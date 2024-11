Las casi 600 toneladas de precursores químicos para el narco que duermen en Arica

Ya estamos de vuelta. Esta es la edición número 12 del newsletter Aquí Arica con el estilo de El Mostrador.

En primer lugar, nos ocupamos de la preocupante noticia de que por la vilipendiada burocracia, desde hace dos años «duermen» 576 toneladas de peligrosos químicos en el puerto , luego de que fueran decomisados a una red narco.

Del puerto de Arica nos vamos al famoso puerto de Chancay que será inaugurado en los próximos días. ¿El puerto peruano será una oportunidad o una amenaza para el puerto de Arica? Aquí te entregamos algunas claves.

Imperdible esta semana la nota sobre los rumores de cambios en la Delegación Presidencial Regional, el cuadrillazo a los seremis para que apoyen la campaña del gobernador Jorge Díaz y las renuncias de autoridades para ir a la elección parlamentaria.

En exclusiva, el alcalde electo Orlando Vargas nos concedió una entrevista sobre su campaña y lo que viene para el municipio.

Y cerramos con un barniz musical: el primer concierto de la Orquesta de Cámara Binacional en la Catedral San Marcos .

Más de quinientas toneladas de químicos peligrosos aún duermen en el puerto

Ya van casi dos años y aún siguen, en su gran mayoría, indemnes en el puerto de Arica. Hablamos de gran parte de las 690 toneladas de precursores químicos para la fabricación de cocaína que fueron decomisados en noviembre de 2022 por la Fiscalía Regional de Tarapacá. La carga incautada consistió en 576 toneladas de acetato de etilo, 64 toneladas de cloruro de calcio, 26 toneladas de hidróxido de sodio y 24 toneladas de metabisulfito de sodio. De esta cantidad, como explicaremos más abajo, solo las 576 toneladas de acetato de etilo siguen varadas en el puerto, sin ninguna solución. El resto de los precursores fueron rematados.

El gran volumen de precursores que permanece en el puerto de Arica constituye un eventual riesgo ante una emergencia química y también se ofrece como un apetitoso botín de 9,5 millones de dólares para un cartel narco que quisiera montar un rescate de la valiosa mercancía.

¿Cómo llegó a quedarse este peligroso cargamento en Arica? Simple. Fue el resultado de una inusual acción de la Fiscalía Regional de Tarapacá. El organismo, en noviembre de 2022, decidió hacer una diligencia en Arica y Parinacota, su región vecina y rival. A través de la llamada «Operación Etilox», con el apoyo de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas y Controladas (Brisuq) de la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas, se desbarató un cargamento de 43 contenedores con diversos químicos que estaban en tránsito hacia Bolivia. Pese a que dijeron que estaban identificados los propietarios de la carga y que vivían en el vecino país, no hubo detenidos ni condenados por este caso.

Según fuentes reservadas, el operativo fue visto por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota como «algo extraño», por la intrusión de una fiscalía foránea, dando a entender que fiscales sin asiento en la región tenían mejores datos sobre el uso del puerto ariqueño como facilitador de estos químicos con destino a Bolivia. La molestia no pasó a mayores, pero la «invasión» nunca más ocurrió en el terreno del fiscal regional Mario Carrera, quien en ese momento se aprestaba a cumplir dos años en el ejercicio del cargo.

«Un verdadero peligro»

Lo cierto es que la carga constituye «un verdadero peligro», según la directora de Química y Farmacia de la Universidad Arturo Prat (Unap) y doctora en Química, Margarita Briceño. «El acetato de etilo es altamente tóxico y también combustible. Parece increíble que hayan pasado dos años y aún no lo hayan destruido, subastado o donado para experimentación a una entidad como nuestra universidad», afirmó.

La científica indicó que este químico es inflamable, por lo que no puede estar expuesto al sol y tampoco a excesivo calor, superficies calientes, chispas u otras fuentes de calor o descargas electrostáticas. Asegura que el contacto con este material puede provocar irritación en los ojos, mareos, desmayos, sequedad en la piel y daños en hígado y riñón, en caso de una exposición inadecuada y frecuente.

«No entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y que esta carga siga allí, porque si estos tambores tienen fugas, el material se va a quemar altiro. Lo que corresponde es que si hay una mesa trabajando en el tema, debe cumplir la orden del tribunal al más breve plazo. Y por eso, si se forma una mesa, deben estar los organismos con poder de decisión y recursos, a fin de que el trabajo sea lo más eficiente y riguroso posible. Seguro este material, como está vencido, va a tener que ser trasladado a un depósito en Antofagasta, donde deberá quedar enterrado bajo ciertas medidas para que no contamine», declaró.

Resulta aún más llamativo que la Empresa Portuaria Arica (EPA), entidad estatal que administra el recinto, haya dejado pasar este largo tiempo sin resolver este tema ambiental de su competencia, pese a que ha declarado preocupación por otros temas ambientales que no son de su giro, como el reciclaje de aceite usado en las cocinas de los hogares de la ciudad.

Orgullosa la plana ejecutiva se lanzó en esa cruzada, instalando en enero dos puntos de recolección de esos desechos en la Caleta de Pescadores como una colaboración a la sanitaria Aguas del Altiplano, cuyo objetivo era evitar que ese material fuese desechado por los desagües domiciliarios. De los residuos tóxicos al interior del Puerto, ni una palabra hasta hoy.

El «peloteo» estatal

Luego de apagarse los flashes y agotarse los titulares que destacaron este golpe a una red narco con sede en Bolivia y cuyos protagonistas nunca se conocieron, vino el «dolor de cabeza» para las autoridades de la región. Sí, porque hasta hoy ni la EPA, que es la administradora estatal del recinto, ni la Delegación Presidencial Regional, ni el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), y tampoco la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), han logrado resolver el retiro de este material del terminal marítimo, donde ocupa espacio y preocupa a los trabajadores portuarios y al concesionario Terminal Puerto Arica (TPA).

Durante estos dos años, todos esos servicios y la empresa pública han tenido esta «papa caliente» en sus manos y la han esquivado una y otra vez, sin concretar el retiro y destrucción de estas mercancías tóxicas.

La propia ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, reconoció el problema durante su visita el martes pasado en Arica. En el mismo puerto donde encabezó un punto de prensa, para dar a conocer el decomiso de 43 toneladas de carbonato de sodio en dos contenedores que también iban en tránsito hacia Bolivia para la fabricación de cocaína, admitió que aún estaba pendiente la destrucción de precursores químicos incautados hace dos años.

