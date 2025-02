Aquí Arica: la contratación de condenado por fraude al Fisco y determinan causa de caída de grúa

Nuestra región nunca deja de sorprender y nos hace pensar que Aquí Arica tendrá muuuuucho trabajo durante los próximos meses.

Y en medio de las bandas de bronces y tambores que ya se sienten del «Carnaval con la Fuerza del Sol» que comienza este viernes, les presentamos los temas que incluimos en esta nueva edición:

Lo primero que reporteamos fue l a decisión del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, de contratar al exdirectivo municipal Fernando Vargas Villarroel, quien fue condenado por dos fraudes al Fisco en 2015 por el «Caso Sankán». ¿A qué unidad lo destinó? A Aseo y Ornato, la misma donde cometió los delitos…

Seguimos también la pista del caso de la grúa torre que cayó sobre un gimnasio del strip center Costa Arica. Las indagaciones -hasta ahora- apuntarían a que el siniestro podría tener como causa el levantamiento de peso por sobre el máximo permitido.

En la política local, sigue aumentando el ruido en contra de las contrataciones que están realizando las nuevas administraciones del Gobierno Regional y en la Municipalidad de Arica.

Y como es verano y los eventos no paran, nos encontramos con el cantante tropical y creador de Villa Orquesta, Mauricio Villavicencio, quien nos concedió una entrevista sobre su desafío de hacer esta música desde una zona extrema.

Terminamos esta edición con una iniciativa de la Iglesia católica y el Gobierno Regional sobre un estudio arqueológico que permitirá definir si es posible construir la casa parroquial y un museo de la catedral San Marcos.

1

Alcalde de Arica contrata a exdirectivo municipal condenado por fraude al Fisco

Su vinculación con el exalcalde de Arica, Waldo Sankán Martínez (exPPD), condenado por fraude al Fisco y cohecho en 2015 por ilícitos vinculados con dos millonarios contratos de aseo y áreas verdes, hizo ruido durante toda la campaña electoral. Pese a ello, el alcalde Orlando Vargas Pizarro logró sortear esa piedra en el zapato, alegando que había sido absuelto en la segunda causa de este caso en el que fue imputado, y prometió que, en su gestión, ninguno de los acusados del primer caso ingresaría al municipio.

A casi dos meses de su asunción, sorpresivamente el jefe comunal reclutó a uno de los 15 sentenciados en el bullado caso judicial: el exdirector de Aseo y Ornato y técnico en administración de empresas, Fernando Vargas Villarroel, de militancia UDI, y que estuvo desde el año 1986 hasta 2016 en el municipio. El exfuncionario recibió dos condenas por fraudes al Fisco, con penas de 300 y 541 días de cárcel, las cuales por no tener antecedentes penales pudo cumplirlas en libertad, no sin antes haber estado en la cárcel cuando el caso estalló en 2012 y se decretó la prisión preventiva para todos los imputados.

Pero eso no era todo. La sentencia contemplaba dos penas accesorias: una de inhabilidad perpetua para optar a cargos u oficios y otra del mismo tipo pero con un plazo de seis años.

Aún así, con ese impedimento legal, el alcalde Orlando Vargas lo contrató, y el lunes 3 de febrero fue presentado en la Dirección del Medioambiente, Aseo y Ornato (Dimao) como el jefe del Departamento de Aseo y Ornato. Hasta ese día, el puesto era ocupado por Luis Cornejo Pérez, constructor civil que fue redestinado a la Secretaría Comunal de Planificación. Además, el 4 de febrero fue distribuido el siguiente correo:

Ese mismo día, el recién contratado «jefe», junto al alcalde, acudió a la despedida del funcionario Juan Vásquez, que se acogía a retiro tras 30 años de servicio. También dispuso operativos de aseo y poda de árboles, además de participar en un evento municipal con dirigentes vecinales el miércoles (ver https://www.facebook.com/photo/?fbid=931863072457883&set=a.244468764530654).

Nadie sabe quién sugirió su reclutamiento y por qué no hubo un cuestionamiento del Partido Socialista y el Partido Humanista, colectividades que ya incorporaron militantes en el entorno directivo del jefe comunal y que en el pasado fueron muy severas sobre el «Caso Sankán». Lo que no podría alegar el alcalde es desconocimiento, ya que por una segunda arista de este proceso judicial fue también acusado por la Fiscalía cuando era diputado, pero, al final, fue absuelto en un segundo juicio en diciembre de 2018.

