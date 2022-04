Los implantes de microchip que te permiten pagar con la mano

Puede pagar con la mano porque en 2019 le implantaron un microchip de pago sin contacto debajo de la piel.

"El procedimiento duele tanto como cuando alguien te pellizca la piel", dice Paumen.

Pagar un café en Nueva York o un coctel en Río

Comodidad frente a privacidad

Patrick Paumen dice que no tiene ninguno de estos temores.

Agrega que no le preocupa que se pueda rastrear su paradero.

"Los chips RFID se utilizan en las mascotas para identificarlas cuando se pierden", dice. "Pero no es posible localizarlos usando un implante de chip RFID: la mascota desaparecida debe encontrarse físicamente. Luego se escanea todo el cuerpo hasta que se encuentra y lee el chip".

La experta en tecnología financiera o fintech Theodora Lau es coautora del libro "Beyond Good: How Technology Is Leading A Business Driven Revolution" (Más allá de lo bueno: cómo la tecnología está liderando una revolución impulsada por los negocios).