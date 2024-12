Aquí Coquimbo: denuncias de maltrato laboral deja a la región casi sin seremis

Presentado por:

Iniciamos nuestro viaje por esta edición hincando el diente a las múltiples salidas de seremis en Coquimbo. Un denominador común resuena bastante en las esferas políticas del gobierno como la gran consecuencia de gran parte de los cambios de los secretarios ministeriales regionales: “maltrato laboral”.

Como segundo tema abordamos una resolución de Contraloría General de la República que solicita que se aplique distintas sanciones a funcionarios que fueron parte de la administración. Una de las sanciones es una destitución al ex SECPLAN de ese organismo, pero que ahora ejerce las mismas funciones en Vicuña. El encargado de proceder con la sanción, o bien dar el aviso, a la Contraloría es el actual alcalde de Coquimbo, pero eso aun no se materializa.

Los camiones aljibes siguen siendo una pesadilla para este Gobierno. Ahora un proveedor actual que entrega agua potable a distintas rutas de la provincia de Limarí, se presentó en la postulación de la licitación 2025, pero lo hizo con documentación falsa, situación que provocó una denuncia en Fiscalía.

El apodado “pistolero”, David Díaz López, administrador municipal de Coquimbo y ex PDI, se vio envuelto en una nueva polémica al ser denunciado por agresión y por hacerse pasar por policía, esto tras un “carrete” cerca de la Avenida Costanera del puerto. La mano derecha del alcalde de Coquimbo estuvo en la palestra pública durante toda la semana y en Aquí Coquimbo conversamos con Fiscalía y la Policía de Investigaciones, quienes ratificaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.

conversamos con Fiscalía y la Policía de Investigaciones, quienes ratificaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos. Finalmente, te contamos sobre un “Kmina”, un centro integral de salud de La Serena, liderado por jóvenes profesionales de la región que buscan convertirse en un lugar transversal y generar no solo ayuda profesional, sino que también social.

1

Seremis y acusaciones de maltrato laboral

«En casa del herrero, cuchillo de palo», así reza el famoso refrán que podría caer de cajón en la paradoja que está viviendo el gobierno del Presidente Gabriel Boric en la región de Coquimbo, con los sucesivos cambios de seremis- y algunos directores de servicios- tras distintas acusaciones de maltrato laboral por parte de funcionarios públicos.

Nuevamente la frase acuñada por el exministro, Giorgio Jackson sobre la mejor “escala de valores y principios” les juega una mala pasada. Aquí Coquimbo profundizó y analizó el denominador común que ha generado los cambios de seremis durante el último tiempo.

El caso emblemático ocurrió la semana pasada con la salida del ahora exseremi de Salud, Alexis Valenzuela, quien asumió dicho cargo el 04 de septiembre pasado para reemplazar a Paola Salas, quien tuvo una bullada renuncia forzada del cargo por presuntos maltratos laborales. A poco más de tres meses de haber asumido Valenzuela en Salud la historia se repite y tuvo que dejar el cargo por los mismos problemas que su antecesora.

La Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud (AFUSEREMI), Elena Vargas comentó hace días atrás a Diario La Región lo vivido con ambos seremis. “Estos tres años han sido realmente del terror”, dijo.

Los otros casos

Al caso de la seremi de Salud, se le suman la salida -por esta misma situación o similares- al ex seremi de Economía, Nicolás Ledezma; seremi del Trabajo, Claudia Santander; seremi de Educación, Cecilia Ramírez y seremi de Justicia, Rubén García. Todos casos han sido de conocimiento público en distintas ocasiones. A esto también se le suma la salida del director de Arquitectura del MOP, Alex Garrido y el director de Vialidad, Víctor González.

Recordemos que el Gobierno solicitó varias de las renuncias anteriormente nombradas antes de que entrara en vigencia la Ley Karin.

