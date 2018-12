María Belén Carvajal, primera árbitra en dirigir un partido de fútbol chileno profesional masculino

La árbitra María Belén Carvajal Peña entrará en la historia del fútbol chileno, luego de que este miércoles la Comisión de Árbitros confirmara su designación como jueza principal del encuentro de la Segunda División entre Independiente de Cauquenes y Colchagua CD.

Este encuentro del balompié profesional masculino nacional será el primero en ser dirigido por una árbitra, algo que ya se ha realizado en otras países como en Uruguay con Claudia Umpierrez o Alemania con Bibiana Steinhaus. O también a nivel de mundiales juveniles con la participación de la jueza suiza Esther Staubli en el partido del Mundial Sub 17 - India 2017 entre Japón con Nueva Caledonia.

Carvajal, de 35 años, comentó su sensación tras recibir la noticia: "No me lo esperaba, fue una sorpresa. Nos llamaron para felicitarnos por nuestra presentación en el Mundial Sub 17 de Uruguay y después me dijeron que iba a Segunda División. Estoy feliz porque sé que la Comisión está confiando en mis capacidades".

Asimismo, recalcó el espectacular trabajo que realiza la Comisión de Árbitros: "Esta designación demuestra el trabajo planificado que hace la Comisión de Árbitros en todas las divisiones y con todos los árbitros. Yo me he preparado arbitrando el Fútbol Femenino, Fútbol Joven masculino Sub 17, después Sub 19 y ahora me toca la posibilidad de Segunda División, que la quiero aprovechar al máximo por el bien mío, del arbitraje y de mis compañeras".

La oriunda de San Felipe, que hace 13 años está en el referato nacional y desde el 2010 es árbitra FIFA, comentó la importancia de este encuentro: "Es una responsabilidad inmensa. Ahora estoy enfocada que me salga todo bien en el partido porque así puedo abrir más posibilidades para mis otras compañeras. En ese sentido, para mí esto es un gran desafío".

"Hay mujeres que se han ganado el espacio para estar en el fútbol. Hace mucho tiempo se viene trabajando bien, muy focalizado en lo que queremos hacer, tomar con responsabilidad esta actividad", puntualizó Carvajal sobre el rol de la mujer en el arbitraje.

Y este desafío del fin de semana no es el único para la ex futbolista y seleccionada nacional, ya que hace algunos días FIFA anunció que el equipo arbitral chileno compuesto por Carvajal y las árbitras asistentes Loreto Toloza y Leslie Vásquez estará en la Copa Mundial Femenina de la FIFA - Francia 2019.