Investigadores realizaron estudio sobre alta sensibilidad sensorial

La sensibilidad sensorial es un tema de relevancia creciente en la actualidad a nivel mundial, ya que afecta a numerosas áreas de la vida cotidiana, desde la educación y la atención médica hasta el diseño de productos y entornos en personas con neurodivergencias.

Por eso, los investigadores de la Universidad Central Pedro Salinas Quintana, Rodolfo Barría Ramírez y Alejandro Vega Muñoz realizaron un estudio pionero en Chile y Sudamérica sobre la sensibilidad de procesamiento sensorial, investigación que fue publicada recientemente por la prestigiosa revista Frontiers in Psychology, indexada en WoS (Q1).

El estudio, denominado “Cross-cultural adaptation and validation of the Spanish sensory processing sensitivity questionnaire (S-SPSQ)” es considerado una contribución al campo de la psicología al proporcionar una herramienta crucial para evaluar la sensibilidad sensorial de manera más precisa y confiable.

Se trata de una escala adaptada y validada por los investigadores chilenos junto a sus pares de la Universidad de California y de la Universidad de Sevilla, que permitirá una mejor comprensión de cómo las personas perciben y procesan los estímulos sensoriales en su entorno.

“La sensibilidad sensorial es un área de estudio relativamente nueva a nivel mundial, lleva aproximadamente 25 años, algo que para un fenómeno de estudio psicológico es relativamente reciente, y se trata de la primera investigación en Chile y en Sudamérica que aborda el tema de la evaluación y el diagnóstico de la sensibilidad sensorial en personas altamente sensibles”, destacó el doctor Pedro Salinas.

La revista Frontiers in Psychology es reconocida por su alto estándar de calidad y su enfoque en la publicación de investigaciones innovadoras y relevantes en el campo de la psicología y disciplinas relacionadas, por lo que la publicación de este artículo de los investigadores chilenos resalta la importancia del estudio realizado y su contribución en el avance del conocimiento en el campo de la sensibilidad sensorial en países de habla hispana.