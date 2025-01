Aquí Ñuble: juicio de cuentas de Contraloría contra municipio de Chillán y cores “llegaron bravos”

Presentado por:

¡Hola a todos!

Sean bienvenidos a este nuevo paseo informativo de Aquí Ñuble que hemos escrito en una semana francamente de locos, la que nos ha dejado tan poco tiempo libre que recién ahora estamos cayendo en cuenta de cuánto tuvimos que correr. Y es que imaginamos que por el inicio de año, con la gente saliendo de vacaciones y el asfixiante calor que nos hace sentir como dentro de un caldero, tendríamos días más tranquilos, pero estuvimos lejos de eso. Para ser sinceros, lo ocurrido esta semana hizo saltar literalmente a la región y los cafés estuvieron bien cargados.

Si bien habíamos estado investigando varias cositas, nos sorprendió un informe de Contraloría que anunciaba un juicio de cuentas en contra de la Municipalidad de Chillán, corporación que ya nos tiene algo acostumbrados a este tipo de situaciones y de donde no paran de salir conejos del sombrero. Esta vez, la causa apunta a pagos realizados a la empresa a cargo de la mantención de áreas verdes en la ciudad, las que el ente fiscalizador consideró erradas. Eso se traduce en un daño al patrimonio municipal que asciende a la friolera de $ 1.400 millones.

Como comprenderán, los concejales prendieron de inmediato y no sólo salieron en busca de explicaciones y una investigación sumaria que de hecho ya estaba en curso, sino que también realizaron una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para destituir al ya archicuestionado administrador municipal Richard Guzmán, quien curiosamente presentó su renuncia voluntaria a contar del mismo día en que sesionaría el hemiciclo para dejar a los ediles con el molde hecho. Todo muy normal en un municipio que pareciera transitar con los zapatos cambiados, lo que explicaría tanto tropiezo reiterado.

Y ya que estábamos en temas políticos, atravesamos la plaza para darnos una vuelta por el Consejo Regional y conversar con sus nuevos miembros para saber cómo llegan a asumir sus funciones, considerando que el Core de Ñuble se renovó casi por completo en 13 de sus 16 integrantes. Las nuevas autoridades nos contaron que vienen con un cuchillo entre los dientes y prestos a hacer uso de sus atribuciones fiscalizadoras. O sea, de entradita vienen con voluntad en ese sentido, lo que se agradece desde ya.

Pero no sólo de política vive el hombre y nosotros menos. Así que para diversificar, nos fuimos a conversar con los muchachos que la rompieron con sus puntajes en la PAES, a fin de saber más de sus experiencias. Fue así que supimos que el 81 % de los estudiantes ñublensinos que rindieron este trascendental examen quedaron en condiciones de acceder al sistema universitario, lo que ya es un éxito de por sí. Por lo mismo, desde Aquí Ñuble nos ponemos de pie -como diría alguien por ahí- y enviamos nuestras felicitaciones a todos los estudiantes que les fue bien en la PAES, junto con manifestarles nuestros deseos de éxito en el inicio de esta nueva etapa.

Tanta conversa buena onda con los muchachos nos inyectó de energía para dar un paseo por la hermosa comuna cordillerana de San Fabián de Alico. ¿La razón? Por esos lares van a endurecer con multas la ordenanza municipal vigente, que obliga a los turistas buenos para el montañismo avisar en Carabineros de su presencia, ya que si les falla la brújula y se pierden, la policía uniformada va a salir en su búsqueda para evitar una tragedia. De hecho, Carabineros realizó 40 rescates durante el año pasado y eso algo dice de lo importante que es ser responsables en ese sentido.

Y como ya estábamos metidos en temas turísticos, partimos raudos a conversar con Sernatur para saber más de cómo estamos en infraestructura y calidad para recibir visitantes este año. Aquí nos encontramos con varias sorpresas, que tienen que ver con los nombramientos de nuevas Zonas de Interés Turístico para Ñuble, cuyo detalle les contaremos más adelante en el newsletter, y aprovechamos de invitarlos a saber más del explosivo resultado del desarrollo turístico que se ha venido produciendo en tierras ñublensinas.

