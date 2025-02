Aquí Coquimbo: la agenda presidencial de la ministra Tohá en la región

Presentado por:

Hola, ¡qué tal! El verano continúa en la Región de Coquimbo. En el valle del Choapa, de Limarí y Elqui el calor es infernal, mientras que en la costa la temperatura es más baja, pero no menos vehemente. Debe ser una de las épocas estivales con más calor en toda la región, sin embargo, en Aquí Coquimbo -el newsletter de tu región- no nos achicharramos y seguimos de pie para contarte noticias con una mirada más perspicaz.

Comenzamos abordando lo que fue la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la región. Fue una intensa agenda, pero corroboramos que la planificación de actividades buscaba que tuviera contacto con personas. Era una agenda de ¿candidata presidencial? Está por verse.

Como segundo tema, entrevistamos a la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, quien entregó detalles de sus anhelos, su relación con la derecha y profundizó en el proyecto minero-portuario Dominga.

También en esta edición te contamos sobre el anuncio del Gobierno que financiará la restauración de la Casa Museo de Gabriela Mistral en Monte Grande Paihuano. Es un Monumento Nacional que esperaba hace años ser restaurado.

Finalmente, abordamos el rol social que está jugando la Fundación Chile Violines en la Región de Coquimbo. La institución está desarrollando distintas iniciativas comunitarias e inclusivas que no pasan desapercibidas. Todo listo y dispuesto para una edición más de Aquí Coquimbo.

Inscríbete gratis

1

Carolina Tohá y su agenda presidenciable

Siete actividades en 24 horas marcaron la intensa agenda de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Región de Coquimbo entre el miércoles y jueves pasados. Su agenda no solo estuvo marcada por temas relacionados con su cartera, sino que también hubo otras pautas que llamaron la atención. El eje central de los asesores de la ministra estuvo enfocado en que la exparlamentaria compartiera y dialogara de forma cercana con la comunidad.

Una fuente al interior de los partidos oficialistas de la región señala que la visita de Tohá claramente tenía intenciones de perfil de candidata. “Los asesores pidieron pautas fuera del rango de acción de Interior y con gente, querían ver a la ministra rodeada de vecinos, pareció una visita de candidata”, señala.

Por otro lado, desde el municipio de Monte Patria, comuna donde la ministra tuvo dos actividades, una fuente comenta que “nos solicitaron tener varios vecinos, había que armar una pauta de candidata”.

El itinerario de candidata

Carolina Tohá arribó a La Serena el miércoles por la tarde. Su primera actividad fue de carácter protocolar. Se reunió con autoridades locales, entre ellas, el gobernador regional, Cristóbal Juliá.

Luego, ese mismo miércoles por la noche vino la primera estocada de los asesores de Tohá: la instalaron en un paradero de Avenida El Santo, en la capital regional. Allí la ministra esperó a que llegara un bus eléctrico, el cual tuvo una demora que provocó nerviosismo en el equipo del delegado presidencial y de la ministra, hasta que el vehículo llegó.

Tohá se subió al bus eléctrico e hizo a un recorrido encontrándose con usuarios y con trabajadoras del retail, quienes fueron llevadas por reparticiones del Gobierno a la actividad. Allí la mujer fuerte de La Moneda recorrió un pequeño tramo del bus eléctrico donde sonrió, compartió y se sacó fotos. Para los ideólogos del “mono” fue un éxito total.

El día jueves, la agenda se inició temprano. A las 08:00 am Tohá en el frontis del Gobierno Regional efectuó la primera pauta relacionada con su cartera: entregó un balance de los resultados del Plan Cannabis. En esa actividad, la ministra del Interior realizó uno de los dos puntos de prensas que ejecutó en su visita a la región.

Luego, vía helicóptero, Tohá partió a la comuna de Monte Patria, en la provincia de Limarí. Allí a las 11:00 horas inauguró un punto de posada de helicópteros en la localidad de Huana, que servirá para emergencias, especialmente ante eventuales incendios forestales.

