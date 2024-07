Experto en climatología: “No todos los eventos meteorológicos son atribuibles al cambio climático”

Si bien durante 2024 han ocurrido dos grandes fenómenos meteorológicos en Chile que dejaron abundantes precipitaciones en la zona centro sur, para el especialista en climatología, académico de la Universidad de Tarapacá, Oliver Meseger, quien también es investigador del Núcleo Milenio AndesPeat, “no podemos atribuir necesariamente la ocurrencia de estos fenómenos al cambio climático”.

Para el académico “la variabilidad climática es una característica esencial e intrínseca del sistema climático, y por lo tanto no podemos pensar que la mera ocurrencia del fenómeno ya es atribuible al cambio climático. Lo que resta por ver y lo que nos dice la teoría es que el cambio climático hará que estos fenómenos sean reiteradamente más frecuentes y también más intensos. Pero aún no es suficiente para decir que efectivamente esto es atribuible al cambio climático”.

Meseguer indicó que es importante recordar que situaciones como el desborde de ríos y el desplazamiento de masas en quebradas y las consecuencias que ello ha tenido para la población, tienen que ver con la instalación de casas en lugares no aptos. “Y este tipo de situaciones también viene conllevado primero por una legislación de ordenamiento del territorio muy laxa que permite a la construcción de territorios que son potencialmente inundables y también en la falta, de conciencia territorial, cultura del territorio, que provoca o que permite que la gente se instale en zonas que son inundables”, afirmó.

Según los pronósticos de NOA, para los próximos meses La Niña marcará la condición de Chile. “Por lo tanto, estamos esperando un julio y un agosto que podrían ser más secos de lo que fueron el año pasado. Pero esto no significa, que el fenómeno del niño no pueda regresar en algún momento. El fenómeno del niño no es un fenómeno que esté relacionado con el cambio climático, ni provocado por el cambio climático, ni viceversa. Pero sí que pueden alimentarse y hacer que los fenómenos del niño sean más intensos”.