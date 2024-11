La pasión por la música también te puede hacer entrar a la universidad

Originaria de Chillán, Florencia Huichacura ingresó a estudiar a primer año de Lingüística Aplicada a la Traducción inglés – japonés mediante el cupo de acceso directo Artístico Cultural Destacado. Fue gracias a su profesor de coro en el Liceo Polivalente de San Nicolás de su ciudad que se enteró de esta vía.

Santiago no le resultaba una ciudad desconocida, ya que acostumbraba visitar a familiares. Hoy, son ellos mismos quienes la acogen en esta etapa universitaria.

“Si bien no sentía que sin este cupo no iba a entrar, igual fue súper bueno tener la seguridad de que otra opción me sirviera”, comenta Florencia.

Más aún, señala, cuando puede complementar los estudios con una de sus grandes pasiones como la música. Su amor por cantar comenzó a los 12 años y lo ha cultivado durante su etapa adolescente y ahora universitaria.

Fue así, tras ingresar a la casa de estudios, que se unió al Conjunto Coral Estudiantil, parte de los elencos vocacionales que ofrece el plantel.

“Era importante seguir en eso y poder hacerlo acá en la universidad es súper bueno, especialmente para mí, que he estado desde mucho tiempo en un coro”, comentó, explicando que su profesor en el liceo conoce a la actual directora y también profesora del conjunto.

Dentro de los logros con el grupo musical, participó en el II Encuentro Coral “Desde la Usach con América en el corazón”.

Respecto a la carrera, Florencia Huichacura sostuvo que el inglés siempre fue su materia favorita y que le llamaba mucho la atención el japonés, algo que no encontró en otras universidades. “Me va súper bien”, dice con orgullo.

El Cupo Artístico Cultural Destacado está dirigido a estudiantes que se destaquen y posean una trayectoria en el ámbito artístico cultural en las disciplinas de danza, teatro y música que imparte la Unidad de Vocación Artística de la Universidad de Santiago de Chile a través de los Elencos Vocacionales, de acuerdo con las vacantes ofrecidas por la institución, mediante el cumplimento de requisitos distintos a los de acceso centralizado.

Para conocer otros cupos: https://admision.usach.cl/cupos-acceso-directos.