El presidente de la ANEF de la región, Patricio López afirmó que hay varios casos de autoridades acusadas de acoso laboral, pero indicó que siguen dialogando en una mesa de trabajo con el delegado presidencial. “Efectivamente en varios de los casos que indicas en la lista, nos correspondió reclamar por el tema de acosos y maltratos laborales, como ANEF siempre nos preocupa el tema por algo somos los principales requirentes de la firma y ratificación de convenio 190 de la OIT y ley Karin. Además, existe una mesa de buenas prácticas laborales donde se analizan casos con el delegado presidencial».

El senador de Demócratas, Matías Walker señaló, por su parte, que es relevante que el Gobierno predique con el ejemplo. “Es muy importante que el gobierno, en todas sus estructuras y también en regiones, pueda predicar con el ejemplo, y evitar cualquier situación de abuso de poder en cualquier forma, incluyendo el acoso laboral, el acoso sexual, y eso vale para todas las reparticiones públicas”.

Aquí Coquimbo también analizó esta situación con el sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Católica del Norte, Manuel Escobar quien señaló que el gobierno en la zona tuvo dificultades desde sus inicios para el nombramiento de autoridades a raíz de la falta de políticos aptos para los cargos. “Había escasez de cuadros técnicos vinculados sobre todo a los partidos de izquierda, efectivamente al frente amplio, porque se notó digamos que había mucha dificultad para encontrar profesionales con experiencia y competentes para los cargos”.

Paridad de Género, un slogan más

El gobierno del Presidente Boric en la región pasó de ser un gabinete con una proporción relevante de autoridades mujeres a hoy tener mayoría hombres. De los seremis nombrados que dejaron el gabinete por problemas de maltrato laboral, tres de ellas fueron reemplazadas por hombres y dos seremis de sexo masculino fueron cambiados por mujeres.

Lo más llamativo se da en la delegaciones provinciales. El gobierno sacó a la delegada de Limarí y de Choapa, ambos puestos hoy son liderados por hombres.

2

Contraloría solicita destitución de funcionario municipal de Vicuña

El 29 de octubre de este año la Contraloría General de la República emitió una resolución donde propone aplicar medidas disciplinarias en contra de exfuncionarios de la Municipalidad de Coquimbo que fueron parte de la administración del entonces alcalde, Marcelo Pereira (2016-2021). El informe acredita faltas a la probidad administrativas cometidas por Pereira.

El informe se basa en una investigación realizada por el ente fiscalizador por distintas denuncias en contra de la gestión de la administración municipal del exalcalde Pereira. La resolución de esta investigación a la que tuvo acceso Aquí Coquimbo afecta a distintos colaboradores que trabajaron en la gestión del ex alcalde.

La medida disciplinaria más categórica que solicita Contraloría es contra quien fuera SECPLAN, Claudio Telias Ortiz. La resolución señala que le debe aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Respecto al exalcalde, Marcelo Pereira, la resolución señala que “se encuentra debidamente acreditada su responsabilidad administrativa y que con su actuar ha vulnerado el principio de probidad administrativa, que se remitan los antecedentes respectivos al Concejo Municipal de Coquimbo”, según lo dispuesto la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Los dardos también recayeron al ex administrador municipal de Marcelo Pereira, Patricio Reyes, con la medida disciplinaria de multa de quince por ciento de la remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos en el factor de calificación. También la resolución arrojó que existen otros cuatro funcionarios públicos con medidas disciplinarias

Caso Telias

Claudio Telias dejó el municipio de Coquimbo una vez que asumió el actual alcalde, Ali Manouchehri. Telias llegó durante el último periodo del alcalde Vicuña, Rafael Vera. Allí también ejerció como el encargado de SECPLAN. Actualmente sigue ostentando el mismo cargo, aunque que por Ley ese puesto es de exclusiva confianza de la autoridad, fuentes cercanas al municipio vicuñense señalan que Telias no ha querido dejar el cargo por tener fuero sindical, al haber asumido como dirigente hace pocos meses, generando malestar e incomodidad en la administración actual, ya que no pueden contar con un SECPLAN de confianza tal como lo estipula la Ley.

La contraloría le imputó 5 cargos a Claudia Telias, entre ellos: no haber cumplido las funciones de secretaría técnica del alcalde, no asesorar al Alcalde en materias relativas a los presupuestos del área de gestión de los años 2020 y 2021 y de la evaluación de su respectivo cumplimiento, en relación al proyecto “Construcción Edificio Consistorial”, entre otras.

