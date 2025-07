Empresarios billonarios se van a vivir fuera de Chile: el país cambió y ellos también

Los empresarios billonarios -con patrimonios por sobre los US$ 1.000 millones- o en vías de serlo que vivían felices en Chile por la calidad de vida, la seguridad, la cercanía de la familia y los amigos, han emigrado. Porque se han globalizado sus negocios y, por extensión, ellos también.

Pero hay otros factores movilizadores: el estallido social provocó mucho miedo, el primer borrador de una nueva Constitución y la asamblea que lo redactó aumentó la sensación de inseguridad, y el anuncio de una reforma tributaria con un impuesto al patrimonio terminó por decidir a varios de que era hora de fijar su residencia en otro país con certeza jurídica.

Adónde y por qué levantaron el vuelo.

Teresa Solari, hijo y sobrina: playa y golf

En Bahamas viven Teresa Solari Falabella, su hijo Juan Carlos Cortés y su sobrina Cecilia Karlezi Solari. Aclanados, los tres residen en el condominio Albany, con cancha de golf PGA, es decir, que forma parte del tour de profesionales. No podía ser de otra manera: Cortés -apodado “Chaleco”- es un muy buen golfista que ganó varios premios a nivel sudamericano y disfruta siguiendo el torneo Hero World Challenge, organizado por Tiger Woods, en el que participan 20 de los mejores golfistas del mundo. ¿Dónde? En el condominio Albany.

El fue el primero en partir a Bahamas en 2022. Y poco después lo hizo su diversificada prima Cecilia -accionista de Falabella (12,7%), Enaex (12,59%), Moller&Pérez Cotapos (12,25%), Cruzados SADP (9,99%), Hipódromo (25,79%) y Club Hípico (11,93%)-, muy preocupada por su seguridad, dicen en su entorno.

Karlezi y Cortés son muy cercanos: ella es hija única y considera a su primo como un hermano muy protector.

Cecilia tiene un departamento en Sunny Island, Miami, hace muchos años, pero Bahamas tiene la ventaja de no exigir el pago de impuestos, si bien las empresas de Karlezi tributan en Chile. Al no ser residentes chilenos, en caso de muerte, sus herederos no pagan el impuesto a la herencia en Chile.

Su tía Teresa Solari, también dueña de una propiedad en Miami y del 11,58% de Falabella, siguió los pasos de su hijo y su sobrina, pero en lugar de un departamento se inclinó por una casa.

Los tres combinan la tranquilidad de Bahamas con la vida más agitada de Miami. No necesitan comprar pasajes: Karlezi y Cortés tienen cada uno su propio avión, que demora 20 minutos entre la isla y la ciudad del sol.

Guillermo Harding: piso superexclusivo en Madrid

De su Viña natal a Madrid. De vender Farmacias Cruz Verde y la distribuidora Socofar en US$ 998 millones (incluyendo pasivos) a la mexicana Femsa, de comprar Farmacias Ahumada a través de Inversiones Da Vinci, donde él posee el 51%, a la multinacional Walgreens Boots Alliance, que recibió US$ 49,1 millones por el 100%.

De bajísimo perfil, Guillermo Harding Alvarado llamó la atención de elDiario.es, el medio nacido digital más leído en España, que le hizo una radiografía. En su edición del 10 de octubre de 2023 informó que Harding notificó ese año “al registro mercantil de Luxemburgo, donde administra una sociedad con cerca de 1.100 millones de euros en activos, su nuevo domicilio profesional en Madrid”. Lo que, según varios abogados, significa que no es residente fiscal chileno, pudiendo serlo de Luxemburgo o España.

El “discreto multimillonario chileno” -como lo describe el medio- compró un piso en el complejo de edificios de ultralujo Centro Canalejas, en la calle Alcalá, a pocos metros de la Puerta del Sol en Madrid. Es un proyecto de conservación histórica que dio origen a 22 departamentos que salieron al mercado a un precio promedio de 4,7 millones de euros cada uno, cuenta elDiario.es. “Todo a nombre de una empresa española de nombre impronunciable, Jungfernstieg Inversiones, de la que es administrador único y propietario”.

