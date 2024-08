Mundo gamer: los lanzamientos más esperados en lo que queda del 2024

La industria de los videojuegos es un coloso global. Según un informe de Newzoo de mayo de 2023, Latinoamérica representa apenas el 9% del mercado mundial, una cifra que, aunque se ve modesta frente a los gigantes de USA o Asia, sigue en expansión. Este crecimiento es reflejo del entusiasmo y la pasión de los jugadores latinos, quienes están cada vez más involucrados en competencias internacionales.

Un claro ejemplo de este fervor es el reciente torneo de Pokémon, donde un chileno se hizo con el título de campeón en el juego de cartas, mientras que en la competencia de Pokémon GO*, el ganador se llevó un premio de USD 20,000, cifra eso sí, que dista mucho de los premios que entregan en el mundo de esports juegos más maduros y populares.

Mujeres en el mundo gamer

Un aspecto interesante es la creciente participación de las mujeres en los videojuegos. La encuesta 2024 que realizamos en Mujeres en VG reveló que un 73% de las mujeres mayores de 30 años comenzaron a jugar antes de los 10 años, lo que subraya la larga y continua relación de las mujeres con el gaming. En España, la AEVI (Asociación Española de Videojuegos) señalaba que en 2023 el 53% de los jugadores eran hombres, mientras que las mujeres alcanzaban un 47%.

Lo que se viene este 2024

El segundo semestre es para mi el momento más interesante de la industria ya que se vienen los lanzamientos que hemos estado esperando. Aquí dejo el listado de los que al menos yo estoy esperando:

Astro Bot (PS5): Desarrollado por Team Asobi, este juego es la secuela de Astro’s Playroom, el juego que venía de entrada en la PS5 y que, junto con contarte una historia simple y efectiva, te enseñaba sacarle potencial al control.

Esta entrega, que tiene fecha de lanzamiento el 6 de septiembre y tendrá cameos de personajes icónicos del universo PlayStation.

Age of Mythology Retold (PC, Xbox Series X/S, Xbox One): Age of Mythology vuelve, en lo que espero sea en gloria y majestad con este spin-off de Age of Empires.

Esta versión mejorada incluirá gráficos renovados, mejoras jugables y multijugador online, todo ambientado en la mitología griega, egipcia y nórdica .Su fecha de lanzamiento es el 28 de agosto.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch): Siempre que hay un Zelda nuevo, es bueno para las consolas y espero no equivocarme con esta afirmación.

Lo que los trailers nos han contado es que, a diferencia de los otros títulos, aquí podremos jugar con Zelda, instancia que antes había pasado en Zelda: The Wand of Gamelon, uno de los juegos en el cajón de la vergüenza de la gran N. Llegará a Nintendo este 26 de septiembre.

Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5, Xbox Series X/S, PC): Confieso que este es el juego que más espero. Podría no jugar nada durante todo el año solo para tener las manos listas y frescas para esta nueva aventura con mis guerreros namekuseines favoritos.

Y es que este título es el regreso de la saga Budokai Tenkaichi y tendrá una baraja de personajes de la saga que dejará a todos los fans del universo Z contentos. Aún no se confirma si la edición física estará disponible en Chile, por el momento solo debemos conformarnos con al fecha de lanzamiento, la cual está fijada para el 8 de octubre.

Assassin’s Creed Shadows (PC, PS5, Xbox Series X/S): El Japón feudal será el terreno escogido para esta nueva entrega de Ubisoft, donde podremos explorar un vasto mundo abierto mientras controlamos a un samurái y a una ninja.

Si las polémicas no lo impiden, la saga de los asesinos llegará a las consolas el 15 de noviembre.

Sky Oceans: Wings for Hire (PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC): Desarrollado por los chilenos de Octeto Studios y publicado por PQube, este juego de aventuras aéreas nos promete entregar exploración y combates en los cielos.

Llegará el 10 de octubre.