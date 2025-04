Ineficiencia hídrica: el 49% del uso de agua en sectores productivos de la región se pierde

Presentado por:

¡Hola! La semana pasada fue intensa periodísticamente con dos importantes noticias. La primera la dimos a conocer nosotros cuando informamos cómo un importante militante republicano lideraba una organización criminal. Y la segunda corrió por cuenta de la Fiscalía de Valparaíso tras conocerse que solicitaron la formalización del caso Papaya Gate, tal como lo anunciáramos en Aquí Coquimbo semanas atrás.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo

En esta nueva edición partimos por abordar el tema de cómo en cuatro sectores productivos de la región no se reutiliza el 49% de las aguas. En una zona que atraviesa una dura sequía, buscar iniciativas de reutilizar el vital elemento se transforma en un desafío regional.

En segundo lugar, te contamos en qué está el personaje icónico de La Serena: El Tata Afila. A sus 89 años, Osvaldo sigue siendo siempre un querido vecino de la capital regional. Montado en su llamativa bicicleta pedalea por distintas calles y sectores ofreciendo afilar algún cuchillo o tijera que lo necesite.

El humo blanco aún no sale en el Vaticano, pero sí en la Fiscalía de Valparaíso, que solicitó formalizar en el caso Papaya Gate. Tras casi cinco años de espera desde que estallara el caso, hoy se conocen los imputados de este fraude al Fisco acontecido en la exintendencia regional.

En las universidades buscan implementar testeos rápidos de VIH. Se pretende focalizar la oferta en la población de jóvenes, en un rango etario que va de los 20 a los 29 años. Conoce en nuestra cuarta nota los detalles de esta iniciativa.

Finalmente, recogemos los descargos de la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, en relación con su negativa de votar a favor del proyecto de ley que hace exigible el test de drogas para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales.

Vamos por una edición más del único newsletter de la Región de Coquimbo.

1

Ineficiencia hídrica: el 49% del uso de agua en sectores productivos de la región se pierde

Datos del programa “Transforma Hídrico Coquimbo” que lidera CORFO señala que los sectores productivos de minería, agricultura, industria y turismo en la región ocupan un consumo total bruto de agua de 605 mil millones de litros de agua por año o 605 hectómetros cúbico (hm3), pero solo el 51% de estos se reutiliza eficientemente, mientras que el otro 49% de agua se pierde.

Otro antecedente que divulgó Transforma Hídrico, dice relación con que la demanda neta por año de agua por sector productivo es la siguiente: agricultura 244 hm3, minería 57 hm3, industria 5 hm3 y turismo 3 hm3.

Estos datos dados a conocer a la Comisión de Agua y Recurso Hídrico del Consejo Regional durante este año son clave para el levantamiento de políticas públicas en una región afectada hace años por la sequía.

Otro dato relevante es que en La Serena y Coquimbo se vierten más de mil litros por segundo de aguas servidas.

Ante estos números, el consejero regional, Francisco Corral, quien preside la comisión ya mencionada, señaló: “En nuestra región tenemos una ineficiencia en la conducción, uso y aplicación del agua que sobrepasa el 50%. Vertemos al mar más de mil litros por segundo de aguas servidas (equivalente a una planta desalinizadora) y contamos con agua de mar que podemos desalinizar«.

El core agregó que “debemos aumentar nuestra eficiencia en la gestión de nuestros recursos hídricos regionales, tratar y reutilizar las aguas servidas que se vierten al mar y concretar las desalinizadoras que permitirán asegurar el consumo humano y productivo, antes de movilizar aguas de otras zonas que son vulnerables a la escasez hídrica«.

El gerente del Programa Estratégico Regional Transforma Hídrico Coquimbo, Rodrigo Oros, explicó a Aquí Coquimbo el problema de la demanda de agua en estos sectores productivos: “El bruto es lo que nosotros requerimos, que son 605 metros cúbicos para hacer andar los sectores productivos con el agua que hoy día actualmente ocupamos. Y el neto es el agua que realmente se está ocupando; el resto es pura pérdida en la distribución, producción, es pura ineficiencia. Entonces, estamos perdiendo cerca del 50% del agua”.

La importancia de Transforma Hídrico

Transforma Hídrico Coquimbo es una iniciativa que elaborará -junto con la academia, instituciones públicas, gremios productivos, empresas y expertos- una hoja de ruta para garantizar la seguridad hídrica, tanto para las comunidades locales, como para la productividad en Elqui, Limarí y Choapa.

