Aquí Ñuble: la advertencia del gobernador a los presidenciales y algo huele mal en Chillán Viejo

Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de Aquí Ñuble para cerrar el primer mes del año que se nos fue sin darnos cuenta. Y conste que esto no lo decimos al voleo nomás porque literalmente fue así, contraviniendo a todos aquellos que aseguran que enero es un mes más largo que churrasco de anaconda.

Por este lado, aparte de andar cociéndonos en carne viva con este calor agobiante tan típico de Ñuble, los días se nos fueron volando entre tanto ajetreo noticioso y eso se agradece porque tampoco tuvimos tiempo de aburrirnos. Pero somos inquietos y nos gusta el jaleo más que el pan con palta, así que partimos a hincarle el diente al acontecer noticioso y descendimos con antorcha en mano a las entrañas de las catacumbas informativas, donde nos encontramos con distintas novedades que les pasamos a contar de inmediato.

De entradita conversamos con el gobernador regional Óscar Crisóstomo , quien nos contó más de los entretelones del encuentro nacional que dichas autoridades sostuvieron en la Región de O’Higgins y, además, de la reunión desarrollada con el Presidente Gabriel Boric. Pero aunque parezca chistoso, la médula noticiosa no estuvo ahí, sino en las definiciones políticas y críticas al Gobierno que la autoridad regional planteó en una entrevista donde puso las cosas en su lugar . Así que lo invitamos a leer la nota en que la autoridad regional cortó el paño con precisión de cirujano para que no queden dudas.

, quien nos contó más de los entretelones del encuentro nacional que dichas autoridades sostuvieron en la Región de O’Higgins y, además, de la reunión desarrollada con el Presidente Gabriel Boric. Pero aunque parezca chistoso, . Así que lo invitamos a leer la nota en que la autoridad regional cortó el paño con precisión de cirujano para que no queden dudas. Estábamos atacando sin misericordia un mote con huesillos bien helado cuando nos enteramos de que en las afueras del vertedero, ubicado en Chillán Viejo, un grupo de recolectores de basura de poca paciencia se cansó de esperar su turno y decidieron vaciar el contenido de los camiones en la mismísima vía pública, cortando el camino por un buen rato y obligando a movilizar maquinaria para despejar la ruta . La irracional acción podría haber traído consecuencias graves que aún no se han dimensionado, por lo que la autoridad decidió iniciar un sumario sanitario en contra de la empresa a cargo del retiro de desechos. De todo aquello también les contamos en esta edición.

. La irracional acción podría haber traído consecuencias graves que aún no se han dimensionado, por lo que la autoridad decidió iniciar un sumario sanitario en contra de la empresa a cargo del retiro de desechos. De todo aquello también les contamos en esta edición. También nos empapamos más de la realidad que vive la comuna de San Gregorio de Ñiquén, la única del país que esperaba nombrar a su alcalde, luego que se impidiera que el electo Ariel Miranda asumiera el cargo por mantener un litigio judicial con el municipio en cuestión. Pero salió humo blanco de parte del Tricel, donde después de varios tira y encoje se determinó que Mauricio Catoni, quien obtuvo la segunda mayoría en la elección de jefe comunal, sea quien se siente en el sillón comunal . ¿Es válida esta decisión?, aquí lo sabrán.

. ¿Es válida esta decisión?, aquí lo sabrán. Recordarán ustedes que hace un par de semanas metimos la nariz en la problemática del trigo que se vive por tierras ñublensinas. Pues bien, permítanos comentarle que el culebrón sigue y tiene a varios agricultores como loro en el alambre por los bajos precios que han obtenido, tanto por este grano como por la avena . Todo indica que la leche se está subiendo porque esta vez fue el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, quien salió a pegar con un mazo en defensa de los hombres de campo, dado que a su juicio, el actuar de COTRISA no se ha concretado, obligando a los productores a negociar con los molineros a valores ínfimos que ni siquiera darían para cubrir los costos. Aquí la cosa está que arde y lo más probable es que esta historia esté lejos de acabar, pues incluso ya están pidiendo la intervención del mismísimo Presidente de la República.