Una de las materias que más profundizó el ente fiscalizador fue en las faltas cometidas durante el proceso de convenio con la empresa SACYR a cargo de la construcción del edificio consistorial. Incluso, en el informe se le responsabiliza a Telias por deudas contraídas del municipio de la época con el GORE: “El sumario estableció que el municipio adeudaba al GORE, por concepto de los aportes descritos, la suma de $.3.467.694.525, no advirtiéndose que el Secretario Comunal de Planificación de la época, don Claudio Telias Ortiz, en el cumplimiento de sus funciones de asesoría en materias relativas al presupuesto municipal”.

Cómo y quién aplica la medida de destitución

Aquí Coquimbo conversó la Abogada, Magister en Derecho Público y académica de la Universidad Central, María-Jose Lira Martí, quien nos explicó cómo es el proceso para aplicar la medida de destitución propuesta por el ente contralor en contra de Telias.

Lira explica que el personero encargado de aplicar la sanción es el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, pero se entiende que no la puede hacer efectiva contra Claudio Telias, al ya no ser funcionario del municipio.

“En este caso tendría que decretar la sanción el alcalde Manouchehri porque es un sumario a su municipio. Pero no podrá hacerla efectiva porque el funcionario ya no trabaja en la municipalidad de Coquimbo, pero al reportar a Contraloría, este órgano lo va a subir en su sistema de registro de funcionarios y cuando este funcionario ingrese a otro órgano público o la Contraloría se dé cuenta que actualmente sigue ejerciendo en otra institución, ahí se debería remitir los antecedentes a la autoridad o jefe superior de este funcionario para que le haga efectiva la sanción de destitución”, explicó la académica de la Universidad Central.

Recordemos que la sanción de destitución de un cargo público trae aparejado la inhabilidad de ejercer cualquier otro cargo en el Estado por cinco años.

Telias se defiende

Aquí Coquimbo se comunicó con Claudio Telias, quien sigue ejerciendo como SECPLAN, pero en la municipalidad de Vicuña. Consultado respecto a esta resolución señaló: «Obvio que voy a apelar porque es una medida desproporcionada y además no se ajusta a legalidad. La Contraloría no puede ponderar si una falta es grave o no grave eso de acuerdo su propia jurisprudencia».

Además, Telias agregó: «Por lo mismo se presentará un reconsideración al contralor. El tema es que la fiscal a cargo del sumario no considera ninguna de las apelaciones realizadas por el suscrito en virtud de los cargos aplicadores en el Sumario como tampoco me tomó declaración».

3

Delegación de Limarí denuncia a proveedor de agua a la justicia

Los camiones aljibes continúan dando dolores de cabeza a la delegación provincial de Limarí. Durante el proceso de licitación- desarrollado el pasado lunes en Ovalle- para adjudicar los camiones aljibes que repartirán agua potable durante el 2025 a los sectores rurales de la provincia, hubo un caso que llamó la atención de los funcionarios que conformaron la comisión evaluadora.

Se trata de la documentación falsa que presentó la empresa “Transportes Korona” a cargo de su representante legal, Edwin Alejandro Yáñez Castillo, persona oriunda de Monte Patria.

Desde la delegación provincial de Limarí confirmaron esta situación y su nuevo delegado, Eduardo Alcayaga, a través de su departamento de prensa, declaró que “dentro de las gestiones que se requieren para el cumplimiento de las bases de la licitación, la comisión evaluadora debe verificar la validez de las garantías de oferta presentada por los oferentes. En este proceso, se verificó que las garantías de las ofertas realizadas por un proveedor no eran válidas por presentar documentación falsificada”.

Alcayaga además ratificó que interpusieron una denuncia. “Es por ello que de acuerdo con el artículo 175 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos están obligados a denunciar delitos, por lo que nuestro equipo jurídico presentó los antecedentes ante la fiscalía correspondiente”.

