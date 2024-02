Cómo saber si los cosméticos que usas son sostenibles y no dañan el planeta

El origen de los ingredientes

“Cada ingrediente puede tener problemas con respecto al abastecimiento; no existe un camino perfecto “.

Danka Tamburic, profesora de ciencia cosmética en el London College of Fashion, sostiene que a menudo se pasa por alto el efecto del proceso de fabricación de las materias primas a la hora de determinar qué tan sostenible es un producto cosmético.

“La seguridad y la sostenibilidad son dos cosas diferentes, pero la solución común propuesta para ambas es el uso de ingredientes naturales. Esto simplemente no siempre es válido. Los [ingredientes] naturales no son inherentemente más sostenibles ni más seguros ; cada caso debe ser analizado por méritos propios”.

Atención a los envases

“Lo que me emociona es cuando las empresas más pequeñas rompen con los conceptos uniformes, manufacturados y anticuados de la belleza y ofrecen productos que entienden a las personas reales y cómo existen en el mundo y en su propia piel”, dice la cofundadora Tara Pelletier.

“Creo que la industria de la belleza tiene un largo camino por recorrer para volverse social y ambientalmente responsable. Lo más importante que se podría hacer para lograr un impacto es producir menos, pero eso significa vender menos. Y la industria todavía no está lista para reducirse “.

“Durante décadas, nos han dicho que no somos lo suficientemente jóvenes, ni lo suficientemente atractivos, ni lo suficientemente delicados, que la celulitis -una condición perfectamente normal- es antiestética y puede curarse, a pesar de una revisión basada en evidencia que concluye que los productos anticelulíticos no funcionan”, afirma.

Cambio de mentalidad

“Necesitamos preguntarnos: ¿qué es el cuidado de la piel sostenible? En resumen, es una forma de pensar y depende tanto del consumidor como de la marca. No se trata simplemente de qué tan ‘limpio’, ‘verde’ o ‘eco’ es un producto; si no lo utilizas, no es sostenible”, dice Joni.