Además, la iniciativa busca impactar en los sectores productivos ligados a la agricultura, el turismo, la minería y la industria en relación con el uso eficiente del agua, junto con sumar softwares y procesos de automatización que puedan generar un ahorro superior al 80% del recurso. El programa proyecta su duración hasta el 2035.

CEAZA construirá humedales artificiales para depurar aguas residuales

El proyecto “Aplicación y Adaptación de Tecnologías en el Reúso de Agua a través de Humedales Depuradores” contempla el diseño y construcción de dos humedales depuradores. La iniciativa es ejecutada por el Centro Científico CEAZA con el financiamiento de CORFO.

El propósito del proyecto es diseñar e implementar un sistema piloto para tratar las aguas residuales de empresas pisqueras y cerveceras por medio de humedales depuradores, con la participación de Pisco Los Nichos y Cervecería Atrapaniebla. Ambas empresas ya fueron visitadas por el equipo técnico-científico de CEAZA para estudiar y conocer en terreno las aguas residuales y las alternativas de construcción de humedales de acuerdo con las condiciones y necesidades.

2

El “Tata Afila” continúa pedaleando y afilando cuchillos por las calles serenenses

Osvaldo del Rosario Espejo es un popular personaje de La Serena conocido como el “Tata Afila”. Con el tiempo se ha transformado en una figura emblemática de la ciudad colonial. Suele recorrer las calles en bicicleta en la búsqueda de hogares o negocios donde requieran de sus servicios, por los que cobra un módico valor de mil o mil quinientos pesos, dependiendo del cuchillo. Es así como se pasea por distintos sectores de la capital regional soplando su silbato y haciéndose notar en su vistosa bici, que cuenta con un remolino.

Aquí Coquimbo se encontró con Osvaldo, el Tata Afila, que estaba en un almacén haciendo lo suyo: afilando cuchillos, tal como lo hace desde hace 30 años. No deja de sorprender que aún tenga fuelle para pedalear decenas de kilómetros. Este reconocido serenense vive en el sector de La Antena con su señora. Su familia está compuesta por tres hijos y ocho bisnietos. Su historia es tan llamativa que en 2015 Leonardo Farkas lo premió con cinco millones de pesos.

¿Por qué comenzó a afilar cuchillos arriba de una bicicleta?

Antes era panadero, estuve 20 años trabajando en eso y dejé de ser porque me fallaron los brazos. También vendía diarios, fui suplementero por unos 40 años.

¿Trabaja todos los días afilando cuchillos?

Trabajo todos los días, pero si está lloviendo, no. Si hace mucho frío, tampoco, me gusta el sol.

¿Espera seguir trabajando en esto?

Sí, porque la bicicleta es mi bastón. Me gusta y no quiero dejarla. Mientras yo esté vivo y pueda manejarla, sí. Si no puedo manejarla, renuncio.

¿Y cómo está la salud?

Ahí, más o menos, pero siguiendo adelante. Yo me atiendo en el consultorio de La Antena. Por ejemplo, ahora me cuesta el pedaleo y me falla el pie. Se me resbala el pedal, pero aquí estamos.

Hablemos de coyuntura política, Tata. ¿Cómo ha visto el desempeño del Presidente Boric?

(esboza una sonrisa) Más o menos, pero no me gusta la política. Divide a las personas.

¿Se siente un personaje querido por la ciudadanía?

Sí, la gente me tiene cariño, incluso a veces me ven en la bicicleta y me llevan en sus camionetas. La gente es muy amable cuando me ven.

3

Salió humo blanco en el Papaya Gate: Fiscalía solicita formalizar a exintendenta y empresarios

La Fiscalía de Valparaíso solicitó la formalización de varios imputados en el caso Papaya Gate, tal como lo anunció Aquí Coquimbo hace unas semanas.

Diario El Día dio a conocer que la fiscal Claudia Perivancich solicitó una audiencia de formalización por los delitos de fraude al Fisco y otros. El medio local anunció que la solicitud de formalización de delitos recae en la exintendenta Lucía Pinto, a quien se le acusa de ser la presunta autora del delito de fraude al Fisco consumado. También está su exadministrador regional, José Cáceres, acusado como autor de fraude al Fisco.

Los empresarios que formalizarán

Pablo Bracchitta -quien era gerente de las inmobiliarias que vendieron los terrenos-, Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, todos empresarios que serán formalizados como presuntos autores de delitos tributarios por hechos ocurridos en abril de 2021.

