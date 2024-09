Los coletazos por destitución de Naranjo: acusan existencia de “cómplices pasivos”

Presentado por:

En la presente edición te presentamos cinco nuevas noticias que esperamos sean de tu interés.

En la presente edición te presentamos cinco nuevas noticias que esperamos sean de tu interés. Para partir, queremos comentarte que el episodio de Kirst Naranjo no se terminó como quien apaga la radio o cambia de canal, sino que su desvinculación como gobernadora de la región sigue generando reacciones y experimentando coletazos. Hoy – y esto hay que decirlo- no sólo está desatada la pelea por su sucesión, sino que también ha comenzado la cacería de brujas. No falta quienes apuntan con el dedo a excolaboradores, reconocidos como «cómplices pasivos» de su cuestionada gestión.

En esta edición de Aquí Coquimbo te adelantaremos los pormenores de los conflictos internos y las pasadas de cuentas que está dejando el adiós de Naranjo.

En otros temas, ¿sabías que bajo la gestión de un delegado presidencial del Partido Comunista se aprobó favorablemente la resolución de calificación ambiental para la prospección del proyecto minero Campanario en el Valle de Elqui? Quisimos conocer la opinión de las figuras del Partido Comunista en la región, pero «cri cri», a excepción de la diputada Castillo que sí conversó con El Mostrador. ¡Entérate del conflicto político que se ha generado con este proyecto minero!

Además, te contamos en Aquí Coquimbo la polémica inauguración de un complejo deportivo en Pisco Elqui, en la comuna de Paihuano. Gobierno y alcalde cortaron la cinta de un proyecto que hoy está judicializado por una empresa que demandó al municipio en el Tribunal de Contratación Pública. Revisa los detalles de la cuestionada licitación que tiene en alerta al jefe comunal Hernán Ahumada.

Junto con lo anterior, te contamos que en una fría tarde nos reunimos en un café de Coquimbo con la modelo y psicóloga Catalina Cordero, quien a través de Spotifyrealiza terapias gratuitas para personas que no pueden acceder a pagar consultas. Fue una entrevista plagada de emoción. Revisa en esta edición más de la vida de esta influencer serenense.

Y, finalmente, la Región de Coquimbo se prepara para la primera cumbre latinoamericana de Enoturismo. El vino y el turismo se unen con distintas actividades para posicionar este mercado.



1

Los “cómplices pasivos” de la destituida gobernadora Naranjo

Krist Naranjo, no está dispuesta a irse así como así. El pasado jueves 29 de agosto a las 19: 17 minutos, su abogado, Isidro Solís, subió al Tribunal Calificar de Elecciones (TRICEL) un recurso de apelación en que el que señala que la “sentencia, desdice toda la jurisprudencia judicial y administrativa sobre legalidad y proporcionalidad de la pena y, la jurisprudencia electoral sobre deferencia y conservación de principio democrático”.

Solís le solicita al TRICEL admitir a trámite la apelación para que se revoque la sentencia apelada y que se establezca una “sanción menor conforme al mérito del proceso”.

Fuera de estas últimas gestiones, hay que recordar que durante abril y mayo de este año la situación al interior del Gobierno Regional entre los funcionarios y la entonces gobernadora Krist Naranjo era insostenible. Mientras diversos funcionarios acompañados de consejeros regionales se manifestaban en las afueras del GORE -en la calle Prat de La Serena- solicitando la renuncia de la exautoridad, dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE) se reunían a puertas cerradas con la hoy destituida gobernadora.

Eso no cayó bien en los funcionarios públicos que en ese momento se manifestaron con pancartas, globos negros y lienzos. Solo tuvieron el respaldo de una de las dos asociaciones de funcionarios que existen en el GORE de Coquimbo. El apoyo fue de la “Nueva Asociación”, creada en enero de 2023.

Aquí Coquimbo conversó con varios profesionales y administrativos de la institución, algunos pertenecientes a la antigua asociación de funcionarios y otros a la nueva asociación. La molestia con el actuar de la dirigencia de la ANEF y de la FENAFGORE era transversal. “Yo soy de la antigua asociación. Fue detestable que mi asociación no apoyara a mis otros compañeros de trabajo y negociara con la gobernadora”, señaló una fuente.

La molestia de algunos ha llegado a tal punto, que hoy varios funcionarios han renunciado a la antigua asociación.

