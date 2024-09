El negociado a espaldas de Arica: oleoducto para Bolivia a cambio de reconducción de inmigrantes

Y llegamos a la tercera edición de Aquí Arica, el newsletter con el sello de El Mostrador, cuyo objetivo es difundir las temáticas de interés que movilizan a los habitantes de la Región de Arica y Parinacota.

Agradecemos las muestras de apoyo recibidas en este gran esfuerzo periodístico que busca contribuir a la descentralización de nuestro país bajo el lema Porque Santiago no es Chile.

En esta edición iremos directo al grano con temas de contingencia que inquietan a los ariqueños y parinacotenses.

Uno de ellos es el rechazo del Concejo Municipal de Arica a la propuesta del alcalde Gerardo Espíndola para licitar por cuatro años un servicio adicional de recolección de basura para el borde costero norte y sur y los valles de Azapa, Lluta y Acha, además de Villa Frontera y asentamientos cercanos a la frontera con Perú.

para el borde costero norte y sur y los valles de Azapa, Lluta y Acha, además de Villa Frontera y asentamientos cercanos a la frontera con Perú. La votación crispó los ánimos, y no era para menos, si ya estamos en plena campaña electoral. Dimes y diretes de los a favor y en contra a través de sus redes sociales, pero con un resultado desfavorable para la ciudad, donde la falta de aseo es evidente, lo que hace pensar en la necesidad de un plan de largo plazo que incluya educación ciudadana.

También les contaremos sobre las objeciones que manifestó el senador José Durana (UDI) al Presidente de la República sobre las negociaciones de la Cancillería chilena con su homóloga boliviana, para que el oleoducto boliviano que pasa por varias calles de Arica se habilite para importar combustibles. El parlamentario dice que se está haciendo acuerdos a espaldas de la región y que debería pedirse a cambio la rehabilitación del Ferrocarril Arica-La Paz.

Y siguiendo en el «modo elecciones«, les entregamos un pequeño panorama sobre lo que está pasando en la región, donde hay una treintena de funcionarios públicos como candidatos. La pregunta de cajón es: ¿cómo compatibilizarán la función pública y su agenda electoral?

En nuestra búsqueda de historias humanas, les presentamos en esta ocasión la del matrón del Cesfam de Putre, Aldo Rivera, quien pese a no ser aymara, está hace 34 años en la comuna trabajando por la salud de las comunidades indígenas.

Y al cierre, una nota cultural con la invitación a escolares de educación media a que participen en un concurso y festival de bandas con temas originales, actividad organizada por la ONG Cofeduc.

No perdamos más tiempo y a acomodarse para disfrutar de esta edición. Y si les gustó este boletín, compartan el link de inscripción para que nuevos lectores se sumen a esta comunidad y reciban nuestro newsletter. Partimos entonces…

1

Concejales de Arica «barrieron» con la licitación de servicio de aseo urbano y rural

Un mayoritario rechazo tuvo la propuesta del alcalde de Arica Gerardo Espíndola respecto a licitar un servicio complementario de recolección de residuos para atender con mayor eficiencia el centro de la ciudad, los valles de Lluta, Azapa y Acha, además del borde costero norte y sur, más el sector que va desde el aeropuerto Chacalluta hasta Villa Frontera.

Por seis votos contra cuatro, el Concejo Municipal no aprobó el contrato que se pretendía adjudicar a la empresa Cosemar S.A. por 3.840 millones de pesos durante los próximos cuatro años.

Los ánimos estuvieron tensos durante las casi dos horas de la sesión, dado que a la cita acudió la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Arica 2 (Afuma), Ruth Flores, quien le recriminó al jefe comunal que no hubiese invitado al gremio, pese a que el contrato podría impactar la estabilidad laboral de los policías de aseo, al plantear una concesión externa de servicios que habitualmente efectúan trabajadores municipales.

La reunión congregó a dirigentes vecinales que increparon a los concejales Daniel Chipana (independiente), Ninoska González (PC), Gabriel Fernández (Partido Humanista), Mario Mamani (PS), Juan Carlos Chinga (RN) y Cristián Rodríguez (independiente exliberal). Por adjudicar la licitación estuvieron Jorge Mollo (DC), Max Schauer (UDI), Dolores Cautivo (PC) y Carolina Medalla (RN), esta última sufrió una caída en medio de la sesión cuando salía a hacer un llamado telefónico.

