El jugador ciego de videojuegos que compite profesionalmente gracias a “sonidos específicos

En lugar de poder ver el juego, Vásquez lo escucha y a partir de allí realiza sus movimientos de ataque y defensa.

Afinando los otros sentidos

Algunos progresos

En 2023 un número creciente de juegos ya tienen funciones de accesibilidad, incluidos Forza Motorsport, Diablo 4, The Last of Us, Hearthstone, Street Fighter 6 y la última edición de Mortal Kombat.