Aplausos de concejal humanista

Increíblemente y, pese a toda la repercusión que tuvo el «Caso Sankán», con inéditas condenas, la contratación no ha sido objeto de cuestionamientos públicos desde el Concejo Municipal, donde hay militantes de diversos partidos políticos.

Es más, en la sesión ordinaria del miércoles pasado, el concejal humanista y crítico furioso de la administración del exalcalde Gerardo Espíndola Rojas, alabó la llegada de Vargas con la siguiente intervención: «Señor presidente, me agrada de cierta manera, primero que todo, esto es entre paréntesis, ver a funcionarios de carrera que están liderando algunos procesos. Varias veces he visto a don Marco aquí, que conoce la realidad del servicio, y sabe lo que dice porque la conoce. Eso es muy bueno, señor presidente. Ayer me tocó ver a don Fernando Vargas, también funcionario antiguo del municipio, también hoy incorporado… eso es bastante bueno, señor presidente, creo que eso es lo correcto».

Buscando el «resquicio»

Así como ocurrió con los sueldos impagos de diciembre, nuevamente desde la municipalidad negaron que Fernando Vargas hubiese sido fichado. Sin embargo, trascendió que el jueves el funcionario fue citado a la alcaldía para notificarlo de que no seguiría por problemas legales.

El lunes pasado en la Dimao se informó que tendría la calidad de jefe bajo la modalidad a contrata y que la asesoría jurídica del municipio había revisado la inhabilidad perpetua, relativizando que fuese un obstáculo para su contratación. También se conoció que el administrador municipal y abogado, Arturo Gómez González, reconoció ante los concejales que sabía de la inhabilidad y que estaban buscando una vía para propiciar su ingreso bajo la fórmula de una «asesoría a honorarios».

¿Por qué tanto empeño con un condenado por la justicia? Lo que se sabe es que el alcalde y sus asesores más cercanos decidieron correr el riesgo, repitiendo el siguiente mantra: «Es que Fernando es un hombre bueno, que tiene mucha llegada con los trabajadores de aseo y es el único que puede ayudarnos a resolver la crisis de la basura que arrastra el municipio. Y por último, toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad, entonces, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Queremos a Fernando porque él sabe hacer las cosas».

Pese a este rosario que empezó a transmitir la esfera cercana al jefe comunal, finalmente la contratación se hizo insostenible en medio de las consultas de Aquí Arica y cuestionamientos de algunos actores políticos que, incluso, llegaron a decir que pronto arribaría el propio exalcalde Waldo Sankán Martínez al municipio.

Nuevo gesto a otro condenado

Hasta el 13 de enero pasado, el alcalde Vargas era el presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). La entrega del mando, con la presencia del presidente nacional Cristián Galvez y del consejero regional y también empresario radial Cristián Villanueva Rosales (independiente Partido Social Cristiano), tuvo un significativo gesto hacia otro de los condenados en el «Caso Sankán»: el exconcejal y empresario radial, Javier Araya Cortés.

Obviando absolutamente el prontuario del exedil con una condena de cinco años de presidio por fraude al Fisco y cohecho, el alcalde lo ungió como su sucesor en la Archi, tras realizarse la elección en que participaron representantes de varios medios radiales. Con un conceptuoso posteo en sus redes sociales, Archi celebró la elección de su nuevo timonel.

2

Caída de grúa: investigación apunta a que sobrepasó el peso máximo permitido

Casi tres semanas han transcurrido del derrumbe de una grúa torre desde una faena de construcción hacia el gimnasio Smart Fit en el strip center Costa Arica. Al respecto, las investigaciones penales y administrativas sobre el accidente que dejó un trabajador fallecido, comienzan a esbozar una teoría: que el siniestro pudo deberse a un exceso en el levantamiento de peso máximo permitido.

Fuentes cercanas a los procesos que están desarrollando la Fiscalía del Ministerio Público y de la Dirección del Trabajo (DT), indicaron a Aquí Arica que una tesis muy plausible es que «en la faena levantaron más peso del permitido de acuerdo al protocolo que disponía la máquina. El tope eran 2.700 kilos y es muy probable que hayan levantado tres mil kilos. Este detalle podrá ratificarse cuando la grúa sea desarmada, lo que podría ocurrir en dos semanas, porque esa faena requiere un permiso».

