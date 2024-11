Concejales electos de Chillán en pie de guerra: amenazan con no aprobar Presupuesto 2025

Presentado por:

¡Hola a todos nuevamente! Si el debut de Aquí Ñuble estuvo bueno, el que viene ahora tiene más sazón, con temas que dieron forma a un nuevo newsletter que trae de todo un poco. Y es que esta semana tuvimos temas para todos los gustos, con buenas noticias para el mundo de la salud, la cultura y los sabrosos vinos del Valle del Itata. Sin embargo, también le dimos cuerda a nuestra faceta fiscalizadora y, para variar, la Municipalidad de Chillán insiste en permanecer sentada en el cajón con vidrio y con un nuevo Concejo Municipal que no la dejará pararse de ahí tan fácilmente.

Resulta que los nuevos concejales de la capital regional que asumirán el próximo 6 de diciembre llegaron con los colmillos afilados y portando guantes de box, pues han indicado que no están de acuerdo con la apuesta presupuestaria ofrecida por el municipio chillanejo para el próximo año, ante lo cual ya amenazan con bajarle el dedo y derechamente rechazarlo ante la falta de información que respalde el gasto de recursos ofrecido para 2025. Con los ediles envueltos en llamas sin que siquiera hayan asumido, ya se vislumbra un hemiciclo comunal que promete hacerle la vida a cuadritos al alcalde Camilo Benavente, que no para de meterse piedras en el zapato. Es más, nos atrevemos a decir que la mecha ya está encendida.

Por el lado del gobierno regional tampoco faltan los dolores de cabeza. Esta vez de parte de los trabajadores del programa Proempleo, quienes ya fueron notificados de que no existen recursos de parte del Gore para darle continuidad a la iniciativa, lo que en buena medida pondría fin a esta fuente laboral que actualmente alimenta a 226 familias. El tema es sensible, pero en rigor no es novedad porque ya es la tercera vez que el programa cuelga de la cornisa financiera. Y mientras los trabajadores amenazan con movilizaciones, desde la Delegación Presidencial Regional se busca incansablemente que la Subsecretaría del Trabajo aporte los recursos necesarios. ¿Será posible?, ya veremos si hay agua para apagar este incendio.

De buenas noticias también supimos. Prueba de ello es que dos viñas ñublensinas fueron galardonadas en los recientes Premios Enoturismo 2024, dejando claro que los vinos locales siguen en constante crecimiento y ganando prestigio. Y es que esa misma bonanza trajo la ceremonia de premiación a la comuna de San Nicolás, una de las tantas puertas de ingreso al Valle del Itata, poniendo así el acento en que el enoturismo se ha transformado en uno de los puntales económicos de una joven región que busca su camino desde hace sólo seis años.

¿Y qué me dice usted de la salud en Ñuble? Sin duda un tema sensible que demanda mayor preocupación por parte de las autoridades. En ese sentido es que se acaba de anunciar una millonaria inversión de parte del Gobierno Regional para ponerle pantalones largos a cinco hospitales comunitarios de la región, de modo tal que se descomprima el Hospital Herminda Martín de Chillán, y que estos recintos menores sean capaces de atender situaciones de mayor complejidad. Bienvenida sea esta noticia, sobre todo para pacientes que deben recorrer extensos tramos de carretera para ser atendidos.

También estuvimos presentes en la FICAP 2024, evento de iniciativa regional que engalanó durante tres días la cultura, las artes y el patrimonio de la Región de Ñuble con diversas actividades, exposiciones y muestras artísticas para deleite de una región que tiene a grandes artistas como su máximo orgullo.

Así que afírmese bien y póngase el cinturón de seguridad para iniciar este nuevo viaje informativo.

¡¡¡Bienvenidos!!!

Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

Nuevos concejales de Chillán en llamas: acusan falta de información en Presupuesto Municipal 2025 y amenazan con rechazarlo

Todo indica que el nuevo Concejo Municipal de Chillán será estricto con el alcalde Camilo Benavente, y de hecho, ya se comienzan a vislumbrar las primeras luces de un conjunto de ediles que está dispuesto a ejercer su labor fiscalizadora y no dejar nada al azar. Es más, los siete nuevos concejales que llegan al hemiciclo municipal dejaron claro que vienen envueltos en llamas a asumir sus labores el próximo 6 de diciembre. A modo de muestra, ya le hincaron el diente al anunciado presupuesto municipal 2025.