«Estos productos también tienen usos legítimos, se usan para producir droga, pero se usan para otros sectores económicos de manera legal. Entonces, se rematan a las empresas que les pueden servir. En otro decomiso pasado, esos remates han quedado desiertos, sin interesados, no se ha logrado liquidar toda la mercadería por esa vía. En ese caso lo que se hace es destruirla…», manifestó.

Tohá en su visita por el decomiso de 43 toneladas de precursores químicos en el puerto de Arica.

Luego, sobre la demora en la eliminación de los químicos, la secretaria de Estado señaló que «lo que hay es una resolución reciente de aproximadamente un mes, del tribunal que ordena la destrucción. Para hacer esa destrucción, hay que hacer un traslado porque no se hace aquí, se hace en la Región de Antofagasta. Ese traslado se va a hacer próximamente, porque no estaba previsto en el presupuesto de la Caja de Crédito Prendario y eso se va a hacer con recursos desde el Ministerio del Interior. La destrucción se va a hacer en la ciudad de Antofagasta. Pero en esto no hay retraso, porque la orden del tribunal llegó hace poco».

Fiscalía responde

En el operativo de 2022, la PDI reconoció que el cargamento contenía lo siguiente: 576 toneladas de acetato de etilo, 64 toneladas de cloruro de calcio, 26 toneladas de hidróxido de sodio y 24 toneladas de metabisulfito de sodio, «con los cuales se podrían haber producido más de 60 toneladas de droga avaluada en US$ 200 millones».

Aquí Arica consultó a la Fiscalía Regional de Tarapacá sobre por qué aún estas mercancías no han sido destruidas. Según explicó el organismo, «ha realizado todas las acciones que le competen para que dichos productos sean subastados o destruidos según corresponda, dado que se tratan de bienes sujetos a deterioro, que son de difícil conservación y altamente peligrosos».

La entidad precisó que en enero de 2023 «realizó la solicitud de enajenación temprana al Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, lo que fue aprobado con fecha 13 de enero del mismo año y, por lo tanto, los productos quedaron a disposición de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) de Arica para que fueran subastados».

La Fiscalía detalló que, luego de siete meses, la Dicrep notificó en agosto de ese mismo año al tribunal que había efectuado un remate de las especies y que sólo logró subastar cuatro lotes, «quedando 36 contenedores con acetato de etilo sin interesados» y «que los tambores de dicho producto indicaban fecha de expiración septiembre de 2022», es decir, cuando fueron decomisados ya estaban vencidos.

A raíz de que el material químico no fue subastado como lo instruye la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la Fiscalía confirmó que hizo una solicitud al Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, para que autorizara la destrucción de dicha mercadería. Si bien la ministra Tohá afirmó que la resolución judicial llegó hace un mes, la versión del organismo persecutor no coincide con la entregada por la autoridad de Gobierno: «Luego que la Fiscalía se informara que los productos se mantenían en el puerto de Arica, solicitó al juzgado de garantía la destrucción de dicha mercadería, lo que fue aprobado por el tribunal con fecha 24 de mayo del presente año, ordenando que Dicrep Arica, previa coordinación con el Servicio de Salud, Aduanas, Directemar y Puerto de Arica, realizara dicha destrucción».

Del mismo modo, el organismo persecutor sostuvo que «comprendiendo la dificultad y riesgo que genera la presencia de tales químicos en el puerto de Arica, ha agotado todos los trámites para la destrucción de tales productos, careciendo de facultades legales para intervenir en el proceso de destrucción de los mismos».

Subasta fallida

El procedimiento detallado por la Fiscalía está previsto en el artículo 187 bis del Código Procesal Penal. La norma señala expresamente que «a solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa».

Para ello, la ley establece que «el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución».

Atendiendo a esta norma, el remate de los químicos se hizo el 26 de julio del año pasado. La acción fue publicitada ampliamente en la web del Servicio Nacional de Aduanas, pero no tuvo el éxito esperado.

El detalle de las especies incluía 18 lotes de acetato de etilo, con 160 tambores cada uno; dos lotes de cloruro de calcio, cada uno con 1.600 sacos; un lote con 1.040 sacos de hidróxido de sodio; y un lote con 960 sacos de metabisulfito de sodio. Por restricciones legales, la subasta no estuvo abierta a todo el público, ya que para participar se exigía estar registrado en el Listado de Personas Naturales y/o Jurídicas inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas que mantiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¿Mesa pública para resolver?

La no destrucción temprana de los químicos y un constante «carteo» entre distintos servicios públicos sobre quién debía ejecutar la misión de destruirlos, motivó la creación de una mesa de trabajo para atender el problema.

La primera en derivar el problema al Gobierno fue la EPA, argumentando que no era de su competencia y no tenía recursos disponibles para este efecto. La entidad estatal recurrió a la Delegación Presidencial Regional y ahí comenzó a empantanarse el problema, porque este organismo también inicialmente quiso esquivar el bulto. Al final, la amenaza constante de incumplir la Ley 20.000, que prevé sanciones para las autoridades que no ejecuten en plazos acotados este tipo de obligaciones, presionó la gestión de recursos desde su nivel central para este cometido, encomendando a Senapred la tarea de cotizar el transporte y lugar de disposición de este material.

Aunque no dio una fecha concreta de la operación que involucrará el traslado de los químicos a un sitio autorizado en Antofagasta para su eliminación, el recién designado director regional de Senapred, Javier Carvajal -que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al igual que la Delegación-, señaló que «habiendo tomado conocimiento de ese material peligroso, considerando que no se pudo rematar, hemos gestionado con la Subsecretaría del Interior los recursos con fondos de emergencia. Cotizamos una empresa especialista en ese tipo de servicios, quien sacará ese material del puerto y lo llevará a un espacio de disposición final en Antofagasta. Hoy estamos en los procesos administrativos para que en el transcurso de las próximas semanas comencemos con esas operaciones».

Puerto Chancay: ¿oportunidad o amenaza para el puerto de Arica?

Su construcción ha penado harto durante estos últimos dos años. Sin embargo, la pronta inauguración, el 14 de noviembre, del megapuerto Chancay, situado a 80 kilómetros al norte de Lima, genera expectación e inquietud sobre el verdadero impacto que tendrá en la industria portuaria chilena.

El terminal marítimo de Chancay será del tipo hub, es decir, con líneas de servicio directo desde los grandes puertos y mercados para recibir las naves de mayor tamaño que transitan por los océanos, especialmente de China.

Su principal inversionista es la estatal china Cosco Shipping Ports Limited, que tiene un 60 % de participación en la sociedad Cosco Shipping Chancay Perú, y el otro 40 % corresponde a la minera peruana Volcán Compañía Minera. La infraestructura comprende cuatro muelles que suman una longitud de 1.500 metros, equipados con 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos. Además contará con escáneres automatizados para el control aduanero de contenedores.

