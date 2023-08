¿Cuál es la mejor posición para dormir, según la ciencia?

Primero, se necesita encontrar una forma de averiguar en qué posición duerme la gente.

Puedes preguntar, por supuesto, pero nosotros solo recordamos la posición en la que estábamos cuando intentábamos dormir y la posición en la que despertamos.

Ronquidos

Elección personal

Pero esto no significa que dormir de lado funcione para todo el mundo o sea la panacea para todos los dolores y males.

Lo que el estudio no pudo descifrar es si la posición “provocadora” causaba el dolor de cuello o la gente adoptaba esa posición porque era la única cómoda por el dolor de cuello.

Cuatro semanas después, el 90% de los participantes dijo que sus respectivos dolores habían disminuido. Sin embargo, como solo 20 personas participaron en el estudio no es posible concluir que este simple cambio de posición puede tener un efecto tan positivo en todas las personas que sufren dolor de cuello y espalda.

Posición para el reflujo

Para un problema médico en particular, no solo es cuestión de dormir de lado sino de uno en concreto.

No está claro por qué ocurre, pero una explicación posible es que dormir sobre el lado izquierdo mantiene la unión entre el estómago y el esófago por encima del nivel del ácido gástrico.

Sea cual sea la respuesta, si tienes acidez, no está demás probar dormir más sobre tu lado izquierdo en el futuro.

¿Boca abajo?

Para empezar, un estudio señala que no es una buena idea si tienes dolor de mandíbula, lo cual no resulta sorprendente.

Vale la pena probar nuevas posiciones y llevar un diario si tu posición actual no te deja dormir bien. Pero trata de no obsesionarte demasiado con las diferentes posiciones, que si no esta preocupación te quitará el sueño.