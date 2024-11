Aquí Ñuble: el culebrón político de Ñiquén, hacinamiento carcelario y temporada de incendios

Presentado por:

¡Hola a todos! Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega informativa de Aquí Ñuble, donde para ser sinceros, debemos disculparnos de todo corazón. Esto porque si bien quisimos ponerle un generoso toque de sazón, ¡se nos terminó cayendo el aliño completo en la olla! Y es que salimos a recorrer los pedregosos caminos de la región y nos encontramos con novedades que no sólo son sabrosas, sino que amenazan con poner los pelos de punta.

El primer aterrizaje que nos pegamos fue en la comuna de Ñiquén, localidad rural que aunque es pequeña, sale con cada problema que te vuela la cabeza. Esta vez, puso al recién electo alcalde Ariel Miranda en la mira política, pues arrastra un sumario administrativo que acabó con destituirlo de sus funciones como encargado de transparencia del municipio. Por lo mismo, la artillería política apunta hoy hacia el Tribunal Electoral Regional buscando que no sea proclamado en los días venideros y se vea impedido de asumir el sillón comunal.

Con este traguito en el cuerpo, partimos a tomarnos un nuevo aperitivo con la realidad carcelaria de Ñuble. Y es que un reciente informe de Gendarmería de Chile indica que tres de los cinco recintos penales de la región se encuentran desbordados y funcionando en promedio al doble de su capacidad real. Así se desnuda una realidad que no sólo representa una amenaza constante para el personal a cargo de la seguridad de estas unidades, sino que devuelve al tapete el viejo anhelo regional de contar con una nueva y moderna cárcel, iniciativa que incluso fue desechada por el gobierno hace un tiempo y dormía el sueño de los justos.

También supimos de las últimas coordinaciones de cara a una nueva temporada de incendios forestales y, como de problemas sí que sabemos en Ñuble, aprovechamos de literalmente empaparnos acerca de las mejoras en los sistemas de medición de crecidas de los ríos. Estos temas son claves porque en esta región pasamos del fuego al agua sin descansos intermedios ni tibiezas miserables. Acá vivimos intensamente y al todo o nada.

Pero para terminar nos cargamos más al optimismo y endulzamos un poco el paladar con la presentación de la primera app turística de la región, desarrollada en la comuna balneario de Cobquecura. Y como en Aquí Ñuble somos puntudos, partimos de viaje hacia la costa ñublensina para conocer más de esta nueva herramienta digital que promete hacer despegar el potencial turístico de la comuna. Así como estamos convencidos de que Santiago no es Chile, también sabemos que Chillán no es Ñuble y, como somos inquietos, estamos saliendo permanentemente a pasear por la región para saber qué está pasando en los distintos rincones del territorio.

Así que sin más preámbulo, nos vamos con este nuevo newsletter que viene bien variopinto y diverso.

¡¡Que lo disfruten!!

1

Alcalde electo de Ñiquén arrastra destitución por sumario y podría peligrar su proclamación

En San Gregorio de Ñiquén penan los fantasmas de los problemas para un municipio que no sabe vivir sino es en medio de sacudones administrativos. Y es que a la ya conocida destitución del exalcalde Manuel Pino (UDI), involucrado en el bullado caso Cuentas Corrientes, se suma un nuevo embrollo para quien resultó ser el alcalde electo de dicha comuna en los pasados comicios, el exgremialista Ariel Miranda, quien, dicho sea de paso, fue delfín del propio Pino, pues fue este quien lo apadrinó para que fuera electo consejero regional en 2021 e iniciara una carrera política a su amparo.

Sin embargo, la llegada de una nueva administración a la comuna tras la salida del mencionado Pino, le desordenó el naipe a Miranda, quien hasta ese momento se desempeñaba como encargado de organizaciones comunitarias y ya se perfilaba como candidato a alcalde. Resulta que la nueva jefatura municipal decidió cambiar sus funciones y nombrarlo encargado de transparencia. Ahí comenzó el embrollo, puesto que a pesar de algunas denuncias a Contraloría del hoy electo jefe comunal y que no prosperaron, el futuro edil ñiquenino optó por presentar licencia médica a sólo días de ser cambiado de funciones acusando una suerte de hostigamiento.

