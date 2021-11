Recomendaciones sanitarias para estas elecciones

Cada vez falta menos para que miles de chilenos se acerquen a las urnas para decidir quienes será el próximo presidente de Chile, sus parlamentarios y consejeros regionales. Nancy Fontana, doctora de Nueva Clínica Cordillera, enfatiza en la necesidad que los votantes mantengan las medidas de autocuidado y prevención, a fin de no aumentar los contagios de Covid-19. Además, hace un llamado a cuidarse de las altas temperaturas que podrían llegar hasta los 30°.

“Las medidas son las mismas que se han venido promulgando desde el inicio de la pandemia. Esto quiere decir que hay que hacer uso de la mascarilla correctamente, desinfectarse las manos con alcohol gel o agua y jabón, evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento social y llevar su propio lápiz para no tener que utilizar el de otra persona”, recomienda la Dra. Fontana.

Otras de las recomendaciones es evitar los horarios de mayor aglomeración que son entre las 11.00 hasta las 14.00 horas, puesto que existe mayor aglomeración de votantes. Si se tienen que hacer filas de espera, recordar siempre mantener, al menos, un metro de distancia. Además, la especialista recomienda no exponer a menores de edad a un posible contagio y si es posible asistir sin acompañantes al centro de votación.

Pero cuidarse de los contagios contra el Covid-19 no son las únicas medidas que hay que tener en cuenta, puesto que las altas temperaturas también pueden generar complicaciones a los votantes. Por ello, recomienda siempre mantenerse hidratado, llevar una botella de agua personal para evitar contagios, aplicarse bloqueador y no exponerse directamente al sol. Además, la doctora hace énfasis en el “especial cuidado de los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes o enfermedades de base, es importante que ellos tengan prioridad”.

Hay que destacar que con la aplicación de las vacunas la intensidad de los cuadros ha bajado, por lo cual éstas se representan como un resfrío común, por lo mismo, se debe prestar atención a sintomatología como fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, dolor de garganta, tos, obstrucción nasal, diarreas, vómitos, dificultad respiratoria.

Sin embargo, si la persona llega a presentar dos o más síntomas es posible que se esté en presencia de un contagio por SARS-CoV-2 y debe realizarse un test PCR: “Es importante recordarle a los votantes que a la aparición del más mínimo síntoma no se debe acudir al sufragio hasta que no se tenga un resultado negativo de PCR y que se este seguro que no sea un contagio por coronavirus”, concluye la experta.