Llaman a no usar calefactores a leña en el Gran Santiago para evitar aumento de Covid-19 y contaminación del aire

Con el fin de promover conductas amigables con el medio ambiente y la salud en la ciudadanía llegaron hasta la comuna de La Reina, la y el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, acompañados por el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza; el Seremi del Medio Ambiente RM, Diego Riveaux y los profesionales de la Seremi de Salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Diversas autoridades entregaron recomendaciones frente a la contaminación intradomiciliaria –en el contexto de la pandemia de Covid-19- e informaron sobre las fiscalizaciones al uso de calefactores a leña que se realizan en el Gran Santiago durante el periodo invernal.

“Una de las mayores fuentes emisoras de contaminantes en la Región Metropolitana es el uso de leña es por eso por lo que en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la RM, que comenzamos a implementar el año 2018, se estableció la prohibición absoluta de la leña en toda la Provincia de Santiago más las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Es fundamental que todos los habitantes den cumplimiento a esta medida para poder tener un aire limpio y poder de esa manera asegurar la salud de la población”, puntualizó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

“Hoy a través de drones podemos tener cámara que nos permite ver quienes están utilizando leña y están generando contaminación en la ciudad cuando existe esta prohibición. Desgraciadamente gran parte de esta situación se produce en las zonas altas de la capital, lo que es doblemente grave porque las emisiones que se generan por uso de leña terminan en los sectores bajos, en la zona poniente de Santiago”, agregó sobre el Plan de Fiscalización Preventivo que se implementó junto a la Intendencia Regional, la Superintendencia del Medio Ambiente y Seremi de Salud

En tanto, el superintendente Cristóbal De La Maza, explicó que las multas que aplica la Superintendencia al uso de calefactores a leña parten desde los $600.000 y que “son multas diferenciadas, que se aplican por distintas circunstancias, incluida la capacidad de pago del infractor”.

También existen los sumarios sanitarios por parte de la Seremi de Salud RM, cuyas multas van desde las 0,1 a 1.000 UTM. “Hay que destacar que multas son proporcionales y consideran la severidad del impacto, y en este caso, hay que tomar conciencia que el uso de la leña tiene severos impactos en la salud. Es por eso que reiteramos el llamado a la comunidad a cumplir con estas restricciones. Ya se ha asociado el efecto de la contaminación del aire a la mayor severidad de los efectos del Covid-19”, añadió.

Por su parte, el Intendente Felipe Guevara sostuvo que serán “implacables en la fiscalización de las personas que utilizan leña en estas fechas. Está prohibido durante todo el año en el Gran Santiago el uso de calefactores a leña, lo que se extiende a toda la RM en episodios de Alerta Ambiental y Preemergencia. En invierno, todos sabemos, es cuando más necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores y niños”, puntualizó.

Calidad del aire

Respecto de la contaminación atmosférica en Santiago, el Seremi del Medio Ambiente RM, Diego Riveaux, informó que el Ministerio -desde el 15 de marzo a la fecha- ha realizado el análisis de la evolución de la Calidad del Aire en la cuenca, siendo los contaminantes más relevantes analizados el MP2,5 (calefacción residencial) y los Óxidos de Nitrógeno (sector Transporte), los que se han visto más impactados por las restricciones al desplazamiento de personas.

Lo anterior explicó la autoridad ambiental sucede porque los 3 contaminantes más importantes de la Región Metropolitana, en un año normal, son el Transporte (39%), la Leña (38%), e Industria (15%), y hoy el Transportes y la industria se encuentran fuertemente disminuidos producto de las cuarentenas.

“A la fecha, la disminución del contaminante NOx (Dióxido de Nitrógeno y Óxido Nítrico) en la RM se ha mantenido alrededor del 60% de reducción (en comparación con el año 2019). Estas cifras se explican en parte por la disminución del transporte en la ciudad, ya que es el que aporta más del 60% de las emisiones de NOx en la RM. En el caso del Material Particulado Fino (MP2.5), se observó una reducción de un 25% promedio en todas las estaciones de la Red de Monitoreo, hasta la primera quincena de mayo, sin embargo, a partir de la segunda quincena hubo un aumento de las concentraciones de MP2,5”, expresó el seremi.

Esto último, precisó, “se debe al aumento en el uso de leña por el confinamiento, lo que sumado a las malas condiciones de ventilación y el frio de estos días, explican que hayamos tenido tres alertas ambientales hasta el día de hoy, pero en todo caso muy por debajo del año pasado, que a la misma fecha llevábamos 15 episodios”.

Las autoridades señalaron que a medida que el invierno sea más crudo, se verá un mayor impacto en las emisiones por el aumento en el uso de leña, lo que no solo afecta la calidad del aire, sino también la contaminación intradomiciliaria, es decir, la que ocurre en los hogares producto de la liberación de sustancias tóxicas que algunos calefactores emiten y que quedan dentro del hogar y son susceptibles de ser respiradas por las personas que la habitan, lo que expone a dichas personas a aumentar las posibilidades de contraer enfermedades respiratorias y virales.

“Existen algunos estudios internacionales en donde se alerta sobre la posibilidad de que la exposición a partículas finas prolongada está relacionada con una mayor probabilidad de sufrir complicaciones por Covid-19. Entre las recomendaciones para descontaminar los hogares están: ventilar por, al menos, 15 minutos al día, efectuar aseo profundo con paños húmedos que evita la presencia de polvo en suspensión, no secar ropa en el interior, no poner teteras o cáscaras de frutas sobre las estufas y no fumar”, sostuvo Omar Cáceres, jefe Acción Sanitaria de la Seremi de Salud.

Por su parte, el Jefe de Normas de la SEC, Jaime González, recomendó que “si está pensando en comprar una estufa, ya sea eléctrica, a gas o parafina, asegúrese que tengan su SELLO SEC, de certificación de seguridad. De la misma forma, al momento de usar calefones y estufas de llama abierta, como las que usan gas o parafina, el llamado es a ventilar los espacios que se están calefaccionando, para evitar la acumulación de Monóxido de Carbono, el que puede afectar gravemente la salud e incluso provocar la muerte”.

Uso de calefactores en la RM

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA) considera restricciones permanentes para el uso de calefactores a leña, de acuerdo con la zona en que se encuentre.

La Zona A, que corresponde a la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, está prohibido el uso de calefactores a leña durante todo el año. Sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet que estén dentro del listado SEC de calefactores.

En la Zona B -que incluye las provincias de Talagante, Maipo, Cordillera, Chacabuco, y Melipilla, excluidas las comunas de San Bernardo y Puente Alto- se permiten los calefactores a leña, pero no se permiten humos visibles provenientes de estos artefactos de calefacción, durante todo el día, exceptuando un periodo máximo de 15 minutos continuos para el encendido de los mismos. En días de episodios de Alerta, Preemergencia y Emergencia su prohibición es total en esta zona.