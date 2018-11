“Ley Gabriela”: Unánime apoyo de diputados a la norma que tipifica el femicidio y la violencia en el pololeo

Por unanimidad de 121 votos a favor, este jueves la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Ley Gabriela”, que amplía el delito de femicidio y que busca modificar el Código Penal en materia de tipificación de este tipo de crímenes.

La norma fue bautizada así en homenaje a Gabriela Alcaíno, quien fue asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, por su ex pololo. Debido a que no existía convivencia entre ambos, no se pudo formalizar al autor por femicidio.

De este modo, el proyecto busca modificar en el Código Penal la tipificación del delito de femicidio incorporando la modalidad del cometido por pareja, esposo, cónyuge o conviviente que con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género mate a una mujer. Esto ya que actualmente está acotado a la violencia intrafamiliar.

La diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Loreto Carvajal (PPD), destacó la aprobación unánime de los diputados y señaló que "hemos logrado votar por una ley que amplía la figura y que hace justicia respecto a cómo se debe sancionar y penalizar a los asesinos de mujeres”.

Por su parte, la bancada DC celebró la aprobación de la ley manifestando que es un día histórico en la defensa de los derechos e integridad de las mujeres. “Chile estaba al debe en la sanción del femicidio”, dijeron los diputados del partido de centroizquierda.

Desde la UDI tampoco se restaron de la aprobación de la Ley Gabriela y rescataron el respaldo unánime de todas las bancadas. Además, las diputadas gremialistas e integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Virginia Troncoso y Sandra Amar, manifestaron su alegría y satisfacción con el proyecto.

“Estoy contenta también, porque nos hemos unido todas las diputadas, sin mirar la política, por el bien de nuestro país, de la imagen que tenemos que transmitir en cuanto al cuidado y el respeto hacia las mujeres. Quiero agradecer a cada una de ellas, todo lo que pusimos sobre la mesa, en donde lo único que hicimos es pedir respeto”, destacó la diputada Troncoso.