El puerto de Arica es uno del tipo feeder, es decir, recibe cargas de los puertos hub que viajan en barcos más pequeños, una vez que se realiza el trasbordo desde el puerto transoceánico. De esta manera, el terminal local atiende la demanda del área terrestre de influencia (hinterland) como lo es Arica, Bolivia y el sur peruano.

Distante a sólo 1.400 kilómetros de Chancay, surge la pregunta sobre si Arica se verá beneficiado por esta proximidad y que hoy ya la favorece al estar cerca de El Callao, desde donde recibe o despacha carga permanentemente.

El gerente general del concesionario TPA del Puerto de Arica, Camilo Jobet, entrega una mirada sobre lo que será convivir con este gigante portuario.

-Desde la industria portuaria y desde su experiencia, ¿cómo vislumbra el impacto que generará Puerto Chancay en el negocio?

-Desde la perspectiva de Terminal Puerto Arica, el impacto de Chancay generará tanto desafíos como oportunidades, dado que desarrolla una nueva alternativa portuaria que permitirá incrementar la capacidad de la zona centro de Perú, logrando aumentar la oferta de servicios navieros, mejorar el cumplimiento de itinerarios y disminuir los tiempos de tránsito para el comercio internacional.

-¿Es pertinente hacer la distinción de impactos por región, es decir, cómo podrá impactar Chancay a Arica respecto de otras zonas del país?

-El aumento de capacidad portuaria en la zona centro de Perú permitirá a los carriers (líneas navieras) implementar soluciones logísticas diferentes e innovadoras para los clientes, otorgando una amplia gama de servicios navieros, como servicios feeders mejorados e incluso servicios directos a los diferentes mercados, en donde Arica es un eslabón clave de la cadena logística, dada la ubicación privilegiada que conecta el sur del Perú, Chile y Bolivia con el resto del mundo.

-¿Hoy, cuál es la relación de Arica con los puertos del Perú?, ¿cómo influirá Chancay en esa relación?

-Hoy en día, a través de TPA se importa y exporta carga que tiene como origen y destino puertos del Perú, por lo cual el ingreso de una nueva alternativa podría aumentar los volúmenes de carga transferida, dado que, al disminuir los tiempos de tránsito, se generan beneficios directos para la cadena, como por ejemplo, la disminución de los costos logísticos para el importador y exportador. Por lo anterior, la entrada de Chancay posibilita elevar el nivel de competitividad de Arica, especialmente en el mercado de tránsito de carga boliviana y en el comercio exterior del sur del Perú.

-¿Qué ocurrirá con el mercado de Bolivia que hoy tiene el Puerto de Arica y que constituye su carga mayoritariamente?, ¿podría Chancay ser una nueva oferta para ese país?

-Actualmente, Chancay se adiciona a otras alternativas ya existentes para el comercio exterior. No obstante, la decisión de los importadores y exportadores bolivianos de diversificar su logística dependerá de los costos y beneficios comparativos que dichos puertos puedan ofrecer. Sin embargo, es importante recordar que a través de TPA existen acuerdos e importantes beneficios para la carga boliviana, al amparo del Tratado de Paz y Amistad de 1904, además de la ubicación estratégica en el que se encuentra Arica respecto a las principales ciudades de Bolivia.

-En este nuevo escenario de posicionamiento de Chancay también se producirá el término de la concesión portuaria de TPA. ¿Hay interés del grupo que sostiene a TPA en seguir con Arica en un próximo periodo y cuáles son los desafíos que avizoran en ese nuevo escenario?

-Independientemente de los nuevos proyectos que puedan existir en la Costa Pacífico, los accionistas de TPA (Neltume Ports y Grupo Belfi) siempre han estado ligados a Arica y su región. Por lo cual, el interés de continuar desarrollando negocios logísticos y portuarios en Arica, para el crecimiento de la región y su comunidad se mantiene.

Logística pendiente

Pero no todo lo es un puerto. Y si bien la industria portuaria chilena tiene un posicionamiento ganado con las grandes líneas navieras, un experto aduanero, que prefirió reserva de su identidad, señala que la tarea para Chile está en la logística en tierra cuando se recepciona la carga.

Haciendo un zoom en Arica, el experto plantea que «un tema que nos pone detrás de Perú es que nuestros servicios de control, como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Agrícola y Ganadero, además del control migratorio, trabajan con orgánicas separadas. Entonces, eso atenta contra la eficiencia y también respecto de la fiscalización sobre eventuales delitos trasnacionales».

Advierte que el control aduanero demanda mucha mano de obra que hoy no está disponible, «y estas operaciones administrativas no se han automatizado. Hay poca tecnología en el puerto, sólo un portal escáner que presenta problemas y una máquina de análisis de pallets con poca capacidad de penetración. Por eso es tan selectiva la fiscalización porque no se cuenta con los recursos técnicos».

El panorama es mucho más preocupante en el Complejo Fronterizo Chungará, ubicado en el límite con Bolivia y por donde pasan unos 500 camiones bolivianos diariamente con carga de importación y exportación del vecino país. Pese a que el país vecino es el principal cliente del Puerto de Arica, porque el 75 % de la carga del terminal corresponde a esa nación, el control aduanero no cuenta con un camión escáner, ya que el diseño del recinto, inaugurado en 2017, no contempló un espacio para esta tecnología.

El panorama entonces del Puerto de Arica y asimilable a otros puertos chilenos, es de oportunidades de mejora frente a lo que promete Puerto Chancay: uso de alta tecnología para el control aduanero y para el movimiento de la carga, con el fin de optimizar los tiempos de despacho y de llegada a los clientes finales.

Vientos de cambios y renuncias para un nuevo round electoral

Telúrica y movida. Así puede definirse la última semana política, dado que se ha conocido que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric está evaluando la permanencia de los delegados presidenciales regionales, en medio de los acomodos y equilibrios que deberá hacer tras el cambio de cinco subsecretarios y las eventuales renuncias de algunas autoridades en las distintas regiones antes del 16 de noviembre, para presentarse como candidatos a las elecciones de senadores y diputados a realizarse el próximo año.

Acuerdo Servel que dispone renuncias para autoridades que quieran ser candidatos.

Y, contrariamente a escenarios anteriores, donde se ha rumoreado fallidamente sobre un cambio en la Delegación Presidencial Regional, esta vez sí podría ocurrir una remoción.

Por un lado, el delegado regional Ricardo Sanzana no habría logrado un cupo en el Frente Amplio, ni en los partidos del Socialismo Democrático, para presentarse como candidato a diputado. La imposibilidad de conseguir «casa política» que lo alojara, ya que desde septiembre del año pasado no la tiene porque fue expulsado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), se estrelló contra su pretensión de ir a una disputa electoral.