La propuesta consideraba la disposición de tres camiones recolectores y uno multifuncional para el retiro de bateas acumuladoras de basura por 80 millones de pesos mensuales. Cosemar S.A. fue el único oferente en la licitación, situación que influyó en el voto de rechazo, al igual que la oportunidad elegida por el alcalde para presentar este proyecto, es decir, a pocas semanas de las elecciones municipales, intentando así dejar “amarrado” un contrato millonario para la próxima gestión municipal, en caso de no ser electo.

Los concejales Chipana y González fueron los más severos frente a la propuesta, poniendo en duda que la externalización del servicio fuese la opción más beneficiosa para el municipio y los actuales policías de aseo municipales.

Tras el rechazo a la licitación, surgieron los emplazamientos de los dirigentes vecinales a quienes rechazaron la oferta de Cosemar S.A.. Por su parte, el alcalde Espíndola fustigó a los concejales.

“Yo no quiero externalizar los servicios. Lo único que quería hacer era tener una flota de camiones adicional, para tener la ciudad más limpia, para proteger a la Dirección de Medioambiente y Ornato. En cuatro años más, sea el alcalde que esté, estoy seguro de que se va a ver obligado… Estamos obligando a este servicio a caminar hacia el precipicio, cuando el Plan regulador entre en funcionamiento y lleguemos hasta la Línea de la Concordia”, expresó al concluir la sesión.

Guerra por redes sociales

Horas posteriores a la sesión, la disputa por el contrato de aseo subió de tono en las redes sociales en medio de la campaña electoral municipal.

Fue así que el alcalde Espíndola subió un video esa misma tarde, denunciando “obstrucción” permanente de los seis concejales que se opusieron a licitar, recordando otras votaciones en contra a sus propuestas, tales como la construcción de la segunda etapa del Parque Centenario, la compra de dulces para la Navidad de 2023 y la construcción de paseos peatonales.

El video encontró eco en su contendiente para estos comicios, el concejal Chipana, quien desafió a Espíndola a ir a un debate. “Le he manifestado al alcalde que sea el próximo Concejo el que defina si quiere llevar a cabo una licitación o no quiere llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque está en riesgo la situación laboral de quienes desempeñan esta labor”, replicó.

También la concejala Ninoska González emitió una declaración pública por sus redes sociales, acusando falta de transparencia del jefe comunal al llevar la propuesta al Concejo y no considerar un plan integral de manejo de residuos.

Así, el aseo profundo de las calles céntricas, donde funciona el comercio, y de las zonas rurales que prometía el nuevo contrato, seguirá esperando la implementación de un servicio eficiente, ya que el actual que se provee con policías de aseo municipales no da abasto. Quedará para la próxima gestión municipal la decisión de implementarlo.

2

Durana cuestiona a Cancillería por negociar reversa de oleoducto de Bolivia

Sin consultar a la ciudadanía y sin considerar una evaluación ambiental previa, la Cancillería chilena se encuentra negociando con Bolivia la posibilidad de autorizar que el oleoducto del vecino país, que existe en Arica para exportar combustibles, pueda operar ahora para la importación.

La propuesta chilena sería a cambio de que el vecino país permita la reconducción de migrantes no bolivianos, dado que hoy no la autoriza, y con ello se ponga freno a una nueva oleada de venezolanos por Colchane.

La solicitud no cayó nada bien al senador José Durana (UDI), quien expuso su preocupación al propio Presidente de la República Gabriel Boric en la reunión que sostuvo el 3 de agosto con las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, en el Palacio Cerro Castillo. En la cita le entregó además una sentida carta.

El parlamentario le hizo saber que las negociaciones bilaterales para lograr la reconducción de migrantes irregulares, que Bolivia ha impedido, “no pueden ser a costa de Arica. Hoy día es sabido que el gobierno de Bolivia intenta revertir lo que es el oleoducto que original es de Santa Cruz a Sica Sica, Arica. Y obviamente que estamos hablando de una construcción submarina y subterránea que data del año 1957. No tiene estudios ambientales, ni tampoco sabemos en qué estado se encuentra su construcción”.