Como ven, ya estamos necesitando días de 30 horas o multiplicarnos por cuatro porque nos invitan regularmente a conocer distintas realidades. También agradecemos las constantes felicitaciones que nos regalan donde quiera que vamos y los permanentes datitos sabrosos que nos pasan esos buenos samaritanos de vocación periodística, los cuales nos han llevado a deleitarnos con empanadas informativas de buen relleno. Desde ya, les anunciamos que seguiremos recorriendo los diferentes rincones de la Región de Ñuble, que siempre tienen algo que contar.

¡Vamos!

1

Contraloría inició juicio de cuentas a municipio de Chillán por pago de $ 1.400 millones a trabajos mal realizados en mantención de áreas verdes

A estas alturas, ya es una tónica regular de la Municipalidad de Chillán el sumar problemas, pues no salen de un lío cuando están metidos en otro. El último bocado amargo que han debido saborear tiene relación con la mantención de áreas verdes, con el anuncio por parte de Contraloría de un juicio de cuentas en contra del alcalde Camilo Benavente y otros funcionarios municipales por afectar el patrimonio de la corporación, con el no cobro de multas a la empresa encargada de esta función.

Vamos viendo. En enero de 2024, la Contraloría Regional de Ñuble emitió el informe final (877/2023) sobre los gastos efectuados por la Municipalidad de Chillán en la mantención de áreas verdes concesionadas, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, detectándose graves irregularidades en los pagos a la empresa concesionaria (Parques Johnson) por servicios no prestados correctamente y multas no cursadas, lo que afectó las arcas municipales.

Lo anterior deriva en que el 29 de diciembre recién pasado se notificó al jefe comunal chillanejo, Camilo Benavente; al hoy renunciado administrador municipal, Richard Guzmán, y a otros funcionarios de jerarquía en el municipio del inicio de un Juicio de Cuentas (Rol 71-2024), en el cual se les hace responsables del daño patrimonial sufrido por la Municipalidad de Chillán, el que asciende a 22.231.97 UTM, que a la fecha de la demanda es equivalente a $ 1.479 millones.

Ante esto, los concejales de Chillán quedaron en su mayoría en llamas con lo ocurrido y solicitaron reunirse de manera extraordinaria para buscar la remoción del administrador municipal y solicitar las investigaciones sumarias correspondientes. ¿Pero qué ocurrió? Curiosamente, Guzmán presentó su renuncia voluntaria al cargo mediante correo electrónico a contar del mismo 8 de enero, día en que se reuniría el Concejo Municipal, dejando sin efecto la solicitud de remoción y evitando también una eventual inhabilidad.

Eso sí, los ediles chillanejos insistieron en la apertura de la investigación correspondiente, lo que por cierto ya había sido instruido en un proceso que actualmente se encuentra en curso para transparentar lo ocurrido y detectar las responsabilidades administrativas que correspondan. De este proceso tampoco escaparía Richard Guzmán, pues la obligación en ese sentido se extiende por seis meses desde que se presentó la renuncia.

Ahora bien, esta historia no es nueva y tiene su buena trayectoria, porque en enero de 2024 Contraloría emitió el informe final sobre los gastos del municipio en la mantención de áreas verdes concesionadas, detectándose irregularidades en los pagos a la empresa por servicios no prestados correctamente y multas no cursadas, lo que afecta el patrimonio municipal. En ese momento, esto fue evidenciado por los hoy exconcejales Joseph Careaga, Juan Pablo López y Quenne Aitken, pero la situación no fue investigada en aquel entonces.

Transparentar lo ocurrido

Consultado al respecto, el concejal Yerson Soto precisó que la situación emana del no cobro de multas a la empresa Parques Johnson, y a su juicio debe aclararse por qué no se llevó a cabo este procedimiento. “Esto ocurrió en pleno período de campaña y hay que definir si sucedió por falta administrativa o desidia política, al determinar que no era el momento de cobrar. Por eso es complejo de determinar”, dijo.

Soto agregó que hay multas que sí se cobraron, pero aquello sucedió tras un proceso judicial realizado, porque la propia empresa responsable decidió llevar estos cobros a los tribunales. Sin embargo, hay que definir también si existieron faltas que no fueron cobradas.