Y cuando la resignación lo invadía, vino otro golpe: la posibilidad de que le pidan renunciar, dado que hay partidos que ahora sí quieren la Delegación para colocar a uno de los suyos.

Lo que se sabe: que el Partido Socialista (PS) quiere ahora esta plaza, porque necesita un cargo de mayor importancia y conexión directa con La Moneda, para enfrentar las parlamentarias. Lo requiere porque su plan busca coronar la reelección del senador José Miguel Insulza e instalar como diputada a la actual directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y exintendenta regional, Gladys Acuña.

Uno de los nombres puestos por el PS en la mesa para reemplazar a Sanzana, sería el de la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Sandra Flores, quien es de absoluta confianza de Acuña.

Pero en esta disputa por la Delegación, hay otro contrincante que hace rato la ha reclamado como suya y no ha tenido éxito. Se trata de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), cuya presidenta nacional, Flavia Torrealva, ha solicitado incansablemente que le restituyan el cupo y Sanzana sea reemplazado, porque él fue expulsado de la colectividad en septiembre del año pasado.

En su ímpetu por aprovechar la coyuntura que ofrece la posibilidad de cambios, el FRVS propuso como carta al exgobernador de Arica y exadministrador del municipio durante la gestión del alcalde Salvador Urrutia, el ingeniero Fernando Núñez. El postulante, quien se desempeña como consejero del Comité de Seguros del Agro del Ministerio de Agricultura, estaría siendo resistido por el Partido Comunista y el Frente Amplio, por un hecho del pasado: la muerte del estudiante de la Universidad de Tarapacá, Daniel Menco, por una bala disparada por un capitán de Carabineros, ocurrida mientras Núñez era gobernador, el 19 de mayo de 1999.

Al parecer, quienes impulsaron el nombre, no tenían referencias sobre ese hecho ocurrido hace 25 años. Sin embargo, al comenzar a difundirse su postulación, surgieron los reparos del ala más de izquierda, a pesar de que Núñez en sus credenciales políticas registra haber sido preso político en el buque Esmeralda durante la dictadura. También sus detractores habrían recordado las dificultades que enfrentó como administrador municipal en el período del alcalde Salvador Urrutia y su peregrinar como militante del PS, el PRO y finalmente en la FRVS.

Gabinete para Jorge Díaz

Pese al complejo momento que atraviesa, el delegado Sanzana igualmente decidió hacer una última demostración de fuerza. Convocó a una reunión de gabinete regional extraordinaria con todos sus seremis para el jueves a las 8 de la mañana. Allí, bajo una supuesta instrucción de la ministra Tohá, les habría pedido «trabajar» por la campaña del gobernador regional Jorge Díaz (DC), quien debe enfrentar una segunda vuelta el 24 de noviembre frente al candidato de la derecha, Diego Paco.

En la sesión, les señaló que podían ausentarse estos 10 días que quedaban de campaña para acompañar al candidato, insistiendo en que Díaz era «la opción del Gobierno» y que, por esa razón, había que apoyarlo. Muy obediente, el primero que levantó la mano para ir en esa cruzada fue el seremi del Medioambiente, Diego Arellano (PPD), quien se anotó como «brigadista» a costa de ausentarse de su trabajo, dejando pendientes temas claves como la gestión de la mesa de polimetales y la remediación de Cerro Chuño, la demanda ambiental en contra de Quiborax y otros tantos de una cartera vital en el desarrollo económico de la región.

Inesperadamente para Sanzana y, pese a su tono enérgico al ordenar a sus seremis que salieran a la calle a hacer campaña, bajo la amenaza de hacer un reporte a La Moneda si no colaboraban, surgió la disidencia.

Los seremis de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones pertenecientes al Partido Liberal; del Trabajo y de Bienes Nacionales, militantes del Frente Amplio; de Salud y militante del PS; y de Hacienda, perteneciente al FRVS (excasa política de Sanzana), le salieron al frente. Los argumentos esgrimidos: que no tenían instrucciones de sus ministerios para hacer eso; que Díaz en la primera vuelta se fotografió y publicitó a candidatos a consejeros regionales y a concejales de oposición; que tampoco había lineamientos de sus partidos para ir por un candidato que no era del oficialismo; que Jorge Díaz nunca apoyó iniciativas que requirieron financiamiento del Gobierno Regional; y que la orden iba en contra de la instrucción de prescindencia política emanada de la Contraloría y del propio Gobierno que recibieron en la primera vuelta.

Los guiños de Díaz a candidatos del PDG y Demócratas fueron reprochados por los seremis.

Al final, el delegado, con visible molestia por la «montonera» que se levantó en su contra, imprudentemente les exigió que enviaran una comunicación vía Whatsapp, olvidando los riesgos que ello significa luego del Caso Hermosilla. En el mensaje debían detallar a qué se comprometerían durante los 10 días de campaña, incluyendo hitos para dar visibilidad al «Tío Pikachú». La desesperación del máximo representante del Presidente en la región iría porque los datos de las encuestas y la votación de casi 30 mil votos de los republicanos, revelarían que el candidato de la derecha, Diego Paco, tendría bastante ventaja sobre Díaz.

De perder el «ahora» candidato oficialista, este sería un punto más para justificar la decisión de remover al delegado, por no haber efectuado un trabajo político efectivo en la ciudadanía que consiguiera orientarla favorablemente a esa opción.

Al cierre de esta edición, y al darse cuenta de que no había lineamiento alguno sobre la segunda vuelta para sus autoridades y militantes, el Frente Amplio publicó el sábado un comunicado mediante el cual llamaba a votar y a «cuadrarse» con los candidatos que antes fueron oposición y que ahora serían apoyados por el oficialismo, para evitar la llegada de la derecha a los gobiernos regionales. Entre ellos incluyó a Jorge Díaz.

Renuncias en ciernes

Mientras se resuelve el puzzle de la Delegación, hay otros personajes políticos que ya están redactando sus cartas de renuncia a los cargos que ocupan, para presentarse como candidatos a diputados o a senadores. Ello en cumplimiento a la Ley Electoral que fija que pueden postular sólo si renuncian un año antes y el plazo es antes del 16 de noviembre.

Por un lado, ya se sabe que el alcalde de Arica saliente, Gerardo Espíndola, dimitirá antes de irse de vacaciones esta semana. La decisión sería sólo para complacer a su partido, en caso de que la tienda decida que él será la carta para diputado, dado que obtuvo 27 mil votos. Aunque perdió, su votación creció en siete mil votos desde la última elección. La nueva postulación electoral no sería del gusto del jefe comunal, quien querría alejarse de la política contingente y reorientar sus labores en un centro de estudios migratorios. Pero si el público liberal se lo pide, afirmó que no se negaría.