Resulta que los nuevos ediles fueron invitados a una comisión de Hacienda de la corporación para que se fueran empapando de las materias presupuestarias, toda vez que serán ellos quienes deberán votarlo antes del 16 de diciembre próximo. Sin embargo, una cita que debía estar llena de certezas, sólo dejó dudas en los futuros concejales, pues además de no estar de acuerdo con el monto propuesto, tampoco los deja conformes la información recibida que, a decir verdad, fue bien pobre.

Para ser precisos, la Municipalidad de Chilllán requiere más de $ 82 mil millones para cumplir con los objetivos trazados y satisfacer las necesidades de la comuna. El problema es que las proyecciones de la corporación indican que sólo se contará con cerca de $ 63 mil millones, o sea, casi $ 20 mil millones menos de lo que se necesita. Aquello fue la gota que rebalsó el vaso y puso a las futuras autoridades municipales en estado de alerta, o más bien, de guerra.

La electa concejala Carolina Chávez (RN) indicó a El Mostrador que la falta de información para respaldar el presupuesto solicitado es evidente y que en su caso solicitó mayores antecedentes en puntos clave como la mantención del cementerio municipal o las salas cunas, pero la respuesta la dejó perpleja: se les argumentó que «no venían preparados» para ese tipo de consultas.

“En esa reunión se preguntó también por $ 200 millones que se están solicitando para la compra de un terreno que permita ampliar el cementerio. De hecho, otro concejal hizo ver que se habían aprobado $ 220 millones en el presupuesto anterior para estos fines, lo que había generado una modificación presupuestaria. Frente a eso, yo pregunté si podían mostrarnos alguna cotización de un terreno como ese que debe cumplir ciertas condiciones, considerando además que según lo solicitado, el terreno habría bajado de precio, además de saber en qué se gastó ese dinero de la modificación presupuestaria si no se había comprado el terreno aún. ¡Y la respuesta fue que no se acordaban!”, dijo Chávez.

La nueva concejala añadió que fue evidente que el nuevo presupuesto no fue consensuado con los directores de los distintos servicios municipales, por lo que “si no se nos entrega la información necesaria, estamos en todo nuestro derecho de rechazar el presupuesto. Vamos a ver qué pasa porque nos volvieron a convocar días después, llegamos todos y la comisión finalmente no se hizo”.

Por su parte, el también electo concejal Yerson Soto (PR) reafirmó que la información que han recibido hasta ahora en materias presupuestarias es insuficiente, por lo que están a la espera de más datos que les dejen más conforme el paladar.

“No puede ser que nos entreguen un presupuesto a ciegas, sólo con números y sin saber en detalle cómo se ocuparán esos recursos. Tampoco ha sido consensuado con los directores y este es un tema que necesita un diálogo constante. Al menos este concejal está dispuesto a dialogar. ¿Si se corre el riesgo de rechazar el presupuesto 2025? Siempre está esa posibilidad porque no podemos aprobarlo sin tener la información necesaria”, aseguró.

Cabe señalar que de rechazarse el presupuesto municipal 2025, este puede ejecutarse de igual manera. Sin embargo, quedará plasmado el antecedente de que fue rechazado por los ediles y cualquier problema que se presente durante el año, podría generar un requerimiento de los ediles a Contraloría teniendo este antecedente como aval. Una piedra más en el zapato del municipio de Chillán.

2

Peligra el programa Proempleo en Ñuble: no tendría financiamiento para el próximo año y dejaría a 226 personas sin trabajo

El problema con la continuidad del programa Proempleo es historia vieja en la Región de Ñuble, pero la situación toma otra cara si se considera que ya es la tercera vez que la iniciativa corre riesgo de desaparecer. Y es que cada año surge el mismo embrollo porque no existe financiamiento regular para que los beneficiarios puedan continuar siendo parte del programa. Pero como dijo el descuartizador, vamos por parte.

Actualmente, el programa Proempleo en la Región de Ñuble mantiene a 226 personas con trabajo. Si bien la institución que maneja la iniciativa es la Delegación Presidencial Regional, es el Gobierno Regional el que pone las lucas para hacerlo funcionar. El problema se generó con un oficio enviado por la gobernadora regional (s), Alicia Contreras, al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, con fecha 4 de noviembre recién pasado, en elque se indica que es dicha subsecretaría la que debe poner el billete y no ellos, tal como sucede en otras regiones. Cuento corto: en Ñuble guardaron la billetera y no están dispuestos a meterse la mano al bolsillo.

