Efecto aranceles de Trump: dólar se dispara en Chile y cobre se desploma a mínimos del año

La jornada de este viernes estuvo marcada por una fuerte volatilidad en los mercados financieros globales, luego de que China respondiera con aranceles del 34% a las importaciones estadounidenses. La medida fue una represalia directa a los nuevos gravámenes anunciados el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que agudizó el temor a una guerra comercial de gran escala.

En este contexto, mientras el Presidente Gabriel Boric viaja al “Silicon Valley” de la India en busca de cooperación e inversión, el dólar en Chile se disparó $30 y cerró en $979,1, marcando su mayor alza diaria desde el 9 de agosto de 2022 y su nivel más alto desde el 3 de febrero. A nivel semanal, según consignó Bloomberg, la divisa estadounidense acumuló un aumento de $27,1, en un escenario de alta tensión financiera global.

El peso chileno fue la segunda moneda emergente con peor desempeño este viernes, de acuerdo al citado medio, superado solo por el real brasileño y seguido por el peso colombiano y el peso mexicano. Además, la caída del cobre –principal exportación del país– acentuó la presión sobre la moneda local, con una baja del 9% en la bolsa Comex hasta los US$ 4,39 por libra, su menor nivel desde principios de febrero.

El billete estadounidense a nivel global también mostró una fuerte recuperación: el dollar index subió 0,8% hasta los 102,9 puntos, reforzando su rol como activo refugio ante el nerviosismo de los inversionistas.

En paralelo, Wall Street vivió su peor día desde 2020, en medio de una ola de ventas masivas. El S&P 500 cayó un 5,97%, el Nasdaq retrocedió un 5,82% y el Dow Jones perdió un 5,5%. Todos los sectores cerraron en rojo, liderados por las empresas de energía (-8,7%), financieras (-7,4%) y tecnológicas (-6,3%).

Empresas como Tesla (-10,4%), Nvidia (-7,4%) y Chevron (-8,3%) encabezaron los descensos. Según The Wall Street Journal, en tan solo dos días de reacción a los aranceles, Wall Street perdió alrededor de US$ 6,4 billones en valor bursátil.

De acuerdo al Diario Financiero, la Bolsa de Santiago, ayer en máximos históricos, también cedió ante las presiones. El S&P IPSA cayó 2,79% a 7.504,21 puntos —su mayor descenso diario desde agosto—, y con ello el acumulado de la semana pasó a un negativo de 2,5%.

Las acciones de Falabella (-4,27%), Cenco Malls (-4,1%) y SQM-B (-3,98%) encabezaron las pérdidas dentro del IPSA. A nivel de sectores de la bolsa, fueron commodities (-3,52%), consumo discrecional (-3,48%).

Terremoto arancelario

El presidente Trump anunció el miércoles un arancel global del 10% —donde está incluido Chile—, con tarifas superiores dirigidas a grandes socios comerciales como la Unión Europea y China. Aunque el jefe de la Casa Blanca mostró disposición a negociar, Beijing respondió con medidas equivalentes, incluyendo aranceles del 34% y sanciones a empresas estadounidenses.

“El impacto económico de estas medidas es incierto, pero las señales de desaceleración son claras”, advirtió James Knightley, economista jefe internacional de ING, según consignó la agencia EFE. Por su parte, JPMorgan Chase elevó su estimación de riesgo de una recesión global del 40% al 60%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que los nuevos aranceles “incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento”, aunque consideró que el banco central está en posición de esperar antes de hacer ajustes en su política monetaria.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 4%, reflejando la búsqueda de seguridad por parte de los inversionistas. En otros mercados, el precio del petróleo WTI cayó un 7,41% hasta los US$ 61,99 por barril, el oro retrocedió a US$ 3.057 la onza, y el bitcóin subió un 1%, situándose en US$ 83.994.

Los aranceles que Trump anunció el miércoles para Chile —y que llegan al 10%, aunque por ahora excluyen al cobre y la madera, según confirmó Hacienda— tienen inquietas a las autoridades. No obstante, en un llamado a la calma, el ministro Mario Marcel informó que “la Comisión Administradora del TLC con EEUU va a reunirse nuevamente en junio próximo, y “será la oportunidad para discutir a fondo todos los antecedentes”.

Boric viaja al “Silicon Valley” de la India

El Presidente Gabriel Boric viaja este viernes a la ciudad de Bangalore, conocida como el “Silicon Valley” de la India, con el objetivo de explorar activamente oportunidades de colaboración e inversión en los dinámicos campos de la innovación y la tecnología, sectores en los que India ha demostrado ser un líder global.

Durante su estancia en la capital tecnológica india, el Mandatario tiene previsto asistir mañana a la Innovation Summit, un destacado foro tecnológico diseñado para facilitar el encuentro con figuras clave de la industria.

La participación de Boric en este evento estratégico busca posicionar a Chile como un socio estratégico en el ámbito de la innovación y atraer inversiones significativas en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial y la biotecnología.

Esta visita a Bangalore representa la etapa final del viaje de Boric a la India, una misión diplomática con la que ha buscado fortalecer las relaciones bilaterales y diversificar los mercados chilenos en un contexto global marcado por persistentes tensiones comerciales.