«Gerardo quedó muy desgastado emocionalmente en esta campaña. Él desde un principio dijo que no quería ir a un tercer período, pero su partido le impuso este desafío. Hizo lo que pudo, pero desde el no convencimiento y desde la no tolerancia a la crítica despiadada de las personas, lo que fue minando su ánimo», afirma un cercano al edil.

En tanto, la eventual renuncia del gobernador Jorge Díaz (DC) aún está en veremos. Pero se prevé que optaría por dimitir, dado que no tiene la seguridad de que gane y sea reelecto. El «Tío Pikachú» ya habría madurado su plan de postular como candidato a senador el próximo año y para eso necesita renunciar un año antes.

Por otro lado, su camarada DC y consejero regional Claudio Acuña confirmó a Aquí Arica que dejará su cargo, a raíz de que tomó la decisión de ser candidato a diputado. Por ahora, su acción política está concentrada en apoyar la campaña de Díaz con intensas reuniones con los clubes de adulto mayor, donde está su electorado.

Y en el flanco de la derecha, está por verse el retiro anticipado de la consejera regional y exdiputada Ximena Valcarce, quien está en las filas de la UDI. Ella llevó a su hija como postulante a sucederla, pero no lo logró. Pese a esto, lo que se sabe es que mantiene su plan de inscribirse como candidata a diputada por su partido y para ello necesita también estar fuera antes del 16 de noviembre.

Orlando Vargas traza su ruta antes de asumir como alcalde

A full anda el alcalde electo de Arica, Orlando Vargas Pizarro. Faltándole tres semanas para tomar el mando comunal, declara: «No me queda tiempo para nada, porque ya estoy preparando todo para no perder un segundo».

Con el tono sencillo y «campechano» que le caracteriza, Ovapi (acrónimo por las siglas de su nombre y los dos apellidos), hizo un alto en su vorágine para hablar de su triunfo con Aquí Arica y delinear lo que viene. En ese ir y venir, dijo que en una cena reunió a 8 de los 10 concejales que le acompañarán (los dos republicanos se excusaron) y, desde el lunes siguiente a las elecciones, su equipo inició las gestiones con la administración saliente del alcalde Gerardo Espíndola Rojas.

Pampino adoptado desde pequeño en Arica, este empresario radial de 72 años promete insistentemente, como si la campaña aún no terminara: «Recuperaré Arica, devolviéndole el esplendor, la belleza y la seguridad que todos los ariqueños y ariqueñas desean y que perdimos en estos últimos ocho años de gestión municipal».

Sobre el traspaso del mando, explica que el equipo de la administración saliente y el suyo ya se han juntado, y entrega su visión de cómo debe ser este proceso: «Lo que creo más sano es hacer una auditoría interna y otra externa para poder firmar tranquilo. No quiero que me digan después: ´Usted se robó 1.500 o tres mil millones que estaban en deuda´».

-¿Ariqueño neto o adoptado como tantos en esta ciudad?

-Yo nací en la salitrera Peña Chica , pero mi mamá me trajo muy pequeño a Arica y aquí crecimos como familia. En 1955, cuando ocurre el éxodo pampino, mi padre elige a Arica como ciudad de residencia. Partimos seis hermanos hombres en Arica, mi padre hizo trabajos de taxista y luego compró un taxibús Volkswagen y así empezó a trabajar. Todos los hermanos estudiamos en la Escuela 14 «Regimiento Rancagua» y aquí comenzamos nuestras vidas. Éramos muy humildes, muy pobres. Mis tres hermanos mayores fueron lustrabotas. Era el año 1958 y había muchas industrias, armadurías de autos, entonces había mucho dinero y trabajo.

-Hay una veta de músico y emprendedor en su vida…

-A los 11 años hice mi primer emprendimiento, arrendando revistas y novelas como Mecánica Popular o la Estadio. A los 14 años hice mi primera guitarra y con la música fui capaz de comprarme mi primera motoneta y a los 18 años tuve mi primer automóvil, un Austin Minicooper, que era el sueño de todos los jóvenes de esa época, porque aquí estaba la fábrica. Nunca dejé de estudiar. La música me permitió estudiar como técnico mecánico en la Universidad del Norte, donde estuvo mi compadre Julio Urquhart, quien debe estar muy feliz desde el cielo porque ahora soy alcalde.

-¿Es cierto que fue preso político también?

-El año 1976 estuve detenido involuntariamente en el Regimiento Rancagua. Estuve 31 días allí. Yo no militaba. Era profesor jefe del Taller de Mecánica de la Escuela Industrial y, como era músico, dirigía el himno nacional en el colegio. Un día lunes nos pusimos a cantar el himno nacional y estos chiquillos de la Juventud Socialista habían puesto las banderas del partido y la cubana en los mástiles. Entonces llegaron los marinos y nos enviaron a nuestras casas. Luego, en la noche, nos fueron a buscar. Éramos más de cien profesores que nos acusaron de que éramos políticos. Si bien no nos pegaron, nos hicieron tortura sicológica, ya que el personal de la Dina o la CNI nos sacaba de noche para interrogarnos varias veces. Me pidieron que renunciara al colegio a cambio de mi libertad y eso hice.

-¿Y cómo se levantó después de estar en la mira de la dictadura?

-Como yo era un hombre emprendedor, ya tenía un par de citronetas como taxis. Yo trabajaba una semana en una y me ganaba el sueldo de un mes de profesor. Me chocaron, así es que me fui a trabajar a la General Motors donde estuve seis años. El año 1984 comencé con mi empresa Ovapi Producciones. Fue todo un éxito, un emprendimiento hecho a mano, porque cada torre de luz o sistema de audio los hice con mi hermano. Es algo bien paradójico, porque, pese a esa experiencia de haber estado preso, fundé el festival «El Bototo de Oro» que hacía el Ejército. Gané mucho dinero con el Ejército, porque cada vez que venía Pinochet al norte, yo salía con los equipos de Ovapi a montar sus ceremonias y cobraba muy caro.

Independiente por Arica

-¿Cómo un independiente, identificado con la izquierda, logra ganarle al candidato oficial del Gobierno?

-Esta alta votación que obtuve es en base a ese discurso de querer Arica, de amarla, de sentirse comprometido con la ciudad. Los ariqueños de corazón como yo, lo que quieren es que su ciudad avance y regresemos a esos años de felicidad que tenían los ariqueños y yo estoy dispuesto a eso. Mi idea es trabajar intensamente para lograr el desarrollo que debe tener esta ciudad en turismo, agricultura y turismo.

-¿Cómo va a lidiar con el centralismo o las divisiones que existen en Arica?

