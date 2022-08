UCM celebró un nuevo aniversario marcado por el cambio de mando de rector

Fueron cientos de asistentes los que llegaron a la ceremonia por el aniversario de la Universidad Católica del Maule, instancia en la que se registró el cambio de mando, entre el rector Diego Durán Jara y el nuevo rector, Claudio Rojas Miño.

Con autoridades como la subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación, Verónica Figueroa Huencho o el presidente de la Red G9 y rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, entre otros, comenzó con la eucaristía presidida por el sacerdote Galo Fernández, quien repasó la historia de la UCM, agradeciendo el legado que dejó el Dr. Durán tras estar dos periodos en el cargo.

“Hoy, muy especialmente queremos agradecer a don Diego Durán Jara, por su entrega y dedicación durante estos dos periodos que le ha correspondido ejercer como rector, ni más ni menos que un tercio de la historia autónoma de la Universidad. Ha sido, ciertamente un tiempo fecundo, de mucho crecimiento para la UCM, en su tamaño, en su cobertura, en su complejidad y en su excelencia”, dijo Fernández.

De igual forma destacó que la Casa de Estudios más grande de la Región del Maule, también es la que presenta mayor movilidad social a nivel nacional.

“Entre los diversos logros del periodo que uno pudiera detallar en este momento, solo me permito destacar el reconocimiento que hemos obtenido como la institución que ha procurado la mayor movilidad social en el país. Son ciertamente muchos más los logros, pero me permito destacar este como si se tratara de una perla preciosa, por ser algo tan coherente con la misionalidad de servicio a la Región y en particular a quienes han carecido de oportunidades. Gracias don Diego”, destacó.

El sacerdote también tuvo palabras para Claudio Rojas, quien ya había sido rector de la UCM en el pasado. “Confío en que se sentirá en casa y que podrá apreciar y valorar todo lo nuevo que ha florecido en ella todo este tiempo. También estoy seguro de que en este nuevo periodo podrá aportarnos de un modo nuevo, con toda la riqueza de experiencia en diversos ámbitos de educación superior que adquirió durante el tiempo que estuvo fuera”, dijo.

10 años de crecimiento

Tras la misa, llegó el turno de realizar la tradicional cuenta pública, instancia en la que el rector Diego Durán, revisó los principales hitos de su gestión, la que fue de 10 años, dividido en dos periodos.

“Es un momento de mucha emoción varias cosas han pasado durante estos 10 años. Estoy muy contento con todo lo realizado y el aporte que la comunidad ha hecho, con grandes avances y sacrificios, por lo tanto, me voy feliz. Solo queda invitar a la comunidad universitaria a seguir creyendo en que somos capaces de hacer mucho más como lo es la acreditación de excelencia”, indicó.







Terminado el acto académico el nuevo rector señaló que “la universidad hoy está en una posición expectante, ha venido creciendo y desarrollándose de manera significativa, está con mucho ánimo de desarrollarse como una universidad compleja, lo cual también trae, valga la redundancia, muchas complejidades. Sin duda crecer en postgrado, en doctorados y en relaciones internacionales es parte de esa complejidad”.

“Son tiempos complejos que debemos mirarlos con tranquilidad, muchas veces habrá cuestiones controversiales para lo que debemos tener temple y la mirada larga puesta en el horizonte y en función de eso también ir actuando. Parte del ADN de nuestra institución es el espíritu de servicio que debemos seguir desarrollando”, agregó el nuevo rector UCM.