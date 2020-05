Infectólogo: “Es urgente decretar también cuarentena total en San Antonio y cordones sanitarios en Viña y Valparaíso”

Un aumento exponencial del número de nuevos casos de contagiados con covid-19, que solo en las últimas 24 horas se incrementaron en un 60%, llevó al Ministerio de Salud a decretar la cuarentena para todo el Gran Santiago. Pero aunque es una decisión acertada , debería ser replicada también, en los mismos términos y de inmediato en la comuna de San Antonio.

Así lo afirma el director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, quien advierte que debido al brote detectado en esa ciudad puerto de la Región de Valparaíso, existe un alto riesgo de que ésta se transforme un gran foco de contagio en los próximos días.

Además, el infectólogo sostiene que la autoridad central debiera establecer de manera urgente cordones sanitarios en Viña del Mar y Valparaíso, otras dos comunas que registran aumentos importantes de casos y que amenazan con expandirse rápidamente.

“El comportamiento de las personas definitivamente no está ayudando. O la gente entiende la importancia de mantener el confinamiento y el distanciamiento social estrictos o vamos a fracasar en el control de esta enfermedad y se van a morir muchos. No hay medida que resulte si la comunidad no coopera y es solidaria. Y como eso hasta ahora no sucede, me parece que es urgente que se adopten medidas más extremas”, explicó.

Asimismo, agregó que tanto en la región de Valparaíso, cuarentena total en la comuna de San Antonio y cordones sanitarios en los accesos a Viña y Valparaíso, “incluso los haría extensivos a las ciudades vecinas. Lo mismo sería adecuado para los grandes centros urbanos del Norte y del Sur del país que presentan comportamientos similares en el aumento de casos positivos de Covid-19”, sentencia el doctor Cruz.