La cuestión es que pese a que las licencias médicas ordenaban reposo absoluto en su domicilio, Ariel Miranda fue visto en diversas actividades comunales, lo que desembocó en que el municipio decidiera abrir un sumario administrativo en su contra con fecha 5 de agosto por transgredir la instrucción médica. Ante ello, Aquí Ñuble acreditó la existencia de dos licencias médicas presentadas por Ariel Miranda, una con fecha 2 de agosto y otra el 16 de agosto por 15 y 20 días, respectivamente, de reposo laboral total en ambos casos, lo que en rigor no se cumplió.

La investigación sumaria siguió su curso con diversas presentaciones por parte de Miranda en las que acusaba haber sido menoscabado, e incluso, solicitaba cambio de fiscal, pero nada de ello fue considerado. El proceso llegó a su fin el pasado 14 de noviembre, cuando mediante decreto alcaldicio N° 4862/20204 se determinó aplicar la medida de destitución funcionaria al hoy electo alcalde de Ñiquén.

¿Y puede asumir?

En las elecciones municipales recién pasadas, Ariel Miranda se impuso como electo alcalde de Ñiquén con el 36,53 % de los votos. El tema es si puede asumir el sillón comunal arrastrando una destitución como funcionario y cargando la sombra de un sumario en sus espaldas. Ante ello, Aquí Ñuble acudió a hacer la consulta respectiva al Servel, organismo que indicó que efectivamente fueron notificados el pasado 15 de noviembre de la sanción aplicada a Miranda, pero que pese a ello podría asumir, a menos que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble determinara otra cosa.

La pregunta nos asaltó de inmediato. ¿El TER estaba notificado? Allá partimos raudos a hacer la consulta respectiva, donde se nos informó que no existía ningún proceso abierto o solicitado en contra del recién elegido alcalde ñiquenino.

Sin embargo, Aquí Ñuble fue informado de que los antecedentes respectivos fueron entregados al TER con fecha 17 de noviembre, buscando de esa manera que Ariel Miranda no fuese proclamado. Aunque, de no evitarse esta acción, se transitaría por el camino de iniciar un proceso en su contra buscando la destitución.

Ahora la telaraña se pone más pegajosa aún, toda vez que el actual alcalde de Ñiquén, Álex Valenzuela, ingresó al Ministerio Público una denuncia por extorsión con fecha 8 de noviembre, acusando que dos concejales de la comuna lo habrían abordado en el estacionamiento municipal pidiéndole bajar el sumario en contra de Ariel Miranda o harían pública una carpeta con fotografías donde, supuestamente, se habría enviado personal municipal a arreglar caminos privados y, además, otras fotos donde aparecería el auto personal del edil en un también supuesto acto de entrega de ayudas sociales. Ante ello, Valenzuela decidió ingresar la denuncia a la justicia ordinaria.

Serán los días venideros los que despejarán lo que ocurra con este verdadero culebrón político en una comuna donde parecen condenados a no llevar la fiesta en paz, y en un municipio que vive sumido en dolores de cabeza. Al parecer, ahí no hay aspirina que sirva.

2

¡Caos total! Ñuble es la cuarta región del país con mayor hacinamiento carcelario

Según el último reporte emitido por Gendarmería de Chile al 30 de octubre pasado, el hacinamiento carcelario de Ñuble es complejo. El documento señala que tres de los cinco recintos penales existentes en la región promedian el 200 % de capacidad total, amenazando con efectos colaterales que tendrían relación con la seguridad.

En específico, se trata de las cárceles de Yungay, San Carlos y Chillán, las que presentan una sobrepoblación estimada de 212,1%, 200 % y 194 %, respectivamente. Sumado a ello, la Región de Ñuble mantiene ocupado el 171,2 % de su capacidad carcelaria total, lo que la convierte en la cuarta región con mayor hacinamiento penal. Por cierto, las tres primeras son Atacama (230,5 %), Maule (216,8 %) y Valparaíso (186,6 %).

Ahora, este escenario tiene poco de sorprendente, pues ya había sido adelantado hace algún tiempo por la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Ñuble, entidad que incluso alertó sobre la posibilidad de que ocurrieran eventos trágicos al interior de estos recintos por la inseguridad imperante. En ese momento, la solución emanada desde el gobierno central apuntaba al traslado de reos a la nueva cárcel que se abririría en Talca, pues Ñuble no está considerada para la construcción de un nuevo penal como se ha venido solicitando desde hace años.

