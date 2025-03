Campaña Influenza 2025: experto derriba 5 mitos sobre la vacunación y explica su importancia

Si bien estamos ad-portas del inicio del otoño, y las altas temperaturas aún dominan en nuestro país, el Ministerio de Salud decidió adelantar para este pasado 1 de marzo su campaña de vacunación de invierno, esto con el objetivo de que la mayor parte de la población de riesgo esté protegida cuando llegue la temporada más fría del año, además de mitigar los riesgos de brotes masivos.

Dicha campaña de inmunización destaca por la aplicación de la vacuna contra la Influenza y COVID-19, que si bien tiene dentro de su población específica a los niños de 6 meses a 5° básico, adultos mayores y sus cuidadores, personas con patologías crónicas, personal de salud, docentes, entre otros.

Sin embargo, el llamado de los expertos es para toda la población, ya que la inoculación masiva es una de las maneras más efectivas de reducir los contagios y el colapso de los sistemas de salud durante la época invernal. Esto, ante el riesgo, además, del contagio simultáneo de otras enfermedades, como es el caso de la neumonía bacteriana, podría aumentar la gravedad de los cuadros, llegando incluso a poder necesitar hospitalización.

“A pesar de que está comprobado que la vacuna reduce en un 30% el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes críticos que se puedan contagiar de las mencionadas patologías, aún existen muchas personas que desisten de la idea de vacunarse, principalmente por desconocimiento de cómo funciona ésta o del proceso”, señala Alberto Sarfatis, director médico de Living Better, quienes entregan servicios de salud integrales a domicilio y actualmente activó su propia campaña, para llegar a colegios, empresas y particulares.

Principales mitos sobre la vacunación y el porqué de la importancia de llegar a toda la población

1.- ¿Hay que vacunarse todos los años? Específicamente en el caso de la Influenza, es un virus que está constantemente mutando, por lo que es imposible vacunar sólo una vez contra todas sus variantes de forma efectiva. “Cada año se hacen estudios epidemiológicos con lo que estiman será la cepa más frecuente y la vacuna se dirige en el fondo a esas cepas en particular”, explica el doctor Alberto Sarfatis de Living Better.

2.- ¿Si me vacuno, nunca tendré Influenza? Un mito que derriba el experto, quien señala que a pesar de la efectividad que tiene la vacuna en la prevención y propagación de esta patología, es necesario recalcar que no previene en un 100% la enfermedad, y que no evita la posibilidad de que la persona se contagie, pero el estar vacunado disminuye el riesgo y drásticamente su sintomatología. “La efectividad que tiene la vacuna va a depender de la inmunidad de la persona, su edad, estado de salud, el mismatch de cepas, pero en general disminuye la infección entre un 60% y 70%, lo que es una disminución bastante significativa. Pero lo más relevante es que no sólo disminuye la infección, sino que además los síntomas y su gravedad, por sobre todo en el público de mayor riesgo puede reducir la mortalidad. En esta línea, es que está comprobado que la vacunación reduce en un 30% el riesgo de hospitalización y mortalidad”.

3.- ¿La vacuna puede provocar reacciones adversas? Una de las principales creencias en torno a la inoculación es que después de vacunarse los pacientes se van a enfermar, experimentando síntomas similares a los de la Influenza. Si bien esto puede suceder, actualmente esto no sucede, ya que se vacuna a las personas con una parte del virus. “Como a uno le están poniendo una parte del virus y la idea es que se genera una respuesta inmune, efectivamente puede haber algunos síntomas como dolor muscular, sensación de fiebre o un cuadro febril leve, en general es algo que dura pocas horas o pocos días, tiende a pasar con paracetamol o ibuprofeno. Es un malestar momentáneo con un beneficio mayo a mediano plazo”, agrega Sarfatis.

4.- ¿Puedo vacunarme contra la Influenza y otras patologías? Cabe recordar que la campaña de vacunación es para Influenza y COVID-19, por lo cual no existen contraindicaciones para administrar ambas. “Lo mismo en el caso de personas que están siguiendo un curso de vacunación habitual como los niños por ejemplo, pueden también seguir con su curso sin problemas y vacunarse contra la Influenza”.

5.- Si no soy parte de la población de riesgo ¿cómo puedo vacunarme? Quienes no pertenezcan a los grupos de población objetivos de la campaña de vacunación, también pueden acceder a las vacunas de Influenza y COVID-19, con la diferencia de que lo deben hacer de forma particular y pagando por ésta. En esta línea es que el doctor Alberto Sarfatis reitera la importancia de que la mayor cantidad de la población se inmunice, esto ya que “mientras más personas se vacunen, el virus circula menos y yo tengo menos posibilidades de contagiarme. Eso es lo que se llama “inmunidad de rebaño”. Independiente de si se logra eso, si yo soy familiar de una persona con las patologías de más riesgo, es recomendable la inmunización para disminuir el riesgo de contagio de esta”, finalizó.