Escogió una oficina de 650 m2, en un edificio muy bien ubicado: al lado de la Bolsa de Madrid en la Plaza de la Lealtad, detalla elDiario.es, y lo compró a través de su sociedad española H4H Asesoría e Inversiones.

A Harding le gusta el negocio inmobiliario. No solo es dueño del 20% del Grupo Patio, que se dedica a la renta inmobiliaria, compra o construye stripcenters y arrienda los locales a terceros, así como edificios y bodegas, sino que también ha levantado proyectos de primera y segunda vivienda en su región de origen. Además de stripcenters en La Dehesa, La Reina, Santa María de Manquehue, San Carlos de Apoquindo, Talca y un polo de oficinas en Huechuraba, reporta La Tercera. YA todo lo anterior hay que sumar la compra que hizo del Hotel Termas de Chillán.

En España puso sus fichas en Mazabi, una suerte de Grupo Patio, pero que opera como un multifamily office, asegurando flujos de caja e invirtiendo en hoteles, edificios emblemáticos que compra y transforma en departamentos. El año pasado Mazabi debutó en Londres, al adquirir un edificio de oficinas en la City. Harding también invirtió en Healthcare Activos, empresa española de residencias para adultos mayores con 8.500 camas.

Nicolás Ibáñez: dividido

Con doble nacionalidad -chilena y británica- por su madre escocesa, Nicolás Ibáñez Scott -bilingüe desde la infancia- vive entre tres países. En España es donde pasa más tiempo: tiene un departamento en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, donde se ubica la “Milla de Oro”, con las tiendas más caras de la capital española.

Escocia es el segundo: desde 2023 su residencia informada al registro mercantil del Reino Unido cambió de Chile a Edimburgo, la capital escocesa. Lo que, según varios abogados, sirve como medio de prueba en Chile para certificar que dejó de ser residente fiscal chileno.

A Chile viaja a ver a su madre Sheila Scott, de 102 años.

Su casa en Edimburgo, en la localidad de Kilchoan, está inmersa en 300 hectáreas que forman parte de un proyecto de conservación de su fundación The Kilchoan Melfort Trust, inscrita en el registro mercantil británico en 2023.

Ibáñez puso otra ficha en el escocés Hampden Bank, el primero en obtener (en 2015) una licencia bancaria en el Reino Unido en 30 años. Ofrece asesoría a altos patrimonios, préstamos y cuentas corrientes. Allí tiene el 20% a través de Drake Enterprises AG, el vehículo de sus negocios, domiciliado en Zug, Suiza. Es el principal accionista del banco que el año pasado obtuvo utilidades por US$ 12 millones.

Puede comprar lo que quiera, ya que por la venta de D&S, la dueña de los Lider y Ekono, recibió unos US$ 1.500 millones de Walmart.

En Chile le queda poco: arrendó su campo en Purranque a un fondo de inversión, al que le vendió sus vacas lecheras. El 50% de Colgram (Opaline y Colloky) pasó a manos de Contempora (familias Diez y Martino). Conserva su 18% en Manuka, la mayor productora de leche de Chile, fundada por un centenar de lecheros de Nueva Zelandia; Papa John´s y el 50% de Aviasur, un operador de base fija que arrienda espacios aéreos en los aeropuertos de Santiago, Pisco (Perú) y Miami, donde aterrizan aviones privados, cargan combustible, reciben catering, pueden contratar charters y usar sus salones superVIP.

Las Ponce Pinochet: de la nieve al calor húmedo

Daniela Ponce Pinochet, la menor, tomó la delantera: en 2020 se radicó en Canadá. De muy bajo perfil, comentan que le incomodaba la alta exposición de su padre por el caso Cascadas.

En 2023 se le sumó su hermana Francisca, presentada en sociedad como la sucesora de Julio Ponce Lerou, controlador de SQM. Y en paralelo, Alejandro, el segundo, se fue a vivir a Montevideo, Uruguay.

