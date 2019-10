Sala cuna universal, hoy

El emblemático proyecto de ley del gobierno de Sala Cuna Universal lleva más de un año en discusión, y ahora que le han dado suma urgencia, se espera una pronta aprobación: La idea es que todos los niños y niñas de 0 a 2 años en nuestro país cuenten con el derecho a la educación desde la primera infancia.

Existe suficiente evidencia que muestra los beneficios que tiene para el desarrollo de los niños una adecuada estimulación temprana y el poder trabajar con los padres para potenciar sus capacidades y habilidades para su cuidado y protección, en un marco de buen trato y crianza positiva. Ambos factores actuando de manera conjunta y articulada tienen grandes beneficios para los propios niños y para sus familias.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, ha explicado que es fundamental la aprobación de este proyecto para así aumentar la baja participación de mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, la sola aprobación de esta iniciativa no conllevará automáticamente a un aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, toda vez que los factores asociados son múltiples. Podemos mencionar el costo-oportunidad de ingresar al mercado del trabajo versus las condiciones laborales existentes, la calidad y pertinencia de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, los factores culturales asociados a entregar el cuidado de los hijos a tan temprana edad, las pautas de crianza, entre otros.

La asistencia de niños y niñas de 0 a 3 años a la educación parvularia es de un 31,6% (Casen, 2017), teniendo un aumento significativo entre el 2009 y el 2011, producto de los programas asociados al Chile Crece Contigo. Pero al revisar las causas de por qué no asisten a la sala cuna, un 73% señala que no es necesario porque lo cuidan en la casa, y un 13% no lo considera necesario que asista a esta edad.

Sin embargo, la encuesta longitudinal de primera infancia, indica que 62,5% de los niños y niñas de hasta 5 años, recibió cualquier método violento de disciplina. En suma, la posibilidad de acceder a la Sala Cuna Universal no solo pudiera tener el beneficio de la que la mujer pueda integrarse al mercado laboral con tranquilidad, sabiendo que su hijo está en un lugar bien cuidado, donde sea estimulado adecuadamente, sino que también por el derecho del niño, de poder desarrollar al máximo sus potencialidades y a ser cuidado y protegido sin violencia por parte de sus padres; en el entendido de que este espacio educativo pudiera generar apoyo a los padres para generar cambios significativos en las pautas de crianza y cuidado que existen en nuestro país.

Los beneficios que trae la incorporación de los niños a una sala cuna son muchos. Tal como lo afirma Paz Oyarzún, directora ejecutiva de Fundación Integra, “lo que los niños y niñas aprenden en este período es determinante, ya que el cerebro se desarrolla en un 75% en los primeros cuatro años”.

Por ejemplo, en Alemania los gobiernos locales están obligados a dar cuidado en guarderías a los niños mayores de un año, las que son parcialmente subsidiadas y los precios son fijados por los mismos gobiernos. Además, cada Estado también puede proveer mayores subsidios. Uruguay es otro país que está invirtiendo recursos para centros de educación y cuidados para que los niños puedan asistir entre la hora 07:00 y 19:00 y los niños pueden ingresar a distintos horarios según las necesidades laborales y familiares de sus padres.

No tener esta ley significa una discriminación hacia los niños y niñas, pues su acceso hoy depende de la realidad económica y laboral que posea su madre, lo que es una vulneración a sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que este año cumple 30 años desde su ratificación por parte de ONU.