-Gracias a Dios que el empresariado que he formado desde mis inicios, me ha enseñado a atacar esas debilidades con las que me voy a encontrar. Para lograr esto, he dicho que voy a trabajar con todos los funcionarios municipales. A ellos les vamos a reconocer su trabajo, los vamos a dignificar y les vamos a subir el sueldo a los que trabajan más. Y bueno, voy a tener que golpear puertas hasta lograr conseguir los dineros que se necesiten para cambiar lo que aquí está mal.

-¿Cuáles serán las primeras medidas al tomar el timón municipal?

-Lo primero será la seguridad. Entre enero y marzo debemos tener más de cien guardias de seguridad como los que tiene Providencia o Vitacura. Esto es para dar una sensación de seguridad a la gente, a fin de que puedan volver tranquilos a usar los espacios públicos. Segundo, los jardines, y tercero, el tema de la basura. Vamos a trabajar tan fuerte que la basura la vamos a vender y no va a ser un factor de pérdida.

-¿Qué va a hacer, entonces, con el contingente que tiene esa unidad de prevención y seguridad que no cumpla con el perfil del guardia de Vitacura?

-Bueno, habrá que evaluarlos. Nosotros tenemos que tener a gente experta y que pueda pararse frente a un delincuente y desarmarlo. Los exuniformados tienen la expertiz. Por lo tanto, estos jóvenes que fueron ocupados en la campaña del exalcalde, tendrán que elegir entre quedarse en un puesto distinto mientras se les termine su contrato, porque no podemos engañar a la gente.

-Ud. reiteró harto el tema del abandono de los espacios públicos…

-Es que sí pues. Hay harto espacio público abandonado. Vaya a ver las plazas de la población Chile, Cerro Chuño, Los Industriales, están todas deterioradas porque no han tenido mantenimiento. Voy a preocuparme de que todos esos espacios públicos vuelvan a la normalidad. Lo mismo haré con las canchas donde los niños tienen que hace deportes. Hoy están todas deterioradas. No se puede engañar a la gente. Mire, hace menos de un mes, el alcalde inauguró los arreglos del Teatro Municipal. Claro, pintó toda la fachada, pero si Ud. entra, los asientos se caen solos y los baños siguen sucios.

-¿Cómo logrará el reencantamiento de una ciudadanía desconfiada, demandante y muy crítica?

-Soy empresario y voy a usar algunas estrategias que yo desarrollé en mi empresa para sacar adelante esta ciudad, en unidad con todos. Ya he conversado con cada una de las asociaciones de funcionarios municipales y le han encantado mis propuestas, porque más del 50 % de los funcionarios votaron por Orlando Vargas. Ya me he juntado con la Asociación de Industriales de Arica, con la Asociación Chilena de Seguridad, con la Cámara Chilena de la Construcción y también con empresas con las que tenemos la idea de iluminar cada rotonda de Arica para la Navidad. Eso no le va a costar un peso al municipio, sino que es sólo gestión.

Nudos de la administración

–Hubo mucha crítica a la administración saliente por los «tratos directos» con proveedores. ¿Cómo va a usar esa herramienta?

-He instruido a cada uno de los ingenieros, sociólogos y gente que trabaja en las licitaciones que vamos a ser tremendamente fiscalizadores y no vamos a aceptar ni un hálito de corrupción. Me voy a preocupar de eso y vamos a crear la Oficina de Fiscalización que hoy no existe. A los funcionarios se les pagará bien, trabajarán las horas que corresponde y tendrán que atender bien a la gente. La herramienta del trato directo no debe ser para abusar, porque si se abusa, se transforma en corrupción. Hemos visto que las licitaciones de los jardines han fracasado y por eso vamos a intentar que el 50 % de esos jardines sean parte del municipio. Para ello vamos a contratar a técnicos e ingenieros agrónomos cesantes para esto. Sólo un 50 % de los jardines los vamos a licitar. Esperamos a lo largo del tiempo tener todos los jardines a cargo del municipio.

-¿Qué obras va a impulsar?

-Cuando fui candidato me subí en un avión y sobrevolé la ciudad. Me di cuenta de que había muchos espacios públicos botados. Por ejemplo, vamos a recuperar el hipódromo, para convertirlo en un centro de eventos como Parque Perú de Tacna y llevar allí todos los eventos grandes, con el fin de que el estadio quede sólo para el deporte. También vamos a intentar llevar el carnaval hasta allá y así desintoxicaremos el centro de tanta basura y ruido. Y queremos arreglar las piletas para que sean con aguas danzantes y música.

-¿Su gestión va por estos cuatro años o por ocho?

-Yo creo que debo estar ocho años y de ahí retirarme. Mi idea es lograr que la ciudad crezca con adelanto y desarrollo. Cuando Arica crezca de manera sustentable, creo que me podré ir tranquilo a descansar.

-¿Cómo va a presionar para que finalmente Cerro Chuño ya no exista?

-Eso tiene que desaparecer. La gente buena que hay allí, debemos llevarla a otro lugar y entregarle un terreno para que hagan su vida. Cerro Chuño es un gueto que no le hace bien a esta ciudad. Creo que han sido demasiado placenteras las autoridades que representan al Gobierno acá en Arica y van a terminar con cuatro años sin hacer nada por generar más seguridad para la ciudad.

-¿Y qué va a pasar con los grandes eventos que caracterizaron a la administración saliente?

-La plata no está para hacer grandes eventos donde se gasten 300 millones de pesos. Eso no es necesario. Se puede hacer el mismo evento por 60 millones de pesos y el resto que se ahorre, será para comprar camiones o camionetas. En eso hay que pensar como empresario.

Lejos de los debates

-¿Por qué evitó participar en los debates durante la campaña?

-Mis 62 días de campaña estuve en la calle hablando con la gente. La gente con tanto cariño me decía: «Don Orlando, mire aquí y allá hay que limpiar, hay que arreglar». Ese es el mejor debate, escuchar a la gente para preparar tus propuestas. ¿A qué iba a ir a un debate? A que me trataran mal, a que me insultaran, o a que me sacaran el tema de mi hermano, o a que me dijeran que estuve con Waldo Sankán, cuando realmente fui absuelto en esa causa y nunca estuve detenido. Jamás he estado preso y me trataron como que fuera el delincuente más grande del mundo. A qué iba a ir a un debate, si ya me habían hecho una encerrona en Televisión Nacional hace unos años.

-Durante toda la campaña, lo vincularon al caso de corrupción del exalcalde Waldo Sankán. ¿Puede darle tranquilidad a la ciudadanía de que Orlando Vargas no saldrá esposado del municipio, ni será acusado de corrupción en su gestión?

