“Cuchufletas”: así tildó Ripamonti los reparos de concejales a su plan de televigilancia

¡Buen día! Abrimos esta edición de Aquí Valparaíso con la solicitud que hicieron parlamentarios de la zona a Impuestos Internos para rebajar las contribuciones a locatarios del centro de Valparaíso y Viña del Mar. Ojo que desde el SII comentaron que en el proceso de reavalúo, programado para enero, estas igualmente podrían bajar.

Como segundo tema, te contamos del aumento exponencial de pagos por licencias médicas que han hecho los municipios de la región durante los últimos diez años. Zapallar subió casi un 3.000% los desembolsos por este concepto.

En tercer lugar, llevamos una crónica sobre el rechazo del Concejo Municipal de Viña del Mar a la licitación de nuevas cámaras de televigilancia (Ripamonti calificó de cuchufletas los argumentos de una concejal que cuestionó la propuesta).

Seguimos con una buena noticia: el viernes la Contraloría tomó razón de las bases y ahora el Gobierno licitará el recambio de un tercio de los buses del sistema de transporte público del Gran Valparaíso. Y para cerrar: la investigación que instruyó la Corte de Apelaciones por el altercado entre una jueza y un joven TEA, imputado por lesiones hacia su madre y un profesor.

Diputados RN piden al SII bajar contribuciones a locatarios de Valparaíso y Viña del Mar

A raíz del anuncio del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, de bajarle las contribuciones a locatarios de Santiago centro, anulando el “factor comercial” aplicado al avalúo de sus propiedades, diputados de la zona reclamaron que «Santiago no es Chile» y pidieron al SII aliviar la carga tributaria también a propietarios de locales en los centros de Valparaíso y Viña del Mar, donde se calcula que hay unos 400 y 200 negocios cerrados, respectivamente.

¿Por qué han bajado la cortina? Las razones son variadas: han disminuido las ventas, producto de la crisis económica y del comercio ambulante. Se han registrado más robos a locales y han subido los costos de mercadería y cuentas de gas y luz. Además, está el «alza constante de los arriendos, lo que está directamente relacionado a las contribuciones», comenta Mauricio Pizarro, vicepresidente de la Asociación Gastronómica y Cultural del Barrio Poniente en Viña del Mar.

El establecimiento que administra, Milamores, “pagaba aproximadamente $ 2.500.000 hace cuatro años. Como los arriendos son en UF, y se actualizan de acuerdo a cobros como las contribuciones, ahora está pagando $ 4.000.000”.

Según el SII, “respecto del año 2022, el incremento en avalúos y contribuciones, solo por concepto de reajuste por IPC, alcanza a un 22,55%”.

Las contribuciones son un impuesto patrimonial que corresponde a un porcentaje del avalúo de la propiedad. El SII lo calcula semestralmente y la Tesorería lo recauda en cuatro cuotas trimestrales. El 40% del impuesto recaudado se queda en la comuna de origen y el 60% restante abastece al Fondo Común Municipal. Además, cada cuatro años, Impuestos Internos realiza un proceso llamado “reavalúo”, mediante el cual actualiza los valores de las propiedades de acuerdo con las variaciones que se observan en el mercado.

El último reavalúo fue en enero de 2022 y aumentó en un 6% las contribuciones. Para el siguiente, que está programado para enero de 2026, el diputado de la región, Andrés Longton (RN), espera que Etcheberry aplique la letra e del artículo 10 de la Ley 17.235 y disminuya las tasaciones fiscales, considerando los “siniestros u otros factores” que han bajado el valor de las propiedades, tales como la «delincuencia, comercio ilícito, pandemia, estallido social. Ya lo hicieron a propósito de la sequía”, explica el parlamentario a Aquí Valparaíso.

La solicitud fue incluida en un documento que entregó al director del SII el lunes 23 de junio, con un paquete de medidas de alivio tributario para Viña y Valparaíso. En la cita también estuvieron presentes los diputados (RN) Diego Schalper, Eduardo Durán y Camila Flores.

Después del encuentro Flores comentó: «Nosotros invitamos al director del SII a que piense que Santiago no es Chile» y que «si se hacen excepcionalidades con Santiago centro, esas excepcionalidades tienen que también hacerse con el resto de los comercios del país y hay normativa para eso».

