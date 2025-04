Fin de una era: Trump dinamita el órden de la posguerra y el temor se apodera de los mercados

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Trump levantó un muro arancelario frente al mundo y Chile –a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio– quedó fuera. A partir del 5 de abril, todas nuestras exportaciones a Estados Unidos tendrán que pagar un arancel del 10%, el mínimo, que incluye a economías con tratados similares. Eso sí, el cobre quedó fuera.

¡No perdonó a nadie! Las economías más afectadas están en Asia y Europa . Trump anunció un arancel base del 10 % a todos los países, que entrará en vigor el sábado. Además, se imponen aranceles adicionales a algunos países que la administración considera los más infractores, que entrarán en vigor el 9 de abril. El arancel de 25% a importaciones de autos sigue vigente.

El presidente de Estados Unidos declaró simbólicamente la guerra comercial al mundo y, de paso, puso la lápida al sistema de comercio global que su país ayudó a construir a partir de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial y que trajo la era de mayor prosperidad al mundo en la historia.

a partir de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial y que trajo la era de mayor prosperidad al mundo en la historia. Ese sistema fue reforzado con el Consenso de Washington, el conjunto de políticas económicas que surgieron luego de la caída del Muro de Berlín a finales de los años 80 y principios de los 90, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Fue formulado por economistas e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EE.UU.

El temor se apodera de los mercados, ya que el consenso es que los aranceles de Trump amenazan con trastocar la economía mundial, reavivar la inflación y estancar el crecimiento en Estados Unidos y el mundo.

El “Día de la Liberación” acaparó toda la atención del mercado local esta semana, con la excepción del martes, cuando el Banco Central publicó el Imacec de febrero. Como se anticipaba, la actividad económica sufrió por el apagón y porque este año febrero tuvo menos días. Eso resultó en una caída del 0,1% en comparación con igual mes del año anterior. En el mercado anticipan que en marzo la actividad habría vuelto a crecer en torno al 2%.

También en esta edición del El Semanal Exprés: el informe que asegura que el boom de proyectos de almacenamiento de energía en el norte de Chile ayudará a estabilizar los precios; Grupo Patio vuelve al mercado y asegura crédito millonario con la banca para refinanciar deudas; y el polémico bono de $77 millones al director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional dos días antes del apagón. Además, la trastienda del crédito bilateral de Codelco con banco japonés y Bank of America.

1

TRUMP TERMINÓ DE SEPULTAR EL CONSENSO DE WASHINGTON

El Presidente Gabriel Boric no tiene el mejor timing para declaraciones o anuncios. Pero hay que reconocer que no arruga. Este miércoles temprano, a horas del anuncio de aranceles y con la Cancillería y la plana mayor de Codelco agarrándose los pelos, Boric le tocó la oreja a Donald Trump: “Pretende ser un nuevo emperador”.

Lo dijo el mismo día en que el expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, reveló que Trump le quitó la visa por haber hecho un comentario similar.

reveló que Trump le quitó la visa por haber hecho un comentario similar. Bueno, por ahora no pasó a mayores y, dentro de lo que fue un anuncio mucho más duro que lo anticipado, Chile quedó en la lista de los países que, en términos relativos, salió mejor parado: son los que pagarán una tasa de 10% por sus exportaciones a Estados Unidos. Y por ahora el cobre pasa piola. También se exceptúan, a través de esta orden ejecutiva, los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en ese país.

son los que pagarán una tasa de 10% por sus exportaciones a Estados Unidos. Y por ahora el cobre pasa piola. También se exceptúan, a través de esta orden ejecutiva, los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en ese país. Un pequeño resumen.Trump impuso aranceles globales y estableció una tarifa mínima de 10%. A Europa la golpea con 20% y a China, Vietnam, Taiwán y varias otras economías de Asia con las que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales, les impone aranceles de hasta casi 50%. Por ahora dejó a fuera a México y Canadá. Trump lo llama implementación de “aranceles recíprocos” y promete que generarán un crecimiento económico sin precedentes.

Como dije en el arranque de esta edición, lo anunciado por Trump simboliza el fin al orden mundial que rige desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que se profundizó en los 80 con el Consenso de Washington y las políticas neoliberales basadas en libre comercio y bajos impuestos.