“El informe de Contraloría trae nuevamente a la palestra la contratación de familiares directos por parte del administrador municipal. Estas situaciones que no corresponden, se vuelven a exponer y hablan quizás de un alejamiento de la probidad”, finalizó.

En tanto, el concejal Rodrigo Ramírez, quien debió presidir la sesión extraordinaria, indicó que “los concejales queremos que nos den respuestas certeras sobre estos temas que afectan hoy a la Municipalidad de Chillán. Hay temas que son bastante complejos y debemos avanzar en ellos. Nosotros hemos pedido que en ese informe se aclare por qué la empresa se ha defendido respecto de multas que el municipio le ha cursado. Queremos saber qué ocurrió”.

Desde Aquí Ñuble se solicitó a la Municipalidad de Chillán una reacción respecto de lo ocurrido, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.

2

¡Llegaron bravos!: nuevos cores de Ñuble anuncian que serán estrictos en materias de fiscalización

Asumidos ya en sus cargos, los nuevos consejeros regionales de Ñuble iniciaron sus funciones con una mochila cargada de tareas y problemas por solucionar, muy claritos ellos en que deben devolver con hechos concretos y trabajo arduo la confianza que la ciudadanía les entregó. Ahora, todos están al tanto de que una de las pegas más demandadas por la gente es la fiscalización del buen uso de los recursos públicos, y es ahí donde aseguraron que estarán con el ojo bien vivo para no dejar pasar una.

Y es que entre los numeritos que se mandaron varios alcaldes de la región, los allanamientos por parte de la PDI a diversas reparticiones públicas, casos que incluso llegaron al TER y otros que aún investiga el Ministerio Público, los ñublensinos se cansaron de andar de boca en boca por este tipo de situaciones. Por lo mismo, los nuevos cores prometieron que llegan con el hacha afilada y serán estrictos a más no poder.

El consejero regional Wilson Ponce precisó que fiscalizar debidamente es un desafío que deben abordar en su totalidad, dado que es una de las tareas que más le ha encomendado la ciudadanía. “Hay que ser muy responsables en la asignación de los recursos y el seguimiento, donde los consejos anteriores estuvieron al debe. Muchas veces se adjudican recursos y pasan años sin que se materialicen, por lo que la gente acaba sintiéndose engañada. Debemos ir informando y transparentando para que la gente sepa en qué se están invirtiendo los recursos”, señaló el periodista de profesión.

En la misma línea, su ahora colega Dalibor Franulic aseguró que está claro en las necesidades más imperiosas que demandan una solución, por lo que velar por un gasto correcto y eficiente lo asumió también como una labor que deben impulsar como hemiciclo.

“Es una situación que preocupa, no sólo a la Región de Ñuble, sino al país en general. Todos sabemos lo que ha sucedido con el Caso Fundaciones y esas son situaciones que no pueden volver a repetirse porque estamos trabajando con la plata de todos los chilenos. Acá también tenemos una arista en ese sentido y debemos saber bien lo que estamos recibiendo, por lo que creo que todos los Cores vamos a pedir una explicación al respecto. A fin de cuentas, es a nosotros a quienes nos preguntan por este tema y tenemos que saber qué responder”, precisó.

El sentido de la unidad y el trabajo en conjunto es de vital importancia para el nuevo consejero regional Mario Urra, quien llega al concejo con un diagnóstico de la situación actual del territorio. Su fuerte, por cierto, está en el mundo de la salud y es ahí donde pretende poner el acento, dado que este es un tema muy sentido para la comunidad ñublensina. A este trabajo le sumará también un preciso control en el uso de los dineros públicos, cuestión que es también una de las funciones de las nuevas autoridades.

“No sólo debemos fiscalizar la labor del gobernador regional, sino también de los funcionarios del Gobierno Regional y de nuestros propios colegas, sin entorpecer nada. La idea es trabajar en conjunto. ¿El tema Procultura?, creo que no es prioridad enfocarse en un tema tan mediático como ese y que tiene que ver la justicia por cierto. Al menos yo, estaré desplegado en terreno desarrollando el trabajo para el cual me he preparado”, aseguró.

