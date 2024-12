Aquí Coquimbo: guerra santa por el agua, problemas en la UDI y el premio Archipiélago de Humboldt

Presentado por:

Hola, ¡qué tal! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Aquí Coquimbo. La región de las estrellas ya tiene sus nuevos concejos municipales instalados. Seis alcaldes se repiten el plato y otros nueve asumieron las nuevas administraciones municipales. Por otro lado, los días soleados en la costa y valles de la región se hacen sentir y evocan la llegada de la época estival junto a los primeros turistas. No se diga más, vamos con los temas de esta edición.

Partimos con un tema que se decía hace algún tiempo que sería la “guerra del futuro: la lucha por el agua dulce. En Aquí Coquimbo te contamos que esa frase se está haciendo palpable en los valles de Limarí. Entérense de los pormenores del conflicto y de la denominada “guerra santa por el agua” que están librando pequeños y grandes regantes de Monte Patria y Ovalle, en la provincia de Limarí. Hablamos de la lucha por la repartición de los derechos de agua del embalse La Paloma, el más grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica, que hoy se encuentra judicializado.

El segundo punto que abordamos es el complejo conflicto que se vive al interior de la UDI en la región. Como no hubo consenso para tener una sola lista como directiva, hay dos que se están sacando los ojos por quedarse con el poder directivo.

Amigo Digital es una innovadora propuesta de dos jóvenes de La Serena que están materializando. Esta iniciativa permite que las personas que deseen comprar artículos puedan ahorrar tiempo, te prestan tarjetas comerciales y te asesoran. Si tienen dudas de qué y cómo comprar, en Amigo Digital se las resuelven .

En la entrevista de esta edición , Aquí Coquimbo conversó con Johanna Hurtado, ambientalista que vive hace años al interior del Valle de Elqui y que está dando la lucha por evitar que las mineras se instalen en la denominada "tierra mágica". Les invitamos a conocer sus propuestas para el desarrollo armónico del valle elquino.

Finalmente, les contamos sobre el desenlace exitoso que tuvo el Concurso Literario «Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras", desarrollado en La Serena. El Mostrador fue parte de esta iniciativa: contó con la participación de nuestro editor general, Héctor Cossio , como jurado del certamen. Las ganadoras de tres categorías recibieron premios y disfrutaron navegando por el archipiélago, donde tuvieron el privilegio de presenciar cómo un grupo de ocho ballenas fin se alimentaban serenamente en esas aguas.

¿Están listos y dispuestos? Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, el newsletter de la IV región.

La guerra santa por el agua: el conflicto entre pequeños y grandes regantes de Limarí

La lucha por cada derecho de agua -cómo se reparte y a quién- es la guerra santa que hoy están librando pequeños regantes de Monte Patria en contra de sus pares más grandes. La madre de todas las batallas es el agua embalsada en el tranque más grande de Chile y el segundo más gigante de Sudamérica, La Paloma, que está ubicado en la provincia de Limarí.

En julio de este año se firmó un nuevo convenio de cooperación entre la Junta de Vigilancia del Río Grande y sus Afluentes y la sanitaria Aguas del Valle, con la finalidad de asegurar el agua potable para consumo humano. El problema es que se integró una tercera organización: la Comunidad de Aguas del Sistema Embalse la Paloma (CASEP), situación que generó la molestia en agricultores de Monte Patria, quienes están en pie de guerra a raíz de esta decisión instaurada por los regantes más grandes.

El conflicto hoy se encuentra en sede judicial por los distintos recursos de protección presentados por algunos regantes en contra de dicho convenio. Los pequeños regantes del sector alto del embalse, comuna de Monte Patria, acusan de que el convenio se firmó a sus espaldas, no hubo consulta previa, y reclaman que no entienden cómo se involucró en este convenio a la CASEP, ya que esta entidad agrupa a regantes de otros sectores de la provincia que no son dueños ni se relacionan con el aprovechamiento de agua del río grande de Limarí.

Aquí Coquimbo conversó con Jaime Heredia, regante de Monte Patria y uno de los nueve directores de la Junta de Vigilancia del Río Grande y sus Afluentes. Heredia es uno de los que presentó un recurso de protección que la Corte lo consideró admisible y hoy lo revisa. Este agricultor deja claro que todos los regantes están por asegurar el agua potable para las personas, pero no entiende que se haya involucrado a otros actores y que solo se esté “beneficiando a algunos”.