La negociación bilateral fue reactivada el 26 de agosto por la subsecretaria Gloria de la Fuente y el vicecanciller Elmer Catarina.

Para Durana es vital que esta solicitud se someta, como todos los proyectos productivos, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el fin de resguardar asuntos medioambientales, de seguridad y de impacto en la propia población.

Al mismo tiempo, el parlamentario indica que la Cancillería chilena se equivoca al mezclar asuntos comerciales de Bolivia con temas migratorios al establecer un trueque. Más bien, dice, lo que se debe hacer es segmentar el petitorio boliviano, es decir, fijar las concesiones migratorias en un ámbito y las comerciales en otro, dado que el vecino país tiene interés también en que se autoricen visas para temporeros bolivianos que trabajan en cosechas en la zona central de Chile.

En este sentido, asegura, lo que cabe pedir a cambio de la reversa del oleoducto es que Bolivia reactive el Ferrocarril de Arica a La Paz, ya que esta iniciativa traería enormes beneficios al puerto de Arica y descongestionaría la ruta internacional 11 Ch, donde pasan 500 camiones diarios, generando impactos medioambientales severos en áreas silvestres protegidas y en la propia ciudad.

El senador recuerda que el tren tuvo una prueba técnica impulsada por la Empresa Portuaria Arica (EPA) en mayo de 2021. Sin embargo, el Gobierno boliviano frenó este intento, a raíz de un paro y bloqueo de camioneros bolivianos exigiendo que el ferrocarril no fuese reactivado por supuestos perjuicios económicos. Desde esa fecha y, pese a existir carga boliviana disponible para este modo, el Presidente Luis Arce ha mantenido en pausa este medio de transporte.

Sistema antiguo

Bajo la ciudad y también en el fondo marino de la bahía está instalado un oleoducto, que fue inaugurado en 1965 para exportar combustible desde Bolivia. El tubo va soterrado por la ciudad, la pampa, el altiplano y llega hasta la localidad fronteriza boliviana de Charaña, a pocos kilómetros de Visviri

En su tránsito por Arica, el ducto sale de la bahía y pasa por Diego Portales, Azolas Renato Rocca, donde llega al Terminal Sica Sica, ubicado en el barrio industrial. El sistema es administrado por la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En ese sitio de 13 hectáreas funcionan cinco estanques para el almacenamiento de crudo, diésel y gasolina.

Desde ese recinto, el oleoducto sigue con destino a Bolivia por Pampa Ossa hacia el altiplano. Inicialmente, por un acuerdo bilateral en 1957, se autorizó que el tubo transportara crudo hacia Arica para exportarlo. Sin embargo, a raíz de que el vecino país ya no tiene reservas, el Gobierno boliviano presentó formalmente la propuesta de reversa del ducto, para importar combustible y evitar el uso de camiones cisternas que transporten el hidrocarburo, como lo hace actualmente.

YPFB cuenta con otro sitio de 3,5 hectáreas no conectado actualmente al ducto en la avenida Diego Portales con Azolas. La administración municipal del alcalde Gerardo Espíndola ha impulsado la petición a los sucesivos gobiernos para exigir a Bolivia la restitución de este terreno fiscal, dado que no cumple la función para la que fue asignado: disponer de una zona de emergencia en caso de algún rebalse de combustible.

Hasta hoy la Cancillería chilena no ha recibido una respuesta satisfactoria de YPFB. Sin embargo, el municipio tiene una segunda carta: el Plan Regulador en trámite que cambiará el uso de suelo del sector, condición que hará inviable su funcionamiento con fines energéticos, porque la zona será destinada para áreas verdes y viviendas.

3

Lluvia de «funcionarios públicos candidatos» tensiona el principio de probidad

Un fenómeno bastante llamativo afecta los comicios electorales de los días 26 y 27 de octubre próximos. Ello porque tras conocerse las listas de candidaturas aceptadas en la Región de Arica y Parinacota, donde hay 136 postulantes a consejeros regionales y otros 96 a concejales de Arica, Camarones, Putre y General Lagos, destaca la aparición de una treintena de funcionarios públicos militantes o adherentes a diversos partidos políticos de Gobierno y de la derecha tradicional.