. Todo indica que la leche se está subiendo porque esta vez fue el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, quien salió a pegar con un mazo en defensa de los hombres de campo, dado que a su juicio, el actuar de COTRISA no se ha concretado, obligando a los productores a negociar con los molineros a valores ínfimos que ni siquiera darían para cubrir los costos. Aquí la cosa está que arde y lo más probable es que esta historia esté lejos de acabar, pues incluso ya están pidiendo la intervención del mismísimo Presidente de la República. Y para cerrar, una buena noticia para que no digan que solamente vivimos de la polémica. En eso hay que agradecerle al seremi de Vivienda, Antonio Marchant, que anunció que la Región de Ñuble ya superó la meta de 6.557 viviendas impuesta por el Plan de Emergencia Habitacional; pero como al hombre no le gusta quedarse sentado en los laureles, agregó que se propusieron sumar tres mil viviendas más al cierre del actual Gobierno. La meta es ambiciosa, pero considerando el éxito de dicha cartera en esta pega, las apuestas corren a favor del Minvu. Veremos qué sucede.

Así que sin más preámbulo, los invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Aquí Ñuble, donde nada impidió que podamos ofrecerles exquisitos canapés noticiosos. En eso le agradecemos a nuestro espíritu porfiado que siempre nos lleva a lugares donde hay algo que contar. No es que andemos escuchando voces todo el día, pero el olfato no nos falla. Y bueno, con esa garantía a favor es que también hemos aprovechado de tomar solcito, lo que nos ha dejado un bello bronceado de camionero que andamos presumiendo dondequiera que vamos, porque también somos vanidosos. ¿Ve que se puede trabajar y disfrutar al mismo tiempo?

Seguimos y con más fuerza.

1

Gobernador regional Óscar Crisóstomo rayó la cancha: “Me voy a comprometer con candidaturas presidenciales que estén disponibles para la descentralización efectiva”

¿Se acuerda que les dijimos que las definiciones políticas comenzarían a asomar pronto por Ñuble? Pues ni que fuéramos pitonisos. Sin irse por las ramas, el gobernador regional Óscar Crisóstomo recogió el guante y fue claro sobre las molestias que mantiene respecto del actuar del Gobierno en cuanto a los recortes presupuestarios realizados y varias situaciones en las que los Gobiernos Regionales en general esperaban respuestas que nunca llegaron. Por lo mismo, conversó con Aquí Ñuble para contar lo que espera de este año y dónde estarán sus respaldos.

La desaparición de la figura del delegado presidencial regional es un tema que los gobernadores regionales vienen solicitando desde hace tiempo, pero donde hasta ahora solo han recibido un eco como respuesta desde el nivel central.

“Hay un compromiso del Gobierno que no se ha cumplido y no ha habido ningún movimiento. La ministra del Interior (Carolina Tohá) informó que habían cambiado de parecer, lo cual nos parece lamentable porque el Presidente Boric se comprometió en campaña a eliminar la figura de los DPR que hoy enturbia y no ayuda”, explicó.

Crisóstomo añadió que en términos simples, la ciudadanía no comprende bien cuál es el rol de esta autoridad, la que a su juicio tiene escasa gestión y solo genera mayor gasto para el Estado.

“Vamos a insistir en esa postura con un gobierno que ya está terminando. Nosotros vamos a conversar con los distintos candidatos presidenciales y, en mi caso particular, me voy comprometer con candidaturas que estén disponibles para la descentralización efectiva. Esa es mi decisión. Necesitamos candidatos presidenciales comprometidos con la descentralización y que no solo sean promesas que luego no se cumplan. En mi caso particular, necesito un compromiso en ese sentido y con mi región”, subrayó.

Reuniones y demases

En el último encuentro de AGORECHI (Asociación de Gobernadores Regionales de Chile) desarrollado el pasado 21 de enero y en el que la presidencia anual quedó en manos del representante de O´Higgins, Pablo Silva, se discutieron varias temáticas que serán gravitantes en un año tan decisivo como 2025, con una elección presidencial y parlamentaria en curso que de a poco va tomando forma.