El procedimiento para esta maniobra se encuentra en un manual de uso del aparato, por lo que aún queda por verificar quién autorizó esa faena con sobrepeso, la cual fue ejecutada por un operador que resultó fallecido dentro de la cabina. Lo que se ha conocido también es que la máquina siniestrada tenía como año de fabricación el 2005 y fue traída desde España, donde está la casa matriz de la empresa.

Asimismo, las pericias han revelado que la grúa que se desplomó era análoga, es decir, no contaba con sensores de última generación que pudieron haber paralizado automáticamente su movimiento al detectar un parámetro riesgoso. En rigor, solo tenía un joystick, un freno mecánico y una bocina de alerta ante un sobrepeso.

El viernes pasado, el fiscal regional subrogante Anatole Larrabeiti Yáñez sostuvo una reunión con la PDI y con la Dirección Regional del Trabajo, para conocer las pesquisas, tanto en terreno como documentales y los testimonios recogidos en los tres procesos relacionados con el caso.

«Nuestras pericias en el lugar terminaron y son muchas. Nos falta tomar declaración al operario hospitalizado en Santiago. Ahora falta que la Inspección del Trabajo apruebe el plan de trabajo para el retiro de la grúa que debe presentar la empresa Pingon», señaló Larrabeiti.

Paralización de otra grúa Pingon

El desplome del aparato hizo que la Dirección del Trabajo (DT) dispusiera una inspección a otra faena de la Inmobiliaria Ecasa, que también está utilizando una grúa de Servicios Pingon Chile Limitada . Fiscalizadores se constituyeron en la construcción del edificio de departamentos Wayra, en la playa Chinchorro, donde finalmente paralizaron la faena de la grúa torre del mismo modelo que cayó en el strip center.

Sobre esta fiscalización, la DT exigió a la empresa que acreditara las condiciones de seguridad en que está trabajando la grúa, con el fin de evitar un nuevo siniestro. Esta medida preventiva no afectará al resto de las faenas constructivas que se están desarrollando en la obra, que lleva varios pisos levantados.

Inhabitabilidad del strip center

Otro ente público que está interviniendo en este caso es la Dirección de Obras Municipales (DOM). Su tarea es evaluar los daños que pudo sufrir el strip center y si está apto para su uso, para el tránsito de personas y el desplazamiento de los vehículos en su interior.

La Municipalidad de Arica confirmó que «la DOM visitó el lugar y trabaja en la redacción de un informe de daños estructurales sufridos por el edificio. Este informe servirá para la confección de una propuesta que podría dar paso a un decreto alcaldicio que declare la inhabitabilidad parcial de algunas zonas del Strip Center (edificio C y zona de estacionamientos)».

Asimismo, una vez que sea retirada la grúa que cayó, la repartición volverá a evaluar las condiciones para evaluar la inhabitabilidad de algunas zonas. Y confirmó también que decidió revocar el permiso de instalación de las grúas y la paralización de la obra de construcción del Núcleo Costanera. Esta última fue una medida adoptada a partir de una anotación en el libro de obras el mismo día del accidente.

3

Crecen los ruidos y funas con las nuevas contrataciones y despidos en el Gore y el municipio

Posteos irónicos en redes sociales, reclamos en las propias caras de las autoridades y sus asesores, y mensajes de alto calibre en los chats de los partidos. Esta ha sido la tónica altisonante desde diciembre por los nombramientos en los cargos directivos y funcionarios en el Gobierno Regional y la Municipalidad de Arica.

En Renovación Nacional (RN), el partido del gobernador regional Diego Paco, los reclamos se han intensificado, ya que existe una larga lista de militantes a la espera de ser reclutados y la convocatoria del Gore no ha llegado.

Les ha golpeado fuerte el hecho de que Paco haya olvidado sus promesas de no contratar a parientes o candidatos para las próximas parlamentarias. El más reprochado ha sido el fichaje del ingeniero mecánico Fabián Moraleda, quien es la pareja de la jefa de Gabinete del gobernador y exjefa de su campaña, la ingeniera en prevención de riesgos, Marcela Gálvez. El profesional ingresó hace tres semanas a la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), repartición desde la cual se realiza el trabajo político de intervención territorial.

