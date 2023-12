Innovadora investigación estudiará mortalidad de bosques en la zona central del país

Si bien 2023 fue un año lluvioso, lo cierto es que la zona central de Chile desde hace más de una década está inserta en una mega sequía preocupante.

Esta realidad ha puesto en peligro la continuidad del bosque nativo chileno en esa zona, afectando su relación con el entorno.

De allí que un grupo de investigadores internacionales y multidisciplinarios encabezarán un proyecto para analizar la mortalidad de bosques en Chile central, inducida por el aumento de las condiciones de sequía en la zona, especialmente los años de extrema sequía: 2019 y 2021.

“Nuestro proyecto fue financiado fondo Nerc-Urgency de la agencia de investigación del Reino Unido (UK Research and Innovation), que financia proyectos a nivel mundial sobre eventos naturales esporádicos que afectan al medio ambiente como inundaciones, huracanes, terremotos y sequías”, explica Alejandro Venegas, académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El académico destaca que los ecosistemas naturales en la región central del país, poseen condiciones biogeográficas únicas, “convirtiéndolo en el único bioma mediterráneo en Sudamérica”, puntualiza.

“Estas características se reflejan en la notable biodiversidad y singularidad endémica de sus especies. Sin embargo, desde el año 2010 se ha visto enfrentado a una de las peores sequías, con períodos ininterrumpidos de lluvia de los últimos 1.000 años, incluidos dos años de extrema aridez: 2019 y 2021. Por esto, es de suma urgencia conocer y cuantificar la resiliencia del bosque, considerando el invierno lluvioso del presente año”, explica el investigador.

Dentro de las primeras actividades del proyecto, en diciembre se tomaron datos en el Parque Nacional La Campana, Región de Valparaíso. “Específicamente se censó la vegetación del cerro La Campana, en toda la gradiente altitudinal, mediante métodos clásicos de la ecología de bosques. En total, se realizaron 50 parcelas de vegetación, se midieron más de 1000 árboles (altura y diámetro), y se contó la regeneración de 5.000 plantas”, señala.

El equipo del proyecto “Quantifying the 2022-2023 altitudinal range-wide tree mass-mortality event and probability of forest loss in Central Chile” está conformado por cuatro investigadores: Alistair Jump, director del proyecto, decano y académico de la University of Stirling; Sarah Greenwood, investigadora de la University of Stirling; Thomas Kitzberger, investigador del Conicet, Bariloche; y Ajejandro Venegas, de la Universidad de O’Higgins.

En el desarrollo, se han coordinado las actividades de terreno y la toma de datos. Además,se realizará el experimento de banco de semillas, para investigar patrones de regeneración en el área y saber qué especies tienen los mejores rendimientos en germinación.