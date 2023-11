Matías Mansilla: El paulino que es la promesa del paraciclismo

“Tengo algo de visión periférica”, cuenta Matías Mansilla, quien solo ve algunas formas borrosas si mira de frente.

Pese a su mala visión, de niño practicó varios deportes, como el fútbol, el ping pong, atletismo y, por supuesto, el que nunca dejó de lado: la bicicleta.

“Tengo los otros sentidos mucho más desarrollados, especialmente el oído, por lo tanto, podía andar y ‘sentir’ cuando había autos o una persona, creo que es una especie de sexto sentido”, detalla.

¿Cómo llegó al paraciclismo, y específicamente a la categoría tándem? “El año pasado un amigo mecánico, que siempre ha arreglado mi bici, me preguntó si conocía las bicicletas dobles para ciegos. Empecé a averiguar, me enteré de que en Chile había paraciclismo pero nadie practicaba tándem, y me interesé”, recuerda.

Le propuso a su hermano Marcelo, soldador de profesión, fabricar su propia bicicleta y ser su lazarillo, que va adelante. Así, se pusieron la meta de participar en la clasificatoria de la Laguna Caren de marzo del 2022 .

Y así armaron la bicicleta en un mes, sacando piezas de unas, comprando otras, pidiendo plata a familiares. La terminaron el día antes de la competencia, y salieron a probarla en una vuelta de 30 kilómetros.

“Nunca habíamos andado en bicicleta doble, y se nos dio bien. Es que somos súper deportistas, siempre salíamos a pedalear grandes distancias”, dice.

Lograron llegar a la prueba en Santiago, y ganaron, obteniendo el mejor tiempo, y sin contar con ningún implemento. “Ni siquiera alcanzamos a pintar la bici, y competimos con lo más básico, zapatillas comunes, pedales corrientes”, explica.

Luego vino una competencia en velódromo o de pista, para lo cual transformaron su bicicleta, y la pintaron azul. “Ganamos y clasificamos. Con esta victoria fuimos a la municipalidad de Linares a pedir algún tipo de apoyo, también de algunas personas. Con eso pudimos comprar los pedales y zapatillas de competencia, y también los cascos”.

¿Su última victoria? Acaban de competir en Brasil, donde ganaron medalla de oro y de plata; pero aún no cuentan con auspicios oficiales, pese a ser conocidos en la región del Maule. En estos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 los hermanos Mansilla participan el domingo 19 en la carrera contrareloj ruta en Isla de Maipo, el jueves 23 y viernes 24 en el velódromo de Peñalolén, para finalizar en la carrera de Gran Fondo Ruta el domingo 26, de nuevo en Isla de Maipo.

“Siento que falta un compromiso real con la discapacidad”

Por ahora Matías trabaja de manera informal, lleva años vendiendo frutos secos en restaurantes y almacenes. Se tituló de Técnico Agrícola en su Linares natal sin ningún tipo de ayuda o evaluación diferenciada, pese a que desde los 13 años tiene su discapacidad visual. Quiere trabajar en alguna empresa, ojalá en el norte con sistema de turnos, pero siente que falta mucho por ser realmente inclusivos, laboralmente hablando.

“Mi discapacidad no es físicamente notoria, entonces cuando he postulado y explico lo que tengo, ni siquiera paso de etapa; simplemente deciden que no sirvo para el requerimiento, y eligen al candidato sin discapacidad”, sostiene.

Para Ingrid Rojas, gerenta de Pacto de Productividad Chile, “lo que nos mueve es abrir posibilidades en materia de inclusión y derribar mitos, tal como lo hacen estos deportistas de los Parapanamericanos Santiago 2023, demostrando de lo que son capaces con sus diversas capacidades. El camino que han recorrido con talento, esfuerzo y actitud, son aspectos fundamentales para enfrentar el mundo del trabajo”.