La información fue confirmada por el presidente de la Unión Sindical Ñuble Biobío de Trabajadores Proempleo, Wladimir Durán, quien explicó a El Mostrador que en conversación con la Subsecretaría del Trabajo se les aseguró que seguirían buscando una fórmula para que el Gobierno Regional aporte los recursos faltantes.

“Creemos que la Subsecretaría del Trabajo debería haber tenido un plan B, pero nada de eso ocurrió. Nosotros vamos a esperar hasta el viernes por una respuesta, pero de no haberla nos vamos a movilizar. De Biobío estamos disponible para apoyar a los amigos de Ñuble. Lo que hay aquí es una pugna de egos políticos donde cada organismo tiene su trinchera y nadie se preocupa por ver el daño que les están causando a estas familias que se quedarían sin trabajo”, sostuvo el directivo.

Consultado el Gobierno Regional de Ñuble sobre esta situación, informaron por escrito que “se trata de una materia zanjada a inicios del 2023 donde la Subsecretaría del Trabajo se comprometió a financiar con recursos sectoriales la totalidad de este programa, tal como ocurre en otras regiones del país, permitiendo de esta manera terminar con la burocracia, dar continuidad a la iniciativa y favorecer la estabilidad laboral de las personas que se desempeñan en estos programas, sin pasar todos los años por una situación de incertidumbre”.

No contentos con eso, Aquí Ñuble enfiló rumbo a la Delegación Presidencial Regional de Ñuble para conocer más detalles de lo ocurrido. Aquí fue el propio delegado presidencial Rodrigo García quien puso paños fríos a la situación, asegurando que “desde la Subsecretaría del Trabajo están en conversaciones con el Gobierno Regional para ver la forma de financiar el programa Proempleo en la Región de Ñuble. Yo tengo confianza en que se va a encontrar una solución, pues existe la voluntad de todas las partes de darle continuidad al programa. Aún hay tiempo para encontrar la mejor solución”.

3

Ñuble prepara la más fuerte inversión regional de salud del país: $ 800 mil millones para reconfigurar cinco hospitales comunitarios de la región

La precariedad de la salud en Ñuble es uno de los grandes dolores de cabeza de la región. A eso se adiciona que descontando el Hospital Herminda Martín de Chillán y, en cierta medida, el Hospital de San Carlos, los restantes recintos asistenciales de las tres provincias no son capaces de enfrentar situaciones complejas, por lo que suele ocurrir que los casos más graves sean derivados a la capital regional donde el colapso en las alas de urgencia es pan de cada día y a toda hora.

Conscientes de ello es que el Gobierno Regional de Ñuble levantó un convenio de programación que viene a convertirse en el más grande de Chile, poniendo a disposición más de $ 800 mil millones que serán invertidos periódicamente hasta el 2032 con el fin de generar una reconfiguración total de la red asistencial regional.

“Una de las medidas corresponde a la reposición de los cinco hospitales comunitarios que actualmente existen en la región (El Carmen, Coelemu, Bulnes, Quirihue y Yungay). En ellos podemos contar que ya estamos iniciando los primeros estudios de prefactibilidad para mejorar el modelo de gestión, pues queremos que dejen de ser hospitales comunitarios y cuenten también con atención de especialidades”, contó a Aquí Ñuble el gobernador regional Óscar Crisóstomo al respecto.

La acción considera también el crecimiento de estos recintos asistenciales, por lo que los primeros $ 1.000 millones atenderán precisamente a generar estos estudios con la idea de trasladarlos a terrenos donde ampliarlos a futuro no sea un problema.

Cifras regionales

La iniciativa es sumamente bien recibida, pues sería una forma de darle pelea dura a las diversas patologías que prevalecen en el territorio y que son las principales causas de muerte en la región. Según datos entregados por el Servicio de Salud Ñuble, las enfermedades asociadas al sistema circulatorio fueron las más letales en 2023, anotándose 1.108 decesos. En segundo lugar, aparecen los tumores malignos con 896 muertes.

Ahora, entre los tipos de cáncer más frecuentes entre la población ñublensina, encabezan este triste listado el cáncer de mama, con 307 diagnósticos; el cáncer de piel, con 276 casos; seguido por el de próstata, con 264; el cervicouterino, en su fase preinvasora e invasora, con 241; el cáncer colorrectal, con 179; y el gástrico, con 120 casos.