A las 12:00 horas en la misma comuna tuvo su segunda y evidente pauta de candidata. Allí la militante del PPD participó en la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional “Porvenir I”, que consiste en la construcción de viviendas para 158 familias, con quienes pudo dialogar y compartir en una ceremonia.

Tras esa actividad se devolvió a La Serena. A las 14:30 horas en dependencias de la delegación presidencial tuvo un almuerzo-reunión con autoridades regionales y policías, instancia en la que abordaron temas de seguridad pública.

A las 16:45 horas se trasladó hasta Coquimbo. Allí la esperaba el alcalde del puerto, Ali Manouchehri, junto a 200 vecinos y vecinas con quienes realizó un diálogo sobre las implicancias de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Una fuente al interior del municipio de Coquimbo ratificó algo similar a lo de Monte Patria y señaló que “desde el Gobierno nos pidieron gente, querían fotos y videos de la ministra rodeada de vecinos cercanos al Gobierno”.

Reacciones de la visita de Tohá

El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, fue crítico de la agenda de Tohá en la región. “La visita de la ministra fue más bien un tema mediático donde la mitad de la agenda correspondía a actividades de otras carteras como Vivienda, Transportes y no relativos a temas de Seguridad propiamente tal. Me hubiese encantado que hubiese estado en la provincia de Choapa viendo los temas de inseguridad que ahí se están generando”.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, destacó la visita de la ministra del Interior a su comuna. «Siempre es un honor que a la comuna como la nuestra asistan autoridades del más alto nivel político del país, es la primera visita que realizaba a Monte Patria la ministra y qué mejor en dos hitos fundamentales para nuestra comuna. Fue una visita que nos permitió agradecer y hacer solicitudes; para nosotros es fundamental -y sabemos que a la ministra le queda no mucho tiempo para mantener el Ministerio de Seguridad Pública porque hay una división ahí-, pero le pedimos el apoyo para que la PDI también pueda tener un cuartel en Monte Patria, en el sector de El Palqui».

El gobernador regional Cristóbal Juliá también valoró la visita de la ministra y reiteró su colaboración con la delegación presidencial. Señaló que espera mayor inversión del gobierno central. «Más que una visita, esperamos que esto se traduzca en mayor inversión desde el nivel central y medidas concretas para nuestra región. La lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de Carabineros, PDI, la Armada y Bomberos, con ello también la prevención de incendios, todo esto requieren de recursos para infraestructura, equipamiento y apoyo real».

Finalmente, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri agregó: «Agradecemos la confianza desde el Gobierno y de la ministra por estar en Coquimbo y compartir con nuestra gente. Por nuestra parte seguiremos reforzando nuestro trabajo colaborativo y seguir avanzando en acciones exitosas, pioneras a nivel nacional, respecto a la recuperación de espacios y seguridad para nuestros vecinos y vecinas de Coquimbo».

2

Alcaldesa de La Higuera dice que municipio respetará fallo de los poderes del Estado por caso Dominga

Aquí Coquimbo conversó con la alcaldesa de la comuna de La Higuera, Uberlinda Aquea (PS), quien se refirió a los distintos desafíos que tiene como jefa comunal y también abordó el tema que tiene a la Higuera en la mira: el proyecto minero-portuario Dominga.

Uberlinda desde siempre ha sido contraria al proyecto Dominga. Pese a que ahora en su calidad de jefa comunal sus discursos no han cambiado, ha recibido algunas críticas porque voces disidentes solicitan que su “relato” sea como alcaldesa y no como militante de un partido político. Aquea en esta entrevista aclara que respetará los fallos, y el último fue la votación de rechazo en el Consejo de Ministros.

La exconcejala de La Higuera no rehuyó ninguna pregunta, abordó la problemática que tiene el municipio ante posibles delitos cometidos en la administración anterior, conversó acerca de su relación con el gobernador regional y expresó sus anhelos para La Higuera.

–¿Cuáles son sus desafíos más urgentes que resolver o gestionar para la comuna?