¿Por qué la ANEF y FENAFGORE se quedaron en silencio?

La pregunta que todos se hacen es por qué los dirigentes de la ANEF y FENAFGORE no salieron en defensa de los funcionarios públicos del Gobierno Regional, independientemente si eran asociados o no.

En la página web del Gobierno Regional existe una nota de prensa con fecha 17 de abril que se titula, “Gobernadora se reúne con Presidenta Nacional FENAFGORE para la mejora de condiciones laborales de funcionarios”.

En mayo ocurrió lo mismo, pero fue más delicado. El 14 de ese mes, en medio de una sesión del Consejo Regional, distintos funcionarios quisieron manifestarse, pero la gobernadora dio la instrucción de que fueran despachados por la fuerza pública. Carabineros tuvo que desalojar a los funcionarios públicos del salón Gabriel González Videla donde se llevaba a cabo el Consejo Regional que por ley es público. Al día siguiente, la ANEF, FENAFGORE y el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Manuel Peralta, se reunieron con Naranjo para acordar proyectos de casas fiscales.

“Lo más grave y reprochable, y así nos lo manifestaron muchas autoridades y funcionarios, es que estos dirigentes regionales, tanto de Anef como de Fenafgore, se reunieron constantemente con la gobernadora para negociar determinados temas, lo cual estimamos que era poco prudente, atendida la situación que se vivía diariamente”, comentó Beatriz Hidalgo, abogada y secretaria de la Nueva Asociación de Funcionarios del GORE.

Para el funcionario y presidente de la Nueva Asociación, Manuel Barraza, que lleva 47 años en el servicio, reafirma lo que trasciende en pasillos del GORE Coquimbo: «Yo creo que fueron cómplices pasivos, debieron haber levantado la voz más fuerte, haber apoyado nuestra causa. Nosotros siempre pensamos en el bienestar colectivo de los funcionarios y no en intereses personales. No pertenecemos a la ANEF ni a FENAFGORE, pero sí somos funcionarios públicos y nunca sentimos el respaldo de ellos”.

¿Y quienes son aquellos que llaman cómplices pasivos? Los dardos apuntan a dos dirigentes. Una es la presidenta nacional de FENAFGORE, Náyade Aguirre Mancilla, y el otro, el director de la ANEF, Rodrigo Muñoz Contreras. Ambos funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo.

Náyade Aguirre es grado 13 en la escala de remuneración pública y ejerce labores como administrativa en la Unidad FIC, Departamento de Provisiones y Fondos Concursables. Ingresó al servicio el 7 de abril de 2014 cuando era intendenta Hanne Utreras. Aguirre llegó a trabajar como mano derecha de Raquel Oyarzún, en ese entonces jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional

Aquí Coquimbo se contactó con Aguirre, pero no quiso manifestarse públicamente ante esta situación, señalando que como entidad enviaron una declaración pública una vez que se enteraron de la resolución del Tricel en contra de Naranjo.

Por otro lado, Rodrigo Muñoz, encargado Unidad de Vinculación y Transferencia-División de Fomento e Industria, en 2023 tuvo que pedir disculpas públicas a una funcionaria luego que esta se querellara por injurias con publicidad en su contra. También nos comunicamos con Muñoz, pero declinó a dar declaraciones, ya que la vocería regional de la ANEF -según nos comentó- no es suya. Desde el interior del Gobierno Regional también lo sindican como cómplice pasivo.

En el Gobierno Regional de Coquimbo trabajan 131 funcionarios de planta y a contrata; otros 15 se desempeñan a honorarios. Muchos de ellos durante el período de Krist Naranjo estuvieron -y están- con licencia médica de tipo 1 (psiquiátrica o por estrés laboral) y acreditados por la mutual se seguridad bajo la figura de hostigamiento y malos tratos por parte de la entonces jefatura.

2

El papel del PC en el proyecto minero del Valle de Elqui

“No tengo información detallada de ese tema, no responderé hasta tener información”. Con esa frase, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, desistió de hacer comentarios públicos sobre la polémica ocasionada por la favorable Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Prospección Minera Campanario”, iniciativa ubicada en el Valle de Elqui.

Aunque la postura pública del Partido Comunista ha demostrado cierta incomodidad con esta iniciativa minera, lo cierto es que la resolución de calificación ambiental favorable fue firmada el 4 de julio de 2024 por un militante de sus filas: el actual delegado presidencial regional, Galo Luna.