Y sólo para que quede constancia, desde ya les anunciamos que Aquí Ñuble estará observando para estar siempre empapado del trabajo del nuevo Consejo Regional ñublensino. Es más, ya nos compramos una buena lupa para que no se nos escape ningún detalle. Así que ahí estaremos con las antenas bien paraditas, como debe ser.

3

Ñuble saca la cara en la PAES: el 81 % de los estudiantes que la rindió en la región logró acceder al sistema universitario

Vamos a poner de entrada en la mesa un dato duro. La Región de Ñuble tuvo 8.486 estudiantes inscritos para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), logrando una participación efectiva del 89 %, dos puntos arriba del promedio nacional. Y los resultados fueron más generosos aún, pues un total de 6.883 postulantes regionales logró cruzar el umbral para postular al sistema universitario, lo que representa, entonces, un 81 % de éxito.

Estas cifras motivaron a las autoridades a sacar cuentas alegres al respecto, lo que dio a conocer el seremi de Educación, César Riquelme, indicando que este año se produjo un aumento en la cantidad de estudiantes que se aventuraron a rendir la PAES con los resultados ya expuestos.

“Otro elemento destacado es que existen casos de puntajes altos con estudiantes de establecimientos públicos municipales, pero también de particulares subvencionados y particulares pagados. Eso refleja la diversidad del sistema educacional, pero también las capacidades con una educación de excelencia que está en todos los establecimientos de la región”, aseveró.

La PAES representa un cambio significativo en el sistema de acceso a la educación superior en Chile, pasando de la evaluación de contenidos de la PSU a la medición de competencias. Este enfoque permite evaluar no sólo «el saber», sino también «el saber hacer», brindando una visión más integral de las capacidades de los jóvenes. Además, el sistema de admisión ha sido flexibilizado mediante la inclusión de la prueba de invierno y la posibilidad de combinar puntajes de las últimas cuatro rendiciones: PAES de invierno y regular 2023, y PAES de invierno y regular 2024. Este cambio busca ampliar las oportunidades y reducir las desigualdades estructurales del sistema educativo.

Cabe mencionar que a nivel nacional más de 256 mil personas rindieron alguna de las PAES en su aplicación regular de diciembre pasado, un 1,7 % más que el año anterior. De estas, 231.006 personas quedaron habilitadas para postular a universidades, registrando un aumento del 3 %.

Manejando el estrés

Uno de los temas más interesantes a saber de boca de los estudiantes que se enfrentaron exitosamente a la PAES es la forma en que se preparan y de qué manera manejaron la tensión propia de este desafío. Y como somos curiosos, conversamos con alumnos que, armados de un simple lápiz, derrotaron el estrés propio de este examen.

Raimundo Dossow estuvo representando a la Región de Ñuble en el tradicional desayuno de los más altos puntajes que se realiza en La Moneda con el Presidente de la República. Según contó el alumno egresado del Colegio Concepción de Chillán, “es difícil manejar el estrés en ese sentido, pero hay que intentar estar relajado y organizarse bien. Hay que tener disciplina y saber que el esfuerzo que se ha hecho a diario se va a premiar. Se debe tener confianza en uno mismo”.

Este joven estudiante, que se prepara para estudiar ingeniería en la PUC, comentó que una vez que llegó a la enseñanza media inició su preparación. En este proceso, dijo, el apoyo de la familia fue esencial, y aunque debió dejar de lado varias jornadas de carrete en pos del estudio, el sacrificio valió la pena.

A la misma jornada con el mandatario asistió el también exalumno del Colegio Concepción de Chillán, Pablo Bocaz. Al respecto, el joven sostuvo que “estoy muy agradecido de mi familia y con todos quienes me han apoyado. Estoy muy contento de haber representado a la región. Aún no tengo claro qué quiero estudiar, pero sé que será del área humanista. Por ahora estoy pensando en hacer college también en la PUC”.