Tal como comentan varios participantes en la campaña de Paco, una fuente anónima nos contó que «Marcela Gálvez dijo que era de Evópoli y resulta que no milita desde hace años. También nos dijo que era politóloga y es prevencionista de riesgos. Y hasta el día en que ganó, Diego nos dijo que se iba a Santiago, porque no toleraba el ambiente político de acá. Al final, fue la primera en entrar en diciembre al Gore y ahora trajo a su pareja. Eso se ve muy mal».

A la Didesoh también llegó el exconsejero regional, Leonardo Bórquez, y, recientemente, la concejala de General Lagos, Silvia Mendoza, ambos de RN.

Portazo a familia Valcarce

El descontento más ruidoso fue la negativa a la recién egresada de Enfermería, Catalina Fernández, hija de la exdiputada y exconsejera regional, Ximena Valcarce, también excandidata a consejera regional por RN en esta última elección, donde perdió.

Tras ser notificada de que no ingresaría a la disputada Didesoh, Fernández envió el siguiente mensaje al gobernador:

Y la mala suerte de no ser reclutada dentro de una institución fiscal también afectó a su madre Ximena Valcarce. Justo después de terminar su labor como jefa de Gabinete en el Gore por 46 días, el 6 enero fue presentada como encargada de Innovación en el CFT Estatal de Arica y Parinacota. Sin embargo, a las pocas horas, su reclutamiento fue dejado sin efecto, dado que la institución no recibió los antecedentes que acreditaran que tuviese un título profesional.

Sobre las críticas que se ciernen en torno a las contrataciones, el Gore señaló que «nuestra gestión en el Gobierno Regional se basa en criterios de idoneidad, eficiencia y servicio a la región. Las contrataciones responden exclusivamente a las necesidades levantadas por cada jefatura de división, que evalúa los perfiles más adecuados para cumplir con las responsabilidades del cargo. Aquí no se trabaja con cuoteos ni favores, sino con profesionales que aporten a la región con capacidad y compromiso».

Cincuenta y ocho despedidos en la Muni

En la Municipalidad de Arica, los despidos andan a la orden del día. Al finalizar enero, fueron notificadas 58 personas que no seguirían en sus funciones, cuyos contratos vencían el 28 de febrero y algunos llevaban más de 20 años en el municipio. Dentro de ellas figuran tres cajeros del Terminal Internacional y 16 de los 20 inspectores municipales que tiene la corporación edilicia y, como lo señaló la concejala comunista Dolores Cautivo el viernes en una sesión de Concejo Municipal, «algunos de ellos eran de los que se atreven a ir a fiscalizar las patentes de alcoholes sin ningún temor».

En la sesión del Concejo Municipal del 5 de febrero, un grupo de dirigentes de las asociaciones de funcionarios hizo sentir su malestar con los despidos, pero justo a esa hora el alcalde se había ausentado. La queja gremial no apuntó a los nuevos fichajes, como el del condenado en el «Caso Sankán», Fernando Vargas (UDI) y al del exalcalde de General Lagos y técnico en administración pública, Gregorio Mendoza (RN), quien fue destinado a la Dirección de Fomento Productivo, luego de la fallida llegada de otro profesional.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular «funas» por las redes sociales sobre los sueldos millonarios que estarían recibiendo integrantes del círculo de confianza del alcalde, donde hay una pareja trabajando y una funcionaria sin título profesional. Comentario aparte ha sido la llegada de los hermanos Juan José y Gonzalo Araya, hombres socialistas y de confianza de la directora regional del Serviu, Gladys Acuña (PS). Ambos tendrían la misión de montar su campaña a diputada desde el municipio y la del senador José Miguel Insulza, en cuya oficina parlamentaria ambos ocuparon jefaturas de gabinete.

4

Mauricio Villavicencio y el desafío de ser cantante tropical lejos de la capital

Nació por accidente en Iquique, a raíz de una viaje de su madre a visitar a su familia. Sin embargo, el cantante de música tropical y administrador de empresas, Mauricio Villavicencio Cortés, se reconoce ariqueño porque ha vivido siempre en la Ciudad de la Eterna Primavera.

