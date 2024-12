En la UDI de Coquimbo se “sacan los ojos” para quedarse con la directiva del partido en la región

Era octubre, y faltaban días para las elecciones de gobernador regional, cores y alcaldes. A la región arribaba Evelyn Matthei, exsenadora de la zona y candidata presidencial de la UDI. Su objetivo era apoyar a los candidatos y candidatas del bloque de Chile Vamos que se presentarían en las distintas papeletas.

La exalcaldesa de Providencia se hizo notar y una de sus actividades fue asistir a radio Carnaval en el sector de Tierra Blancas, comuna de Coquimbo. Matthei sería entrevistada por Óscar Tapia, expresidente regional de la UDI y en ese entonces candidato a core por la provincia de Elqui. Tapia junto al dueño de la radio esperaban en las afueras de la emisora a Matthei, la “gringa”, como le dicen sus cercanos. Al momento de su llegada fue recibida con besos y abrazos. Ella ingresó, pero parte de su comitiva que la acompañaba no pudo entrar a radio Carnaval.

Parte de esa comitiva era Gonzalo Pinochet y Paola Cortes, ambos militantes UDI y también en ese momento candidatos a cores por Elqui. Según comentan personas que estaban en el lugar en ese momento, fue Fernando Toro, reconocido militante de la UDI y cercano a Tapia, quien se paró con su envergadura en la puerta y no los dejó entrar. Toro habría señalado en ese instante que la negativa respondía a una “orden del dueño de la radio”. En ese instante comenzaron las recriminaciones de grueso calibre entre los militantes gremialistas que estaban apostados afuera de la emisora. Esta trifulca fue el detonante de que al interior de la UDI sus militantes comenzaran a exhibir cuchillos cada vez más largos y afilados. Hoy la disputa por quién conformará la directiva regional es una de las batallas que promete dejar títeres sin cabeza.

***Espero que disfruten de esta edición y que nos ayuden con la difusión del newsletter de la región de las estrellas. Compartan esta edición de Aquí Coquimbo. ¡Inscríbanse ya! ***

Conflicto al Tribunal Supremo

Tras el episodio descrito y pasadas las elecciones, en el partido gremialista se comenzaron a preparar para las elecciones internas del próximo 14 de diciembre. Se esperaba que hubiese una lista única de consenso, pero eso no se logró. Los 1.396 militantes del gremialismo en la región tendrán que elegir entre dos listas: una liderada por Fernando Toro, expresidente regional de las juventudes de la UDI, consejero regional del partido y exvicepresidente; y otra, conformada por el lote más cercano a los parlamentarios, liderada por Cristián Smitmans y Gonzalo Pinochet.

Otro de los problemas que se generó tras la inscripción de las listas, es que una no habría respetado la normativa, según Gonzalo Pinochet, y por lo mismo acudió al Tribunal Supremo del partido. “Recurrir al Tribunal Supremo es un deber moral para que quienes han estado durante los últimos años ostentando los cargos de la Directiva Regional; entiendan que la UDI no es una pyme familiar donde ellos designan a dedo quiénes la dirigen. No tenemos por qué tolerar que un grupito de amigos se tome el derecho que no tienen de modificar antojadizamente las normas que nos rigen ni mucho menos de ocultar los procesos internos para su beneficio personal y de sus amigos”, explicó.

Respecto a la molestia o indignación con los militantes de la otra lista, Pinochet comenta que no tiene problemas personales con nadie, pero manifiesta su malestar con el manejo de la actual directiva que, según él, se relaciona con la otra lista.

“Con ellos tenemos visiones totalmente opuestas de entender la función de un partido político y del servicio público. Yo no puedo concebir cómo una directiva quiere mantenerse en el poder teniendo al partido en una situación de completo abandono, donde no hacen encuentros de formación, no reúnen a la militancia, y donde sólo apoyan a los candidatos que son amigos de la directiva”, disparó Pinochet.

Desde la otra vereda, Fernando Toro no quiso polemizar y se remitió a señalar lo siguiente: “Por respeto a nuestro partido y a nuestra militancia, hemos decidido no participar en polémicas que no contribuyan a fortalecer nuestra colectividad. Estamos convencidos de que la unidad es la clave para avanzar hacia un futuro mejor para todos. Contamos con un equipo diverso y representativo de nuestras bases militantes, tanto en términos territoriales como generacionales. Y estamos convencidos de que somos la mejor alternativa de cara a las próximas elecciones. La UDI de todos, la UDI de las bases”.

Se esperaba que el sábado pasado el Tribunal Supremo de la UDI zanjara esta polémica, sin embargo, eso no ocurrió. Entre hoy y mañana debería salir la resolución.

En Evópoli costó, pero llegaron a consenso

Evópoli también tiene elecciones el mismo 14 de diciembre. Allí las aguas están más tranquilas. Si bien hasta el jueves había dos listas para pelear la directiva regional, tras arduas conversaciones y gestiones desde Santiago lograron llegar a consenso y presentar una lista única del partido, que agrupa en la Región de Coquimbo a 791 militantes.

Aquí Coquimbo conversó con la presidencia actual de Evópoli en la región, Sebastián Muñoz. Este directivo señaló que apuesta por el diálogo y se refirió a la importancia de contar con un gobernador cercano al partido como lo es Cristóbal Juliá.

«En Evópoli creemos en el diálogo, el respeto a la diversidad de opiniones y el compromiso con nuestras ideas. Nuestra invitación no está condicionada a resultados electorales, sino a compartir un proyecto de futuro basado en la libertad, la equidad y el progreso. Si el gobernador electo coincide con estos principios, lo recibiremos siempre con los brazos abiertos. El espíritu de Evópoli es sumar, construir y dialogar para el bienestar de todos los chilenos».

***Lea acá la edición completa de Aquí Coquimbo