En septiembre de este año se cumplen cinco años desde que explotó el denominado caso PapayaGate. Recordemos que el caso se refiere a un presunto fraude al Fisco por la compra irregular, a través del pago de sobreprecio, de terrenos por los que se cancelaron $ 9.800 millones. El hecho sucedió en La Serena durante el 2019 cuando la intendenta de la época era Lucía Pinto.

La compra de los terrenos había sido cuestionada por la Contraloría en tres ocasiones, sin embargo, a pesar de no tener la toma de razón, el proceso igualmente se llevó adelante.

Desde lo administrativo, la Contraloría General de la República investigó y aplicó las sanciones más duras a Lucía Pinto; a José Cáceres (exmano derecha de Pinto) y a otros funcionarios de menor jerarquía de aquella época.

4

Implementan test rápido de VIH en jóvenes de educación superior

Una estrategia de implementar testeos rápidos de VIH se comenzará a realizar en jóvenes que cursen educación superior en la Región de Coquimbo. La iniciativa busca pesquisar la enfermedad en forma oportuna en este público objetivo.

Se pretende focalizar la oferta en la población de jóvenes, ya que es en el rango etario de 20-29 años donde la epidemia del VIH ha aumentado en mayor medida.

Al respecto, el seremi de Salud, Dr. Darío Vásquez, explicó que “la población de riesgo, es decir, la que tiene más probabilidades de enfermarse, son las personas que están entre 20 y 24 años, por ende, coincide con la población que está cursando estudios superiores, por lo cual, el trabajo que estamos haciendo es de concientización y ofreciendo la posibilidad de tener un diagnóstico precoz sobre la enfermedad”.

La autoridad también señaló que el testeo de VIH cumple con los criterios de confidencialidad y resguardo de la información personal y permite obtener resultados en un par de minutos.

Estos operativos también contemplan generar educación sobre el uso del condón masculino y femenino, y abordar la distribución de material educativo para los jóvenes de la región.

Claudia Plaza, matrona del Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad de La Serena, agregó que la comunidad estudiantil de esta casa de estudios «está dentro de los rangos etarios en los cuales ha aumentado la tasa de incidencia de VIH/SIDA, por lo tanto, entregarle a los estudiantes esta instancia de venir en terreno al lugar de estudio es una excelente iniciativa«.

La estrategia contempla actividades de test rápido y educación sobre el VIH en la Universidad de La Serena, Universidad del Alba, AIEP, Universidad Central y Universidad Santo Tomás.

5

Los descargos de la diputada Tello por abstenerse en proyecto que exige test de droga a presidentes

El miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que hace exigible el test de drogas para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales.

Sin embargo, el proyecto de igual forma sufrió un pequeño revés, al ser objeto de una indicación: la iniciativa debe volver a la comisión de Gobierno Interior.

La votación en general tuvo 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones.

De la región votaron seis de los siete parlamentarios (la diputada Nathalie Castillo (PC) estuvo ausente). Los demás diputados de la región votaron a favor, incluyendo al PS Daniel Manoucherhi.

Lo que llamó la atención fue el voto de abstención de la diputada frenteamplista Carolina Tello, más cuando su candidato presidencial de la misma colectividad, Gonzalo Winter, votó a favor de la iniciativa.

Aquí Coquimbo conversó con la diputada Tello y explicó los alcances de su abstención. “Me abstuve no porque discrepé del objetivo general del proyecto, sino porque presenta serios problemas de técnica legislativa que no pueden pasarse por alto. En su actual redacción contiene omisiones y formulaciones que podrían ser abiertamente inconstitucionales, como imponer restricciones adicionales para postular a cargos públicos sin una reforma constitucional previa, lo que vulnera derechos fundamentales consagrados”, apuntó.

También la abogada y exmilitante del Partido Comunista se respaldó en un pronunciamiento de Contraloría: “La propia Contralora advirtió que la exigencia de publicar los resultados de exámenes médicos podría contravenir el derecho a la vida privada y la protección de datos personales, derechos protegidos por la Constitución”.

Por otra parte, Tello reconoce que hay otros proyectos de ley relacionados a este tema que son mejores. “Es importante señalar que existen otros proyectos en tramitación que abordan este mismo problema de manera más integral, considerando medidas estructurales y no meramente simbólicas. En ese sentido, mi abstención también busca abrir espacio a una discusión legislativa más seria, técnica y efectiva”, señaló.

Ante el voto disidente que tuvo en comparación con Winter, su candidato presidencial, Tello manifestó: “En cuanto a la diversidad de posturas dentro del Frente Amplio, la valoro profundamente. Me parece positivo que podamos tener miradas distintas frente a los proyectos, porque eso enriquece el debate y fortalece nuestra democracia.”

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

