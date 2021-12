12 tips para enfrentar la Prueba de Transición (PDT) 

“Sabemos que el escenario en el cual se rinde la Prueba de Transición es de incertidumbre debido a la crisis sanitaria, pero nuestro llamado es a la calma, la tranquilidad y la respiración. Nos enfrentamos a un proceso que define el ingreso a la Universidad de miles de jóvenes, pero no lo es todo. Esta prueba no define su vida; define un momento de ella. Por lo anterior el llamado es también a las familias y el entorno, pues el exceso de expectativas y exigencias no contribuirá a un mejor resultado”.

Con estas palabras la socióloga Natalia Cortés, coordinadora de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje UACh, invitó a las y los estudiantes y sus familias que serán parte de este nuevo proceso de rendición de la PDT a ser realistas con sus expectativas y confíen, y que evalúen habilidades y fortalezas personales, ya que eso permite que se desplieguen más alternativas y estrategias, en el caso que los resultados no se den como esperan. Por eso, destaca, manejar más de un plan (A, B o C) siempre será positivo y bajará los niveles de ansiedad.

“Lo principal es que en estas últimas semanas se transmita un ambiente de tranquilidad y seguridad para que las y los jóvenes enfrenten una prueba de transición sin presiones. Si tienen un amuleto de la suerte, llévenlo en el bolsillo; y si conocen tips de respiración o posturas de yoga, practíquenlas. Todo estará bien, confíen”, dijo.

Para ahondar en estas recomendaciones los profesionales de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje UACh Diego Pérez (profesor de educación diferencial) e Ivette Leiva (psicóloga) entregaron 12 tips para enfrentar este importante momento en la experiencia vital de las y los jóvenes.

Previo a la prueba

Aprende alguna técnica de respiración e intenta realizarla todos los días. Servirá para relajarte. (Hay APP gratis de meditación y relajación que puedes utilizar).

Duerme y aliméntate bien.

Organiza bien tus tiempos, dejando tiempo para estudiar los contenidos que ya manejas y evitando incorporar información nueva. No olvides también dejar cada día espacios para distraerte.

Busca espacios para hablar sobre tus emociones y sobre los temores que surgen a veces. El verbalizarlo y escuchar las opiniones de otros nos ayuda a encontrar nuevos significados.

Intenta dejar de estudiar al menos 3 días previo a la PdT. Esto te permitirá estar más descansado al momento de rendirla.



El día de la prueba

Deja preparado todo lo que debes llevar el día anterior, es decir, la ropa que usarás (que sea cómoda), tu carnet de identidad, el lápiz, la goma, mascarilla, alcohol gel, pañuelos desechables, agua, etc.

Pon atención a las instrucciones y consulta si es que te surge alguna duda.

Concéntrate en tu prueba y no en lo que esté pasando a tu alrededor.

Si no comprendes, vuelve a leer la pregunta y sus respuestas.

Si sigues sin comprender, avanza a la siguiente y luego vuelve atrás.

En caso de bloqueo, detente, concéntrate en la técnica de respiración que aprendiste y continúa con una pregunta que sí sepas. Si te queda tiempo al terminar, regresa a aquellas que no respondiste.



Después de la prueba