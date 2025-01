Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual cuando sus padres mueren

El 75% de esos adultos siempre ha vivido con sus padres, según la ONG Mencap.

No hace mucho, a Jane, la madre de Ellie, le diagnosticaron cáncer.

Ellie tiene síndrome de Down y diabetes tipo 1, por lo que necesitará apoyo dondequiera que vaya.

“Una de las cosas que Elin me ha dicho a menudo es ‘¿quién me cuidará cuando no estés?‘”, explicó Alison, de 59 años.