De todas maneras, en el próximo reavalúo las contribuciones podrían bajar. Como el proceso considera plusvalías o minusvalías, reflejadas en compraventas o tasaciones comerciales bancarias, “sí es posible que disminuyan los avalúos fiscales, lo que tendría un efecto en las contribuciones respectivas” señalaron desde la Subdirección de Avaluaciones del SII.

“Si por factores de seguridad, en determinados sectores de las comunas los valores de transferencia disminuyen, y estas se reflejan en las fuentes de información que usa el Servicio, el valor fiscal igual debe disminuir”, agregó el SII.

En una década Zapallar aumentó en un 2.848% los pagos por licencias médicas de sus funcionarios

La semana pasada, la Contraloría emitió un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) -el duodécimo en lo que va del año-, esta vez referido a licencias médicas en el sector municipal.

El informe precisa que el monto destinado por los municipios a pagar licencias médicas de sus funcionarios aumentó en promedio un 321% en los últimos diez años, pasando de $92 mil millones en 2015 a $388 mil millones en 2024.

El estudio se basó en el Sistema de Contabilidad General de la Nación y tuvo presente que los funcionarios municipales mantienen el pago total de sus remuneraciones mientras hacen uso de licencias médicas. Solo con posterioridad, los municipios pueden obtener el reembolso de los montos pagados de parte de las Isapres, Fonasa o las cajas de compensación, según corresponda.

Aquí Valparaíso accedió al listado completo de montos destinados por municipio a licencias, y encontró que varias alcaldías de la V Región superaron con creces el aumento promedio del 321% en el pago de estos permisos.

La mayor alza la registra Zapallar, donde -según la Contraloría- el monto destinado a licencias médicas, entre 2015 y 2024, aumentó un 2.848%. El municipio liderado por el alcalde Gustavo Alessandri (UDI), desde 2016, pasó de pagar $21.804.155 en 2015 a $642.792.115 en 2024.

En segundo lugar se ubica Rinconada, donde el aumento fue del 1.219% (de $23.390.321 a $308.573.995). Le sigue Limache, donde los pagos por licencias subieron un 1.176% (pasó de $98.248.240 en 2015 a $1.253.711.330 en 2024) . Otras comunas populosas de la zona también registraron alzas importantes, como San Antonio (755%), Quilpué (745%), Quillota (678%), Villa Alemana (564%), Concón (527%), Viña del Mar (491%) y Valparaíso (79%).

¿Fue por la pandemia?

Entre 2020 y el inicio de la pandemia hubo un alza en la solicitud y tramitación de licencias médicas. Por ejemplo, Zapallar pasó de destinar $10 mil millones en 2019 a $11 mil millones en 2020 y $12 mil millones en 2021.

Pero en las tres comunas (Zapallar, Limache, Rinconada), el salto mayor ocurrió entre 2022 y 2023, cuando ya no había restricciones asociadas al covid-19: Zapallar pasó de $13 a $16 mil millones, Rinconada de $377 a $418 millones, y Limache de $763 a $1.279 millones.

“Durante la pandemia se produjo un incremento significativo de licencias, pero un aumento posterior a 2022 no se puede explicar por razones sanitarias ni clínicas. Las razones deben indagarlas los organismos correspondientes«, dice el médico y diputado del distrito 7, Tomás Lagomarsino (Ind-PR).

Consultado al respecto, el alcalde de Zapallar explicó que «el aumento sostenido en las licencias médicas en la comuna durante la última década no puede analizarse de forma aislada. Existe una relación directa con el crecimiento de las remuneraciones en el sector público en ese mismo período. Dicho eso, más allá del diagnóstico que ha expuesto la Contraloría, y que por cierto compartimos como inaceptable, es indispensable avanzar hacia una revisión integral del sistema, que no solo sancione los abusos, sino que también fortalezca las capacidades de los municipios para fiscalizar y, sobre todo, recuperar los recursos públicos comprometidos».

En esa línea, agregó que en Zapallar «solo en los últimos cinco meses, gracias a una gestión activa de recuperación de recursos desde Fonasa e Isapres, hemos logrado recuperar más de $ 235 millones«.