Al respecto, el gobernador Óscar Crisóstomo apuntó que en la instancia se revisaron los avances de los distintos proyectos descentralizadores que tienen puestos sobre la mesa del Gobierno. En ese sentido, discutieron, entre otros temas, la forma de desarrollar un modelo en esa línea, donde consideran apropiado aplicar un sistema que funcione al más puro estilo de los municipios.

“También nos informamos acerca de dos proyectos de ley que están avanzando en el Congreso y donde el Gobierno se ha comprometido a sacarlos adelante este año. Uno tiene que ver con la División de Prevención del Delito que tendríamos cada uno de los Gobiernos Regionales, que ya se aprobó en la comisión de la Cámara de Diputados, considerando la cantidad de recursos que traspasamos los Gores en este tema y donde no tenemos herramientas para tener mayor injerencia al respecto; y el otro corresponde al proyecto de ley Regiones más Fuertes, que es más macizo, y donde esperamos contar en el Congreso con la amplitud política suficiente para ser aprobado”, comentó.

Posteriormente, Crisóstomo participó de un encuentro de gobernadores regionales con el Presidente Gabriel Boric, el que se desarrolló en el Palacio Cerro Castillo y donde el objetivo fue claro: avanzar en una política de descentralización y fortalecer la autonomía regional. La cita fue considerada como “armónica” por parte de la máxima autoridad ñublensina, donde no solo planteó distintas necesidades de la región, sino que además solicitó reevaluar las distintas rebajas presupuestarias que se han efectuado a la caja ñublensina.

Respecto a la transferencia de servicios, Óscar Crisóstomo afirmó que “es importante reafirmar el compromiso que existe del traspaso de dos programas o servicios que son ampliamente esperados por nosotros. Uno es la Unidad Operativa de Control de Tránsito y lo otro es Sernatur. Este último servicio ya ha tenido un proceso de prueba en algunas regiones de nuestro país y los gobernadores han dicho que ha avanzado bastante bien, así que nosotros también estamos solicitando el traspaso de Sernatur, entendiendo la nueva vocación turística que tiene la región”.

2

¡Algo huele mal! Decretan sumario sanitario regional por descarga de basura afuera del vertedero de Chillán Viejo

Mi abuelo solía decir que la paciencia es una virtud. Esta es precisamente la cualidad que le faltó a los conductores de los camiones recolectores de basura que, a mediados de la semana pasada, se aburrieron de esperar turno para descargar sus desechos en el vertedero Volta Ecobio, ubicado en la comuna de Chillán Viejo. Ante dicha molestia y en señal de protesta por la espera, no encontraron nada mejor que vaciar el nauseabundo contenido de los camiones en plena vía pública, generando no solo un gran taco vehicular, sino también un desastre de proporciones que acabó dando origen a un sumario sanitario regional.

Para ser justos, esta acción fue protagonizada por miembros del sindicato N° 3 de trabajadores de la empresa Dimensión, a cargo de la recolección de basura, quienes pertenecen a la ciudad de Santiago. Aquello trajo molestia en sus pares chillanejos, quienes se desmarcaron totalmente de lo realizado por sus colegas capitalinos, según explicó Pedro López, que preside el sindicato local de funcionarios de la empresa.

“Nosotros sostuvimos una reunión en el municipio donde ellos también estuvieron presentes y donde participó Ecobio y el inspector técnico del contrato. Ahí acordamos que se iban a mejorar las condiciones del relleno sanitario porque solo cuentan con una maquinaria para extraer la basura. Lo que ha pasado es que hay una empresa contratista de Ecobio que no está cumpliendo, pues tiene las maquinarias malas. La empresa debería presionar y no lo ha hecho, lo que ha generado mucha demora”, afirmó, añadiendo que en esa reunión, la empresa les pidió efectivamente un tiempo para realizar las mejoras, cuestión por la cual no participaron de esta acción de protesta.