Otro de los reclamos de Heredia radica en que el convenio señala que Aguas del Valle debe de realizar trabajos de mitigación, pero según el agricultor esas labores solo se realizan desde el embalse hacia abajo, pero en Monte Patria nada: “Aguas del Valle pagaba unas excavadoras para limpiar el cauce, por ejemplo, hacía ese tipo de cosas. Todos los años ese dinero se invirtió solo de la cortina del embalse hacia abajo. La parte alta, que es un tercio de los derechos, no recibieron ninguna obra con ese dinero”.

La composición del directorio que afecta a los más pequeños

“El directorio de la Junta de Vigilancia se negó tajantemente a mejorar ese convenio. Eso consta en las actas de las reuniones del directorio”, explica Heredia. Cabe señalar que el directorio de la Junta de Vigilancia está compuesto por nueve miembros, pero para poder ser elegido director, depende de la cantidad de derechos permanentes de agua que tenga un agricultor. En el río grande de Limarí son 14.000 los derechos permanentes, y a los regantes más pequeños solo les da para elegir a un miembro, que en este caso es Jaime Heredia

Otro pequeño regante del sector precordillerano de Tulahuén en Monte Patria, Aroldo Castillo, señala: “Nosotros estamos de todas maneras en desventaja porque, según la ley, una acción es un voto. Y ellos tienen ocho directores, entonces cuando hay una votación, cuando hay que hacer algo, estamos ocho a uno”.

Para algunos pequeños regantes de Monte Patria la situación entre la Junta de Vigilancia del Río y el CASEP es extraña, por lo que acusan que existe un conflicto de interés. El presidente del directorio de la Junta de Vigilancia es José Eugenio González del Río, el mismo que es presidente de la Comunidad de Aguas del Sistema Embalse la Paloma, entidad hoy cuestionada por los regantes montepatrinos.

En septiembre de este año los pequeños regantes de Monte Patria se manifestaron públicamente en contra de lo que ellos llaman una arbitrariedad, porque desde la Junta de Vigilancia del Río le entregaban el suministro de agua cada 32 días.

El conflicto se apaciguó cuando cambiaron esa entrega de agua a cada 13 días.

La “batalla campal” para quedarse con la directiva al interior de la UDI

Era octubre, y faltaban días para las elecciones de gobernador regional, cores y alcaldes. A la región arribaba Evelyn Matthei, exsenadora de la zona y candidata presidencial de la UDI. Su objetivo era apoyar a los candidatos y candidatas del bloque de Chile Vamos que se presentarían en las distintas papeletas.

La exalcaldesa de Providencia se hizo notar y una de sus actividades fue asistir a radio Carnaval en el sector de Tierra Blancas, comuna de Coquimbo. Matthei sería entrevistada por Óscar Tapia, expresidente regional de la UDI y en ese entonces candidato a core por la provincia de Elqui. Tapia junto al dueño de la radio esperaban en las afueras de la emisora a Matthei, la “gringa” -como le dicen sus cercanos. Al momento de su llegada fue recibida con besos y abrazos. Ella ingresó, pero parte de su comitiva que la acompañaba no pudo entrar a radio Carnaval.

Parte de esa comitiva era Gonzalo Pinochet y Paola Cortes, ambos militantes UDI y también en ese momento candidatos a cores por Elqui. Según comentan personas que estaban en el lugar en ese momento, fue Fernando Toro, reconocido militante de la UDI y cercano a Tapia, quien se paró con su envergadura en la puerta y no los dejó entrar. Toro habría señalado en ese instante que la negativa respondía a una “orden del dueño de la radio”. En ese instante comenzaron las recriminaciones de grueso calibre entre los militantes gremialistas que estaban apostados afuera de la emisora. Esta trifulca fue el detonante de que al interior de la UDI sus militantes comenzaran a exhibir cuchillos cada vez más largos y afilados. Hoy la disputa por quién conformará la directiva regional es una de las batallas que promete dejar títeres sin cabeza.

El conflicto se fue al Tribunal Supremo

Tras el episodio descrito y pasadas las elecciones, en el partido gremialista se comenzaron a preparar para las elecciones internas del próximo 14 de diciembre. Se esperaba que hubiese una lista única de consenso, pero eso no se logró. Los 1.396 militantes del gremialismo en la región tendrán que elegir entre dos listas: una liderada por Fernando Toro, expresidente regional de las juventudes de la UDI, consejero regional del partido y exvicepresidente; y otra, conformada por el lote más cercano a los parlamentarios, liderada por Cristián Smitmans y Gonzalo Pinochet.

