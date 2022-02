Filosofía ambiental: vital para fomentar el vínculo del ser humano con el medioambiente 

Cerca de 30 participantes, entre educadores e investigadores, vivieron recientemente el taller de filosofía ambiental de campo que permitió transmitir metodologías para fomentar el vínculo del ser humano con el medio ambiente. El taller se realizó en el Parque Omora, a 3 kilómetros de Puerto Williams, comuna Cabo de Hornos.

Kelli Moses, coordinadora internacional del Parque Omora y Programa de Conservación Biocultural Subantártica y del Centro de Tecnología de Excelencia del Cape Horn International Center (CHIC), señaló que este taller fue organizado por el Programa de Conservación Biocultural de la Universidad de Magallanes, la Universidad de North Texas, el Centro de Tecnología de Excelencia y Proyecto CHIC-Anid y contó con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Chile, más entidades como Biocitizen-Chile.

Entre los participantes estuvieron profesionales del parque Mahuida de la comuna de La Reina de la Región Metropolitana; de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad Austral de Chile, Biocitizen Chile de Valparaíso, y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, de Coyhaique y del Parque Omora de Cabo de Hornos.

Kelli Moses cuenta que la Fundación Omora propuso en 2019 el proyecto adjudicado en un concurso público de la Embajada de EE.UU en Chile para fomentar actividades de medio ambiente, comunidad y de investigación, pero la pandemia obligó a su retraso por dos años y se realizó a comienzos de 2022.

“Uno de los objetivos al hacer este taller era capacitar a educadores sobre la aproximación del taller de filosofía ambiental de campo y a través de ello poder capacitar personas y implementar actividades de Filosofia Ambienta de Campo en otras regiones de Chile”, precisó Kelli Moses.

“La filosofía ambiental de campo adquiere hoy importancia porque es una forma de fomentar la reflexión de nuestra relación con el medio ambiente. Como humanos, co-habitantes, como nos relacionamos con nuestro entorno y a través de este hábito de reflexionar cambiamos nuestros hábitos para convivir en una forma más sustentable”, destacó la investigadora.

Para ello se enseñó a los participantes respecto a las metodologías implementadas en el Parque Omora y que puedan adaptarlos en sus respectivos territorios, basado en la diversidad biocultural para sus comunidades y adaptar la metodología para poder generar la conciencia y un involucramiento en la conservación biocultural.

La experiencia será replicada próximamente en el parque Mahuida en La Reina; en Viña del Mar, Coyhaique, Valdivia y Punta Arenas.

“En estos dos años hemos trabajado en un libro sobre la aproximación que será lanzado por la edición internacional Springer como parte de la serie “Ecologica y Etica” editado por Dr. Ricardo Rozzi, ecólogo y filósofo chileno llamado ‘Filosofía Ambiental de Campo’”, expresó Moses.

El taller resultará también en una guía para profesores de educación basado en la aproximación de filosofía ambiental de campo y otras aproximaciones pedagógicas que esperan colaborar con el Ministerio de Educación y diferentes colegios. Se agregarán cápsulas audiovisuales para que los profesores puedan implementar lecciones y actividades de la filosofía ambiental de campo en sus clases a lo largo de Chile.

El Parque Omora, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales tradicionalmente ofrece cursos de Filosofía Ambiental de Campo y Conservación Biocultural de Campo para alumnos universitarios, pero este verano se implementó por primera vez para capacitar educadores e investigadores para enseñar respecto de la aproximación de filosofía ambiental de campo.

“Este fue un taller para profesionales y practicantes que trabajan en el área de desarrollo de educación y turismo sustentable. Son personas con harta experiencia en su profesión para poder tomar esta metodología e implementarla en su comunidad”, afirmó.

El taller tuvo un enfoque más en la metodología y como desarrollar cada una de sus cuatro pasos: 1) la investigación científica de humanidades, la investigación de filosofía, 2) la comunicación poética a través de metáfora o relatos sencillos, 3)crear una actividad de guiado y 4)diseñar un espacio de conservación.

“En estos cuatro pasos la idea es que se guía al participante a ser partícipe en la conservación biocultural. No es solo enseñar un concepto, sino de acción participativa”, afirmó.

Desde Mahuida a Williams

Camila Saldías, bióloga ambiental de la Universidad de Chile y coordinadora del área de educación ambiental del parque Mahuida desde 2016, destacó el taller y para ella el haberse reencontrado con Parque Omora donde fue coordinadora de educación del Centro Universitario de Puerto Williams entre los años 2013 y 2016.

“Mi balance es positivo y valoro mucho la instancia que me hayan invitado. Desde que llegué a Mahuida he estado ejercitando la metodología de la filosofía ambiental de campo. Volver a Puerto Williams y poder recibir de alguna manera retroalimentación fue un poco la fortaleza del taller, generar un espacio de retroalimentación entre personas que venimos relacionándonos con el enfoque y también la posibilidad de poder profundizar en ello con la metodología, con Ricardo Rozzi, porque seguimos descubriendo cosas que no comprendíamos al 100%”, expresó.

Respecto a la forma en que se adaptara a la aproximación en otros lugares como la reserva municipal Mahuida, respondió que “tenemos un desafío con los participantes del área central de Chile. Nos reuniremos en terreno para hacer un reconocimiento del parque porque no todos lo conocen. Lo primero es contextualizar la metodología y a eso nos abocaremos porque tenemos el diseño general, pero tenemos que contrastarlo con el contexto e involucrar mucho a la comunidad que fue un tema que surgió en cuanto a los aspectos a mejorar, como incidir mejor y como involucrar con más pertinencia y suficiente tiempo a los actores locales”, opinó Saldías.

La investigadora resaltó que la pandemia ha provocado en las personas la necesidad de buscar parques, naturaleza. “Esta metodología invita a una pausa para hacer ese reencuentro con los otros humanos y no humanos. Es un camino lento de ir dándonos cuenta cómo hacer ese reencuentro con la naturaleza, pero paso a paso, sin ansiedad y sin el apuro que nos caracterizaba antes de la pandemia”.

Tomás Vergara, director ejecutivo del Parque Mahuida, valoró la cooperación establecida con el Parque Omora mediante este taller y que permite reforzar el trabajo que han desarrollado en esta reserva natural municipal donde incorporaron objetos bioculturales como objetos de conservación. “La forma en que se relacionan los parques pasan por las personas, por el intercambio de experiencia”, acotó.

Zac Humel, próximo a comenzar un magister en conservación de recursos naturales en Montana, Estados Unidos, destacó del taller que “la filosofía ambiental es todo, es el futuro, es como vamos a reparar la relación entre la humanidad, la sociedad y la naturaleza. Tenemos que al menos llegar a evolucionar”.

El biólogo y experto de educación ambiental de estados unidos, Terrance Caviness afirmó: “Es una forma de conexión entre el ser humano y otros seres vivientes y el mundo. Cómo podemos empezar a conectar al mundo en total. Es como podemos empezar un proceso de reconexión”.