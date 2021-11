Chile cayó al cuarto lugar latinoamericano en ranking mundial de inglés

Chile registró la peor caída de su historia en nivel de inglés, desde que el EPI (English Proficiency Index, herramienta que clasifica a los países según su dominio del idioma) hizo su primera medición el año 2011.

En la versión 2021 del ranking desarrollado por EF Education First, nuestro país quedó en la posición 47 de un total de 112 países, aunque mantuvo su nivel de “dominio moderado”, logrando un score de 516 puntos, a diferencia de los 523 logrados en 2020, con los que consiguió el puesto 37 a nivel mundial.

En el contexto latinoamericano Chile también descendió. En el último reporte de 2020 nuestro país se ubicó segundo tras Argentina, líder indiscutido durante los últimos años, mientras que en la versión más actualizada nuestro país fue superado por Bolivia y Paraguay, quedando relegado al cuarto lugar. Pese al resultado de Chile, la tendencia de Latinoamérica fue al alza, registrando mejoras en tres cuartas partes de los países encuestados.

A nivel interno, las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío -coincidentemente las más pobladas- fueron las que lideraron el ranking, mientras que Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén fueron las zonas que registraron un menor dominio del inglés. En cuanto a ciudades y en línea con el liderazgo de sus respectivas regiones, Santiago, Viña del Mar y Concepción mostraron el manejo más alto, mientras que La Serena, Antofagasta y Copiapó fueron las peor evaluadas.

Pablo Parera, Gerente General de EF Education First Chile, explica que “los beneficios que otorga el manejo del inglés son invaluables, y muchos de ellos en algunos lugares del mundo pasaron a segundo plano durante la pandemia. Las sociedades que dominan mejor el inglés tienden a ser más justas y abiertas y ya es un hecho comprobado que quienes viven en ciudad también poseen un mayor manejo”.

El reporte también consignó otras dimensiones como género y edad. En ese sentido, los chilenos obtuvieron un puntaje de 526, 20 puntos más que las chilenas, y la brecha por generación tuvo marcadas diferencias entre los rangos etarios de mayor dominio (21-25 años, con 544 puntos y 26-30 años con 540), en comparación con 18-20 años, que logró 504 puntos de medición, y los mayores de 41 años, grupo que registró solo 470 puntos. Este último segmento fue el único en Chile que se ubicó por debajo del promedio mundial, que alcanzó los 500 puntos.

El investigador y doctor en lingüística Giorgio Lemmolo, quien además de Director de Administración Académica de Europa, Sudáfrica y Costa Rica para EF Education First, explica que “casi todos los países de América Latina han mejorado su nivel de inglés entre los adultos durante la última década y, aunque el progreso no ha sido siempre espectacular, sí ha tenido regularidad. Para consolidar estos avances, es necesario que el dominio del inglés de las mujeres alcance el mismo nivel que el de los hombres y la brecha de habilidades cada vez mayor entre los géneros en la región no es sostenible. Esto puede explicar la baja que tuvo Chile, ya que la pandemia incrementó la brecha de género”.

En el ámbito global, la clasificación de EPI 2021 fue liderada por Países Bajos, Austria y Dinamarca, que independiente de la pandemia pudieron aumentar su puntuación respecto del reporte 2020.

"A pesar de la disminución de viajes, el inglés sigue facilitando la comunicación y la cooperación transfronterizas, además de permitir nuevas modalidades de trabajo. El EF EPI de este año está más completo que nunca, y proporciona información valiosa para que los gobiernos evalúen sus políticas de aprendizaje de idiomas y destaquen las áreas estratégicas que deben mejorar", dijo Kate Bell, autora del EF Índice de Dominio del Inglés.

La edición 2021 de EF EPI se basó en los datos de más de 2 millones de personas en todo el mundo, quienes realizaron el EF Standard English Test (EF SET, gratuito) o una de las pruebas de nivel de inglés en 2020.