“Junto con nuestros equipos de salud, nos enfocamos en fortalecer las acciones de prevención, lo que implica promover estilos de vida más saludables y mantener los controles de salud al día para una detección oportuna. Además, hemos trabajado arduamente para fortalecer la red asistencial. En ese ámbito, estamos robusteciendo nuestra red de tamizaje mamográfico, lo que nos permitió habilitar un nuevo mamógrafo en Quirihue, con una inversión cercana a los $ 400 millones”, precisó la directora del SS Ñuble, Elizabeth Abarca.

Cabe destacar que está en marcha un proyecto piloto a nivel nacional relacionado con el tamizaje de cáncer gástrico, el cual consiste en mejorar la pesquisa de esta patología mediante la reducción de los tiempos de espera para una endoscopia digestiva alta y priorizando a los pacientes con alto riesgo, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida de manera oportuna.

4

¡Salud por Ñuble! Dos viñas del Valle del Itata fueron galardonadas en los Premios Enoturismo 2024

Para los que creen que Ñuble sólo es sinónimo de longanizas y embutidos, les vamos a dejar bien clarito que la cosa no es así. Es más, en la región se alza imponente el Valle del Itata, territorio generoso en la producción de vinos y espumantes, los que de a poco se han ido ganando un espacio en el mercado nacional e internacional. Tanto es el prestigio de los mostos ñublensinos que los Premios Enoturismo 2024 que galardonan la excelencia e innovación en la producción de vinos, fueron entregados precisamente en Ñuble.

Fue así como los máximos exponentes de la industria del vino se dieron cita en la aclamada Viña Santa Berta de la comuna de San Nicolás y, como es de suponer, Aquí Ñuble estuvo presente para ser testigo de cómo los máximos honores fueron para Viña Concha y Toro en la categoría de Mejor Experiencia Enoturística, con su místico Tour Nocturno Casillero del Diablo + Cena, que sumerge a los visitantes en una experiencia enogastronómica en la legendaria Bodega 1883. En esta categoría también fue destacada la Viña Mujeres de la comuna de Ránquil, célebre porque produce exquisitos mostos a pura fuerza femenina.

Pero además, los vinos de Ñuble también recibieron otra distinción, específicamente en manos de la Viña Prado, que fue galardonada como Mejor Viña Emergente, reconociendo así su producción sostenible en el Valle de Itata y reflejando una profunda conexión con los ciclos naturales y un enfoque de mínima intervención. Además, también se destacó a Carlos Ortiz de Itihue Tour de San Carlos, y a Víctor Castellón de Viña Castellón de Ránquil.

El enoturismo se ha convertido en una actividad clave para el desarrollo turístico de Chile y así lo hizo ver la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, quien apuntó que “el enoturismo es una de las experiencias más destacadas que Chile ofrece a sus turistas. Hoy, un 22,7 % de quienes nos visitan realizan visitas a viñedos, buscando conocer de cerca nuestra tradición vitivinícola y vivir experiencias auténticas en medio de hermosos paisajes. Además, el 61 % de los turistas busca una experiencia gastronómica que siempre va acompañada de un buen vino o licor local. Este tipo de turismo no sólo potencia nuestra industria vitivinícola, sino que también promueve la cultura y los productos de nuestras regiones, consolidando a Chile como un destino único y de calidad”.

Por su parte, el presidente de Enoturismo Chile, Claudio Silveti, señaló que “los Premios Enoturismo Chile consolidan una actividad fundamental para el posicionamiento de Chile en el ámbito del turismo global. Reflejan el esfuerzo y la creatividad de quienes impulsan el sector, desde grandes viñas hasta proyectos emergentes, y destacan la capacidad del enoturismo para llevar la identidad de Chile a nuevos públicos”.

El Valle del Itata es uno de los territorios vitivinícolas de mayor potencial en el país y de los más antiguos también, con parras que llegaron desde España hacia el siglo XVI por medio de los jesuitas y que hoy dan vida a excelentes mostos de las variedades Cinsault, País y Moscatel, principalmente. Plantadas de cabeza y sin irrigación artificial, estos viñedos han vinificado combinando técnicas de enología moderna con tradicionales mecanismos de guarda, como por ejemplo, las clásicas tinajas de greda.

Alguien te mira (desde Argentina)

A todo esto, quien estuvo de visita por Ñuble fue el secretario de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (FECOVITA), Marcelo Federici. ¿El motivo? Transmitir la experiencia trasandina en la producción de vinos y, por supuesto, realizar acercamientos comerciales que permitan que los mostos ñublensinos atraviesen la cordillera y viceversa, para generar una sinergia de proporciones.