Como era de esperar, el primero en recibir los impactos de lo ocurrido fue el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo. Este dirigió sus dardos hacia la empresa Volta, indicando que no han sido buenos vecinos para la histórica comuna, Al respecto precisó que “se han dedicado a realizar contratos con distintas comunas sin tener muchas veces la capacidad para recibir desechos industriales y domiciliarios. Nosotros solidarizamos con quienes trabajan en el retiro de desechos y esperamos que la empresa explique esta falta de voluntad para cumplir con los compromisos suscritos. Vamos a estar muy vigilantes con nuestros equipos de Aseo y Ornato para remitir las denuncias a la superintendencia y la seremi de Salud”.

Pero los problemas de acuerdos existentes no tienen nada que ver con el peligro que reviste botar tal cantidad de basura en plena vía pública, por lo que la Seremi de Salud tomó cartas en el asunto y dejó caer toda la fuerza de la ley en la situación, anunciando la apertura de un sumario sanitario regional.

“Hemos iniciado un sumario sanitario contra la empresa Dimensión a causa del vertimiento de basura en la carretera y el bloqueo del acceso al relleno sanitario Ecobio. Por su gravedad, estas acciones representan un riesgo para la salud de la comunidad por las condiciones de insalubridad que conllevan. Por lo mismo, se ha declarado riesgo sanitario regional hasta que se solucione esta problemática. La medida busca proteger la seguridad y salud de la población, además de instar a la empresa y las municipalidades afectadas a solucionar esta situación, junto con coordinar acciones preventivas que garanticen el funcionamiento adecuado de este servicio esencial”, detalló la seremi del ramo, Dra. Michelle D’ Arcas.

El vertedero Volta Ecobio se encuentra en el sector Llollinco de la comuna de Chillán Viejo, no muy lejano de distintos reductos habitacionales, por lo que botar residuos sin ningún tipo de precaución y en plena vía pública podría revestir una emergencia de proporciones. Por lo pronto solo queda esperar el resultado del sumario en curso y que la irresponsabilidad de quienes protagonizaron esta acción tenga la sanción correspondiente.

3

Se disipó la niebla en Ñiquén: el Tricel determinó que Mauricio Catoni asuma como nuevo alcalde

En San Gregorio de Ñiquén ha pasado de todo en el último tiempo, y si mañana nos dijeran que por esos lares vieron al mismísimo Elvis Presley, les daríamos el beneficio de la duda en una comuna que vive entre sacudones, problemas y sorpresas. La última de las situaciones vividas por dicha comuna tiene que ver con quien será su próximo alcalde, situación que fue zanjada por el mismísimo Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego que se impidiera la asunción del electo Ariel Miranda por tener un litigio con la corporación municipal. Cuento corto, la decisión del organismo fue que asumirá Mauricio Catoni (Ind-PPD) como nuevo jefe comunal, que fue quien logró la segunda mayoría en la contienda electoral recién pasada.

Ahora, ¿es válida esta situación? Pues sí, según reza la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 18.605), donde en su artículo 50 se especifica la inhabilidad antes mencionada. Ahora, si bien es cierto que el Tribunal Electoral Regional (TER) había ordenado el pasado 7 de enero que fuese el Concejo Municipal quien eligiera al nuevo alcalde, aquello fue revocado por el Tricel, que determinó que Catoni acabara asumiendo las riendas comunales de Ñiquén en un fallo que, por cierto, fue dividido (4 a 1 en favor del nuevo edil).

Para ser más precisos en este tema, vamos a ir un poco hacia atrás. Y es que en diciembre pasado se decretó la destitución de quien fuera alcalde electo de Ñiquén, Ariel Miranda, lo que se basó en un fallo dividido, considerando un litigio pendiente por acoso laboral contra el municipio. En el documento, hecho público el 9 de diciembre, se indica que el destituido edil tenía una causa vigente por tutela laboral en el Juzgado de Letras de San Carlos, donde se solicitaba $ 15 millones por acoso laboral. Esta situación fue clave para frenar su ascenso.

Pero hay más, pues Miranda también enfrentaba acusaciones previas de parte del municipio que derivaron en su destitución como funcionario municipal. Esto porque existían pruebas de que realizaba actividades de campaña electoral mientras estaba ausente por una licencia médica que indicaba reposo absoluto, aunque estas acusaciones no fueron consideradas en el fallo actual. Ahora, y por si se lo está preguntando, el Tricel es el tribunal máximo para dirimir este tipo de situaciones, por lo que la sentencia es inapelable.