Durante todo este periodo fue Estados Unidos el que lideró el esfuerzo por reducir los aranceles y el que, desde la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947,ha aplicado aranceles cuidadosamente negociados a miles de productos muy específicos. El sistema ofrecía el arancel más bajo posible a todos los miembros del GATT y, más tarde, a su sucesora, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El objetivo declarado por Trump es reducir desequilibrios globales que favorecen al resto del mundo, que –según él– “se aprovechan de Estados Unidos”. Lo que parece no entender el presidente estadounidense es que el sistema tiene una lógica: las economías ricas tienen aranceles bajos y las pobres aranceles más altos.

La idea es que las pobres usen oportunidades de exportar a los ricos productos y servicios y, eventualmente, poder comprarles a ellos productos caros. Nosotros les vendemos cobre, vino y fruta y les compramos maquinaria, computadoras, autos. Es un ejemplo simple, pero explica lo básico. China, Corea del Sur, Taiwán y nosotros somos ejemplos de que el sistema funciona.

Nosotros les vendemos cobre, vino y fruta y les compramos maquinaria, computadoras, autos. Es un ejemplo simple, pero explica lo básico. China, Corea del Sur, Taiwán y nosotros somos ejemplos de que el sistema funciona. Bloomberg afirma que Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo, con compras por valor de 3 trillones de dólares en productos en 2023. Su mayor déficit comercial se registra con China, de donde importa 279 mil millones de dólares más de lo que exporta, seguida de la Unión Europea, con 208 mil millones de dólares.

Para poner en contexto lo que significa el mercado de consumo privado estadounidense para el mundo: es del tamaño del mercado de consumo privado de Europa, más China, más Japón, más el Reino Unido. Actualmente –según cifras de Bloomberg–, las importaciones de bienes y servicios representan el 14% del PIB de Estados Unidos, aproximadamente tres veces la participación que tenían en 1930, durante la Gran Depresión.

Impacto en Chile. Nuestro país tiene una economía muy abierta, muy dependiente del comercio internacional, que representa alrededor del 61% del PIB. Los datos más recientes muestran que los principales socios exportadores de Chile son China (38,2%), Estados Unidos (15,9%), Japón (6,9%), Corea del Sur (6,2%), Brasil (4,5%) y Perú (2%); mientras que las importaciones procedieron principalmente de China (22,4%), Estados Unidos (20,2%), Brasil (11,0%), Argentina (7,1%), Alemania (3,5%) y Japón (2,8%).

Somos el principal exportador de cobre a Estados Unidos (40% de sus importaciones), pero eso representa solo el 16% del total de cobre que exportamos. También exportamos salmones, pescados, frutas y verduras. El 20% de nuestras exportaciones agrícolas van a Estados Unidos, casi US$ 3 mil millones.

También exportamos salmones, pescados, frutas y verduras. El 20% de nuestras exportaciones agrícolas van a Estados Unidos, casi US$ 3 mil millones.

2

CHILE, AGUA, ENERGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Esta semana el mundo se volvió loco una vez más con el avance de la inteligencia artificial (IA). En menos de 24 horas ChatGPT habilitó la posibilidad de generar imágenes con el estilo de Studio Ghibli, la popular compañía de animación japonesa que ganó fama a nivel mundial por sus películas y su particular estética.

El lado B de la noticia es que también supimos que crear una sola imagen con inteligencia artificial usando ese estilo requiere la misma cantidad de energía que cargar un iPhone. Es más, producir 3.400 imágenes usando un modelo avanzado de IA genera aproximadamente la misma cantidad de dióxido de carbono que un viaje de 6.6 kilómetros en un vehículo promedio de gasolina.

Los centros de datos de IA consumen tanta energía como ciudades pequeñas y requieren enormes sistemas de enfriamiento basados en agua. A modo de ejemplo, la imagen generada por IA puede consumir entre 5 y 50 litros de agua, la misma cantidad que algunas personas beberían en un día.

A modo de ejemplo, la imagen generada por IA puede consumir entre 5 y 50 litros de agua, la misma cantidad que algunas personas beberían en un día. Según el ex Secom Carlos Correa, el estilo Studio Ghibli ocupó 216 millones de litros de agua en una semana. “Hice el cálculo y es + de 10 veces el consumo de agua de la ciudad de Santiago en el mismo período”, dijo.

Ahora, la buena noticia es un informe que publicó esta semana la influyente consultora y clasificadora de riesgo crediticio, Fitch. Dice que en Chile el aumento en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) está avanzando a pasos gigantes y ayudará a estabilizar los precios de la electricidad al equilibrar la oferta y la demanda. El informe aparece en medio de la intensa polémica y debate que se ha generado por el apagón histórico del pasado 25 de febrero.