El fenómeno tensiona el principio de probidad que deben cumplir todos los empleados públicos. El Estatuto Administrativo que rige para la función pública señala al respecto en el artículo 61 letra g) que deben «observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado».

También plantea un desafío a los instructivos de la propia Contraloría General de la República sobre la prescindencia política de los funcionarios públicos. La pregunta que cabe entonces es ¿a qué hora harán campaña? y ¿cómo separarán la función pública de sus actividades electorales?

De la revisión del listado completo de postulantes a cores y concejales aparecen «funcionarios candidatos» de la Delegación Presidencial Regional; Gobierno Regional; secretarías regionales ministeriales de Educación, Minería, Salud y Culturas; Delegación Provincial de Parinacota; municipalidades de Arica y Putre; Conaf; Servicio de Salud; e Instituto de Seguridad Laboral (ISL). También hay abanderados que trabajan en la Universidad de Tarapacá y en el CFT Estatal.

Dentro de los más relevantes figuran Andrea Pérez, jefa de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional; Richard O´Nell, jefe de Gabinete de la Seremi de las Culturas; Hernaldo Portales, secretario de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore; Beatriz Chávez, actual jefa del Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral y exseremi de Salud del Gobierno anterior; y Edgar Muñoz, encargado de la Dirección de Turismo del municipio de Arica. Además, figura la asesora del diputado Enrique Lee, Irene Aguirre.

Respecto de la jefa de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional, trascendió que el 29 de agosto se acogió a un permiso sin goce de remuneraciones, con el fin de evitar acusaciones de faltas a la probidad al delegado presidencial Ricardo Sanzana. La medida habría sido adoptada para «cuidar» a su jefe, dado que este evalúa su renuncia al cargo, ya que quiere presentarse como candidato a diputado, pese a que hoy no tiene militancia partidista.

También se conoció que el mismo delegado hizo el jueves pasado un llamado de atención al seremi del Medioambiente Diego Arellano, quien envió un mensaje por WhatsApp a los funcionarios de su dependencia, ironizando con la postulación de una candidata humanista que ha criticado su gestión permanentemente.

Consultado el seremi de Gobierno Nicolás González sobre los lineamientos para funcionarios públicos candidatos, manifestó que «perfectamente puede ocurrir que alguien que esté trabajando en un gobierno de turno, en un municipio, en un gobierno regional, quiera tirarse a alguna elección porque son personas que enfocan su carrera profesional hacia un lado más político… El Servel es el que pone las reglas. Yo sé que algunos candidatos van a renunciar, otros van a pedir vacaciones, otros van a pedir permiso sin goce de sueldo, pero lo importante es que quienes son candidatos, no estén ejerciendo funciones de campaña».

La autoridad llamó a los ciudadanos a informarse sobre cómo ejercer control ciudadano de los actos de campaña electoral y a utilizar la página de denuncias del Servel sobre vulneraciones a la Ley Electoral.

Propaganda en edificio público

Un hecho público que incomodó a la secretaria regional ministerial de Obras Públicas Priscilla Aguilera ocurrió el jueves pasado, cuando uno de sus funcionarios de confianza llegó en su vehículo particular con un adhesivo en el parabrisas trasero promoviendo la candidatura del actual gobernador Jorge Díaz (DC). El empleado estacionó el móvil a vista y paciencia de los ciudadanos en un calzo dentro del estacionamiento del edificio de servicios públicos, terreno fiscal que pertenece al Serviu.

El vehículo de marca JAC color rojo con la pegatina pertenecía al encargado de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial de la Seremi de OO.PP., Marcelo Lazo, quien fue reclutado el segundo semestre de 2022 por la seremi.

Para evitar nuevos problemas en medio de la campaña, la seremi envió el siguiente mensaje a través de un un grupo de Whatsapp interno: «les recuerdo que no debe existir propaganda política en recintos fiscales. Les encargo si ven en los estacionamientos que administramos se informe… El año pasado enviamos un oficio, reiterémoslo, por fa».

4

Aldo Rivera: el matrón que se ganó el corazón del pueblo aymara

Tiene seis hijos, pero ninguno de los partos de ellos los atendido él, pese a ejercer desde 1990 la profesión de matrón, tras egresar de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Tarapacá.