“Es una gran posibilidad poder transmitir nuestro trabajo a los productores chilenos para que copien el modelo y que logren la integración que nosotros alcanzamos con el tiempo. Chillán y Mendoza tienen varios aspectos en común y creemos que sería importante realizar algunos cambios de varietales y evaluar distintas alternativas de comercialización también”, indicó.

El directivo argentino sostuvo una reunión con el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, en la que conversaron estas y otras materias, buscando así que los productores se ubiquen un peldaño más arriba en la cadena de comercialización y dejando bien claro que los vinos itateños son tema de conversación en tierras vecinas.

Así que como se puede ver, hay vinos de gran calidad en Ñuble. ¡Ah! Y por si se lo preguntaba, son excelentes para acompañar unas buenas longanizas.

5

FICAP 2024 desató en Chillán la gran fiesta regional de la cultura y las artes

Ñuble es tierra de héroes, pero también de artistas. No hay rincón donde no se reconozca la grandeza de la guitarra de Violeta Parra o la belleza de los versos de su hermano Nicanor, la potente voz del tenor Ramón Vinay o la música que emanaba de las prodigiosas manos del maestro Claudio Arrau. Pero tanta herencia cultural merecía una gran celebración, y en ese contexto es que Chillán recibió la Fiesta de las Culturas, las Artes y el Patrimonio FICAP 2024.

Durante tres días, la comunidad pudo disfrutar de diversos talleres artísticos, exposiciones de artesanías, muestras gastronómicas de sabrosas degustaciones con sentido patrimonial y por supuesto, la música como gran invitada. Fue así que la banda chillaneja de folclore Arawi, la artista antofagastina Francisca Muscaria y el gran plato de fondo que fue la reconocida banda nacional de hip hop Movimiento Original, se encargaron de aportar las necesarias melodías a este magno evento.

“Tuvimos distintas actividades porque el sábado fue el Día de los Patrimonios, por lo que también se sumaron varios museos de la capital regional abriendo sus puertas a la comunidad. Tuvimos actividades para todos e incluso para los niños, quienes asistieron disfrazados de personajes de cuentos y películas. También nos acompañó el reconocido cantante de Los Ángeles Negros, Germaín de la Fuente. Tuvimos una gran cartelera pensada para toda la familia y para todas las edades”, comentó la seremi de Cultura, Scarlet Hidalgo.

Es correcto señalar que la FICAP 2024 es una iniciativa exclusivamente regional, destinada a dar un espacio a la cultura, las artes y el patrimonio de una región que es esencialmente rica en dicho aspecto. Es más, la actividad encontró un gran aliado en la Universidad del Biobío, institución que permanentemente apoya distintas iniciativas culturales de la región y que en esta ocasión no se quedó atrás.

“Esta fue una gran fiesta para las culturas, las artes y el patrimonio de Ñuble. Siempre hemos participado activamente en este tipo de iniciativas y un ejemplo de ello es el apoyo que le hemos dado también al Festival de Guitarra, que se desarrolló en la Escuela Artística de Chillán. Estaremos apoyando constantemente este tipo de eventos y la UBB siempre estará presente”, destacó la prorrectora de la mencionada casa de estudios superiores, Julia Fawaz.

Tanta fue la efervescencia y curiosidad que la FICAP 2024 provocó a nivel país, que arribó a la zona el seremi de Cultura de Antofagasta, Claudio Lagos, para observar de cerca la iniciativa, copiar la receta y llevar la fórmula hacia el norte del país.

“Estoy muy contento de haber participado de esta actividad, pues es parte de un intercambio que tenemos con Ñuble. De verdad es fascinante lo que sucede cuando nos unimos en torno a actividades tan bellas como el arte, la cultura y el patrimonio, transformando esta actividad en una fiesta ciudadana. Hoy que se está discutiendo el Presupuesto 2025 en el Congreso, son actividades como esta las que se ven comprometidas cuando esos recursos no se aprueban, así que esperamos que todos los parlamentarios de todos los sectores nos apoyen”, aseguró.

Y de esta forma seguimos abordando incansablemente la realidad informativa de Ñuble, asumiendo siempre que Santiago no es Chile y que desde las regiones también tenemos mucho que decir. ¡Que viva la descentralización!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.