Los principales impactos en los precios de la energía incluyen:

Reducción de la volatilidad de precios . Los BESS almacenarán el exceso de energía solar durante los períodos de bajos precios y la liberarán durante las horas de mayor demanda, evitando fluctuaciones extremas.

. Los BESS almacenarán el exceso de energía solar durante los períodos de bajos precios y la liberarán durante las horas de mayor demanda, evitando fluctuaciones extremas. Mayores precios para los generadores renovables . Al reducir el vertimiento de energía y permitir el almacenamiento, las plantas solares podrán vender electricidad a precios más altos, mejorando su estabilidad financiera.

. Al reducir el vertimiento de energía y permitir el almacenamiento, las plantas solares podrán vender electricidad a precios más altos, mejorando su estabilidad financiera. Flujos de ingresos más estables . La introducción de pagos por capacidad para los BESS mejora la previsibilidad, reduciendo los riesgos que podrían generar variaciones bruscas en los precios.

La introducción de pagos por capacidad para los BESS mejora la previsibilidad, reduciendo los riesgos que podrían generar variaciones bruscas en los precios.

3

LA MESA: CHILE Y EL “DÍA DE LA LIBERACIÓN” DE TRUMP

Esteban Polidura: “El mundo vive un ambiente de miedo, incertidumbre y volatilidad elevada”.

El especialista Global de Inversiones de Julius Baer –el gigante suizo de la banca privada– fue el invitado a La Mesa de esta semana para analizar el impacto del muro de tarifas que anunció Donald Trump.

Dice que la historia demuestra que “ este tipo de políticas nunca han funcionado y siempre traen consecuencias nefastas”, lo que refuerza la preocupación de que la estrategia de Trump podría desestabilizar aún más los mercados.

lo que refuerza la preocupación de que la estrategia de Trump podría desestabilizar aún más los mercados. Además, el contexto global no ofrece alivio: China sigue mostrando un crecimiento moderado, y el mundo “está inmerso en un ambiente de miedo, incertidumbre y volatilidad elevada”.

Y agrega que “hoy no está claro si lo que anunció Trump esto es solo una estrategia de negociación o una política económica real”.

El economista señala que el impacto podría ser profundo para la región. “Si Estados Unidos entra en recesión a raíz de la guerra de tarifas, América Latina será una de las regiones más afectadas”.

Detalla que enfrentamos una era proteccionista que “podría durar más de lo que imaginamos”. Esto plantea un desafío estratégico para Chile, que “obliga a actuar con cautela y previsión”.

Eso sí, dice que “Estados Unidos no tiene un sustituto inmediato para el cobre chileno; cualquier alternativa tomaría años. Además, el mercado ve que cualquier arancel al cobre terminará trasladándose al consumidor estadounidense “ .

. La recomendación para los inversionistas es clara: “Estamos recomendando a los inversionistas no hacer grandes movimientos hasta que haya más claridad” y, en su lugar, “diversificar: bonos corporativos, exposición internacional y activos refugio como el oro”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La trastienda del crédito bilateral de Codelco con banco japonés. Se venía negociando hace meses y el anuncio se hizo cuando el presidente de la minera estatal, Máximo Pacheco, iba camino a India como parte de la comitiva presidencial.

Crédito sindicado bilateral más grande de la historia de Codelco: US$ 666 millones. El acuerdo incluye un préstamo con el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés) –organismo estatal que busca respaldar el suministro estable de concentrados de cobre hacia Japón– por US$ 466 millones y un adicional de US$ 200 millones cofinanciado por Bank of America.

En el mercado hizo un poco de ruido que el crédito de la operación se hiciera con dos bancos y no a través de una emisión de bonos. Y eso porque, en general, los créditos sindicados normalmente son más caros, o sea, se pagan tasas más altas.

Pero fuentes del mercado que conocen los detalles de la operación aseguran que, en este caso, Codelco salió ganando. El crédito es a una tasa variable SOFR + 120 puntos base. Eso equivale actualmente a una tasa fija de 4,88%, mientras que la tasa fija de un bono a plazo similar (6,75 años) sería de 5,48%. “Codelco se está ahorrando US$ 4 millones al año con esta operación”.