Se atribuye esta decisión conjunta a la reforma tributaria que incluía un impuesto al patrimonio a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile con un patrimonio -en el país o en el exterior- superior a US$ 4,9 millones.

Como cambiarse de país toma tiempo, el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en marzo de 2023, no alteró los planes de Francisca -la última de los tres en emigrar- de trasladarse a Canadá.

Pero este año, las hermanas decidieron cambiar el frío por el calor húmedo de Panamá, donde está constituido el fideicomiso The Pacific Trust, creado por el padre, cuyos beneficiarios en caso de su muerte son sus cuatro hijos. Panamá es un territorio, al igual que Uruguay, donde no hay impuesto a la herencia. Y hay quienes creen que más allá del nuevo clima, Daniela y Francisca pueden haberse mudado a Panamá, donde deben pasar más de seis meses, para que no queden dudas de que residen en el lugar donde está el fideicomiso o trust.

Daniela, Francisca y Alejandro son directores de las cinco sociedades cascadas, a través de las cuales Julio Ponce controla SQM con un 26% de la propiedad y que debieran reducirse a dos en el futuro.

Julio, el mayor, es el único que no forma parte de los directorios y es el único que vive en Chile.

Hernán Briones: el amor es más fuerte

Hernán Briones Goich, el mayor accionista junto a su hermano Pablo, de Cementos Bío Bío -cada uno con el 21,94%-, se radicó hace más de una década en Lisboa, Portugal.

A diferencia de otros empresarios, el amor por una portuguesa lo llevó hasta la tierra del fado, por lo que adquirió la nacionalidad y tiene domicilio tributario en Portugal, cuenta alguien que lo conoce bien.

Compró una casona conocida como el palacio de la Embajada del Reino Unido, porque allí vivía antiguamente el embajador. De cuatro pisos y color rosado, construido a fines del siglo XVIII, él y su mujer viven en dos pisos y arriendan los dos restantes: uno a un taller de artistas y el otro a la famosa cantante de fado Mariza.

Briones se mueve entre Lisboa y Madrid, donde tiene una fábrica de cemento y una casa. Y lo hace piloteando su propio avión.

En 2012, Hernán y su hermano Pablo, que hacen dupla en los negocios, vendieron el control de Indura, la mayor productora latinoamericana de gases industriales y medicinales, en US$ 620 millones.

Pablo también posee un departamento en Lisboa, pero no reside en la capital portuguesa, según las fuentes consultadas.

Alejandro Weinstein: líquido y crítico

No pasó mucho tiempo entre que vendiera el laboratorio Recalcine, que controlaba con su padre y su hermano Nicolás, y abandonara Chile hace una década.

La liquidez que le dejó la operación -US$ 2.100 millones pagó Abbott por la participación familiar en 2014- le permitía a Alejandro Weinstein Manieu, que recibió el mayor porcentaje, elegir el lugar que quisiera.

Primero fue Estados Unidos, después Londres y ahora es Suiza.

Inversionista agresivo en la industria de la salud y bienestar, su empresa con las iniciales de sus apellidos -WM Partners, creada en 2015, en Aventura, Florida- levanta fondos de inversión para comprar empresas, hacerlas crecer y venderlas. Fórmula que suma US$ 1.000 millones invertidos, según la página de WM Partners, e incluye la compra de Nutranext -muy grande en vitaminas y suplementos en Estados Unidos- que, en 2018, vendió en US$ 700 millones a Clorox. Otras compras son Ultima Replenisher (electrolitos), Raw Sugar (cuidado personal), Wellmore (nutrición deportiva y superalimentos), siempre a través de fondos.

Lo mismo hizo en Israel -tiene pasaporte israelí, según La Tercera-, donde se involucró en el desarrollo de startups de salud y bienestar.