Cabe señalar que los parlamentarios de la zona han sido particularmente obsesivos en solicitar una respuesta al problema carcelario ñublensino, entendiendo la gravedad de la situación. En ese sentido, el diputado Frank Sauerbaum aseguró que si bien la lucha contra la delincuencia tiene que ser prioritaria, también debe serlo el trabajo de reinserción, dado que la capacidad penal sobrepasada es una realidad país.

“Se requiere una definición rápida y contundente acerca de cómo vamos a enfrentar este problema, pues no sólo se debe considerar el hacinamiento carcelario, sino también la seguridad que requiere el personal de Gendarmería. Por lo mismo, llamamos al Gobierno a definirse rápidamente en este tema porque se debe gobernar para el país completo y no para grupos determinados. Esperamos que antes que termine su período, el Gobierno tome una decisión sobre sacar la cárcel del centro de Chillán y entregue un recinto penitenciario que pueda ser usado por buena parte de la región”, destacó.

En tanto, el diputado Felipe Camaño afirmó que es imperioso que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, reevalúe la posibilidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios en la región.

“Los actuales centros no sólo están por sobre su capacidad, sino que tampoco cumplen con las condiciones mínimas para un correcto funcionamiento. Esto afecta tanto a población penal como a los funcionarios de Gendarmería, incidiendo directamente en el correcto desempeño de sus funciones, y también en su calidad de vida y la de sus familias. Llamo a todas las autoridades competentes para poder evaluar nuevamente este proyecto, más considerando que en los últimos años la población penal en nuestra región va en aumento exponencial, y debemos avanzar en más y mejor infraestructura en esta materia”, apuntó.

Aquí Ñuble buscó reacciones sobre este tema en la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y la seremi de Justicia, pero no hubo eco ante la solicitud.

3

Ñuble se afirma los pantalones para una nueva temporada de incendios forestales: 19 de las 21 comunas ya cuenta con planes de emergencia

Y llegaron los días en que los termómetros comienzan a marcar temperaturas más elevadas en Ñuble. Claro, aún no son preocupantes ni agobian, pero por lo mismo se hace necesario iniciar las coordinaciones de cara a una nueva temporada de incendios forestales bajo la premisa de que dichos desastres van a llegar y más vale que pillen a la región con los pantalones arriba, ojalá amarrados con una cadena, para enfrentar las voraces llamas.

Es un hecho que al menos el 75 % de los incendios forestales son ocasionados por negligencia en faenas agrícolas. En ese escenario, dar una rápida respuesta es vital para evitar problemas mayores, por lo que el Gobierno Regional convocó a una primera mesa de coordinación con la participación de distintas seremías y organismos para que expusieran sus planes preventivos y se coordinaran para enfrentar el fuego que ya anda asomándose por los rincones ñublensinos.

Una de las conclusiones obtenidas en la cita fue la urgencia de socializar los planes de emergencia comunales. Así lo expuso el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien apuntó: “Esto lo estamos pensando principalmente por el cambio de autoridades municipales en gran parte de las comunas, pues estos documentos ya han sido elaborados y entregados en 19 de las 21 comunas y se espera que las dos faltantes tengan la información en mano dentro de este mismo mes. Además, encargamos trabajos de coordinación con la empresa privada en áreas como limpieza de antenas de telecomunicaciones, catastro de vehículos de emergencia para que las concesionarias liberen el pago de peajes, generación de un listado de contactos con los encargados de las escuelas o colegios que puedan servir de albergues o de puestos de mando dependiendo del caso, o bien, coordinar y monitorear el proceso de quema o cosecha agrícola en períodos donde existe alto riesgo de combustión”.

Cabe señalar que en esta primera jornada estuvieron presentes los directores regionales de Conaf y Senapred, además de los delegados provinciales de Punilla e Itata más representantes de la Delegación Presidencial Regional. En cuanto a los seremis, estuvieron presentes Agricultura, Salud, Medio Ambiente, Energía, Trabajo y MOP. También asistió el coordinador regional de la Academia de Bomberos y representantes de la Subtel, entre otros.

Por su parte, el director regional de Conaf, Juan Salvador Ramírez, puntualizó que “no sólo es necesario que se entreguen recursos para las actividades de prevención, mitigación y combate, sino que también exista una coordinación en tiempos de paz donde efectivamente se planifique cómo actuar, dónde hacerlo y por qué. Estamos trabajando en los planes de emergencia de las últimas dos comunas, los que esperamos terminar de aquí a dos semanas para completar el 100 %. No obstante, ya levantamos la información de cuáles son los puntos de mayor riesgo, los de mayor vulnerabilidad y les vamos diciendo a los municipios qué hacer y cuándo desarrollar las actividades de prevención y mitigación”.

