas puedan llegar y disfrutar de esta naturaleza”, aseguró la primera autoridad regional.

En el hito estuvo también presente el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien precisó que “está el expediente y ya lo estuvimos analizando. Está muy bien preparado, y es realmente sorprendente la belleza, la biodiversidad, los huemules, etcétera; todo lo que tiene esta reserva que da este paso decisivo, y antes de que terminemos el Gobierno se va a hacer el acto solemne de la creación del Parque Ñuble, invitando a todos los chilenos a gozarlo”.

La Reserva Ñuble cuenta con una superficie de 55.948 hectáreas, y es considerada una zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán–Laguna del Laja, debido a que se extiende tanto por la Región de Ñuble, en la comuna de Pinto, como por su par del Biobío, en la comuna de Antuco, es decir, tiene un carácter birregional.

Fue creada como Reserva Nacional en 1978 mediante el Decreto Supremo N° 384 del Ministerio de Agricultura y cumple un rol importante en la conservación del huemul. En el área existen varios sectores que son el ambiente adecuado para el desarrollo de la especie, como el río Relbún, cajón El Potro, estero Los Capados, cordillera El Blanquillo, estero Las Catalinas y alturas de San Juan, río Cholguán y río Infiernillo o Cangrejo. Dicha zona presenta una alta concentración de flora chilena, existiendo registro de 630 especies, y además, es relevante respecto de la fauna, con 97 especies de aves y 17 de mamíferos.

Bueno, ya nos estamos despidiendo de esta edición, pero seguimos trabajando para usted. Porque la Región de Ñuble siempre está en movimiento y los temas son abundantes. Queda más que claro que Santiago no es Chile, y así es que muchas veces los ojos del país nos observan con interés porque en estas tierras siempre pasa algo. Y ahí estamos nosotros los de Aquí Ñuble, que no dejamos pasar una y anotamos todo en la punta de la hoja de nuestra copuchenta libreta de notas.

Y aunque tengamos mañanas más heladas que canilla de gaviota, corremos tanto que el frío se nos pasa rápido y más de algunos kilos hemos bajado en esos menesteres, lo que también se agradece porque ya no había donde hacerle más agujeros al cinturón. Así que nos vemos en la próxima parada informativa y, como siempre, les agradecemos su permanente compañía.

¡Saludos y nos vemos!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.