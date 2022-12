Concluye exitosamente seminario internacional sobre genética en acuicultura realizado en Puerto Varas

El Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), junto con la Universidad de Chile, llevaron a cabo una nueva edición del XIV Simposio de Genética en Acuicultura (ISGA 2022, por su sigla en inglés), uno de los mayores eventos de genética aplicada a la acuicultura a nivel mundial.

En las múltiples exposiciones que se realizaron se compartieron las últimas investigaciones a nivel mundial sobre genética y genómica, con el fin de aumentar la eficiencia y sostenibilidad de la acuicultura. Además, los asistentes debatieron estrategias y resultados para la integración de nuevas herramientas genómicas en la cría y producción acuícola.

La inauguración contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, José Manuel Yáñez; del alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate; de la seremi de Ciencias Macrozona Sur, Maite Castro, y del gerente general de Intesal, Esteban Ramírez.

En el encuentro, efectuado en el Hotel Enjoy de Puerto Varas del 27 de noviembre al 2 de diciembre, se congregaron más de 300 personas de 40 países, tanto de manera presencial como online.

El gerente general de Intesal, Esteban Ramírez, señaló que se dieron “exposiciones de primer nivel mundial en cuanto a la genética y genómica. Fue una semana en la que pudimos conocer los avances que se están realizando y los desafíos que tenemos por delante, para los que sin lugar a dudas seguiremos trabajando juntos".

Por su parte, el decano de Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, José Manuel Yáñez, indicó que “fue un gran congreso donde tuvimos representantes del ámbito académico, autoridades y científicos de todo el mundo. Nos visitaron cerca de 300 investigadores con muchas ganas de mostrar los resultados de los últimos avances en genética en acuicultura”.

Un cierre con premiaciones

Durante la ceremonia de clausura del simposio se anunció la próxima sede de este congreso, que corresponderá a la Universidad de Cádiz, en España, la cual se llevará a cabo en 2025. Además, se entregaron premios a los investigadores que presentaron los mejores trabajos en las sesiones de charlas, póster y elevator pitch.

En la categoría Mejor Póster, el ganador fue Sho Hosoya, de la Universidad de Tokio, Japón, por su trabajo “Selective breeding of the tiger pufferfih (takifugu rubripes) by genomic selection in conjunction with surrogate broodstock technology”.







Mientras que Sara Salisbury, del Instituto Roslin, Reino Unido, fue distinguida como Mejor Pitch por su presentación “Investigating the variation in sea lice resistance among salmonid species with single nuclei RNA sequencing”.

Por su parte, Louis Plough, de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, se llevó el galardón a Mejor Presentación Oral por su investigación “Genome-enabled breeding of extreme low salinity tolerance in the eastern oyster Crassostrea virginica”.