Round en el PS: Naranjo acusa hostigamiento y Vodanovic responde que “ya está en edad de jubilación”

Una nueva fractura remeció esta tarde a la bancada socialista en la Cámara Baja. El diputado Jaime Naranjo, quien renunció al Partido Socialista en noviembre pasado, denunció públicamente haber sido expulsado de la bancada parlamentaria por decisión de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic. El motivo, según Naranjo: su intención de competir por la senaturía de la Región del Maule, el mismo escaño que hoy ocupa la dirigenta socialista.

“Esto es una muestra más del camino equivocado que personas como la presidenta del Partido Socialista hacen de la política”, lanzó el parlamentario. Naranjo fue notificado este miércoles por el jefe de bancada, Juan Santana, de que ya no integrará el grupo parlamentario socialista, a pesar de que tras su renuncia al partido —tras más de tres décadas de militancia— había permanecido como miembro activo de la bancada.

Para el diputado, la decisión tiene un trasfondo claro: “La persecución, el hostigamiento y la expulsión de una persona porque puede el día de mañana ser una competidora de ella en una elección senatorial demuestra la calidad humana de esa persona”. A su juicio, se trata de una reacción de Vodanovic ante una amenaza electoral. “Una persona que se siente ya derrotada en su elección senatorial del próximo año es la que toma este tipo de actitudes y acciones”, afirmó.

El quiebre entre ambos no sería reciente. Naranjo aseguró que nunca ha tenido relación política con Vodanovic: “Ni antes de ser senadora, ni después de ser senadora designada (…) desde el mismo momento que fue designada, lo único que hizo fue una campaña permanente de hostigamiento”.

“Ya está en edad de jubilación”

Solo unas horas después de la declaración del diputado Naranjo, la senadora Vodanovic, sin confirmar si la instrucción fue suya, aseguró que “cada bancada toma sus decisiones” y acusó que se trata de “la tónica que ha tenido el diputado, de maltrato permanente a mi persona, de acusaciones incluso injuriosas en la región donde me ha tratado de sicaria”.

La legisladora dijo que el parlamentario “sigue en la tónica de una persona que yo creo que ya está en edad de jubilación”.

Vodanovic también señaló que estuvo en un almuerzo con la bancada, al cual el diputado Naranjo no asistió y, por lo tanto, afirmó: “Lo que ocurrió ahí lo puede señalar el presidente de la bancada; no corresponde que yo me refiera a eso”.

La versión de la bancada

Desde la bancada socialista difundieron una declaración en la que justifican la separación de Naranjo por conflictos políticos surgidos precisamente en el Maule, región que ambos representan. “Se generaron situaciones políticamente conflictivas para el PS, lo que repercutió en el trabajo de la bancada y en la relación de esta con el Partido Socialista”, se lee en el texto.

El grupo parlamentario admite además que la distancia con Naranjo se profundizó a partir de su salida de la Comisión de Hacienda, donde fue reemplazado por otro diputado socialista. Sin embargo, subrayan que tras su renuncia al PS, se le permitió continuar en la bancada como independiente.

Sobre sus próximos pasos, Naranjo no entregó definiciones concretas, pero anticipó que buscará una nueva bancada para integrarse y que tomará decisiones en función del escenario electoral: “Ya veré en qué situación electoral me encontraré el día de mañana”.

Paulina Vodanovic, por su parte, fue designada senadora en junio de 2022, luego de que Álvaro Elizalde dejara su escaño para asumir como ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Desde entonces lidera el Partido Socialista y se perfila como posible carta para mantener la representación del PS en el Maule, una disputa que ahora queda marcada por un quiebre político con ribetes personales.