En tanto, Gilda Grandón, directora regional de Senapred, destacó lo siguiente: “La preocupación del Gobierno Regional está en el ámbito de la gestión del riesgo de desastre y, en particular, frente a las medidas ya contingentes, dada la época del año en que estamos, frente a la mitigación y preparación de incendios forestales. Sentimos ahí un apoyo, pues también recogimos algunas inquietudes del gobernador regional y su equipo que vamos a trabajar. No obstante, me quedo también con la tranquilidad de que todos aquí pudimos observar que se ha hecho harto trabajo coordinado, pero no por eso nos vamos a descansar”.

Finalmente, el coordinador regional de la Academia Nacional de Bomberos, Aaron Flores, relevó también lo crucial que es “la coordinación en la emergencia forestal entre los diferentes estamentos que van a tener participación o intervención directamente, de no toparnos, no entorpecernos, y obviamente tener una buena respuesta que vaya en beneficio de la comunidad, controlar la emergencia rápidamente y lo principal: evitar pérdidas humanas”.

4

Red Regional de Alerta de Crecidas de Ríos se refuerza con tres nuevos puntos de monitoreo y ya suma 15 zonas de medición fluviométrica

Cuando en Ñuble se habla de inundaciones, aún el hielo recorre el cuerpo recordando cómo este fenómeno tuvo prácticamente a la región completa sumida bajo el agua. Las crecidas de los ríos fueron implacables, desbordándose en puntos donde aquello nunca había ocurrido, pero con una fiereza pocas veces vista en este tipo de fenómenos.

Superada la emergencia, el tema sobre la mesa de las autoridades fue velar para que estos episodios que se dejaron sentir en Ñuble durante dos años consecutivos eviten repetirse, por lo que los trabajos de intervención en los principales caudales regionales se hicieron constantes con muros de contención y ubicando en el mapa las zonas que revisten mayor peligro cuando San Isidro deja caer su furia.

En esa tónica es que el Ministerio de Obras Públicas instaló tres nuevos puntos de monitoreo. Estos están ya situados en los puentes Ñuble, Pinto y Coyanco de Quillón para medir el control fluviométrico en tiempo real mediante sensores de radar y tecnología GPRS para la transmisión de datos. En castellano culto significa que estas tecnologías son capaces de medir automáticamente las subidas de los caudales, pudiendo alertar tempranamente sobre una inundación y dando tiempo para movilizar a los equipos de emergencia necesarios.

“Hoy estamos potenciando nuestra red de alerta de crecidas de la Dirección General de Aguas. La instalación de estas nuevas estaciones en puntos estratégicos de Ñuble nos permitirá aumentar el control y monitoreo en tiempo real de los caudales, información trascendental en caso de emergencia por temporales, ya que es nuestra DGA la que informa a Senapred sobre posibles desbordes”, explicó el seremi (s) del MOP Ñuble, Roberto Missene.

Con estas tres nuevas estaciones, Ñuble ya cuenta con un total de 15 puntos de monitoreo fluviométrico en su Red de Alerta de Crecidas, además de 76 estaciones hidrométricas de distintos tipos, cuatro estaciones meteorológicas y una nivométrica.

Al respecto, el director regional de la Dirección General de Aguas, Marcelo Godoy, explicó que esta tecnología “se trata de un sensor de altura del radar, el que está conectado a una plataforma de transmisión GPRS que posee un chip multioperador, el cual va a medir la altura del agua que pasa por el puente”. Además, declaró que el dispositivo cuenta con un panel solar y batería con una duración aproximada de dos años de uso ininterrumpido.

5

¡Pégate un salto a la modernidad! Cobquecura es la primera comuna de Ñuble en desarrollar una app turística

En la comuna de Cobquecura están decididos a sacarle todo el jugo a su potencial turístico que no es poco. Con 52 kilómetros de costa, sus aplaudidos cultivos de frutillas y papayas, y una mezcla perfecta a su haber de playa y campo, la reconocida comuna balneario es uno de los principales destinos de los visitantes que llegan en verano a Ñuble con ganas de pasar algunos días guatita al sol, y en eso, los cobquecuranos son especialistas en aportar una rica oferta gastronómica y de alojamientos.