Transportes Korona de Alejandro Yáñez actualmente tiene contrato vigente con la delegación provincial de Limarí, tiene a cargo tres recorridos donde recibe una suma cercana a los 71 millones de pesos. La pregunta hoy es: ¿Transportes Korona cuando se adjudicó la licitación 2024 habrá presentando documentación verdadera o falsa? ¿La delegación estará revisando esta situación para despejar dudas o iniciar nuevas acciones legales?

Auditoría arroja irregularidades

La ex delegada de Limarí, Marily Escobar instruyó en febrero de este año una auditoría interna a los fiscales auditores del Ministerio de Interior. La investigación se solicitó para verificar los procesos administrativos del departamento de Administración y Finanzas (DAF) ante las constantes representaciones y cuestionamientos de Contraloría en los procesos licitatorios de cambiones aljibes 2023-2024.

El proceso de esta auditoria fue complejo, incluso un fiscal auditor que llegó desde Santiago a Ovalle para investigar los procesos administrativos habría sido acusado de hostigamiento laboral.

El resultado de la auditoría llegó previo a la salida de Marily Escobar como de delegada provincial. Según fuentes internas de la delegación la auditoría no tiene el carácter de reservada y arrojó distintas deficiencias en los procesos administrativos de la DAF que deben ser subsanados. No se descarta que, tras la auditoría interna, el nuevo delegado inicie nuevos sumarios administrativos o bien le pida a Contraloría pronunciarse.

42 años de historia y logros: U.Central Región de Coquimbo celebra su aniversario con sello inclusivo

En el marco de su semana de aniversario, la Universidad Central celebró sus 42 años de historia con diversas actividades en su sede Región de Coquimbo. Entre los eventos más destacados se incluyeron la Feria Laboral “Conecta tu futuro”, la Cena de Egresados 2024 y la premiación a los voceros destacados, reconociendo su compromiso y liderazgo dentro de la comunidad universitaria y su vinculación con los medios de comunicación.

También se realizó el reconocimiento a la Unidad de Género y Diversidad (UGD), la inauguración del laboratorio Aina y se presentó la nueva tecnología en el Centro de Simulación Clínica. Además, las autoridades realizaron una visita a la obra de expansión de la institución.

Un hito significativo fue contar por primera vez con representantes de la Asamblea General que sesionaron en la sede.

Las actividades concluyeron con una emotiva ceremonia de aniversario con enfoque inclusivo que reunió a estudiantes, egresados, académicos, autoridades universitarias y regionales.

4

Fiscalía abre investigación en contra de administrador municipal de Coquimbo

Una denuncia por agresión y que también podría constituir delito de simulación de autoridad y secuestro es lo que esta investigando el Ministerio Público en contra de David Díaz López, administrador municipal y alcalde subrogante de Coquimbo.

Los hechos se remontan al sábado pasado cuando un testigo interpuso una denuncia en contra de David Díaz y otros funcionarios municipales de Coquimbo, quienes según consta el parte de la denuncia llegaron hasta la Avenida Costanera a buscar a un aparcador de vehículos al cual tomaron y trasladaron a tirones a un sitio eriazo, lugar donde señala la denuncia los funcionarios municipales “comenzaron a agredir con golpes de puños y pies” y para que la situación se detuviera el testigo tuvo que intervenir, momento en que los agresores le habrían dicho que eran policías.

Otro punto de la denuncia se relaciona a la sustracción de bienes de la víctima. “Los funcionarios municipales sustrajeron a una mochila y una cadena al aparcador de vehículos”. Tras el incidente los funcionarios municipales tomaron un auto se fueron del lugar.

Este hecho causó polémica, incluso la supuesta víctima, el aparcador de autos habló en un video que se hizo viral en redes sociales donde ratificó los hechos interpuestos en la denuncia por el testigo. La victima insistió en que fue agredido, llevado a otro lugar y retenido en contra de su voluntad y que los funcionarios municipales se hicieron pasar por PDI mostrándole una placa y pistola.