4

Carabineros realizó más de 40 rescates de montañistas extraviados en la cordillera de Ñuble durante el 2024

Con la llegada del verano, los amantes de la vida al aire libre se entusiasman y se lanzan a la aventura para recorrer a pie la cordillera de Ñuble. El problema es que tanta motivación puede hacerlos omitir un detalle que no es menor, pues en las comunas de Pinto y San Fabián existen ordenanzas municipales que obligan a los avezados deportistas a registrarse en Carabineros antes de atacar la montaña. La idea es que si se llegan a extraviar, la autoridad policial lo advierta y vaya en su rescate, pero ¿y si no saben que usted anda por allá arriba? Saque sus propias conclusiones sobre cómo podría terminar la historia.

Han sucedido bastantes desgracias por obviar este trámite, pero también se han realizado varios rescates por parte de la policía uniformada. Al respecto, el prefecto de Carabineros Ñuble, coronel Héctor Soto, detalló que durante el año pasado se rescató a cerca de 40 personas con 20 operativos policiales desarrollados en el cajón de la cordillera ñublensina, entre el Valle Las Trancas y San Fabián, por lo cual se mantienen alertas frente a este tipo de situaciones.

“Esta es la temporada donde se genera la mayor cantidad de intervenciones de Carabineros con un despliegue importante, a causa de la irresponsabilidad de algunas personas. Hay una ordenanza municipal que indica que un turista que va a realizar un trekking o un circuito por la cordillera debe registrarse en el cuartel de Carabineros más cercano e indicar el lugar donde estará. Esto es trascendental a la hora de acotar el área de búsqueda”, sostuvo.

Aunque se cae de maduro, es evidente que una operación de rescate es altamente demandante, pues incluye despliegue de equipos de búsqueda y apoyo aéreo. Pese a la intensidad de estas acciones, varios casos han acabado en desenlaces fatales y, en ese sentido, la autoridad policial reforzó el llamado a cumplir la norma vigente.

“Invitamos a que los turistas sean responsables en este aspecto y que lleven la hidratación correspondiente. En esta temporada, las campañas preventivas se incrementan para generar un mayor grado de conciencia en la gente, pues por una distracción puede generarse un problema mayor”, apuntó.

Endurecer la norma

La comuna de San Fabián de Alico es uno de los territorios más recurridos por los turistas durante la época estival. Ubicada a unos 43 kilómetros al este de San Carlos, ofrece distintos panoramas al aire libre con parajes que encantan, siendo uno de ellos la propia cordillera, que invita a ser descubierta. Pues bien, en dicha localidad existe esta ordenanza, que la autoridad municipal pretende endurecer.

Al respecto, el alcalde Cristofer Valdés apuntó que la norma se va a aplicar a todo evento, pero para que el respeto se intensifique, buscarán fortalecerla con la aplicación de multas para quienes crean que son superiores a la fuerza de la montaña y se lancen por las suyas sin avisar de su presencia a Carabineros.

“Cada año se pierde gente en la cordillera de San Fabián y lamentablemente han ocurrido algunas tragedias que nos tienen consternados. Por eso tenemos que ponernos firmes con la aplicación de esta ordenanza municipal y regular el acceso tanto a nuestros ríos como a la montaña”, destacó el jefe comunal, recalcando que el tema será tratado en el seno del Concejo Municipal.

Así que ya sabe. Si le gusta el deporte al aire libre y pretende conocer la cordillera de San Fabián, no se confíe y pase a registrarse en Carabineros. Así no sólo estará protegiendo su vida, sino también el bolsillo, al no arriesgarse a una multa que es innecesaria.

5

Ñuble podría llegar a tener cinco Zonas de Interés Turístico

Para empezar, digamos que el turismo es a Ñuble lo que el agua es para los peces. La fortuna de tener bellezas naturales por doquier y diversidad de parajes que van desde la montaña hasta la costa ofrece distintos atractivos para todos los gustos, por lo cual los turistas que arriban a la región pueden regodearse sin problemas. Así las cosas, explotar al máximo la actividad turística es uno de los objetivos ñublensinos, pues aquello no sólo deja platita cantante y sonante en la zona, sino que también ofrece nuevas oportunidades económicas y empleos al crear una cadena virtuosa.