Y como los tiempos actuales demandan ir de la mano con la tecnología, la Cámara de Comercio y Turismo de Cobquecura acaba de anunciar el desarrollo de una app mediante la cual es posible encontrar toda la oferta turística, gastronómica y de servicios que hay en la comuna, además de interesantes ofertas y descuentos que el bolsillo siempre agradece. Con ello, Cobquecura se transforma en la primera comuna de Ñuble en contar con una herramienta de este tipo para potenciar su actividad turística.

Según explicó el vicepresidente de la Cámara de Turismo cobquecurana, Cristóbal Bustos, el objetivo de esta aplicación es que la comuna se haga más conocida, logrando que los turistas se transformen en socios más que en simples visitantes.

“Nosotros estamos conectados con las otras cámaras y entendemos que somos los primeros en desarrollar una app turística. Nos habíamos dado cuenta de que esta herramienta no existe para el mundo turístico, por lo que viene a ser un proyecto innovador que nació de la idea de crear credenciales físicas para los turistas. A eso le dimos una segunda vuelta y aplicamos inteligencia de negocios (IB), llegando a este nuevo producto”, aseguró.

Al respecto, el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, resaltó que la creación de una app por el mundo del comercio de dicha comuna destaca la importancia de la asociatividad, subrayando la utilidad de esta aplicación para una comuna de gran potencial turístico como Cobquecura, famosa por sus playas y sus aires rurales que aseguran un descanso absoluto.

“Este año se han invertido más de $ 200 millones en emprendimientos de Cobquecura, tanto para quienes inician este camino como para negocios formalizados. Esta es una de las comunas de mayor inversión en diversos programas también, beneficiando a más de 50 emprendedores locales. También hemos apoyado su fortalecimiento gremial, pero lo que hay detrás es que existe un convencimiento regional de que Cobquecura puede dar más, mejorando siempre sus servicios y oferta turística”, apuntó.

El desarrollador de esta idea es Marcos Céliz, quien comanda un equipo multidisciplinario que creyó en esta iniciativa y la llevó a su concreción tras un trabajo de cerca de tres meses. «Teníamos las ideas bien claras y en estos meses desarrollamos prácticamente tres aplicaciones. Esta herramienta está orientada al turista para conocer la comuna, sus puntos turísticos, los servicios y las promociones existentes”, explicó.

Además, el creador de esta aplicación añadió que también se cuenta con un mapa virtual que es capaz de guiar al turista hacia distintos puntos de interés de la comuna, cuestión que se agradece en un territorio como Cobquecura que es tan extenso. Claramente, su permanente utilidad dependerá de los propios comerciantes que mantengan la herramienta siempre al día y con información fresca. Con eso cumpliéndose, lo demás corre solo.

Sólo para que se entusiasme y se anime a arribar por estos terruños, le contamos que Cobquecura se ubica a 128 kilómetros al noroeste de Chillán. Su nombre proviene del mapudungún “kofkekura”, que significa «piedra del pan», y en su territorio es posible encontrar una variada oferta de restaurantes y cabañas para todos los gustos. Hágase al ánimo este verano y déjese caer por esta comuna sin dejar de visitar la Piedra de la Lobería, Caleta Rinconada y la famosa Iglesia de Piedra. Después nos agradecerá el dato.

Y de esta manera estamos poniendo fin a esta nueva entrega informativa, pero antes de despedirnos y como es un hecho que las regiones tienen mucho que decir, sobre todo desde el mundo académico, les dejamos este canapé a modo de bonus track sólo porque les tenemos un cariño inmenso.

Vamos entonces con el siguiente dato. Acogiendo una invitación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las universidades regionales, reunidas en la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR), llevaron a cabo un encuentro en el que fueron invitadas a ser parte del diseño e implementación de los Planes de Derechos Humanos 2026–2029. Esta iniciativa incluye el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), instancia en la que las universidades aportarán con sus conocimientos para conformar una Red de DD.HH regional.

Felicitamos, entonces, a las universidades de Chile y, en particular, a todas las que tienen sede en Ñuble, porque en nuestra querida región también generamos conocimiento, además de exquisita gastronomía, turismo y cultura. Acá creemos en la descentralización y por eso decimos presente desde un territorio que, aunque pequeño, no sólo es famoso por sus inmejorables longanizas, sino también por su gran corazón.

Hasta la próxima!!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.