No es aymara, pero fue adoptado por los distintos pueblos de la comuna de Putre, luego de 34 años de desempeño en las postas de Belén y Putre y tres períodos como director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre.

A sus 56 años, Aldo reconoce a Aquí Arica que desde pequeño tuvo conexión con el mundo andino. Su padre ejerció como profesor rural en el poblado altiplánico de Ancolacane de la comuna de General Lagos, territorio contiguo a Putre.

«Allí con mi hermano mellizo nos llevaban a pastorear en aguayo las personas que nos cuidaban. Yo, en todo caso, nací en Iquique, porque mi mamá nos tuvo en esa ciudad. Pero por el trabajo de mi padre viví en Ancolacane un tiempo y luego nos trasladamos a Codpa, donde también ejerció como profesor rural», recuerda.

Ya a fines de la década de los setenta, su familia se radicó en Arica e hizo sus estudios en la ex-Escuela 18 -hoy Escuela D-4 «República de Israel»-, luego la enseñanza media la cursó en el Liceo A-5, y a los 22 años se graduó de matrón en la UTA en 1989.

«Llegué a la carrera sin tener claro qué era y fue porque postulé en segundo lugar y quedé. No recuerdo que me hiciera mucho ruido que la carrera era más para mujeres. De hecho, cuando llegué, éramos 10 hombres de un total de 40. Al año siguiente se cerró para hombres y con el tiempo se volvió a abrir», afirma.

¿Qué significó estudiar tu carrera durante la dictadura?

Cuando lo recuerdo, pienso que fue histórico. Yo siempre digo que soy de la «Generación Perdida« en lo político y la lucha contra la dictadura. Fue difícil en el momento, muchos compañeros la pasaron mal, amigos también, pero cuando trabajamos para el Plebiscito de 1988, uno lo recuerda con mucho cariño.

¿Fue en ese año que empezaste a militar en la DC?

Yo era simpatizante. Mi papá sí era democratacristiano y mi padrino Máximo Cayo fue el primer gobernador de Parinacota en democracia. Cuando llegué a Putre empecé a alimentar este espacio de participación social y de ser líder.

¿Cómo pudiste lograr que la comunidad aymara te aceptara?

Cuando llegué no sabía nada de Putre. En Belén yo hacía las rondas a los pueblos a caballo y esperaba a los jóvenes para jugar a la pelota todas las tardes. A Ticnamar iba en la camioneta fiscal de pagos de subsidios. Me recorrí todo el altiplano en las rondas y ahí fui conociendo a la gente, su cultura y me enamoré de Putre.

¿Cómo enfrentaste el conflicto que surgió cuando algunas comunidades rechazaron que ejercieras como matrón porque eras hombre?

Eso se levantó a seis años de haber estado trabajando y creo que fue porque me asomé en la política. Fue justo cuando incursioné y me postulé como concejal y fui electo. Eso me afectó, pero como no tenía intenciones de irme y no pudieron sacarme por haber hecho mal las cosas, como que resistí la ola y pude mantenerme.

¿Por qué te quedaste en Putre?

Porque decidí tener una salud buena. Aquí encontré que vives la salud con la gente. El contacto directo con la gente, los cuidados y la educación, te llenan. Conocer una cultura milenaria, rica, y que no conocía nada, y este contacto con la comunidad, hicieron quedarme.

¿Hasta hoy cuántos partos has atendido?

En estos 34 años creo que he atendido unos cien partos. Cuando llegué a Putre, tenía un promedio de 30 a 40 embarazos al año y el 75 % eran partos domiciliarios o en ambulancia.

¿Cómo lograron integrar la medicina aymara con la clínica en el Cesfam?

Uno viene formado con los conocimientos clínicos, pero estando aquí, cambia tu percepción y te enfrentas a que existe un sistema médico andino, que hay «parteras», y que hay enfermedades aymaras como la «agarradura de tierra«, la «pérdida de ánimo«, el «susto«, las «buenas vibras» y muchas otras que uno pensaría que son supersticiones y no lo son. Como no las conocemos, uno no las valida.