–Encontramos un municipio con muchas dificultades económicas por una pésima administración anterior, y el primer desafío es ordenar la casa. Por lo mismo se aprobó en Concejo, de forma unánime, una auditoría para determinar el real estado financiero del municipio. Junto con ello, presentamos una querella contra quienes resulten responsables por el fraude de facturas falsas por más de $ 1.400 millones, sumado al grave problema con los permisos de circulación. Independientemente de la realidad financiera, hay que avanzar en los desafíos inmediatos y futuros. En eso quiero destacar que ya está en implementación por parte del Gobierno el “Plan La Higuera”, que esperamos con ansias en el territorio. Salud, educación, desarrollo productivo sustentable para las comunidades, etc. Esos desafíos son urgentes y no pueden esperar

–Tras la decisión del Tribunal Ambiental por el caso Dominga, ¿cuál es la postura actual del municipio, no de Uberlinda, sino que del municipio ante dicho proyecto?

-La postura del municipio es de respetar las decisiones de los tres poderes del Estado. En este momento, el proyecto está rechazado por el Comité de Ministros y nuestra postura es respetar todos los fallos.

¿La Higuera necesita o no necesita Dominga?

-La comuna ha estado rezagada por largos años, y eso es responsabilidad del Estado, no de una empresa privada, cualquiera sea esta. La Higuera necesita desarrollo, necesita inversión, necesita que nuestras vecinas y vecinos tengan una calidad de vida digna y eso pasa por la intervención del Estado directa en el territorio, más allá de un proyecto privado.

¿Cómo imagina el futuro de La Higuera?

-Lo imagino próspero, con un tejido social unido que, a pesar de las diferencias, nos respetemos y confluyamos en construir juntos nuestra comuna con participación de todas y todos sin distinción. Imagino a mi comuna y a todas sus localidades con proyectos de inversión en el turismo, en la agricultura, en la pequeña minería, en la pesca artesanal. Tenemos una riqueza enorme que no ha sido explorada y que nos puede transformar en un polo productivo regional y nacional único.

–¿Prevé muy difícil la gestión política con un gobernador de derecha y un eventual gobierno de derecha durante el 2026?

-Me reuní hace pocos días con el gobernador Juliá y tuvimos un diálogo muy provechoso. Él está dispuesto a trabajar con todas las comunas de la región. Los dos destacamos el respeto a la democracia como autoridades electas. Debemos trabajar todas y todos para que a la región le vaya bien, independientemente de las diferencias políticas que tengamos. Sobre un eventual gobierno de derecha como usted lo dice y elucubra, falta mucho para eso, no me gusta hacer ficción política.

3

Por fin: financiarán restauración de Casa Escuela Museo de Gabriela Mistral en Paihuano

Tras años de espera, se concretan avances reales para la anhelada restauración de la Casa Escuela Museo de Gabriela Mistral en el valle de Elqui.

La Casa Escuela Museo se encuentra en la localidad de Montegrande, comuna de Paihuano. Allí vivió, estudió y trabajó la poeta durante su infancia. En esta casa de adobe que cuenta con un gran patio, vivió gran parte de su niñez la Premio Nobel de Literatura. Con el pasar de los años, la propiedad fue declarada en 1979 Monumento Nacional.

Esta Casa Escuela es un hito cultural y turístico del país. Hasta ese rincón del valle de Elqui llegan cientos y miles de turistas cada año para interiorizarse de la infancia y vida de Gabriela Mistral.

Para fortalecer su legado, desde el Gobierno anunciaron el pasado viernes la aprobación de recursos para financiar el estudio que permitirá la restauración de este monumento nacional. “Estamos acá para cumplir un compromiso del Presidente. Es una deuda que está pendiente del Estado con Gabriela Mistral, en los 80 años del Premio Nobel”, señaló el delegado presidencial regional, Galo Luna.

La iniciativa contempla la elaboración de un plan de recuperación y modernización del inmueble donde vivió Mistral y dio los primeros pasos en la enseñanza y que, con el paso de los años, se ha convertido en un símbolo de la historia literaria, cultural y turística de la Región de Coquimbo.

La repartición encargada de financiar el proyecto es la SUBDERE, entidad que pondrá los recursos para actualizar el diseño, los estudios y, posteriormente, la inversión de la reconstrucción.

