Katelyn Ohashi: “Me dijeron que parecía una cerda”, la lucha de la estrella de la gimnasia estadounidense en contra de su imagen corporal

"Me dijeron que yo no lucía como una gimnasta. Me dijeron que parecía que había tragado un elefante, que parecía una cerda".

La gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi se convirtió en una sensación en internet cuando logró un 10 perfecto con una actuación que se hizo viral en enero.

Su rutina recibió todo tipo de elogios por la "pasión que contagiaba", su "frescura" y lo "divertido" que se veía lo estaba pasando.

Pero la alegría que transmitió en su actuación no mostró el difícil camino que le ha tocado recorrer en su vida.

Ohashi se proyectaba como una de las grandes estrellas de la gimnasia cuando en 2013 venció en un campeonato estadounidenses a su compatriota Simone Biles, multicampeona olímpica y mundial.