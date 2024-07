36 jóvenes de Diploma en Habilidades Laborales comienzan nueva etapa

Un grupo de 36 estudiantes del Diploma en Habilidades Laborales de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la U. Andrés Bello protagonizó su graduación del Programa pionero en la formación socio-laboral de jóvenes con necesidades educativas por discapacidad intelectual o significativas dificultades de aprendizaje, que les dificulte el acceso y desempeño en la Educación Superior.

Todo un hito para estos jóvenes que después de tres años terminaban una etapa en sus vidas para comenzar otra.

En las tres sedes de la casa de estudios -19 de Santiago, 7 de Concepción y 10 de Viña del Mar-, los estudiantes vivieron las experiencias de cualquier otro joven de su edad y autonomía, a través de un trabajo que los llevó a demostrar que pueden desenvolverse en las áreas de función administrativa, producción gastronómica, educación parvularia, función veterinaria y educación deportiva.

“Amparo siempre ha tenido las mismas oportunidades que nosotros, sus hermanos. Ella se ha sentido parte y comprometida, y nosotros siempre le hemos respetado sus tiempos, que es fundamental. Cada uno es diferente y necesita también ser respetado en sus tiempos”, reconoció Macarena Ramírez, hermana de una de las graduadas, Amparo Ramírez.

El padre de Amparo, Claudio Ramírez, también compartió su sentimiento: “Como familia podemos decir que los tres años de estudio en la universidad han sido notables en su desarrollo personal específicamente en su autonomía e independencia”.

Inclusión y entusiasmo

En Santiago, uno de los estudiantes que optó por estudiar en la especialidad de apoyo a la educación deportiva es Felipe Aylwin, también premio al Espíritu Diploma 2024, manifestó su alegría por terminar el proceso.

“Estoy bastante contento por recibir este diploma. Me encanta el deporte y me gusta jugar fútbol. En todo esto me acompañaron mis papás, mis abuelos y mi hermana”, indicó.

Sofía Allel, quien se especializó en apoyo al área de Administración, destacó que “me gustó mucho estudiar en la universidad. Haber podido conocer a mis compañeros, volver a modalidad presencial y haber aprendido sobre la especialidad de Administración. Se me pasó volando el tiempo”, dijo.

De los 36 graduados, algunos ya cuentan con trabajo donde pueden demostrar lo aprendido; otros ya salen en su búsqueda, con ilusiones y su currículum en la mano.

Una de ellas fue Celeste Jerez, de la sede Concepción, quien dijo estar “muy ansiosa”, porque tras la graduación “ya puedo empezar a enviar mi currículum para trabajar. Estoy preparada para ingresar al mundo laboral, porque las profesoras siempre nos apoyaron en todo, a mí y a mis compañeros, siempre con mucha alegría”.

Con trabajo

No solo es meritorio conseguir el Diploma, sino también un empleo antes de graduarse. Es el caso de Víctor Sierra, también de la sede Concepción, quien consiguió trabajo en la empresa Mundo Pacífico y se convirtió en el primer estudiante con discapacidad intelectual en recibir la beca de Excelencia Académica Endowment UNAB, lo que le permitió estudiar sin costo alguno.

“No pensé que tendría ese reconocimiento tan maravilloso. Tengo discapacidad intelectual y auditiva, y eso no me he impedido llegar hasta donde estoy. En el Diploma encontré las herramientas para desenvolverme bien. Nunca olvidaré de donde salí”, destacó.

En la sede Viña del Mar, Francisco Rapaz, egresado que tuvo el Premio Excelencia Académica del Diploma en Habilidades Laborales de su promoción, destacó todo lo vivido en su discurso en la ceremonia de cierre.

“Cuando miro hacia atrás, veo días de largas horas de trabajo, esfuerzo y superación personal en el Diploma, pero también visualizo los momentos de satisfacción al comprender un concepto difícil, las risas compartidas con amigos durante los recreos y en las salas de clases o pasillos del Programa junto con nuestros queridos profesores”.

Programa pionero en Chile

El Diploma de Habilidades Laborales de la UNAB se imparte desde 2006 en Santiago, desde 2011 en Viña del Mar y en Concepción se realiza desde 2013. El Programa es único en el país y fue creado hace casi 20 años

María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB, reflejó en su discurso todo el sentimiento de los jóvenes, autoridades de la universidad y familiares y amigos.

“Son el mejor testimonio de que el esfuerzo, el entusiasmo y las ganas conducen a grandes y hermosos logros. No solo porque durante estos años han aprendido una especialidad, sino porque en el camino también han forjado amistades, han conocido a distintas personas, han descubierto nuevos mundos, han desarrollado sus capacidades y han sacado provecho a sus distintos talentos”, finalizó.