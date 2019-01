Werkén Ana Llao: “Los hombres mapuche han adoptado las costumbres machistas de la cultura winka”

En medio del trawun (reunión) que se hizo en Temucuicui el 15 de diciembre pasado, a un mes del asesinato de Camilo Catrillanca, se realizó un alto para el almuerzo. Las lagmien repartieron una cazuela y caldos exquisitos y sopaipillas del sur.

Justo antes del corte de las intervenciones de los loncos de 50 comunidades de todo el Wallmapu (territorio que comprende desde Biobío al sur y parte de Argentina), una de las pocas mujeres que tomó la palabra esa jornada, la werkén (vocera) de la organización mapuche Ad Mapu, Ana Llao, hizo el punto feminista de la jornada.

En su discurso, Llao hizo un llamado a las mujeres mapuches a exigir su espacio y a los hombres a propiciarlo. “No podemos ser solo las que están friendo las sopaipillas”, dijo en tono fuerte. Sin embargo, no hubo afafan (muestras de aprobación).

En medio de la comida, conversamos con la lagmien Ana para El Mostrador Braga.

- Había que decirlo…

- Sí, porque de las críticas constructivas que yo he recibido por parte de las mujeres, como dirigenta, como cara visible, es que no he puesto en relevancia el rol de las mujeres. Estoy tratando de enmendar eso, porque es verdad que las mujeres no somos visibilizadas frente a los trawunes al plantear temas.

Necesitamos que se ponga en énfasis el rol de la mujer en esta lucha, más aún cuando hoy nos encontramos en Temucuicui y vemos el dolor de una madre que ha perdido su hijo, de una mujer que pierde su marido que es el padre de su hija y el padre de su hijo que viene en camino. En ese contexto, cuando no se visibiliza el rol de la mujer y no se hace prevalecer, yo creo que estamos cometiendo un error.

- Eres la única mujer que ha hablado en el trawun hasta ahora.

-Eso es lo malo, porque al final en estos eventos en las conclusiones, es como si fuera un encuentro donde la decisión está solo en los hombres, en los loncos.

Tenemos que recuperar nuestra ancestralidad y nuestros ancestros hablan que en la dualidad del trabajo del pueblo mapuche está el hombre y la mujer presente, así como en la toma de decisiones deben estar el hombre y la mujer presentes.

Las mujeres mapuches somos relevantes, por ejemplo, cuando hablamos del tema del buen vivir, que también es ancestral. Son las mujeres las que lo practican en sus familias y tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros somos las formadoras de nuestros hijos. Y hoy, aquí, estamos hablando que nuestros hijos, de que los jóvenes asuman un rol, y dentro de ese rol es que nosotras no queremos que se cometa el error de continuar con esto.

Mira, esa misma chiquitita, esa pichidomo (me señala a una niña que corre entre la gente sentada en torno al rehue) mira que se ve linda vestida de mapuche. Ella va a ser una mujer mapuche y ella nos gustaría que fuera una lonko, una líder el día de mañana. Pero si nosotras seguimos siendo las que hacen la comida, las sopaipillas, eso no va a poder ser. En ese contexto lo planteé hoy, aunque sé que a muchos no les gustó.

- ¿Y las mujeres mapuche están dispuestas a disputar ese espacio?

- En los trawun y en las organizaciones, hay mujeres dispuestas a encabezar las luchas del pueblo mapuche. Hay hartas mujeres jóvenes que están en eso, incluso hay lagmienes de edad que yo sé que están organizándose, que quizás por un tema de respeto mantienen el silencio en estas reuniones.

- Es algo que no se habla…

- No, pero yo siempre me he considerado un poco más libre y dentro de esa libertad me ha tocado hablar ahora, porque la verdad nunca había hablado sobre el tema de la participación y el rol de la mujer en las comunidades y es importante porque cuando hablamos de libre determinación del pueblo mapuche tiene que estar presente la participación de la mujer. La equivalencia es fundamental.

Y por eso vamos a continuar luchando, continuar trabajando porque el día de mañana queremos no solamente territorio para nuestros hijos, también queremos participación y la igualdad para las mujeres mapuche.

- ¿Son muy machistas los hombres mapuche?

- Yo creo que los hombres mapuches han adoptado muchas costumbres de la cultura winka, y esa es una cultura no solamente clasista, no solamente racista, también es muy machista.