«Mi mamá justo viajó a Iquique y se tuvo que quedar allá. Lo más anecdótico es que según todos los pronósticos yo iba a ser mujer y por eso habían comprado toda la ropa de color rosado. Así es que tuvieron que comprar todo de nuevo. Yo en todo caso soy ariqueño, me crie en la población Chile donde hasta hoy conservo amigos», comenta al comenzar esta entrevista.

Este artista local de 43 años intenta marcar presencia en el mundo tropical y se siente satisfecho de tener eventos en todo el Norte Grande junto a su grupo de 10 músicos de Villa Orquesta. Su espíritu inquieto y también la preocupación de cumplir como padre de cinco hijos, le hace pensar que llegó el momento de proyectar su carrera hacia el sur de Chile y en Bolivia.

El 22 de agosto vivió una de sus grandes penas: su hermano y productor audiovisual, Cristian Villavicencio, falleció inesperadamente tras sufrir un accidente cerebrovascular el 22 de agosto. «Estuve hasta el final y se lo entregué a Dios. También le dije que por mis compromisos como padre, debía seguir trabajando y, bueno, tuve que cumplir con presentaciones que tenía previamente acordadas a pocos días de su muerte. Yo dije: «Bueno, si esto hubiese sido al revés, seguro mi hermano también habría ido a trabajar en medio del duelo», recuerda emocionado.

-¿En qué momento iniciaste tu carrera musical?

-Comencé tocando música cristiana con un compañero en la educación básica. En 7° básico comencé a tocar música andina y luego en 8° lo hice con gente más grande y fui virtuoso en los instrumentos de viento.

Partí en el grupo Sipassy, que era un grupo estelar. En 1° medio me lancé a tocar en las noches y a viajar hasta Europa. Tocaba quenas, zampoñas, guitarra, piano, flauta, saxofón. Nosotros nos distinguíamos porque junto con lo folclórico hacíamos cumbia con instrumentos andinos.

-¿Cómo combinabas los estudios, la música y las ganas de divertirse de un joven?

-La verdad es que yo veía a mis compañeros y amigos que en ese tiempo iban a la Sunset o al The End y vacilaban. En cambio, yo estaba tocando o ensayando y ganando mi platita. Yo sabía que era por algo y que esto no era un hobbie. Gracias a Dios no me arrepiento, porque soy lo que siempre quise ser.

En 4° medio me fui a Europa con Sipassy y no estuve en mi graduación. Cuando regresé, me reencontré con mi polola y quedó embarazada. Fui papá a los 18 años y mis padres me dijeron que tenía que seguir estudiando y asumir como papá.

-¿Cuándo decidiste encaminarte como cantante tropical?

-Cuando regresé desde Europa a Arica, aquí estaba a full todo lo cumbiero. Era el tiempo de Ráfaga, Red, y todos los conciertos de grupos de ese estilo. Ahí fue que ingresé a tocar cumbia al grupo Fango que tocaba en el Paseo Chinchorro. Ahí me vieron los del grupo de cumbia chicha D’ceos y les gustó mi rol de tumbador cantante. Me ofrecieron un contrato y viajes a Santiago, por lo que me fui con ellos al ver que esto era más profesional. Estuve casi 12 años allí y, en paralelo, trabajaba en la empresa envasadora de anchovetas KyC Seafoods, que era del dueño del grupo D’ceos.

-¿Cuándo empieza tu carrera como solista y tu propio grupo, Villa Orquesta?

-Dejé D’ceos el 2010 y a esas alturas la música era una actividad laboral importante. Toqué en varios grupos tropicales hasta que encontré un formato como el de Américo, que me acomodaba más, porque eran contratados en otro tipo de lugares. Dejé así el lado «chicha», el cual no lo desmerezco, pero quise ir por un estilo distinto.

Atendiendo lo que me decía mi señora de que formara mi propio grupo, el 23 de noviembre de 2013 tuve la primera tocata de mi grupo Villa Orquesta. Desde esa fecha no los he soltado.

-¿En qué consiste ese formato?

-Actualmente somos 11 integrantes de Villa Orquesta. Los músicos se han renovado en un 100 %. Ahora estoy tocando con puros jóvenes. Sigo haciendo covers en gran parte del repertorio, pero con arreglos de Villa Orquesta. También he insertado canciones mías como el caporal «Ladrón de corazón» y la bachata «Enamorando». También hice un arreglo musical con el vals peruano «Ódiame».