En el balance general, el año pasado fue muy positivo para el turismo regional, en lo que tuvo mucho que ver la alianza generada entre el mundo público y el privado para abrir nuevas oportunidades de desarrollo. En cifras duras y según lo expuesto por el INE, el mes de julio fue el más positivo para Ñuble, con casi 30 mil turistas extranjeros llegados a la región, lo que sumado a los visitantes nacionales dio poco más de 64 mil turistas en total. Claro, si la nieve es uno de los principales ganchos en ese sentido, considerando que Nevados de Chillán está dentro de los 25 mejores centros de ski del planeta.

Pero la cosa no queda ahí y la idea es seguir creciendo. Al respecto, el director regional de Sernatur, Augusto González, explicó que “los instrumentos de fomento, como Corfo y Sercotec, más el apoyo del Gobierno Regional, van a permitir que en 2025 se adopten recursos frescos para implementar y desarrollar los distintos negocios turísticos de la región. La idea es nivelar hacia arriba los estándares de servicios. En 2024 tuvimos más de dos mil adultos mayores participando en viajes de turismo”.

A todo lo anterior se suma un detallado trabajo de promoción de los distintos destinos turísticos de la región. Por eso fue que hubo presencia ñublensina en distintas ferias internacionales del rubro, como las realizadas en Argentina y Brasil, con experiencias tan positivas que, incluso, se piensan repetir este año. Pero por lo pronto y considerando que la temporada de verano ya está en pleno apogeo, el foco inmediato se ha centrado en atraer visitantes desde Santiago y Concepción.

Nuevas Zonas ZOIT

Actualmente, la Región de Ñuble cuenta con dos Zonas de Interés Turístico (ZOIT) que son las comunas de San Fabián y Pinto, pero ya se proyectan dos más, que serían la intercomuna Chillán-Chillán Viejo y el Valle del Itata. En ese sentido, en marzo del año pasado se realizó un estudio para sentar las bases de la presentación de estos últimos territorios, cuyos resultados ya fueron entregados para transformarse en una solicitud formal que debe ser tramitada. De obtenerse el nombramiento, esta categoría tiene una duración de cuatro años, tras lo cual deberá ser nuevamente evaluada.

“Esperamos en el corto plazo seguir avanzando en esa dirección, también con otros destinos importantes para la región, como son Quillón y Cobquecura. En 2026 terminan los períodos de las actuales ZOIT, con San Fabián y Pinto en su primera y segunda versión, respectivamente, por lo que este año debemos evaluar lo que hemos venido realizado y la continuidad de estas dos ZOIT. En ese sentido, podríamos llegar a tener cinco ZOIT en la región, considerando que el Valle del Itata es muy amplio y se podría hacer una distinción considerando que una parte de ese territorio es valle y otro costa”, afirmó la autoridad regional del turismo.

Como siempre, les agradecemos a todos por aceptar viajar junto a nosotros por la Región de Ñuble y acompañarnos en los distintos temas que les vamos entregando cada semana con este ya afamado newsletter de Aquí Ñuble, porque por aplausos no nos hemos quedado.

Como ustedes ya saben, permanentemente les recordamos que nuestro norte es dejar bien claro que Santiago no es Chile, porque las regiones tienen mucho que contar. Ñuble es una región joven, de apenas seis añitos de vida. Está recién empezando a hacer sus primeras travesuras, algunas que se merecen un castigo ejemplificador y otras que son de esas que sacan risas, pero es la realidad que vivimos por acá y se las contamos con el mayor de los agrados.

Ojalá siempre tuviéramos que contarles cosas buenas, pero nunca falta el que mete los pies en el plato y ensucia la realidad de un territorio que tiene muchos sueños y necesidades. Sepan desde ya que para eso estamos nosotros siempre merodeando, para poner en evidencia cuando las cosas se hacen mal, pero también para felicitar cuando son positivas. Lo justo es justo.

Estamos atentos y seguimos trabajando para ustedes… aunque tengamos que estar escribiendo desde adentro del refrigerador para hacerle el quite a este inclemente sol que quema más que un pelotazo en la oreja.

Saludos a todos.

