4 de cada 10 personas trabajadoras prefieren recibir un buen sueldo antes que tomar vacaciones

Según el estudio Vacaciones 3.0 de Laborum, el 42% de las personas trabajadoras en Chile preferiría recibir “realmente un buen sueldo” antes que disfrutar de un beneficio legal como las vacaciones. Bonos o incentivos económicos adicionales (19%) y Home office o la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo (16%) son otras modalidades que eligen los talentos locales en reemplazo del descanso legal.

La opción de reemplazar las vacaciones por un buen sueldo es una tendencia que tiene correspondencia en la región: en Panamá el 46% optaría por mejorar sus ingresos en lugar de tener vacaciones, seguido por Ecuador (36%); Argentina (33%); y Perú (31%).

El estudio agrega que el 29% de las personas trabajadoras en Chile preferiría reducir su jornada laboral antes que irse de vacaciones. Esta tendencia también se refleja en otros países de la región: Perú encabeza la lista con un 46%; seguido por Argentina con 30%; Panamá con 26%; y Ecuador con 24%.

“El descanso es un factor elemental para el descanso y bienestar físico y emocional de los talentos, por lo que el hecho de que el 20% de las personas trabajadoras señale que priorizaría otros beneficios por encima de las vacaciones, dice mucho de las características del mercado laboral. La priorización de un mejor sueldo u otros beneficios en lugar de tomar vacaciones es un elemento llamativo y a tener en consideración, pues está redefiniendo aspectos tan importantes como la necesidad de descanso”, comentó Diego Tala, director comercial de Laborum.

En el estudio participaron 2.096 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora las preferencias y prioridades de los talentos en torno a las vacaciones laborales.

El 45% de los talentos no se tomó vacaciones laborales en el último año

El estudio agrega que el 55% de las personas trabajadoras tomó vacaciones laborales en el último año, mientras que el 45% no lo hizo.

Entre quienes no tuvieron vacaciones, el 37% señala que no dispone de los recursos económicos necesarios; el 35% lo atribuye a un cambio de empleo; y el 12% no contó con el tiempo suficiente para tomarlas.

¿Cuántos días de vacaciones tienen al año las personas trabajadoras? El 52% menciona que dispone de entre 10 y 15 días, el 13% cuenta con entre 5 y 10 días, y el 12% disfruta de entre 16 y 20 días.

Además, el 38% señala que debe solicitar sus vacaciones con más de un mes de anticipación; el 35% lo hace con un mes de antelación; el 20% lo hace 1 o 2 semanas antes; y el 7% con menos de una semana.

En ciertas organizaciones se observa la tendencia de ofrecer una semana adicional de vacaciones, además de lo establecido por ley. Sin embargo, solo el 18% de las personas trabajadoras afirma contar con este beneficio en sus empleos. Una situación similar se observa en la región: en Ecuador, el 23% lo menciona; en Argentina, el 21%; en Panamá, el 16%; y en Perú, el 10%.

¿En qué mes se toman las vacaciones? 56% en verano, 22% fuera de temporada y 15% cuando tiene ganas.

La mitad no logra desconectarse del trabajo durante sus vacaciones

El 51% de los talentos asegura que no puede desconectarse por completo de las tareas laborales durante sus vacaciones. Esto se desglosa de la siguiente forma: el 31% revisa ocasionalmente mensajes o correos de trabajo; el 18% sigue gestionando algunas tareas menores; y el 2% continúa trabajando casi al mismo ritmo que en los días laborales. En cambio, el 49% logra desconectarse por completo.

Entre quienes no logran desconectarse de su trabajo durante las vacaciones, el 31% menciona que le gusta estar informado sobre lo que ocurre en el trabajo; el 29% indica que sus compañeros y/o líderes continúan enviándoles mensajes o pidiendo que les compartan algo urgente; y el 15% lo hace porque temen que se acumulen demasiadas tareas al regresar.

El estudio agrega que, en general, el 57% de las personas trabajadoras admite revisar su correo y/o celular laboral durante las vacaciones. Además, el 33% menciona que siente ansiedad si no lo hace y el 15%, asegura sentir culpabilidad al disfrutar de sus vacaciones.

El 64% de los talentos cree que un beneficio como días extras de vacaciones sería determinante a la hora de elegir un nuevo empleo

El 64% de las personas trabajadoras respondió que contar con días extras de vacaciones sería un factor clave al momento de elegir un nuevo empleo. Además, el 96% considera que este debería ser un beneficio ofrecido por todas las organizaciones.

¿Qué les genera pensar en las próximas vacaciones? El 36% de las personas trabajadoras expresa emoción y entusiasmo por la oportunidad de descansar o disfrutar; el 26% siente felicidad por poder compartir tiempo con sus seres queridos; y el 19% experimenta tranquilidad y relajación.