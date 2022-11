Empresa es reconocida como la primera en alinear su información corporativa con el Net Zero Company Benchmark de Climate Action 100+

Los inversores institucionales abrdn, National Trust y Robeco, que lideran el compromiso en el marco de la iniciativa Climate Action 100+, han reconocido a Enel como la primera y única empresa que ha alineado completamente su divulgación de información corporativa con el Net Zero Company Benchmark de Climate Action 100+.

La iniciativa liderada está compuesta por unos 700 inversores de todo el mundo y es responsable de más de 68 billones de dólares estadounidenses en activos gestionados. Su objetivo es garantizar que los mayores emisores corporativos de gases de efecto invernadero del mundo tomen medidas contra el cambio climático.

En marzo de 2021, Climate Action 100+ lanzó su Net Zero Company Benchmark, en el que se definen los indicadores clave de éxito para la alineación de las empresas con un futuro vero emisiones y con los objetivos del Acuerdo de París. Este Benchmark es la base sobre la que los inversores se comprometen ya que exige información sólida y comparable sobre cómo las compañías están realineando sus estrategias y operaciones comerciales.

El cumplimiento de los criterios es un hito significativo tanto para Enel como para los inversores principales, que refleja el valor del diálogo entre empresas e inversores. La empresa se ha comprometido a descarbonizar de acuerdo con una trayectoria 1,5 °C y pretende alcanzar las cero emisiones netas en 2040.

La estrategia de descarbonización consiste en cambiar hacia la generación y el almacenamiento de energía renovable, eliminando gradualmente la generación de energía basada en carbón para 2027, y el gas natural, tanto en la generación de energía como en las ventas a clientes, para 2040.

“Se trata de un gran logro para Enel y supone un reconocimiento de los esfuerzos de la empresa por divulgar información corporativa relacionada con el clima totalmente alineada con las expectativas de nuestros inversores”, afirmó Francesco Starace, CEO y director general de Enel.

“Es también la demostración de que una estrategia clara relacionada con el clima y un diálogo constructivo entre las empresas y los accionistas pueden conducir a un progreso significativo para alcanzar los compromisos Net Zero en línea con el Acuerdo de París”, agregó.

Carola van Lamoen, Head of Sustainable Investing de Robeco, declaró: “Año tras año, hemos acogido las nuevas medidas adoptadas en consonancia con las mismas, entre ellas la aceleración de sus plazos de eliminación del carbón, la adopción de objetivos de reducción de emisiones alineados con un escenario de 1,5 °C en todas las emisiones materiales, la revisión de la alineación de su participación en asociaciones comerciales con los objetivos del Acuerdo de París y la mejora de la divulgación de información financiera relacionada con el clima”.

Alice Bordini Staden, Investment Committee Member y Stewardship Lead de National Trust, comentó: "Se trata de un logro muy importante para Enel, el National Trust y los demás inversores comprometidos. Alinear la divulgación de la información corporativa con el Net Zero Benchmark de Climate Action 100+ y todos sus indicadores de estrategia, objetivos y gobernanza es un hito para la responsabilidad corporativa y las prácticas de gobernanza".







"Demuestra que el compromiso colaborativo es una herramienta poderosa para posibilitar el progreso hacia una descarbonización real y para proteger la salud de nuestro planeta a largo plazo. Estamos orgullosos de Enel y de su liderazgo en el sector utility. Seguiremos comprometiéndonos para elevar la ambición y los estándares tanto de su sector como de todo el sistema económico", agregó.

Kathleen Dewandeleer, Senior Sustainability Manager de Abrdn manifestó: “El alineamiento con 1,5o C y el compromiso con la eliminación del carbón para 2027 son hitos importantes para Enel en el camino hacia el Net Zero para 2040. Vemos a Enel como un líder de la transición energética y valoramos su compromiso continuo y abierto con sus grupos de interés sobre la transición energética. Nos complace que Enel haya optado por alinear estrechamente su compromiso de descarbonización con el Net Zero Benchmark de Climate Action 100+”.