-¿Tu deseo es proyectarte hacia otros mercados?

-Es obvio que quiero subir un peldaño. Claramente necesito un partner que me ayude a proyectar y a buscar nuevos espacios y un productor musical para que el grupo se proyecte.

-¿Vives de la música actualmente?

-Yo vivo de esto hace 14 años. No recibo ningún otro ingreso.

Fiestas en pandemia

-La pandemia por Covid-19 trajo un apagón en los espectáculos ¿Cómo sorteaste ese tiempo?

-He sido siempre bien precavido y he guardado bajo el colchón. Cuando vi que se declaraba la pandemia, dije: «Esto está peludo, así es que a aguantarse y a comer fideos nomás». Contrario a lo que le pasó a muchos, a mí me fue superbién.

-¿Pero cómo, si nadie podía salir?

-Estuve los primeros seis meses enclaustrado como todos. Pero después como que la gente se volvió loca y fui el primero en Arica que empecé a cantar en las casas. Allí la gente hacía fiestas y me contrataban.

Muchas veces unas personas transmitían las fiestas en vivo y me grabaron. Ahí unos amigos de la Seremi de Salud me llamaron para decirme que no siguiera, por el riesgo que esto tenía. Paré de cantar como un mes.

-Imagino que hay una anécdota de ese periodo de cantante clandestino…

-Yo nunca he podido ser piola. Cuando empezaba a cantar, quedaba la escoba, todos bailando con las palmas arriba, hasta que llegaban los militares golpeando las puertas y apagábamos todo.

Una vez estaba en un matrimonio, cuyo aforo estaba desbordado, y había unas 150 personas. Yo tenía pase para estar allí, pero no tenía mascarilla. Cuando canté el último tema, llegaron fiscalizadores de la Seremi de Salud y los militares. Con un grupo de 15 personas nos escondimos en una bodega donde la comitiva nunca llegó y así evitamos que nos detuvieran.

5

Estudio arqueológico determinará factibilidad de casa parroquial y museo contiguo a la catedral San Marcos

Un estudio arqueológico que se desarrollará durante estos dos meses, permitirá determinar los tipos de vestigios y el manejo que se podrá hacer del sitio contiguo a la catedral San Marcos, donde la Iglesia católica pretende construir una casa parroquial y un museo histórico que servirán de complemento al monumento histórico.

El análisis deberá ser presentado al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y será el primer paso para construir el edificio que estará conectado con el templo. La iniciativa fue impulsada por la Corporación San Marcos Educa, que dirige el padre Mauricio Cáceres, entidad que consiguió el aporte del Gobierno Regional de $ 117 millones y contrató a la Fundación Altiplano para su desarrollo.

La jefa de proyectos de la Fundación Altiplano y arquitecta especialista en patrimonio cultural, Cinthia Giménez, explicó que esta primera etapa contempla también una de relacionamiento con la comunidad y otra de gobernanza con autoridades e instituciones que se vinculen al proyecto. En total, el proyecto durará seis meses.

Es por ello que el plan de trabajo considera la realización de dos talleres, para difundir los hallazgos arqueológicos y dar a conocer la historia de Arica y su vinculación con la Catedral San Marcos a distintos grupos etarios y organizaciones católicas y civiles.

«Estos dos primeros meses serán de trabajo en el sitio, que tiene unos 700 metros cuadrados, para determinar el tipo de vestigios arqueológicos, dado que está en el casco histórico y en él han convivido distintas etapas históricas. Cuando se sepa qué se tiene, vamos a poder plantear un proyecto arquitectónico relacionado con un edificio de integración con la catedral», precisó Giménez.

Respecto del incendio que se produjo el 12 de noviembre en esa propiedad, la arquitecta indicó que para evitar un nuevo siniestro, fue instalado un nuevo cierre perimetral más resistente y se retiró el material de desecho que estaba acumulado.

En medio del calor veraniego que hasta insomnio provoca, llegamos al final de nuestra edición. ¡Nos vemos este fin de semana en el «Carnaval con la Fuerza del Sol»!, el evento multicultural más grande del país.

DÍA NACIONAL DE LA PRENSA. Este jueves 13 de febrero celebramos el Día Nacional de la Prensa en Chile, fecha que recuerda la aparición del primer periódico La Aurora de Chile en 1812.

No olviden que si tienen algún comentario o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.