-Les daré garantías serias de que no va a haber un antro de corrupción en el municipio. Se lo he dicho a todos los funcionarios. Ahora voy a hablar con ellos por grupos y también se lo he dicho a mi equipo. No vamos a aceptar que nadie se quede con 10 ni 20 mil pesos. Cualquiera sea el caso, serán detenidos y llevados presos, porque queremos dar el ejemplo de que en Chile se hable de que este municipio va a ser cero corrupción y que va a trabajar para darle calidad de vida a su población.

-¿Nos adelantará algunos integrantes de su equipo?

-Vamos a dar cátedra de que uno puede entrar al municipio con 20 o 30 personas y nada más. Debemos dar el ejemplo de que no es necesario llevar un ejército de trabajadores o colaboradores. Este municipio tiene 3.750 funcionarios y somos 235 mil habitantes; Iquique tiene 990 funcionarios para 290 mil habitantes. Hay, entonces, una sobrepoblación de funcionarios que fueron contratados por favores políticos. El administrador municipal será un abogado y exseremi de Transporte del periodo Bachelet 2, Arturo Gómez; el jefe de la Dideco va a ser el funcionario de carrera, Gonzalo Ramos; el jefe de Secoplac será el sociólogo Héctor Donoso; la delegada del sector norte será la ingeniera Carolina Herrera; y la jefa de Turismo será una profesional que cumplió esa función en San Pedro de Atacama, Patricia Vásquez. Mi equipo es heterogéneo y transversal. Por ejemplo, mi asesor jurídico será el abogado Marcelo Cañipa, militante de RN y exseremi del Medioambiente durante el Gobierno de Piñera.

–Ud. ha declarado que su votación no responde a un sector político en particular, porque se presentó como independiente. ¿Qué le parece que el seremi de Gobierno, Nicolás González, diga que su triunfo es atribuible igualmente al sector oficialista, ya que aquí se dividieron las fuerzas por el apoyo que usted recibió del Partido Socialista?

-No, para nada. Está equivocado ese caballero. Creo que ese seremi tiene que aprender a trabajar primero, porque trabaja muy poco. Él es sectario. Mire, al único canal de Arica que es de concesión del Estado, Canal Puerta Norte Televisión, lo dejó fuera del Fondo de Medios porque era de Orlando Vargas y el señor Mirosevic le dijo: «Deja sin plata al señor Vargas». ¿Quién lo dejó fuera? El señor seremi de Gobierno. Mejor que aprenda a trabajar bien el seremi y después haga críticas. Yo soy independiente. No pertenezco ni a este Gobierno, ni al otro Gobierno. Pertenezco a la ciudad de Arica y por eso tengo que trabajar para sacarla adelante.

-¿Cómo será el cambio de mando el 6 de diciembre?

-Fíjese que el alcalde actual ya no está y se va de vacaciones esta semana. Lo que sé es que renuncia este miércoles, entonces no nos veremos. Los funcionarios que quedaron, están haciendo lo imposible por cumplir con todos nuestros planteamientos. Por ejemplo, ayer estaban contratando a la gente que estaba a honorarios y la estaban pasando a la contrata. Eso no se debe hacer, es muy mala leche. Lo correcto es que nos den la oportunidad para entrar con nuestra gente, que no son más de 20 personas.

-¿Esperaría entonces que hubiese sido el alcalde saliente quien le entregara el mando?

-Lo normal sería que él me hubiese entregado el cargo. Pero eso no va a pasar. No entiendo cómo un señor que le ha hecho tanto daño a la ciudad, que se dice ariqueño, que tuvo todas las oportunidades para ser una gran líder de la ciudad, quiera presentarse a diputado. Creo que debe repensarlo. Pese a esto, tenemos pensado hacer un acto en el Parque Vicuña Mackenna desde las 18.00 horas en adelante, al aire libre, con sillas para los adultos mayores.

Díaz saludando la victoria de Orlando Vargas.

-En dos semanas tendremos la elección de gobernador regional. ¿Va a llamar a votar por el candidato del Gobierno, Jorge Díaz, o por el de la derecha, Diego Paco?

-La vez pasada me pasó lo mismo y yo los dejé en libertad de acción. Gobernador que llegue a Arica, cualquiera de los dos, tendrá que tener el compromiso con el municipio de Arica, porque es el que desarrolla los proyectos y los emprendimientos. Ellos tienen que poner las lucas y, si no las ponen, tendrán que ser castigados con el voto por aquellos que aman a esta ciudad. Me da lo mismo quien salga, porque soy un hombre independiente y no le debo nada a ningún partido político.

Orquesta de Cámara Binacional realizó su primer concierto en Arica

Lleno de simbolismo fue el primer concierto de la Orquesta de Cámara Binacional Chile-Perú, organizado por la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA). En la Catedral San Marcos, un monumento histórico desde la época en que Arica pertenecía al Perú, se desarrolló el sábado pasado este espectáculo de integración que reunió a 30 jóvenes talentos musicales de la Orquesta Camerata Juvenil de Arica y de la Escuela Superior de Formación Artística Pública (Esfap) «Francisco Laso».

El repertorio consideró obras de Vivaldi, Mozart y Häendel, temas folclóricos de ambos países y un extra de Cold Play.

Para llegar a esta etapa, la Fundación FA logró reunir el apoyo vital del Consulado General de Perú en Arica y también de la Universidad Santo Tomás, de la Fundación DespertArte de Tacna, de la empresa ariqueña Maderas Enco, de la Catedral San Marcos, del Liceo Bicentenario Artístico “Juan Noé Crevani” y de la Escuela Superior de Formación Artística Pública (Esfap) “Francisco Laso”.

Los asistentes aplaudieron de pie al término del concierto, valorando así el esfuerzo de este trabajo binacional, cuyo fin es la formación de una orquesta con talentos musicales juveniles de Arica y Tacna como el primer paso para la constitución de una Orquesta Sinfónica y Coro binacionales, para la conmemoración de los cien años del Tratado de Paz con Perú que se realizará en 2029.

Al culminar el evento, el codirector de la Fundación FA, Javier Galeas, expresó: «Nos sentimos muy contentos con esta actividad. Esto es como una primera piedra con este concierto y tenemos mucho que hacer por delante. Estamos seguros de que con este primer apronte, vamos a llegar con un gran proyecto a los cein años del Tratado de Paz con Perú».

Como un verdadero contrapunto, el directivo dijo que esta semana se realizará un nuevo concierto, el sábado 16 de noviembre, en Tacna, con el que se cerrará la primera fase desde la constitución de la orquesta en octubre pasado. «Reunimos aquí a 30 jóvenes músicos de Tacna y Arica. Hoy presentamos un repertorio variado de clásicos europeos y del folclore de ambos países. La idea es replicarlo y seguir trabajando para que la orquesta perdure en el tiempo como un gran símbolo de hermandad», indicó.