Eso me abrió la mente para querer lo mejor para mi comunidad. El año 2005 iniciamos la complementariedad de los dos sistemas a través de la medicina intercultural, para entregar una atención más pertinente y con mejores resultados a través del reconocimiento, respeto e integración. Así integramos a los yatires, a las parteras y a las qulliris.

Como director del Cesfam, en abril te tocó vivir la muerte del conscripto Franco Vargas…

Cuando pasan eventos tan penosos, uno tiene que evaluar para no repetir los errores. Felizmente nosotros cumplimos con nuestro trabajo en la atención de Franco. El Ejército ahí tiene que revisar muchas cosas con respecto a sus protocolos. Quizás la equivocación de no habernos avisado antes, pudo haber producido algo, nadie lo sabe. Pudimos haber salido con la ambulancia y nadie sabe qué habría resultado.

Nosotros entregamos la información que correspondía de lo que ocurrió y, en ningún caso, significa que estemos contra los militares. La idea es que estos errores no se vuelvan a repetir.

¿Cómo te impactó la muerte de la alcaldesa Maricel Gutiérrez el año pasado?

Esa es una de las grandes tristezas que tengo. A Maricel la conocí cuando llegó a trabajar a Putre. La conocí con su trabajo, su eficiencia, su cariño. Fue profesora, directora de Dideco, concejal y alcaldesa. Tenía grandes proyecciones. Yo todavía la recuerdo con mucho cariño y tristeza. Era una gran líder.

Atención bandas musicales escolares: ¡se viene un concurso!

La posibilidad de participar en un concurso y optar a un premio en el marco de un festival de bandas musicales escolares, además de realizar grabaciones de temas inéditos, es lo que promete el Primer Festival de Música Escolar Arica y Parinacota. El evento es organizado por la entidad no gubernamental Corporación para el Fomento del Desarrollo Comunitario, Educativo, Social y Cultural (Cofeduc).

El encargado del Departamento de Arte y Cultura de Cofeduc, Óscar Abufón Escobar, señala que esta iniciativa corresponde a un proyecto financiado por el Gobierno Regional (Gore) a través de la línea de fondos concursables del 8 % para Cultura.

«Como rockero de toda la vida, me inquietó impulsar este concurso, porque la idea es promover en el mundo escolar el desarrollo de las bandas. El concurso está abierto a todos los estilos: romántico, tropical, rockero, trap, etcétera. Nuestra expectativa es que lleguen muchas bandas para que podamos hacer una buena selección. El requisito es que nos presenten un tema original y de ahí veremos cuáles serán los mejores», afirma.

Las bandas pueden postular a partir del 9 de septiembre. Estas deben estar formadas con integrantes que cursen la educación media. Los interesados deberán presentar un tema inédito y fotos descriptivas de su desempeño.

Abufón señala que una vez que se seleccione a las 20 mejores, comenzará un asesoramiento de una semana, tras la cual quedarán solo a la mitad, y luego se escogerá a las cinco mejores. El quinteto de bandas elegido será el que participará tocando en el festival, que se efectuará en el ex-Cine Colón, donde se presentarán como si fuera en un concierto profesional.

Para el primer lugar se prevé la grabación de dos temas inéditos y un videoclip; para el segundo lugar, la grabación de dos temas originales, mientras que la banda que ocupe el tercer lugar podrá grabar una composición inédita en un estudio profesional.

Cofeduc es una ONG cuyos inicios los dedicó a programas de asistencia de personas en situación de calle, financiados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso). Luego amplió su espectro, incursionando en programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través de la habilitación de la Casa Protegida para mujeres afectadas por maltrato grave; y con el Ministerio de Salud se orientó en la línea de programas para atención de personas con salud mental deteriorada y abandonadas por su familia.

Con este proyecto cultural, la organización pretende abarcar una nueva temática en su quehacer en la ciudad, cuyo objetivo final es disponer de una plataforma para bandas juveniles y profesionalizar su ejercicio.

FIN DE LA HISTORIA. Esta ha sido la nueva edición de Aquí Arica que preparamos para esta semana.

Seguimos recorriendo y recibiendo propuestas para reportear nuevas historias. No se olviden de invitar a más lectores, para que se inscriban en este newsletter regional.

Sus dudas o información pueden remitirlas a aquiarica@elmostrador.cl.