Otro de los problemas que se generó tras la inscripción de las listas, es que una no habría respetado la normativa, según Gonzalo Pinochet, y por lo mismo acudió al Tribunal Supremo del partido. “Recurrir al Tribunal Supremo es un deber moral para que quienes han estado durante los últimos años ostentando los cargos de la Directiva Regional; entiendan que la UDI no es una pyme familiar donde ellos designan a dedo quiénes la dirigen. No tenemos por qué tolerar que un grupito de amigos se tome el derecho que no tienen de modificar antojadizamente las normas que nos rigen ni mucho menos de ocultar los procesos internos para su beneficio personal y de sus amigos”, explicó.

Respecto a la molestia o indignación con los militantes de la otra lista, Pinochet comenta que no tiene problemas personales con nadie, pero manifiesta su malestar con el manejo de la actual directiva que, según él, se relaciona con la otra lista.

“Con ellos tenemos visiones totalmente opuestas de entender la función de un partido político y del servicio público. Yo no puedo concebir cómo una directiva quiere mantenerse en el poder teniendo al partido en una situación de completo abandono, donde no hacen encuentros de formación, no reúnen a la militancia, y donde sólo apoyan a los candidatos que son amigos de la directiva”, disparó Pinochet.

Desde la otra vereda, Fernando Toro no quiso polemizar y se remitió a señalar lo siguiente: “Por respeto a nuestro partido y a nuestra militancia, hemos decidido no participar en polémicas que no contribuyan a fortalecer nuestra colectividad. Estamos convencidos de que la unidad es la clave para avanzar hacia un futuro mejor para todos. Contamos con un equipo diverso y representativo de nuestras bases militantes, tanto en términos territoriales como generacionales. Y estamos convencidos de que somos la mejor alternativa de cara a las próximas elecciones. La UDI de todos, la UDI de las bases”.

Se esperaba que el sábado pasado el Tribunal Supremo de la UDI zanjara esta polémica, sin embargo, eso no ocurrió. Entre hoy y mañana debería salir la resolución.

En Evópoli costó, pero llegaron a consenso

Evópoli también tiene elecciones el mismo 14 de diciembre. Allí las aguas están más tranquilas. Si bien hasta el jueves había dos listas para pelear la directiva regional, tras arduas conversaciones y gestiones desde Santiago lograron llegar a consenso y presentar una lista única del partido, que agrupa en la Región de Coquimbo a 791 militantes.

Aquí Coquimbo conversó con la presidencia actual de Evópoli en la región, Sebastián Muñoz. Este directivo señaló que apuesta por el diálogo y se refirió a la importancia de contar con un gobernador cercano al partido como lo es Cristóbal Juliá.

«En Evópoli creemos en el diálogo, el respeto a la diversidad de opiniones y el compromiso con nuestras ideas. Nuestra invitación no está condicionada a resultados electorales, sino a compartir un proyecto de futuro basado en la libertad, la equidad y el progreso. Si el gobernador electo coincide con estos principios, lo recibiremos siempre con los brazos abiertos. El espíritu de Evópoli es sumar, construir y dialogar para el bienestar de todos los chilenos».

Amigo Digital: el innovador proyecto de serenenses para comprar el mejor producto por internet

Amigo Digital es un emprendimiento de jóvenes de La Serena que inauguraron en septiembre de este año. Esta iniciativa está destinada a personas que desean ahorrar tiempo en la compra de productos por internet. Amigo Digital también te presta tarjeta de créditos o de casas comerciales y compra el producto para ti, como también te asesoran comparando precio-calidad para saber dónde comprar el mejor producto que andas buscando.

El proyecto fue ideado por dos socios: Simón Jofré Spencer, de profesión ingeniero civil industrial, e Igor Jiménez Zepeda, ingeniero civil informático. Aquí Coquimbo conversó con Simón, quien señaló que el objetivo de Amigo Digital es “democratizar el acceso a las ofertas disponibles en Chile”.

Simón recalca que también buscan repartir su conocimiento «para que todas las personas puedan fácilmente obtener los mejores precios y productos, específicamente al comparar en todas las tiendas existentes y/o obtener descuentos a los que normalmente no tendrían acceso”.

¿Cómo opera Amigo Digital? Jofré Spencer nos comenta que funciona con tres servicios: uno es una especie de prestación de tarjetas: compran con tarjetas de créditos propias para el cliente que no puede acceder a ellas, asesoría del producto y comprobación de oferta.