Aquí Coquimbo de El Mostrador buscó conocer la impresión del candidato a gobernador regional y actual consejero regional Javier Vega, pero, tras insistir varias veces, no hubo respuestas.

La que sí habló es la diputada PC Nathalie Castillo, quien se ha mostrado activa apoyando al movimiento ciudadano “Elqui Sin Mineras”. Castillo es crítica de este proyecto minero, y respecto a que haya tomado vuelo bajo el Gobierno que representa señaló: “No siempre todo lo que sea inversión es bueno para la región o para el país cuando afectamos de manera inescrupulosa; en este caso, humedales altoandinos, acuíferos y otros puntos como el patrimonio ancestral de pueblos originarios. Creo que el camino es errado y por eso esperamos que exista una mirada ad hoc a lo que se ha planteado en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

El movimiento Elqui sin Mineras representa a cerca de 55 organizaciones a nivel nacional. Uno de sus voceros, Justin Blau, dijo que espera que el Presidente Boric resuelva la situación y cumpla el compromiso de la no afectación de la biodiversidad: “Hemos emplazado al Presidente de la República a que venga a corregir este proceso”.

Uno habla: el otro queda en silencio

En julio de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó la prospección y exploración del proyecto Minero Campanario de la empresa Barrick Conosur SPA (Pascua Lama). El proyecto está ubicado en pleno corazón del Valle de Elqui y a 130 kilómetros al este de la ciudad de La Serena. Campanario consiste en la habilitación de 116 plataformas para la realización de sondajes mineros que permitirán identificar el potencial de mineralización del área que abarca Vicuña y Paihuano.

Quisimos conocer la opinión de los alcaldes de Paihuano, Hernán Ahumada (RN), y de Vicuña, Rafael Vera (DC). El alcalde que representa a los partidos de derecha, semanas atrás envió una declaración pública en la que señaló su rechazo al proyecto minero.

“Lo digo y lo seguiré diciendo: Elqui sin mineras”, señalaba Ahumada el pasado 1 de agosto en sus redes sociales.

En cuanto a la postura del alcalde de Vicuña, el DC Rafael Vera, esta no la pudimos conocer, ya que hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.

Elqui Sin Mineras

El movimiento ciudadano Elqui Sin Mineras se ha mostrado activo hace meses dando a conocer su oposición la iniciativa. Dos semanas atrás presentaron ante los Tribunales de Justicia un recurso de protección, que busca “la defensa de los derechos humanos de las personas que han desarrollado emprendimientos turísticos en el Valle de Elqui”.

El viernes pasado, la diputada Castillo y Patricia Ardiles, representante de los pueblos originarios de Elqui, llegaron hasta la Contraloría de la Región de Coquimbo para interponer una reclamación, porque señalan que no hubo consulta indígena.

Patricia Ardiles, directora de la Biblioteca Popular Lagar de Paihuano y miembro del movimiento Elqui Sin Minera, señaló: «Son 20 comunidades y 20 asociaciones indígenas de la provincia de Elqui que hoy exigimos consulta indígena y rechazamos rotundamente el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental que autoriza la resolución de calificación, y denunciamos públicamente los malos hechos y los vicios que han autorizado para que este proyecto sea aprobado y siga adelante».

Opinión del Gobierno

Ante esta polémica, el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, declaró que «empatizamos con la preocupación de los vecinos, dado que compartimos el anhelo que ellos tienen de conservar de manera prístina el ecosistema asociado al valle de Elqui, y los acompañaremos en este proceso, haciendo las fiscalizaciones que correspondan para que se cumpla con la ley y se resguarde el derecho de los vecinos».

Sin embargo, Gros agregó que el proyecto de prospección minera cumple con la normativa: «Hay que aclarar que es un proyecto de prospección minera y no de explotación, es de bajo impacto, tiene baja demanda hídrica, se emplaza en un lugar que ya ha sido intervenido por proyectos mineros anteriores, cumple con la normativa ambiental vigente, por lo tanto fue nuestra obligación aprobar el proyecto«.

3

Polémica por inauguración de complejo deportivo judicializado en Pisco Elqui

Hace unas semanas autoridades regionales junto al alcalde de Paihuano Hernán Ahumada (RN) y vecinos, en medio de risas y algarabía, cortaban la cinta tricolor para dar por inaugurada una obra emblemática: la remodelación del Complejo Deportivo de Pisco Elqui.