Con abstenciones oficialistas, Concejo Municipal rechaza licitación para renovar cámaras de seguridad en Viña del Mar

El martes pasado, por falta de quórum, el Concejo Municipal de Viña del Mar rechazó licitar el «Sistema integrado de televigilancia: adquisición, instalación, configuración y mantención de sistema de cámaras de videovigilancia para la ilustre municipalidad de Viña del Mar» a la empresa GlobalLink Chile Telecomunicaciones -en unión temporal con Alguien te cuida SpA- por un plazo de cinco años y con un monto mensual de mantención de $ 46.922.805, y de hitos y desgloses de productos por $ 3.379.982.914.

En detalle, la oferta consistía en proveer un mínimo de 122 cámaras tipo Domo PTZ hasta un total de 215, distribuidas en distintos puntos de la ciudad; un sistema de grabación de resolución mínima de 2MP a 15FPS, para 60 días de grabación continua; una conexión de red alámbrica y/o inalámbrica, una sala de monitoreo, una sala de servidores, un programa de mantención y soporte, y un software de estándar nacional e internacional de ciberseguridad.

La propuesta tuvo seis votos a favor: el de la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) y de los concejales Nancy Díaz (FA), Andrés Solar y Francisco Mejías (Partido Republicano), José Tomás Bartolucci (Ind-UDI) y Nicolás López (PC). Además, hubo cuatro abstenciones: las de Sandro Pruebla (Ind-PS), Carlos Williams (Ind-RN), Alejandro Aguilera (FA) y Antonia Scarella (Ind-UDI). Solo hubo un rechazo, de la concejala Antonella Pecchenino (Partido Republicano), pero para ser aprobada, la propuesta requería al menos siete votos a favor.

Previo a la votación, Pecchenino comentó: «Estamos comprando cámaras, no arrendando, lo que va en contra de la forma más eficiente de mantenerse actualizado tecnológicamente como municipio», agregando que se trata de cámaras «sin ningún tipo de inteligencia que ayude a combatir el delito, solo vigilan, no generan alarmas ni alertas, como se promete».

A la edila tampoco le pareció que el proyecto considerase cableado aéreo en una ciudad turística, ni el cambio del punto de la central de cámaras, desde 5 Norte al Polideportivo, pues «es algo que no estuvo programado«. Respecto del concurso en sí, acusó errores manifiestos en las bases.

Los reparos de Pecchenino fueron tildados de “cuchufletas” por Ripamonti (según la RAE, cuchufleta es sinónimo de broma o burla):

«Como 45 puntos tiraste. Y vamos a ir por orden despeinando la cosa porque está bien rara. Le escuché varias cosas ahí medias cuchufletas», le dijo la alcaldesa frenteamplista a la concejal republicana.

Respecto de sus abstenciones, Williams estimó que «la propuesta no resulta conveniente para los intereses municipales«. Y Aguilera, que la estructura de la licitación «genera algunas ambigüedades que a mi juicio son insostenibles«.

Puebla, además, declaró a El Mercurio de Valparaíso que Ripamonti intentó “forzar” la votación, considerando que el director jurídico advirtió, previo al sufragio, de los eventuales perjuicios que podría generar al municipio un rechazo infundado de la licitación.

Williams nunca había vivido una situación así, comentó a ese medio, en los nueve años que lleva siendo concejal: “Yo tengo muy claro el objetivo de mi labor. Si tengo la convicción de que algo es positivo para la ciudad lo voy a apoyar, y si tengo la convicción de que es negativo no lo voy a apoyar, venga de donde venga cualquier tipo de presión”.

Puebla dijo también que «nunca se había presionado de esa forma. Me recordó los peores momentos, cuando yo recién asumí como concejal, cuando estaba la otra administración (de Virginia Reginato). Así se forzaban las votaciones. (En el Concejo) me sentí violentado. Así no me gusta Viña”.

Por lo pronto, se espera que el municipio realice una nueva licitación. Mientras, la ciudad sigue con cámaras, aclara el concejal Aguilera. “Está operativo el servicio de Ingesmart, se paga mensual por el servicio prestado”, dijo a Aquí Valparaíso.

Gran Valparaíso: Contraloría aprobó las bases de la licitación que renovará un tercio de la flota del sistema de transporte público

Aquí Valparaíso se los contó a inicio de mes: en marzo el Gobierno había retirado de Contraloría las bases de la licitación que renovará el primer tercio de la flota del sistema de transporte público del Gran Valparaíso. Y el viernes pasado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) las volvió a ingresar, siendo aprobadas ese mismo día.

