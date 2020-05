Lectura labial en tiempos de pandemia: la importancia de las mascarillas transparentes para las personas sordas

La crisis sanitaria del coronavirus ha llevado a que de a poco cambiar las costumbres como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Sin embargo, las medidas que se han ido tomando a la emergencia no son necesariamente compatibles con todas las personas o realidades.

“Mi hermano es sordo, él se ha quejado varias veces. Ha ido a la feria, ha ido a los supermercados, ha tenido mucha dificultad. Unos hablan a viva voz y mi hermano no entiende”, dijo el secretario general de la Asociación de Sordos de Chile (Asoch), Alexis Estibill, a El Mostrador.

Estibill señaló que en el país no hay fabricantes de mascarillas transparentes y agrega que, además de su no uso en supermercados, tampoco se emplean en servicios públicos. “Hasta el momento he preguntado a muchas personas sordas y no hemos visto mascarillas con transparencia hasta ahora”, mencionó.

Bajo contexto de pandemia y el uso generalizado de mascarillas, muchas personas sordas han tenido que enfrentar situaciones similares a la relatada por Estibill. “Algunas personas se sacan la mascarilla por un momento, hablan, y se la vuelven a poner”, indicó el secretario general de Asoch.

Sin embargo, hay una opción preferible a retirarse la mascarilla momentáneamente: las mascarillas transparentes. Su importancia radica en que posibilita a algunas personas sordas a leer los labios. “Por ejemplo si alguien con la boca tapada dice ‘usted tiene que esperar en la fila’, no se entiende, pero si lo dicen con la boca descubierta se entiende un poco”, explicó Estibill.

“En todos los servicios públicos tiene que haber uno o dos ejecutivos para que puedan atender a todas las personas sordas, esa es la idea. Y por mientras ahora todos usan mascarillas y usan lengua de señas, igual debe tener transparencia para poder leer los labios”, añadió Alexis.

Según la OMS, en el mundo hay 466 millones de personas que padecen pérdida de audición discapacitante; de ellas, 500 mil habitan en Chile. Estibill matiza que no todas las personas sordas son capaces de leer los labios y que los esfuerzos también deberían ir orientados al aprendizaje general del lenguaje de señas.

“La autoridad no ha estado a la altura”

Hace unos días el diputado Jorge Alessandri (UDI) solicitó que el gobierno disponga, a través de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, de mascarillas transparentes.

“Es una gran idea la solicitada por el legislador de la UDI, la cual apoyamos totalmente. Sin embargo, tenemos que admitir que se trata de medidas aisladas, que no están integradas a un plan de sanidad enfocado directamente en las personas en situación de discapacidad”, mencionó el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), Matías Poblete.

Poblete se muestra crítico con la labor gubernamental durante la pandemia. “Hay que decirlo de manera clara, la autoridad no ha estado a la altura, y solo somos considerados durante la Teletón”, indicó.

Algunos de los cuestionamientos apuntan también al canal TV Educa Chile "que fomenta la teleducación pero que no fue accesible desde el inicio debido a que no incorporó el diseño universal de aprendizaje (DUA)”, reclamó el representante de la FChD.

“Es necesario que hoy las autoridades conversen con nosotros que somos los expertos que trabajamos con las personas con discapacidad, estamos abiertos a colaborar para superar esta pandemia mundial”, planteó Poblete.