Pero detrás de las sonrisas y satisfacción, se esconde un dolor de cabeza complejo para el alcalde Ahumada. El proceso licitatorio de adjudicación de este proyecto fue demandado el 2023 por la empresa Ingecom Limitada ante el Tribunal de Contratación Pública, donde interpusieron una impugnación respecto de los actos ilegales y arbitrarios de la propuesta pública denominada “Conservación Complejo Deportivo Pisco Elqui”, ID Mercado Público 3912-12-LR23, en contra de la Municipalidad de Paihuano.

Según detalla la demanda, del 17 de julio de 2023, la denominada Sociedad Ingeniería Construcción y Montaje Industrial Tamsec Limitada se adjudicó un monto de $ 637.000.000. Desde Ingecom aducen que ese proceso de evaluación y adjudicación fue ilegal y arbitrario.

Las acciones demandadas

La empresa que se adjudicó la licitación presentó dentro de sus antecedentes un Certificado de Residencia de la Junta de Vecinos de Paihuano que, según los demandantes, no debió ser otorgado, porque la organización social emitió el certificado a nombre del representante de la adjudicataria (empresa) y no derechamente a nombre del representante legal. Según acusan, ha sido la propia Dirección de Chile Compras la que ha señalado que una Junta de Vecinos no tiene facultades para emitir certificados de residencia a una empresa.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Vecinos, David Rojas Ramos, que emitió ese certificado de residencia, es funcionario municipal que trabaja en SECPLAN, unidad que levanta y hace seguimiento a dicha licitación.

Otro de los puntos cuestionados al municipio de Paihuano en la demanda se refiere a los criterios de experiencia. Según las bases, se exige como elemento relevante no sólo acompañar documentos, sino que ellos indiquen obras de similares características. La demanda señala que Sociedad Ingeniería Construcción y Montaje Industrial Tamsec presentó un historial de experiencias con obras no relacionadas al proyecto de remodelación de un complejo deportivo.

Impugnación no resultó

En abril de 2024, el municipio de Paihuano, a través de su abogado Mauricio Cisternas Morales, trató de impugnar la demanda ante el mismo Tribunal de Contratación Pública, pero la acción jurídica fue declarada «no ha lugar”. Actualmente, el proceso sigue vigente y se encuentra en etapa de pruebas.

Para el concejal Julio Rodríguez es una situación compleja, respecto de la cual ha solicitado información al municipio, pero no ha recibido respuestas clara. “Me genera preocupación. Esto lo pregunté en un Concejo qué sucedía y no tuve mucha respuesta. Después seguí el proceso y veo que sigue su curso. La acusación grave es que hubo manipulación de la documentación y yo estoy esperando la respuesta de este juicio y para ver qué medidas tomar como concejal”.

Contactados por Aquí Coquimbo, desde el municipio solo indicaron que “estamos prestando toda la colaboración posible y seguiremos entregando los antecedentes para el normal curso de esta investigación”.

La remodelación del complejo deportivo

La remodelación del recinto contó con obras de acceso universal, mejoramiento de baños, camarines, ascensor, pintura de fachadas, remodelación de salas multiuso, cancha de tenis, pintura, iluminación y cierres perimetrales.

En el sector de la multicancha se aplicaron trabajos de pintura, iluminación, cierres perimetrales, equipamiento y tableros marcadores. En el sector de juegos se instalaron nuevos equipos, con piso de goma, adocretos, sombreadores y máquinas de calistenia.

Finalmente, en la cancha de fútbol se realizó el cambio de alfombra, cierre perimetral, iluminación, camarines y baños, graderías y sombreadores, acceso universal y de ambulancias.

4

Catalina: la psicóloga y modelo que realiza terapias gratuitas en Spotify

Catalina Ignacia Cordero tiene 28 años, es madre soltera de una pequeña de 7 años, la “Anto”, como le llama. Ella es una pisciana que llegó a La Serena a los 13 años junto a sus padres y a sus otras dos hermanas. Catalina es una persona que cree en la astrología y en la espiritualidad. Gracias a sus padres, ambos runners, desde pequeña cultivó el amor por el deporte.