«El MTT informa que hoy (27 de junio) fueron tomadas de razón, por parte de la Contraloría General de la República, las bases de licitación del proyecto de transporte público para el Gran Valparaíso», informó el Gobierno a través de un comunicado.

Esta licitación incorporará 600 buses de alto estándar a la flota que presta servicios a Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Y será la primera de tres. En total, el Gobierno agregará 2.100 buses nuevos a todo el sistema, con mejores frecuencias, horarios más extendidos y mayor seguridad para conductores y pasajeros.

Además, el MTT tramita una cuarta licitación, para implementar el cobro electrónico en las micros.

“El trabajo y compromiso que asumimos con Valparaíso ha dado frutos. Nos llena de satisfacción el ver cómo se logra el hito del camino que trazará la transformación del transporte público de la región, el cambio más importante en la historia del transporte público de Valparaíso y sus comunas. Para esta fase, y durante los próximos días, se publicarán las bases para que las empresas interesadas puedan adquirirlas y participar del proceso concursable”, destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.

El martes -tres días antes que el Gobierno reingresara el decreto, para su revisión- se registró una colisión entre dos micros, en la Avenida Altamirano de Valparaíso, que provocó la muerte de sus conductores y lesionó a una veintena de pasajeros. El accidente puso nuevamente de manifiesto la necesidad de modernizar el sistema.

Historia. La renovación del servicio de transporte en la zona fue anunciado el primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric, en Valparaíso. Todo el proyecto contó con una extensa participación ciudadana, que comenzó en marzo de 2023. Una vez concluido ese proceso, el MTT ingresó el primer decreto con la licitación a Contraloría el 6 de diciembre de 2025.

Corte de Apelaciones instruye investigación por altercado entre jueza e imputado TEA

El Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en una audiencia registrada el 17 de junio en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

En la cita, dirigida por la jueza Aída Torres Salgado, el Ministerio Público reformalizó a un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de 17 años por los delitos de lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos contra su madre, así como por lesiones leves y amenazas contra un profesor.

En ese contexto, Torres -que desconocía el diagnóstico- le consultó al menor, como es de rigor en toda audiencia de formalización, si había entendido lo que dijo el fiscal. Ante ello, el joven preguntó: «¿Cuál es el fiscal?». La jueza replicó: «¿Cuál cree usted, si allá está su mamá y el profesor? ¿O podría pensar que su mamá es fiscal?». Ante ello, el adolescente le contestó que no entendía, frente a lo cual le magistrada perdió la paciencia: «¿Qué no entendió? ¿Porque él habla en inglés y usted escucha en español, o al revés? ¿Qué parte no entendió?».

En ese minuto entró el padre del menor a la sala, cuando la jueza volvía a emplazar al imputado, preguntándole: «¿Qué palabra no entendió». El joven alzó la voz: «Te estoy diciendo que no entendí».

«Es un niño TEA», adviertió el padre. Pero el adolescente, ya exaltado, golpeó la mesa que compartía con el abogado defensor y se acercó al estrado, donde estaba Torres. El fiscal intentó impedirlo, pero fue golpeado por el acusado, ante lo cual la jueza llamó a los gendarmes, que tardaron en llegar.

El joven le reiteró: «Te estoy diciendo que no entendí», tras lo cual se puso a llorar. El padre y la madre se acercaron a su hijo y lo ayudaron a regresar al escritorio, luego de lo cual el progenitor entregó varios papeles al defensor, quien luego de revisarlos informó a la magistrada que «aquí hay un problema de severo TEA. Hay una credencial de discapacidad de un 43%. Y un certificado del centro de terapia del comportamiento».

Protocolos

En estos casos, y para evitar este tipo de inconvenientes, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Vicente Hormazábal, explicó a Aquí Valparaíso que el defensor debe proporcionar «esa información al o la magistrado que dirige la audiencia, previo a su inicio. En el caso de que asuma la defensa en el instante, el abogado cuenta con un tiempo previo para entrevistarse con su representado y tener mayores antecedentes».

De todos modos, con la investigación ya instruida, el Pleno solicitará antecedentes a la jueza respecto de su conducta en la audiencia. Además, se revisarán las medidas de seguridad habilitadas para el tribunal.