El servicio de la compra con tarjetas funciona cuando la persona ve un producto que desea, pero no tiene la tarjeta adecuada. Ahí es cuando puede contactarlos por Instagram o WhatsApp. “Nos manda el link con sus datos, y nos transfiere el costo del producto más una pequeña comisión de entre $5.000 a $20.000. Luego procedemos al pago y le enviamos la boleta para que sea 100 % de ellos”, explica Simón.

En el caso de la asesoría, esta funciona cuando el cliente contacta a Amigo Digital y señala qué quiere compra. “Por ejemplo un celular: nos paga $ 5.000 y le preguntamos por sus necesidades, si quiere buena cámara, que dure la batería, que sea rápido, y su presupuesto, y le enviamos tres ofertas disponibles en internet. Ahí puede proceder a comprar. Si necesitas tarjeta comercial lo podemos ayudar igual”.

Por último, cuentan con el servicio de comprobación de ofertas. Aquí si el cliente ya tiene el link de un producto que quiera comprar, puede contactar a Amigo Digital. Sólo si la empresa encuentra una oferta mejor le cobrarán una comisión correspondiente a la diferencia de ahorro por el dato.

Un mensaje de la U.Central

Autocuidado y sensibilización: U.Central Región de Coquimbo reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central Región de Coquimbo, llevó a cabo diversas actividades para visibilizar y abordar esta problemática dentro de la comunidad universitaria.

Entre las iniciativas destacó la «Feria por una Vida Libre de Violencia», un espacio de sensibilización que reafirmó el compromiso de la institución en la lucha contra la violencia de género. Además, se realizó el taller «Estrategias de Autocuidado Activo», enfocado en promover el autocuidado físico y emocional.

Con estas acciones, la Universidad Central Región de Coquimbo busca fortalecer la conciencia social y fomentar el bienestar integral de las mujeres, con la finalidad de erradicar la violencia y aportar en la construcción de un entorno seguro y respetuoso para todos y todas.

La ambientalista que lucha contra las mineras en el Valle de Elqui

Johanna Hurtado Ramírez tiene 48 años, es oriunda de Santiago, pero hace 30 años que está radicada en la Región de Coquimbo, específicamente en la localidad de Alcohuaz en el valle de Elqui, sector que se caracteriza por sus cielos limpios y por tener los viñedos más altos de Chile.

Johanna tiene tres hijos y es técnico en gastronomía. Ella, junto a otras personas de distintos sectores del valle, hace un tiempo se unieron y se hicieron notar como los primeros opositores al proyecto minero Campanario de Barrick Gold, que tiene aprobada la prospección en la comuna de Paihuano.

Aquí Coquimbo conversó con esta activista medioambiental que fue parte del movimiento «Elqui Sin Mineras» y hoy conforma un nuevo colectivo ambientalista, denominado Parlamento Ambiental Ciudadano.

–¿Desde cuándo te comenzó a interesar la lucha ambiental y defender el valle de Elqui?

-Comencé con la lucha ambiental hace 21 años en el valle de Elqui con la llegada de Andrónico Luksic al pueblo de Pisco Elqui. Formamos la organización Elqui Sustentable, donde nuestro objetivo fue sacar a Luksic, el monocultivo y a los agrotóxicos del valle. En esa época fue imposible, ya que llegó Andrónico ofreciendo trabajo en un pueblo donde aún no surgía el turismo.

Y luego con la primera pyme de turismo en la zona. Debido a esto la gente del pueblo comenzó a abrir las puertas al turismo y empezó a vender en las plazas y a usar sus casas como alojamiento. Si el tema de Luksic hubiese sido en esta época, tenlo por seguro que no entra a la comuna.

-¿Cuál es tu opinión del proyecto minero Campanario que se pretende instalar en el valle?

-Un punto grave es la existencia del proyecto binacional de Barrick, que por las leyes vigentes les permite circular entre sus proyectos de Argentina y Chile, estableciendo casi una nación que se proyecta por muchos puntos en la cordillera entre el valle de Elqui, el valle del Huasco y el proyecto Lama en Argentina con proyectos interconectados. Se habla de a lo menos cinco proyectos entre estas dos regiones, lo que evidentemente afectarían gravemente a las reservas de agua de estas zonas.

Se habla de escasez hídrica en la región y el gobierno de turno aprueba esta prospección minera Campanario de Barrick Gold, con 116 perforaciones donde extraerán 2,26 litros por segundo.