La Cata ingresó a los 17 años a una agencia de modelaje y a los mismos 17 también entró a la universidad, donde estudió psicología. Más tarde se hizo madre y luego se posicionó en las redes sociales, llegando a generar miles de seguidores que hoy la convierten en una influencer reconocida en la Región de Coquimbo.

Actualmente, Catalina ejerce como psicóloga clínica y también como psicóloga forense. Quisimos conversar con esta reconocida influencer.

–¿Cómo recuerdas tus primeros años de Universidad?

Durante el primer año me costó adaptarme un poco, porque me pasa que mis padres eran muy aprensivos conmigo, quizás por temas que vivimos en Santiago, que era otra cultura. La primera vez que salí sola, sin mis papás, fue para ir a la universidad. Entonces, ese año fue el que comencé a tomar más independencia, me distraje un poco con los estudios. Me sentí más libre y por lo mismo yo creo que me costó al inicio.

¿Por qué elegiste ser psicóloga clínica?

Estoy realizando psicología clínica y también psicología forense, pero me dedico más a la primera porque disfruto mucho lo que se relaciona al perfil clínico y me he capacitado bastante en esa área. Lo clínico me entrega sensaciones nutritivas a nivel personal, que es como aprender ayudar a otros, pero también a mí misma en mi crecimiento de salud mental. La información que he aprendido en la psicología clínica también la he usado en mí misma para ser una mejor persona, en cómo me vínculo y sanar heridas.

Además de las consultas, tienes un podcast. ¿Qué te motivó a embarcarte en estas iniciativas?

Estoy con un podcast de salud mental en Spotify que se llama el «Podscast de Catalina» y ahí pretendo entregar herramientas a las personas que no tienen los recursos para acudir a terapia. Yo sé que muchas personas ven las terapias como un lujo, pero para mí es una necesidad relevante para la sociedad. Hay carencia de salud mental en Chile, y desde ahí me gusta aportar a la sociedad, llegar a las personas que no tienen beneficios o no acceden a terapias psicológicas.

Viajemos en el tiempo. Catalina, si esta entrevista la viera tu hija cuando tenga 15 años, ¿qué le dirías a la Anto?

¡Qué linda pregunta! Siempre a la madre se le dice felicidades por traer un ser al mundo o por darle vida a alguien. Yo siento que la Anto me dio la vida a mí cuando nació. Y si esta entrevista la lee en el futuro, decirle a mi hija que si no hice todo lo mejor, lo intenté con las herramientas que tenía en ese momento. Siempre ha sido y serás mi prioridad.

5

La Serena será el epicentro de la Primera Cumbre Latinoamericana de Enoturismo

Los días 24 y 25 de octubre de 2024, la ciudad de La Serena albergará la Primera Cumbre Latinoamericana de Enoturismo de la Región de Coquimbo-Chile “Coquimbo Vid”. El objetivo de esta cumbre es posicionar a Chile y la Región de Coquimbo como importantes destinos para desarrollar experiencias de turismo en torno a las viñas y bodegas de piscos y vinos.

La iniciativa es financiada por CORFO y ejecutada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Coquimbo (CRDP).

Desde la misma corporación comentaron a Aquí Coquimbo de El Mostrador que la Cumbre Internacional tendrá variadas actividades, entre ellas:

Seminario Internacional, que contará con ponencias nacionales e internacionales de más de 10 expositores del área de Enoturismo y que abordará las temáticas del “Patrimonio de la Vid en América Latina y Chile, y destinos enoturísticos.

Masterclass en terreno: se visitarán viñas de los valles del Elqui (Pisquera Capel y Viña Cavas del Valle) y Limarí (Viña Tololo y Viña Tabalí). Estas masterclass serán de mixología de piscos, cata y maridaje de piscos; y cata y maridaje a través de la vid. Además, habrá experiencias de astroturismo en viñas Tabalí y Cavas del Valle.

Workshops: se realizarán dos workshops: “Storytelling de relatos enoturísticos a través de la investigación histórica» y «Mujeres en el enoturismo-enogastroturismo en destinos turísticos».

Expo VID: exposición de ventas y difusión de las viñas de la Región de Coquimbo, invitados de otras regiones del país y Latinoamérica. En este espacio se desarrollarán activaciones culturales, gastronómicas, catas especializadas, degustaciones, concursos y sorpresas.

Esto es todo en esta nueva edición de Aquí Coquimbo.