Lo último fue la toma de control del laboratorio de genéricos colombiano Procaps, con operaciones en 13 países. Entró en 2021 con un 14%, pero tras una bullada pelea con Rubén Minski, su fundador y mayor accionista, terminó controlando la compañía, y José Minski, el hermano que acercó a Weinstein a Procaps, como socio y cofundador de su firma WM Partners desde 2015.

En Chile compró dos viñas -en 2015 y 2017- que convirtió en Tapihue Wines y dos en Argentina. “Hace rato que en los negocios estoy divorciado de Chile. Yo sigo los pastos verdes, donde haya oportunidades ahí voy a estar. Y aquí todavía no llueve para que se ponga verde”, declaró a El Mercurio el 4 de mayo, de visita en Chile.

En su opinión, Chile perdió el atractivo: “En el minuto en que se estigmatizó a los empresarios y se trató de que los empresarios, emprendedores y dueños del capital pagaran la cuenta social a través de mayores impuestos”. El estallido social tuvo un efecto económico grave, según él, “porque los portafolios de los inversionistas chilenos se fueron del país. Chile tenía una característica única: los empresarios creían en este país y el porcentaje de su riqueza que tenían invertido acá era altísimo, comparado con cualquier otro país, quizás, del mundo”.

Büchi y tres Luksic: tranquilidad suiza

De los cuatro hermanos Luksic vivos -Guillermo murió en 2013-, tres viven en Suiza, aunque no en el mismo lugar. Solo Andrónico, el mayor, permanece en Chile.

Hay que decir, eso sí, que el pionero fue Hernán Büchi, el exministro de Hacienda que posee nacionalidad suiza porque sus abuelos paternos lo eran.

Pasó tres años en solitario hasta que, en 2019, se le unió Gabriela Luksic, la menor del clan, en Zug. Con proyectos inmobiliarios en Zapallar, Cachagua y Vitacura, productora de aceite de oliva en Ovalle y socia de Nadja Swarovski en la boutique Really Wild en Londres, posee nacionalidad chilena y croata.

Sus negocios personales están radicados en la sociedad Benares Limited, domiciliada en el Reino Unido, y de la cual cuelga Petra, que agrupa sus inversiones inmobiliarias, incluido el 15,18% del Grupo Patio.

A Gabriela se sumaron su hermana Paola y su marido Óscar Lería, en 2022, pero no en Zug, sino en Vaud, separados por 230 kilómetros. La abuela materna de Lería era originaria de Vaud, publicó DF MAS.

El 15 de diciembre de 2023 la pareja informó al registro mercantil del Reino Unido, donde están domiciliadas sus sociedades Ventisquero Sur LLP y WildSur, que su residencia cambió de Chile a Vaud.

WildSur posee inversiones inmobiliarias en Madrid, la Costa del Sol e Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza), con 400 casas y departamentos terminados y 200 en construcción. Y tiene, además, el 30% del fondo de inversión inmobiliario Alerce Real Estate que cuenta con cinco proyectos de stripcentes aprobados en la Comunidad de Madrid, con una inversión de US$ 80 millones. Los Lería Luksic participan por partida doble en el fondo, ya que Paola y Óscar son dueños del 26% del Grupo Patio que, a su vez, posee el 40% de Alerce Real Estate.

Y falta Jean Paul Luksic que, en 2o22, también se fue a Zug con su mujer inglesa Belinda James. A ella la conoció en Londres, se casaron en 1993 y este vínculo matrimonial incidió fuertemente en la decisión familiar. DF MAS contó que a ella le prometió que algún día volverían a vivir a Europa. Y cumplió. Presidente de Antofagasta Minerals -una de las diez mayores productoras de cobre del mundo, fundada por su padre en 1979-; de Antofagasta PLC, la matriz y dueña del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que transa en la Bolsa de Londres; vicepresidente de Quiñenco y director del Banco de Chile, eligió Vaud y no Londres, porque allí vive su hermana Gabriela. Además, desde ahí se conecta rápido con los negocios internacionales de la familia, cuya fortuna fue avaluada en US$ 25.700 millones en el ranking de billonarios de Forbes en 2024.