Y como guinda de la torta se les ocurre proyectar cuatro plantas desalinizadoras con tecnología obsoleta que descarga los desechos al mar, lo que se ha comprobado en todo el mundo que tiene efectos devastadores en el ecosistema marino.

–¿Es imposible que conviva un proyecto minero -que cumpla con toda la legislación para salvaguardar el medio ambiente- en el valle?

-Creemos en el desarrollo sustentable, pero eso depende de condiciones que no se dan. El problema que tenemos a nivel nacional y local es que no nos representan las autoridades porque no hacen su trabajo correctamente. Los procesos han estado viciados y llenos de irregularidades; tampoco nos representa la normativa ambiental vigente ni la que se viene con la modificación a la «ley por la naturaleza» o ley SBAP.

–¿Cuéntame el objetivo de formar Parlamento Ambiental Ciudadano?

-Parlamento Ambiental Ciudadano nace de la decepción y desconfianza hacia los organismos del Gobierno, la mala legislación y del actuar irregular de las autoridades con respecto a materias medioambientales y ecológicas. Este proyecto se gestó con la asesoría y apoyo del destacado abogado ambientalista Fernando Dougnac, e inspirados en el destacado trabajo de la fundación Ecoceanos, que reconocemos como los precursores de Parlamento Ambiental Ciudadano.

Y como Parlamento pretendemos dar voz y espacio para la acción y educación a la sociedad civil, organizada con conciencia medioambiental y ecológica, considerando especialmente a los pueblos originarios.

Exitoso concurso literario concluyó con ganadores recorriendo el Archipiélago Humboldt

Un emocionante cierre tuvo el Concurso Literario «Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras”, cuando las ganadoras de dos categorías recorrieron el archipiélago y pudieron observar la majestuosidad de la flora y fauna de Punta de Choros y Chañaral de Aceituno, siendo recibidas por decenas de cetáceos que se agolparon cerca de sus embarcaciones.

El concurso literario recibió más de 400 cuentos de 17 comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo, y el pasado jueves en dependencias de la Biblioteca Gabriela Mistral de La Serena se dieron a conocer las obras ganadoras.

La premiación estuvo marcada por la emoción de los participantes, quienes fueron reconocidos con diplomas, el aplauso del público, la distinción del jurado y con libros de patrimonio natural y cultural de la Región de Coquimbo, que fueron repartidos a todos los ganadores y menciones honrosas. Para los segundos lugares, además de los libros, obtuvieron un premio de cien mil pesos, mientras que los primeros lugares de cada categoría, además de los textos mencionados, fueron premiados con la navegación por el Archipiélago de Humboldt junto a tres acompañantes. Participó Vannia Zárate, ganadora de la categoría adultos, y María Juliana Quimbay, ganadora de la categoría juvenil. Mientras que Emilia Alquinta, ganadora de la categoría infantil, no pudo asistir este día por motivos personales, conservando el derecho de realizar el viaje posteriormente.

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se mostró muy contenta por esta iniciativa. “Tuvimos la oportunidad en el mes de abril, en el Apolillado en la comuna de La Higuera, de poder participar del lanzamiento de este hermoso proyecto, donde convocó a familias, jóvenes y niños. Además, contamos con jóvenes premiados de la comuna, por eso quise participar, porque para nosotros es fundamental que la gente entienda el tremendo patrimonio de nuestra comuna y que esto esté plasmado en estas 110 palabras”, expresó.

Junto a las autoridades estuvieron presentes los miembros del jurado, entre ellos la presidenta de este, Elena Jiménez, José Aguilera y Héctor Cossio, editor General de El Mostrador, quien señaló: “Nos sentimos orgullosos como El Mostrador de haber apoyado este proyecto desde el comienzo, y también lo que significa estimular la sensibilidad de este patrimonio natural, el Archipiélago de Humboldt. Esto recién comienza. Si este concurso se extiende a nivel nacional, ahí estaremos para seguir apoyando esta iniciativa”.

Finalmente, Nancy Duman, presidenta de Sphenisco Chile, fundación que organizó el concurso, señaló al cierre de la ceremonia de premiación: “Ha sido una jornada superemocionante por venir con las ganadoras de las categorías Juvenil y Adulto, quienes ninguna de las dos conocía el archipiélago, y poder darles la posibilidad de conocerlo y acercarlas a este ecosistema único del planeta».

Así hemos llegado al final de esta nueva edición de Aquí Coquimbo. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.