El crédito es a una tasa variable SOFR + 120 puntos base. Eso equivale actualmente a una tasa fija de 4,88%, mientras que la tasa fija de un bono a plazo similar (6,75 años) sería de 5,48%. “Codelco se está ahorrando US$ 4 millones al año con esta operación”. Cabe mencionar que SOFR es la tasa de financiamiento de referencia globalgarantizada a un día, basada en transacciones con bonos del Tesoro de EE.UU. como garantía, y es considerada la alternativa para el LIBOR en dólares estadounidenses.

>>>¡OFERTA BLACK SALE! Si quieren leer la historia completa, aprovechen esta oferta de 24 horas y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Ya que hablamos de bonos y deudas, Grupo Patio anuncia nueva operación para inyectar fondos al negocio y refinanciar deuda. Esta vez fue el Fondo de Inversión LarrainVial-Patio II Strip Centers, que acordó un crédito sindicado para su filial “Centros Comerciales I SpA”, por un monto de UF 3.200.000 (aproximadamente US$ 130 millones). Es la sociedad administrada que controlan Patio (60%) y LarrainVial (40%).

El crédito lo armaron Banco Consorcio, Penta Vida, MetLife Chile y Banco Internacional, siendo esta última entidad la que actuó también como agente colocador.Tiene un plazo de 10 años, con un perfil de amortización a 25 años, y fue cerrado a una tasa de UF + 5,15%. Los recursos obtenidos serán utilizados íntegramente para el refinanciamiento de pasivos.

Hace dos semanas Patio emitió un bono de US$ 50 millones en Perú, que se suman a los US$ 80 millones que emitió en Chile en los últimos 3 meses. En total, son US$ 130 millones, más los US$ 17 millones que le inyectaron miembros del grupo controlador –que tomó las riendas el año pasado, luego de la salida de Jalaff–, a través de la compra de activos.

Patio es ahora controlado por Eduardo Elberg, Paola y Gabriela Luksic y Guillermo Harding, el empresario fundador de farmacias Cruz Verde y hoy dueño de su competencia, Farmacias Ahumada. Desde la salida de la familia Jalaff se han implementado cambios en el directorio y administración, y han buscado recuperar la confianza del mercado.

y hoy dueño de su competencia, Farmacias Ahumada. Desde la salida de la familia Jalaff se han implementado cambios en el directorio y administración, y han buscado recuperar la confianza del mercado.

– Apagones, responsabilidades y bono millonario. En medio de la disputa acerca de las responsabilidades en el apagón de febrero, salió a la luz que el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, recibió un bono por “desempeño” a pocos días del apagón, totalizando ingresos por $77.533.662 en febrero. A eso hay que sumar su sueldo mensual de $20.887.035. En los primeros dos meses del año ganó casi $ 100 millones.

Lo sacó a la luz el diputado RN Frank Sauerbaum, en una carta publicada en La Terceray que se puede confirmar en la página de la CEN. Sauerbaum recordó –con un toque de ironía– que el organismo presentó un informe que exculpa al Coordinador.

En la industria especulan que esto suma a la presión que está ejerciendo el Gobierno para forzar la eventual salida del director ejecutivo y el presidente del CEN, por su rol en el corte de luz que tuvo a más del 90% de la población sin luz por 8 horas.

>>>¡OFERTA BLACK SALE! Si quieren leer la historia completa, aprovechen esta oferta de 24 horas y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Otra startup que cierra sus puertas. Se trata de Awto, firma de arriendo de autos por hora que fundó el Grupo Kaufmann, representante de Mercedes Benz en Chile. Operaban en nuestro país y Brasil, pero el negocio no daba. Tenía deudas por US$ 30 millones y una valorización de US$ 17 millones.

El cierre golpea a un fondo de activos alternativos de Zurich y a dos de LarrainVial, que habían invertido en la empresa. Cabe mencionar que uno de los fondos de Zurich también sufrió por el escándalo de las facturas de Factop y presentó demandas contra los hermanos Sauer y sus socios.

Cabe mencionar que uno de los fondos de Zurich también sufrió por el escándalo de las facturas de Factop y presentó demandas contra los hermanos Sauer y sus socios. En una carta a sus clientes, Awto dijo que "debido a múltiples factores que fueron limitando nuestra ruta, 10 años después y con gran tristeza, queremos informarte que Awto cerrará sus operaciones en Chile y Brasil. Después de mucho esfuerzo y análisis, hemos tomado la difícil decisión de cesar nuestras actividades debido a desafíos económicos y la falta de financiamiento necesario".

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.