Aquí Coquimbo tomó contactó con el Ministerio Público para saber en qué proceso quedó la denuncia, desde dicho organismo señalaron que “la causa se encuentra asignada a la Fiscalía Local de Coquimbo, quien despachó una orden de investigar a la BICRIM Coquimbo de la PDI. No hay constancia que se hubiese ubicado e identificado a la víctima, un cuidador de autos, de quien no quedó registro de su identidad en la denuncia que hizo un tercero, lo que será materia de investigación por dicha unidad”. Esta investigación esta a cargo del Fiscal, Ricardo Salinas.

También conversamos con un ex fiscal de la región de Coquimbo, quien quiso mantener su nombre en reserva. Él nos señaló que de ser cierto el relato del testigo y de la víctima este hecho no solo podría ser constitutivo del delito de agresión sino que también “de simulación de autoridad y secuestro», este último tipificado en la Ley 18.222 y en su articulo 141 señala, “el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo».

Según declaraciones entregadas por el propio David Díaz- a otros medios de comunicación de la región- el acusado niega tajantemente los hechos que se le imputan. Recordemos que David Díaz fue PDI, institución a la cual renunció el 2013.

Esta no es la primera polémica que envuelve a Diaz, cuando era jefe de seguridad del municipio de Coquimbo agredió a un carabinero de puño, incluso hubo una denuncia. Este año funcionarios municipales lo acusaron de llegar al municipio de forma amenazante, con arma de fuego y hálito alcohólico.

El que si habló fue el concejal de la comuna puerto, Vicente Cortés, quien manifestó su preocupación por lo sucedido. “Hoy hay una investigación de por medio y hay que esperar que aquello se resuelva. Sin perjuicio de lo anterior, el alcalde tiene que entender que el administrador es su cara visible y su brazo operativo” Por lo tanto cualquier cuestionamiento al administrador es un cuestionamiento directo a él. Creo que es importante el alcalde resuelva pronto esta situación”, finalizó.

Aquí Coquimbo se contactó con el municipio de Coquimbo para conocer la versión del alcalde, Ali Manouchehri, sobre esta situación que afecta a su mano derecha. “Esperamos que se puedan esclarecer los hechos. No soy partidario de hacer juicios de manera apresurada. Son las instituciones pertinentes las que deben determinar si estos hechos son reales o son falsos y yo soy respetuoso de los procesos”.

5

“Kmina”, el centro integral de La Serena que busca aportar al bienestar social y de salud

“Kmina Salud” es un Centro Integral de profesionales de la región de Coquimbo que iniciaron sus servicios en septiembre del 2023. El objetivo de este centro es convertirse en un lugar reconocido por la integración de procesos interdisciplinarios de salud.

Aquí Coquimbo conversó con Eric Farías Gajardo, director Centro de Kmina Salud, quien nos comentó acerca de los distintos servicios que prestan. “Nuestras atenciones se enfocan en atención integral de la condición de salud de la población general en ciclo vital completo, esto significa atenciones desde primera infancia hasta adultos mayores”.

Farías comenta que la diferencia con otros centros radica en la multiplicidad de atenciones que entregan. “A diferencia de otros centros nuestros usuarios se sienten integrados en los procesos interdisciplinarios ya que los profesionales cuentan con vasta experiencia en las áreas de experticia; desde este punto, las acciones de primera acogida incluyen entrevista multidisciplinaria que hace el cruce con las distintas áreas de necesidad en el ámbito de salud”.

Al conocer qué tipos de casos exitosos con pacientes han tenido, el director nos señala que “en el ámbito de medicina metabólica, el trabajo se ha enfocado en poder fortalecer acciones no solo desde el ámbito biomédico, sino que, también incluyendo abordaje desde la actividad física y prescripción de ejercicio, consejería y psicoterapia, consulta nutricional. Trabajamos además con deportistas destacados de la región en el área de boxeo, patinaje, tenis, entre otros. Finalmente, nuestro foco implica atención a neurodivergencias desde una mirada integral comprendiendo las distintas áreas de necesidad”.

Este centro atiende de forma particular, por Isapre y Fonasa. Actualmente Kmina cuenta con un equipo de 10 profesionales, entre ellos medicina general, kinesiología, terapia ocupacional, psicología, nutrición y dietética.

