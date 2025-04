El universo de “The Last of Us”: de juego emblema a fenómeno cultural

En 2013, cuando PlayStation 3 se acercaba al final de su ciclo, The Last of Us irrumpió en la escena con una propuesta que cambiaría la forma en que entendemos y jugamos los videojuegos narrativos. Lo recuerdo claramente: vi el tráiler, me llegó un correo de una tienda que ya no existe —partía con Z— y reservé el juego por $36.990 y además venía con una polera de regalo. No imaginaba en ese momento que estaba por jugar una de las historias más impactantes de la última década.

Desarrollado por Naughty Dog, el mismo estudio detrás de Uncharted, The Last of Us no era solo otro juego de supervivencia. Claro, había disparos, sigilo y recursos limitados. Pero lo que lo hacía único era su enfoque en los dilemas morales, la relación entre los protagonistas —Joel y Ellie— y una narrativa tan poderosa como las mejores películas. Era un juego que no te preguntaba si querías ser el héroe, sino si podías vivir con tus decisiones, mientras tenías que esquivar infestactados que no iban a dudar en destrozarte.

El salto a PS4 y el impacto de la secuela

7 años después, en 2020, llegó The Last of Us Part II, a mitad del ciclo de vida de PS4. Un juego que, sin dudas, vino a vender consolas. Más ambicioso, más crudo, y a mi juicio, superior al primero. La secuela se atrevió a explorar verdades personales desde dos perspectivas opuestas: Ellie y Abby, cada una con su historia de justicia, venganza y pérdida. La jugabilidad se volvió aún más refinada, y las decisiones creativas, aunque polémicas, expandieron los límites de lo que una narrativa interactiva puede hacer.

Uno de sus mayores aciertos fue su accesibilidad. Naughty Dog integró opciones inéditas en ese momento, permitiendo que personas con discapacidades visuales o auditivas pudieran disfrutar plenamente del juego. Un hito silencioso, pero profundamente significativo.

Más allá de la consola: la serie y su éxito en televisión

El universo de The Last of Us no se quedó en el mundo del gaming. En 2023 se estrenó la esperada adaptación de HBO, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La crítica fue unánime: la serie no solo estaba a la altura, en muchos aspectos incluso enriquecía el material original. Para América Bastías, directora de Revista Televitos, “Con el estreno de su segunda temporada, ‘The Last of Us’ reafirma que las adaptaciones de videojuegos ya encontraron su fórmula. Atrás quedaron los intentos fallidos. Ahora… los cambios entre juego y pantalla se sienten naturales, respetuosos y emocionantes”.

La segunda temporada, actualmente en emisión en Max, abarcará solo la primera mitad del segundo juego y promete cerrar el 26 de mayo con su séptimo episodio.

Remasterización y llegada a PC: un nuevo comienzo

Justo antes del estreno de la segunda temporada, PlayStation lanzó la versión remasterizada de The Last of Us Part II para PC, una edición que escucha y responde a las críticas del primer port —realizado por Iron Galaxy Studios— y que esta vez entrega una experiencia mucho más fluida, optimizada y con notables mejoras gráficas. Detrás de esta nueva entrega están Naughty Dog LLC, responsables del desarrollo original; Nixxes Software, especialistas en optimización para PC; y nuevamente Iron Galaxy Studios.

Desde el inicio, el juego evidencia una mejora y por sobre todo una suerte de compromiso con el jugador ya que de entrada nos recomienda tener los drivers actualizados, algo que ya adelanta una experiencia más estable y de pasó te recuerda que no es llegar un poner play para jugar en PC.

Al jugar, se perciben tiempos de carga sólidos, un rendimiento general mucho más fluido y una notable reducción de errores gráficos, donde los pocos fallos que podrían surgir dependen en gran medida del hardware del usuario. Entre sus novedades, destacan la compatibilidad con HDR, pantallas ultra panorámicas y un “Modo Libre”, que permite a los jugadores tocar la guitarra de Ellie, una función que ya se ha convertido en el lienzo creativo favorito de muchos modders.



¿Habrá una tercera parte?

Hasta ahora, no hay un “sí” ni un “no” definitivo sobre The Last of Us Part III. Y aunque muchos esperamos seguir explorando este universo, también es cierto que preferimos esperar por una historia a la altura de lo que vino antes. No se trata de estirar el chicle, sino de continuar con la misma calidad y profundidad que convirtió a The Last of Us en un fenómeno global.

Mientras tanto, tenemos mucho que disfrutar: desde los cómics que expanden el lore, hasta las ediciones especiales que se convirtieron en objetos de colección, y por supuesto, la serie que ha sabido traducir el corazón del juego a un nuevo formato con maestría.