Lo concreto es que será Mauricio Catoni quien asuma la dirección comunal de Ñiquén, lo que se espera se lleve a cabo prontamente. En todo caso, Aquí Ñuble quiso conversar más con quien será el nuevo alcalde de dicha comuna, pero este se excusó de hacerlo.

4

¡Se encienden las alarmas agrícolas! Advierten bajos precios en compra de trigo y avena en Ñuble

Recordará usted que hace un par de semanas en Aquí Ñuble planteamos la problemática del trigo en la región y comentamos la solución dada por el Gobierno de instalar a COTRISA como un poder comprador. Pues bien, no solo han aparecido críticas a la medida, sino también los problemas relacionados con los precios que se están pagando, los cuales serían insuficientes.

El campanazo vino desde la comuna de El Carmen, donde el alcalde Renán Cabezas no dudó en salir a defender a los agricultores del rubro, evidenciando los bajos precios que se están pagando por trigo y avena, pues estando en plena temporada de cosecha se afectaría de forma directa a los pequeños y medianos agricultores de la zona, al punto que no les daría siquiera para cubrir los costos de producción.

“Estamos muy preocupados por nuestros agricultores, porque estando en época de cosechas, se está trillando trigo y avena, cereales que son fundamentales para el desarrollo de la región y, lamentablemente, los valores que se pagan actualmente están muy por debajo de los costos de producción, valores de las semillas, costos de los insumos, fertilizantes y el valor de los combustibles, lo que hace que no sea rentable para ningún agricultor seguir en el tema agrícola”, aseguró el jefe comunal.

Cabezas añadió que ve con preocupación la posición del Gobierno en esta situación, dado que a su juicio no se propone una política pública que beneficie a los agricultores. En ese sentido, subrayó que COTRISA, institución que debiese actuar en el mercado para poder comprar estos cereales, debiera dar cumplimiento al tema de los precios para atenuar el impacto de sus variaciones, pero como aún no reciben los granos, los agricultores se vieron obligados a buscar otros compradores que les pagaron a bajo precio sus productos.

“El quintal de trigo está entre $24 mil y $28 mil, y el de avena oscila en los $18 mil a $20 mil, o sea muy por debajo de los precios que se necesitan para poder solventar los costos propios de estos cereales. Así que hago un llamado al Gobierno, al delegado presidencial y al Presidente de la República para que puedan impulsar una política pública que pueda regular los precios, y que COTRISA haga su trabajo porque actualmente con los precios que se están pagando, estamos matando la agricultura campesina», fustigó.

Lo expuesto por el alcalde Cabezas fue ratificado por el presidente de los agricultores de Prodesal de El Carmen, José Luis Rodríguez, representante de un total de 653 familias carmelinas dedicadas a la agricultura familiar campesina. El dirigente agrícola confirmó los bajos precios que se están pagando actualmente por el trigo y la avena, sin que tengan apoyo hasta ahora.

“Quiero manifestarles a las autoridades de Gobierno mi profunda preocupación frente a los precios de los cereales, los cuales están muy por debajo de los costos de producción. Eso hace muy difícil seguir produciendo en uno de los principales rubros de la comuna. Quiero manifestarles la preocupación por COTRISA, donde están trabajando a destiempo con los agricultores para regularizar los precios y a la vez, ofrecerles poder comprar los productos. Estamos a fines de enero donde la mayoría de los agricultores han realizado sus cosechas, lo que les ha significado no tener una posibilidad extra de ventas y negociar con los molinos, aceptando los precios que ellos les ofrecen”, manifestó en espera de que pronto tengan luz en la hora más oscura de la producción de granos en la región.