Por su parte, el cónsul general de Perú en Arica, Julio Cadenillas, afirmó que su institución se comprometió con la Fundación FA desde su génesis: «Este concierto nos produce una inmensa felicidad, al ver a nuestros jóvenes como verdaderos mensajeros de la paz, del arte, de la música. Hoy nos han entregado un maravilloso concierto en la catedral de Arica, que es un monumento histórico de gran simbolismo. Es de gran simbolismo que hayamos estado todos unidos en el pensamiento de integración, en el pensamiento del arte, unidos en la música a través de estos jóvenes».

Cerro Chuño: Delegación y Bienes Nacionales preparan desalojos

Quedan menos de dos meses para terminar el año y, en máxima reserva, la Delegación Presidencial Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales preparan al menos dos operativos de desalojo de dos de las tomas de terrenos en el sector de Cerro Chuño, acciones que no consideran las 707 casas contaminadas que se encuentran también tomadas.

Una de ellas correspondería a la ocupación donde la banda criminal «Los Gallegos» sepultó a dos hombres, luego de someterlos a torturas. Ambos homicidios son parte del juicio que está a punto de concluir en el Tribunal Oral de Arica y que tiene a 38 acusados por los delitos de homicidios, narcotráfico, tenencia ilegal y tráfico de armas, trata de personas y extorsión.

Aquí Arica accedió a la minuta interna de la Seremi de Bienes Nacionales en la que describe dos de los operativos programados y que tenían fechas tope entre el 11 y 13 de noviembre. Sobre el sitio ocupado por la organización criminal, denominado «Templo Victoria», indica el documento, que «en mayo del año 2023, se encontraron dos cuerpos sepultados bajo este terreno fiscal (ocupación ilegal), a esto se suma, el hecho de ser un sector conocido por tener gran acumulación de especies robadas, tráfico de drogas y ocultamiento de armamento, entre otros ilícitos».

El predio, de ocho hectáreas, se ubica frente a la población con casas contaminadas, y está situado en el camino al Vertedero Municipal. Esta ocupación cuenta con una resolución de desalojo desde el 10 de marzo de 2022, es decir, la decisión de recuperar el suelo fiscal fue adoptada por el Gobierno anterior un día antes de terminar su administración.

En la minuta, la entidad fiscal advierte que la toma casi se habría duplicado durante estos dos últimos años, dado que en 2022 se habrían registrado 43 sitios ocupados, mientras que hoy hay 78 con construcciones precarias.

También justifica la necesidad de recuperar el terreno dado que «se ha convertido en un terreno de alta

peligrosidad, donde se pueden constatar las siguientes acciones ilícitas: reducción de especies robadas, compraventa de partes de vehículos desmantelados, alta acumulación de especies de distinta índole y presencia de crimen organizado».

El informe de Bienes Nacionales alerta que en el lugar existen postaciones eléctricas que no han podido ser conectadas ni están bajo mantención de contratistas eléctricos, dada la peligrosidad del sector. Además, hace presente que existen prohibiciones legales que estarían siendo vulneradas, al existir edificaciones debajo de las líneas de alta tensión o dentro de la franja de servidumbre de estas mismas.

El organismo revela impactos negativos en los arrendatarios de sitios fiscales, señalando que «mediante diversas denuncias, nuestros usuarios han debido realizar pagos por cobro de peaje para poder trasladarse a los arriendos de los inmuebles fiscales que han sido otorgados».

Tohá confirma desalojos

En su rauda visita el martes pasado a la ciudad, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó a Aquí Arica que «hay desalojos y operativos previstos en las próximas semanas».

Sin embargo, a la hora de responder dónde focalizarían los procedimientos, la secretaria de Estado dijo que esta materia se mantendría reserva, dado que «estos hay que hacerlos por las vías que corresponden, más que hacer tantos anuncios en la prensa, pero están previstos operativos en el lugar y son necesarios».

La confirmación de la ministra respecto de los operativos sería un respiro para el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, quien desde que asumió, se fijó como tarea la recuperación de suelo fiscal ocupado ilegalmente por particulares en distintos sectores.

De hecho, en los dos primeros años de gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Seremi lideró las estadísticas del Ministerio de Bienes Nacionales en desalojos y la restitución de 200 hectáreas en el 2023, constituyendo un tercio de la superficie recuperada a nivel nacional.

Fuentes reservadas señalan que el año pasado el equipo de la Seremi efectuó operativos en la zona próxima a Cerro Chuño, donde advirtió que había usurpadores de un perfil menos pacífico y que tendrían armamento disponible para resistir, por lo que habría que recurrir a operativos policiales más robustos para desalojarlos.

Justamente, esa necesidad de contar con un fuerte contingente policial para este cometido, es lo que ha dificultado el cumplimiento de la tarea, pese al apoyo de la Delegación Presidencial Regional. Hasta hoy la planificación se habría encontrado con diversos obstáculos como el Censo, las Fiestas Patrias, la celebración de la Fiesta de Las Peñas, el derrumbe de la Cuesta de la Cultura Chinchorro (ex-Camarones) y las elecciones, para programar un dispositivo.

Segunda toma

El documento interno de Bienes Nacionales identifica un segundo predio como «Ocupación Cerro Chuño, Avenida Capitán Ávalos Lote N° 1», que debe ser restituido. Se trata de un terreno de 3,7 hectáreas, situado al costado del cementerio Parque de Arica, cuyo acceso es por calle Capitán Avalos.

En la última fiscalización de julio pasado, el organismo detectó que en una superficie de 1,77 hectáreas existían «150 lotes de ocupaciones irregulares consolidadas, en los cuales existen mejoras de tipo habitacional confeccionadas con material de madera aglomerada; además se considera una superficie de 0,97 hectáreas en uso de estacionamiento para camiones y 0,96 hectáreas para futuros loteos».

Para concretar el desalojo, la Seremi de BB.NN. cuenta con la Res. Ex. N°478 del 14 de agosto del año 2024, emitida por la Delegación Presidencial Regional. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha definida, pese a que se había fijado como rango entre el 17 de octubre y el 11 de noviembre.

El plazo para ambos desalojos es bastante estrecho, dado que deberá enfrentar nuevamente la segunda vuelta en la elección de gobernador regional, luego la Fiesta Chica de Virgen de Las Peñas y luego el patrullaje por Navidad y Año Nuevo en diciembre. Días más, días menos, al finalizar el año deberían concretarse estas tareas, dado que el mandato de la ministra Tohá es culminar el año con la realización de estos procedimientos.