Los personeros de Gobierno llegaron hasta el municipio de Paihuano a dar la noticia. Allí el alcalde, Hernán Ahumada, agradeció el trabajo reconociendo la importancia que tiene para la comuna y el país lograr esta restauración. “Recordemos que nuestra querida Gabriela aprendió a leer y a escribir en esta casa, que su hermana Emelina Molina hizo clase a todos los niños de Montegrande, que en su testamento ella nunca se olvidó de Montegrande y, por supuesto, de su pueblo; es una de las casas que lamentablemente está en peores condiciones de todo el país”, cerró.

Un mensaje de U.Central

Capacitación docente: U. Central Región de Coquimbo promueve estrategias inclusivas con diseño universal para el aprendizaje

La Unidad de Inclusión de la Universidad Central Región de Coquimbo llevó a cabo un taller para docentes sobre Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el objetivo de fortalecer la implementación de estrategias inclusivas en las aulas.

Más de 60 docentes, incluyendo vicedecanos, directores de carrera y profesores de diversas disciplinas, participaron en la jornada de formación. El propósito central fue capacitar a las y los educadores en el diseño de estrategias que garanticen el acceso, la participación y el logro de aprendizajes para todos los y las estudiantes, independientemente de sus características o necesidades.

Con este tipo de iniciativas, la U.Central reafirma su compromiso con la educación inclusiva, proporcionando a su cuerpo docente las herramientas necesarias para crear un entorno de aprendizaje más accesible y equitativo.

4

Fundación Chile Violines y su aporte musical comunitario e inclusivo en la región

Diversas presentaciones ha realizado Fundación Chile Violines en distintos sectores de La Serena y Coquimbo. El arte musical se ha tomado los espacios públicos, destacando los conciertos realizados en la Junta de Vecinos N° 11 «José Manuel Balmaceda» de La Pampa en La Serena y otro en la Junta de Vecinos N° 19 de Peñuelas en Coquimbo.

Ambas actividades, organizadas junto con la Organización Sociocultural La Pampa y la Asociación Gremial de Buzos y Pescadores de Peñuelas, permitieron que vecinas y vecinos disfrutaran de un repertorio a cargo del Cuarteto Boros, ensamble residente de la fundación, con arreglos de cuerdas de canciones clásicas del repertorio de la música popular como el bolero “Solamente una vez” de Agustín Lara, el tango “Por una cabeza” de Carlos Gardel, entre otros.

Por otro lado, la Fundación Chile Violines en el ámbito de la formación musical organizó un concierto en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, el viernes 24 de enero, en el que el violinista francés Dorian Lamotte ofreció una presentación junto al Cuarteto Boros, luego de haber compartido con ellos un proceso intensivo de ensayos y clases magistrales.

En el ámbito educativo, la fundación ha consolidado su trabajo con Edudown, desarrollando un proyecto pedagógico basado en el método Música en Colores, que busca facilitar la enseñanza musical a niñas y niños con síndrome de Down y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Como parte de esta iniciativa, el pasado miércoles 29 de enero se realizó una presentación ante padres y apoderados, en la que los beneficiarios interpretaron cuatro piezas del libro pedagógico Mi trencito sube al sol.

Aquí Coquimbo conversó con Carolina Ramírez, directora de la Fundación Chile Violines, quien se refirió al trabajo que están desarrollando en la región.

“Hemos cerrado un año 2024 sumamente fructífero en que gracias al trabajo comprometido del equipo de Chile Violines hemos llegado a 14 de las 15 comunas de nuestra región con los diferentes programas artísticos que impulsamos. Para este año 2025, nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestro quehacer y compromiso con los diferentes públicos que acuden a cada uno de nuestros conciertos. Porque ciertamente, nuestra convicción es que la música es un motor de cambio social que nos invita a soñar, a pensar, a reflexionar, a compartir con nuestro entorno, a vivir los espacios y a disfrutar”, señaló.

A estas acciones se sumó la participación de la fundación Match Cultural, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la gestión de financiamiento y sostenibilidad de proyectos culturales.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.