5

¡En Ñuble no sueltan el martillo! Se cumplió la meta del Plan de Emergencia Habitacional y proyectan construir tres mil viviendas más

Según el último boletín entregado por Minvu a diciembre del año pasado, solo cinco regiones ya han cumplido con la meta impuesta por el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), entre las cuales figura Ñuble. Para el caso regional, el objetivo de levantar 6.557 viviendas se cumplió y, de hecho, ya se han entregado 216 unidades habitacionales extra, según explica el mismo informe. O sea, por acá honraron la palabra empeñada y la pega se hizo.

Pero como los ñublensinos son más inquietos que un perro en una rotisería, no se quedaron ahí y ya se propusieron construir tres mil viviendas adicionales, lo que significa lograr casi un 50 % más de lo propuesto inicialmente. Así lo precisó el seremi de Vivienda, Antonio Marchant, añadiendo más encima que al cierre de este mes habrán logrado ya llegar a siete mil casas entregadas. Así de rápidos somos por acá.

“Tenemos en curso un proyecto en el sector Campanario de Yungay para 250 familias, otro en Quillón que es de industrialización y uno en la comuna de San Ignacio para 340 familias, que es el más grande de la región. Además, tenemos en Pemuco otro proyecto en revisión para 340 familias y también otros en San Fabián y Coihueco. Básicamente, tenemos proyectos habitacionales en las 21 comunas de la región y esperamos poder llegar a las 10 mil viviendas al cierre de la administración de este Gobierno”, explicó.

Con lo anterior, bien se podría pensar que las viviendas industrializadas fueron la fórmula para avanzar tan velozmente en el PEH, pero lo cierto es que solo existen dos proyectos de este tipo en Ñuble: uno en Lomas de Puyaral, en la comuna de San Nicolás, que ya están terminadas y solo esperan luz verde de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) por el agua potable para ser entregadas; y otro en Chillán. Eso significa que ninguna de las siete mil viviendas entregadas es gracias a esta tecnología, lo que representa doble mérito. Sin embargo, el secretario regional afirmó que espera que 2025 sea el despegue definitivo de la construcción industrializada, lo que le daría nuevos bríos y celeridad al levantamiento de viviendas en menos tiempo.

Y entonces, ¿cuál fue la fórmula del éxito? Según explica Marchant, esto se debió a que “la meta en la entrega provocó un cambio en la línea ministerial, porque antes solo era la entrega del subsidio. Hoy la meta es la entrega material de la vivienda, por lo que todo ese trámite que existe en medio debió acelerarse. Además, salió la Ley del PEH, donde todos los servicios públicos debían priorizarlo. Los llamados venían con más fondos y el subsidio base aumentó. Se aumentaron también los subsidios para habilitación de terrenos y se pudieron comprar terrenos mediante el Banco de Suelos Públicos. Esa mirada de vivienda como un problema nacional provocó que pudiéramos entregar esta cantidad de viviendas”.

Para serles sinceros, nos tiene algo sorprendidos el trajín informativo que estamos viviendo en la Región de Ñuble, aún siendo verano y asumiendo que todos están pensando en armar maletas para irse a descansar. Que quede claro que no nos estamos quejando, muy por el contrario, agradecemos a los dioses de las noticias por una temporada estival que nos ha tenido más ocupados que dentista de tiburón.

Aprovechamos la ocasión para invitarlos a todos a disfrutar de las bellezas y diversos panoramas que las tierras ñublensinas ofrecen en este tiempo. Así que agarre su protector solar y la fiel compañía de su botella de agua y algún sombrerito, y véngase sin pensarlo mucho. Por estos días estamos con harta fiesta costumbrista y cada comuna propone interesantes ofertas de diversión, así que los esperamos para que se llene de energía, aire puro y buena onda, al más puro estilo ñublensino.

Nunca se sabe. Capaz que nos encontremos por ahí porque no nos perdemos una y siempre andamos poniendo ojo y recorriendo los distintos puntos de la región. Ya nos hemos topado con varios lectores de Aquí Ñuble, incluso de otras regiones, a quienes por cierto les agradecemos la buena vibra que nos dan.

Pero como dijo Scarlett O´Hara, mañana será otro día, ¿y nosotros?, pues seguimos siempre dispuestos a llenarnos de todo lo que nos ofrece cada jornada.

Saludos a todos y nos estamos viendo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.